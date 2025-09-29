Классные мелочи 6-го тура АПЛ: Клаудия Шиффер видела провал «МЮ», у Калафьори отобрали полотенце «Ньюкасла»

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете .

«МЮ» провалился на глазах у Клаудии Шиффер

Последнее, о чем мечтаешь в такой ситуации.

Немецкая супермодель и наша хорошая знакомая после второго выпуска Занятных штучек АПЛ вновь посетила домашний матч «Брентфорда». Муж Шиффер, режиссер и продюсер Мэттью Вон, летом вложился в клуб. И явно повысил статус гостей на стадионе.

Победу над «МЮ» (3:1) в компании Клаудии засвидетельствовал актер Тэрон Эджертон. Опустим то обстоятельство, что Эджертон по слухам болеет за «Арсенал». Как и то, что на фото снизу он отвернулся.

Шиффер вновь была в красно-белой футболке «Брентфорда». Но теперь уже с теплым шарфом. Похолодало.

Два последних отбитых Келлехером пенальти – от Мбаппе и Бруну

Самые звездные жертвы ирландского вратаря. Всего за взрослую карьеру в «Ливерпуле» и «Брентфорде» Куивин взял 4 пенальти из 7 (57%). Классные цифры.

В субботу Келлехер накрыл удар Бруну и обломал камбэк «МЮ» (счет стал бы 2:2).

8 голов на 90+ в субботу – рекорд АПЛ

В субботу клубы Премьер-лиги точно играли до конца – целых 8 голов на 90+ минутах. Рекорд для отдельного игрового дня.

Крутой поворот в чемпионской гонке случился в Лондоне: там «Кристал Пэлас» вырвал победу в матче с «Ливерпулем» на 97-й минуте.

«Арсенал» поддержал тренд в воскресенье: победу над «Ньюкаслом» принес гол Габриэла на 96-й минуте.

Сплошная драма.

Ладонь Уэлбека на голове у судьи

Дэнни Уэлбек забил «Челси» самый поздний гол тура. После чего снял футболку и получил желтую карточку от Саймона Хупера. В ответ нападающий «Брайтона» улыбнулся и примирительно положил руку на голову судье.

Хм.

Зачем?

Впрочем, это 18-й сезон Уэлбека в лиге – он наверняка знает, что делает.

Вратарь «Пэлас» пробежал половину поля, чтобы отпраздновать гол на 97-й минуте

Если гол команды празднует даже вратарь, этот гол действительно многое значит.

Кипер «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон сорвался и побежал к партнерам, когда Эдди Нкетиа во второй раз пробил «Ливерпуль». Победа над чемпионами!

Кстати, «Кристал Пэлас» – единственная команда АПЛ без поражений

Попутно «Пэлас» довел беспроигрышную серию во всех турнирах до 18 матчей. Повторив клубный рекорд из 1969 года.

Три матча на этом отрезке были против «Ливерпуля».

Фантастическая работа Оливера Гласнера.

Автобус «Ливерпуля» ждал, пока фанат «Пэлас» завяжет шнурки

Что-то подсказывает, что этому парню была не так уж важна его обувь. Образцовый грязный приемчик.

Холанд – самый забивной норвежец в истории АПЛ. Обошел Сульшера

Гол «Бернли», еще один – и вот у Эрлинга 93 мяча в Премьер-лиге (за 103 игры). Супербомбардир «Ман Сити» обогнал мастера выходов на замену Оле-Гуннара Сульшера (91 гол).

Обычная рабочая неделя Холанда: тренировки, подурачиться в соцсетях, матч и новый рекорд.

Два автогола защитника «Бернли» за матч – кому еще так не везло?

Максим Эстев из «Бернли» попал в неприятную историю в матче против «Ман Сити» (1:5) – сразу два автогола. Что и говорить, день не задался.

Эстев – шестой игрок с таким антидостижением. Первым был Джейми Каррагер в 1999-м, предыдущим – Крэйг Доусон из «Вулвз» в 2024-м.

Почему у Калафьори отобрали полотенце на ауте «Арсенала»?

Новая глава во взаимоотношениях Риккардо Калафьори с аутами. Пару туров назад итальянца учили правильно вбрасывать мяч из-за боковой. Теперь в сюжете еще больше комедии.

«Арсенал» заработал аут на половине поля «Ньюкасла». Калафьори решил, что перед забросом в штрафную мяч неплохо бы обтереть. Он не поленился пробежаться к воротам Ника Поупа, где прихватил черно-белое полотенце. Но совершить задуманное не вышло: судья Джарред Джиллетт остановил игру, забрал полотенце у Калафьори и бросил за линией ворот, неподалеку от углового флага.

Калафьори удивился.

Болельщики «Арсенала» тоже: тут же всплыли кадры, как полузащитник «Кристал Пэлас» Джефферсон Лерма протирал мяч перед победным голом в ворота «Ливерпуля».

Конфуз?

The Athletic связался с досконально знающим правила источником и выяснил: в АПЛ нет запрета на полотенца за полем, но команды должны предварительно об этом договориться. И что самое важное: полотенца должны быть распределены. Рядом с Калафьори подходящего не нашлось, но и забирать полотенце у вратаря «Ньюкасла» нельзя.

Ну и ну.

Бонус. «Норвич» оформил состав в стиле FIFA из нулевых

Очень мило. Даже не будем цепляться, что на картинке все игроки – одной позиции (полоски слева должны быть разных цветов). Круто!

Фото: Gettyimages /Justin Setterfield / Staff, George Wood / Stringer; Global Look Press

