Классные мелочи 5-го тура АПЛ: 8 одинаковых празднований, Клюйверт – в Книге рекордов Гиннесса

Пеп хорош с мячом

Противники нового, более прагматичного подхода тренера скажут: здесь Пеп владел мячом больше, чем его команда с «Арсеналом» (33%).

Хорошо, что это произнесли не мы.

Конор Брэдли продал Флориана Виртца в фэнтези АПЛ

Брэдли наверняка знал, что Виртц не выйдет в старте на Мерсисайдское дерби (2:1). Так что, надеемся, обошлось без неприятных разговоров.

Впрочем, Флориан пока не радует фэнтези-менеджеров – 0+0 с начала чемпионата.

Вместо Виртца Брэдли купил в свою команду Жереми Доку. Пригодится в следующем туре – там у «Ман Сити» «Бернли».

Второй тайм «МЮ» – «Челси» начался позже из-за опоздавших болбоев

Сложно сказать, чего в съехавшем с катушек матче не было. Просто невероятный набор событий.

Поучаствовали в этом и болбои. Они не уложились в перерыв между таймами и спешно занимали места, заставив чуть подождать Бруну, чемпиона мира Энцо и других звезд.

Выбирайте, на чьей вы стороне: 1) «Парни, у нас было буквально одно задание!» или 2) «Не вините болбоев, они, наверное, замерзли».

Как еще праздновать в дождливую субботу, если не проездом на коленях?

На выходных в Англии было мокро – прошли обильные дожди. Футболисты воспользовались ситуацией: празднования голов с проездом на коленях зашкаливали. Все здорово порезвились. Особенно в субботу.

Вот кто не отказал в удовольствии и себе, и нам: Юго Экитике («Ливерпуль»), Ладислав Крейчи («Вулвз»), Ноа Окафор («Лидс»), Неко Уильямс («Ноттингем Форест»), Ясин Айяри («Брайтон»), Бруну Фернадеш и Каземиро («Манчестер Юнайтед»).

В воскресенье присоединился Габриэл Мартинелли – с очень поздним голом в ворота «Манчестер Сити».

Клюйверт-младший – в Книге рекордов Гиннесса

Перед матчем с «Ньюкаслом» (0:0) Джастин Клюйверт покрасовался с сертификатом, подтверждающим попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Там полузащитник «Борнмута» оказался, сделал уникальный для Премьер-лиги хет-трик – все три гола с пенальти (игра с «Вулвз» в ноябре 2024-го).

Кстати, Клюйверт-старший тоже среди рекордсменов – как самый юный автор гола в финале ЛЧ (за «Аякс», в 1995 году).

Сенсация-сенсация: «Астон Вилла» забила гол в Премьер-лиге

В 5-м туре «Астон Виллу» все же прорвало – на выезде с «Сандерлендом» (1:1) забил Мэтти Кэш.

«Вилла» ждала первый гол в лиге 427 минут. Лишь две команды страдали дольше – «Ньюкасл»-2005/06 (438 минут) и «Кристал Пэлас»-2017/18 (аж 641).

Теперь бы «Вилле» еще победить – без голов с этим было сложно.

Как вам идея Лукаса Бергвалля из «Тоттенхэма» – обежать ворота на угловом?

19-летний полузащитник «Тоттенхэма» придумал, как сбросить опеку на стандарте. Очень даже изобретательно.

Но судья не оценил – дал свисток.

Новички АПЛ-2025 гора-а-аздо круче новичков-2024

Старт лиги намекает: так просто новички – «Сандерленд», «Бернли» и «Лидс» – вылетать на собираются. Антирекорды? Это не к нам.

За 5 туров поднявшиеся из Шипа команды общими усилиями собрали 19 очков. В прошлом сезоне «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон» кое-как справились с этим лишь за 10 туров.

Отдаем должное?

