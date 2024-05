Уход Мойеса – правильное решение «Вест Хэма». Но как же я буду скучать!

Денис Пузырев радуется и грустит одновременно.

На фоне подготовки к прощанию Юргена Клоппа с «Ливерпулем» последняя игра Дэвида Мойеса во главе «Вест Хэма» могла бы пройти незаметно. Но есть важный нюанс – интрига противостояния «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном» только в объеме слез из глаз болельщиков красных, которые проводят Клоппа под патетическое You Never Walk Alone. Зато Дэвид Мойес в последней игре в «Вест Хэме» может погудеть на весь мир. Для этого надо лишь не проиграть «Манчестер Сити» на выезде. И это перевернет чемпионскую гонку в АПЛ, практически наверняка обеспечив титул «Арсеналу» и любимому ученику Мойеса Деклану Райсу.

Правда, в такое развитие событий мало кто верит: «Вест Хэм» лишен турнирной мотивации, обеспечив 9-е место. И личная статистика встреч не за Мойеса – в 15 матчах против Пепа Гвардиолы ни одной победы, а в гостях ни одной ничьи. Но все мы знаем, насколько драматичным и парадоксальным бывает футбол. И для Дэвида Мойеса сенсация в последней игре сезона станет красивым завершением важного этапа в тренерской карьере, на котором он сделал многое, чтобы изменить «Вест Хэм».

Мойес – рекордсмен АПЛ по числу поражений. И этим достижением тоже можно гордиться

Болельщики больших клубов часто относятся к Мойесу снисходительно и с долей иронии, однако он легенда лиги. Из всех тренеров, когда-либо работавших в АПЛ – третий по числу сыгранных матчей и побед. Выше только небожители – сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

По числу побед шанс опередить Мойеса в ближайшие годы есть только у Гвардиолы – и то, если он задержится в АПЛ больше сезона: между ними сейчас разрыв в 45 выигранных матчей.

Мойесу принадлежит рекорд, который вряд ли будет побит в обозримой перспективе – ни один тренер в истории лиги не проигрывал так часто. Домашнее поражение от «Арсенала» 0:6 – то самое, когда болельщики «Вест Хэма» покидали «Лондон Стэдиум» еще до окончания первого тайма – стало для Мойеса 239-м в карьере. В тот день по этому показателю он обошел еще одного экс-тренера «Вест Хэма» Харри Реднаппа. А всего на его счету 245 поражений. Его ближайшему преследователю из действующих тренеров Рою Ходжсону придется тренировать до ста лет.

Рекорд по поражениям выглядит сомнительным достижением – тренеров ценят за победы и титулы. Но можно взглянуть на это и с другой стороны: в современной АПЛ с импульсивными и амбициозными владельцами быть востребованным с таким обьемом поражений может только выдающийся специалист.

Болельщики «Вест Хэма» должны бояться своих желаний?

Новость об уходе Мойеса разделила всех людей вокруг «Вест Хэма» на два лагеря. Аргумент сторонников продления контракта прост: под руководством Мойеса клуб взял первый европейский трофей спустя 43 года, а в АПЛ превратился из стабильного участника битв за выживание в команду из верхней части таблицы. Зачем менять такого проверенного и опытного менеджера?

Лучше всех эту точку зрения сформулировал колумнист Sky Sports, а в прошлом звезда лондонского «Арсенала» Пол Мерсон:

«Да, я могу понять тех болельщиков «Вест Хэма», которые хотят, чтобы он ушел. Но ребята: вам следует быть осторожными в своих желаниях. Сколько мы уже видели таких историй. Помню, мы играли против «Чарльтона» – очень крепкого клуба, – а его болельщики требовали выгнать Алана Кербишли: якобы он ставит скучный футбол, с которым они никогда не поднимутся выше середины АПЛ. Ну, и где они теперь? С тех пор их в АПЛ и не видели.

Я не говорю, что с «Вест Хэмом» случится что-то в этом роде. Но вы должны понимать: этот менеджер – высший класс! Он выиграл европейский трофей! Желание избавиться от него – просто безумие! Фанаты «Вест Хэма» могут приводить какие угодно аргументы, засыпать меня статистическими выкладками. Но я приведу в ответ самую убедительную статистику. Он. Выиграл. Для. Вас. Трофей!

И до лампочки все страдания про отсутствие зрелищного футбола. Стоны, что с таким набором игроков можно играть гораздо лучше. Он выиграл трофей! Посмотрите на «Арсенал» Артеты. Они просто невероятные – и могут при этом остаться ни с чем».

Европейский трофей и высокие места в АПЛ (относительно большинства предыдущих сезонов) – действительно серьезный аргумент в пользу Мойеса. Но на самом деле его уход – правильное решение руководства. Более того, оставив Мойеса перед началом этого сезона, клуб потерял год.

«Надо признать, что развитие проекта Мойес провалил, – писал я в марте 2023 года, анализируя крайне неудачный прошлый сезон «Вест Хэма» в АПЛ, где команда в основном решала задачу сохранения в лиге. – За 2,5 года ему удалось создать эффективную модель игры и подобрать под нее подходящих исполнителей, однако когда из работающий схемы по разным причинам выпали ее элементы, он не смог перестроиться. Возможно, Мойес выиграет Лигу Конференций – и это была бы заслуженная награда для одного из самых опытных действующих британских тренеров. Однако в будущее амбициозный «Вест Хэм» должен идти уже без него».

Лигу Конференций Мойес выиграл, подарив всем болельщикам незабываемые эмоции. После такого отставка была бы верхом неблагодарности. Мойес остался, но нынешний сезон лишь подтвердил сложившееся впечатление: это добротный тренер, с которым можно при удачных раскладах рассчитывать на зону ЛЕ-ЛК. Но у которого есть очень понятный потолок, выше которого он совершенно точно не прыгнет.

Мойес случайно попал в «Вест Хэм». И это был счастливый случай

Если бы такая ситуация сложилась 10 лет назад, я был бы первым, кто сказал: пусть тренирует, пока ему самому не надоест. Однако времена изменились. Переезд в 2016 году с районного «Болейн Граунд» на огромный «Лондон Стэдиум» был не просто улучшением жилищных условий. Руководство «Вест Хэма» объявило о начале новой эры – теперь клуб системно метит наверх иерархии. Мгновенных успехов не обещали – для начала «Вест Хэм» должен был стать постоянным участником еврокубков, а затем сделать следующий шаг – составить конкуренцию клубам топ-4.

Дэвид Мойес в этом амбициозном проекте появился почти случайно. К моменту первого прихода в «Вест Хэм» осенью 2017 года, он, казалось, уже перешел в «клуб Сэма Эллардайса» – группу седых британских тренеров, которых приглашают в терпящие бедствие команды, чтобы спасти их от вылета, поставив примитивную, но дающую результат игру.

Мойес сменил во главе «Вест Хэма» Славена Билича – хорватский рок-н-рольщик и мотиватор после двух неплохих сезонов потерял управление командой, которая к 11 туру оказалась в зоне вылета с невнятной игрой. Мойес с задачей справился блестяще: передвинул с фланга в центр нападения Марка Арнаутовича, который выдал один из самых результативных сезонов в карьере. «Вест Хэм» финишировал 13-м, но продлевать контракт с Мойесои не планировал.

На роль тренера, который должен был обеспечить переход «Вест Хэма» на следующий уровень пришел Мануэль Пеллегрини – специалист с лоском «Реала» и «Манчестер Сити» и титулом АПЛ. Под чилийца обычно прижимистые боссы «Вест Хэма» выделили небывало щедрый бюджет – за три трансферных окна при Пеллегрини потрачено 200 миллионов фунтов.

Но в «Вест Хэме» у Пеллегрини не получилось вообще ничего – в первом сезоне клуб вместо прорыва весь год болтался в середине турнирной таблицы, а во втором к Рождеству и вовсе оказался у привычной уже зоны вылета. Опять пришлось звать Мойеса, опять он спас. Правда, вышло не так убедительно, как в первый раз – лишь 16 место и 5 очков от пропасти. Но в этот раз он получил постоянный контракт.

Объяснение было самым банальным – под приглашение еще одного большого тренера «Вест Хэму» требовался солидный трансферный бюджет. А закупка под Пеллегрини такой возможности не оставила – клуб мог не вписаться в правила финансового фэйр-плэй. Мойес же был готов работать с теми, кто достался. Перед его первым полным сезоном «Вест Хэм» потратил 27 миллионов фунтов, большая часть которых пошла на выкуп аренды Томаша Соучека.

В итоге именно Мойес обеспечил решение поставленной задачи – при нем «Вест Хэм» три сезона подряд выступал в еврокубках. Но для следующего уровня он уже не годился.

Почему Мойес должен был уйти

Мне очень симпатичен Дэвид Мойес и я благодарен ему за эти сезоны, где выпадало столько волнительных моментов. Но мнение про планку – это не эмоциональная оценка, а объективные претензии.И незрелищный стиль игры «Вест Хэма», который даже со скромными командами часто отдает владение, далеко не главная из них. Все же «Вест Хэм» – это не «Реал» и даже не «Спартак», чьи болельщики всегда требуют яркой атакующей игры.

Исторически «Вест Хэм» никогда поражал красотой комбинаций. Его фирменными чертами всегда были жесткая борьба, неуступчивость, физическая мощь. Поэтому было бы странно ожидать, что тут болельщики стали бы предъявлять к тренеру какие-то завышенные эстетические требования.

Гораздо важнее другие элементы стиля Мойеса – он, вероятно, самый консервативный и негибкий тренер в лиге: всегда делает ставку на узкую группу игроков, почти не прибегает к ротации, мыслит по одной и той же схеме. С одной стороны, это обеспечивает высокую степень сыгранности основы, но в такой сложной лиге с учетом участия в еврокубках и энергозатратной манеры (без мяча приходится бегать больше) это ведет к тому, что у основы просто не хватает сил для ровного прохождения всего чемпионата.

Мойес не только не ротирует лидеров, но и по ходу каждой игры практически не прибегает к заменам: «Вест Хэм» на последнем месте и по числу сделанных замен в последних сезонах, и по времени, когда происходит первая замена. Но даже те замены, которые Мойес все-таки делает, редко усиливают игру. В этом сезоне вышедшие по ходу игр футболисты «Вест Хэма» забили лишь три мяча – 5% от всех голов команды.

Сложно вспомнить игры, когда Мойес вносил коррективы в тактику, перестраивая игру по ходу матча и спасая этим результат. В ответном четвертьфинале с «Байером» Хаби Алонсо на 29-й минуте снял с игры центрального защитника Одилсона Коссуну после двух допущенных ошибок. Представить Мойеса, меняющего в первом тайме не попавшего в игру футболиста, а тем более центрального защитника, просто невозможно.

Футбол Мойеса напоминает крепкий каркас, не подлежащий перестройке. Например, приглашение двух дорогостоящих форвардов – Себастьяна Аллера, а затем Джанлуки Скамакки – обернулось провалом, ведь чтобы вписать их в командную игру, требовалась тактическая перестройка, а Мойес на нее не способен.

Еще один характерный пример – после недавнего поражения от «Челси» 0:5 Мойеса спросили на пресс-конференции, в чем причина такого большого количества пропущенных мячей в этом сезоне: перед последней игрой чемпионата «Вест Хэм» пропустил уже 71 гол – антирекорд при Мойесе. Тренер ответил очень просто: «Деклан Райс». И это максимально честный ответ – продав выдающегося опорника и лидера команды, Мойес так и не придумал, как эффективно его заменить.

По данным Opta, «Вест Хэм» – единственный клуб в АПЛ, который уступает в проценте владения мячом в центральной зоне непосредственно перед собственной штрафной площадкой. Райс, без сомнения, игрок, которого почти невозможно равноценно заменить. Но не контролировать ключевую зону у своих ворот – это чересчур. Такого себе не позволяют даже «Шеффилд» и «Лутон». И если бы не прекрасная игра Альфонса Ареоля в этом сезоне, пропущенных голов было бы гораздо больше.

Консерватизм Мойеса выражается и в том, что он не любит работать с молодежью. «Вест Хэм» всегда славился академией. Правда, после плеяды звезд начала нулевых – Фрэнка Лэмпарда, Джо Коула, Джона Терри, Майкла Кэррика, Рио Фердинанда – последовал долгий период без ярких выпускников с Декланом Райсом как единственным исключением. Однако сейчас в академии вновь талантливый выпуск – команда U21 второй год подряд в топе молодежного первенства. Но Мойес не давал молодым парням ни шанса, с бровки наблюдая, как в командах конкурентах сверкают юные звезды. Алехандро Гарначо, Харви Эллиот, Фил Фоден – уже важные игроки основы ведущих клубов лиги. А консерватор Мойес лишь в последней игре решился на 15 минут для капитана молодежки Джорджа Эрти. И тот забил спустя минуту после выхода на поле.

Еще одна проблема Мойеса – игроки в его команде не растут. Если вынести за скобки Деклана Райса, есть, пожалуй, лишь два игрока, которые у Мойеса провели однозначно лучшие отрезки в карьере – центральный защитник Крейг Доусон и правый крайний Владимир Цоуфал. Оба бескомпромиссные бойцы, жесткие на грани фола, злые и неуступчивые по всем стандартам классического британского олдскула. И футбол Мойеса как тренера старой формации подходил им как никакой другой.

К этой паре можно добавить и Джеррода Боуэна, который под руководством Мойеса превратился из типичного флангового бегунка без академического футбольного образования, в игрока, который имеет все шансы поехать на Евро-2024 в составе сборной Англии. И этот прогресс стал возможен, потому что Боуэн – трудяга и пахарь, который берет объемом работы. Это любимый типаж Дэвида Мойеса.

Но работать с более тонкими игроками у Мойеса не получается.

Он вам не Дед

И все же я испытываю противоречивые чувства, думая, что матч против «Манчестер Сити» станет последним для Дэвида Мойеса в «Вест Хэме». За эти годы он стал таким родным, таким привычным. Не всем суждено быть Карло Анчелотти или Пепом Гвардиолой. Не каждый совершит революцию в тактике. Но без таких тренеров, сохранивших дух старого британского футбола, невозможно представить АПЛ. Точнее, представить можно, но она очевидно потеряет нечто важное – дух, традиции, стиль.

Я очень надеюсь, что «Вест Хэм» не станет последним клубом Мойеса. В эпоху, когда уже никого не удивляют тренеры топ-клубов моложе 40, 61-летний Мойес кажется динозавром, дедом из ушедшей в прошлое эпохи. Но разве 61 – это старость? Каждый раз, глядя на инициалы DM на клубной куртке Мойеса, я вспоминаю, как в школьные годы встречал те же самые DM, намалеванные на стенах домов малолетними фанатами Depeche Mode. И почему-то думаю, что если бы Мойес выбрал в жизни другую карьеру и стал участником этой великой британской группы, то сейчас был бы в ее составе младшим. А Дэвид Гэхан посылал бы его как молодого за пивом. Или что там пьют звезды британской сцены.

Вот и старина Джейми Каррагер уверен, что последнего слова Мойес еще не сказал: «Трофей в «Вест Хэме» Мойес заслужил всей своей тренерской карьерой Он всегда был топ-менеджером. И я не сомневаюсь, что он вернется в Премьер-лигу достаточно скоро. В следующем сезоне или через год. Потому что кто как не он понимает, как тут все работает и что надо сделать, чтобы успешно провести сезон».

В какой бы клуб ни пошел Мойес, я знаю, что буду притапливать и за него. И буду скучать. И буду вспоминать ту майскую ночь, когда Деклан Райс в футболке «Вест Хэма» поднял кубок, который я уже не рассчитывал увидеть в руках футболиста любимой команды.

Спасибо за все, Мойзи! И прости. Просто нам надо идти дальше.

Фото: Gettyimages /Lars Baron / Staff Richard Pelham / Freier Fotograf, Nathan Stirk / Freier Fotograf, James Worsfold / Freier Fotograf, Richard Heathcote / Staff, Justin Setterfield / Staff, Stu Forster / Staff, Laurence Griffiths / Staff