Мареска подсветил слабости «Ливерпуля»: как ему это удалось?

Разбор Палагина и Лукомского.

«Челси» в драматичной манере обыграл «Ливерпуль» (2:1) в матче с двумя разными таймами. Энцо Мареска солировал в дуэли стартовых планов. Арне Слот пытался оригинально отвечать на ходу. Починить все-все проблемы тренеру «Ливерпуля» не удалось. Как итог – третье поражение подряд и утраченное лидерство в АПЛ.

Выстраивать план на игру Марселе пришлось с учетом больших кадровых проблем. Главная потеря – безусловно, Коул Палмер, но сильнее всего сейчас страдает центр защиты. Мареске пришлось выпускать непроверенную пару из 19-летнего Джона Ачимпонга и запасного Бенуа Бадьяшиля. Спойлер: связка продержалась меньше часа. «Челси» перепробовал сразу три сочетания.

Арне Слот после поражения в Стамбуле поменял весь правый фланг. На «Бридже» стартовали Конор Брэдли и Мо Салах. Доминик Собослаи вернулся в полузащиту – правда, ненадолго.

Прессинг «Челси» сковал «Ливерпуль» в первом тайме

«Челси» душил соперника плотными персоналками по всему полю – со строгим доигрыванием до упора:

Исполняли прямо как «Аталанта» Гасперини лучших образцов. Из-за такой системы прессинга возникали ситуации, в которых, например, Педру Нету делает рывок через все поле, чтобы доиграть Милоша Керкеза:

Футболисты «Челси» очень слаженно и дисциплинированно выполняли эту работу. В системе давления не было слабых звеньев.

Обратная сторона персонального прессинга – опасные соотношение против индивидуально сильных игроков сзади. При дальних передачах оставалось 3-в-3 на пространстве. От «Ливерпуля» была тройка Салах-Исак-Гакпо:

Такая модель давления может стать слишком рискованной, если соперник часто и удобно доставляет мяч атакующим игрокам.

В первом тайме баланс рисков и выгод был в пользу «Челси», особенно учитывая отсутствие Алиссона у «Ливерпуля». При персоналках свободным игроком чаще всего оказывается вратарь – он получает время на поиск и подготовку паса. В этом одна из уязвимостей системы. «Ливерпуль» почти этим не пользовался, так как Георгий Мамардашвили недостаточно хорошо пасует, чтобы напрямую обострять.

Пройти прессинг через индивидуальные качества или быструю игру в пас тоже почти не получалось. Во втором тайме ситуация изменилась. «Ливерпуль» стал осмысленнее разыгрывать вертикальные комбинации, а «Челси» был уже не таким свежим. Еще вскоре после начала тайма Слот сдвинул Гравенберха в центр защиты – он помогал разбивать давление через индивидуальные качества. Риски уравнялись. Против «Челси» создавали вот такие эпизоды:

Без свежести и с учетом адаптаций «Ливерпуля» прием становился намного более рискованным для хозяев, но в первом тайме он почти эталонно сдерживал команду Слота.

Кукурелья против Салаха – важная дуэль. Мареска старался ударить в слабости египтянина

Марк Кукурелья поделился тактическим инсайдом: «Перед матчем Мареска показал нам, как высоко остается Салах, он всегда готов к контратаке, поэтому мы знали, что на том фланге у нас будет чуть больше пространства, мы старались больше атаковать через ту зону».

Выглядело примерно так – Салах в более высокой позиции ближе к центральному защитнику, а Кукурелья при правильном расположении дает команде свободный выход в атаку:

Салах ограниченно участвовал в обороне – прессинговал только центрального защитника и не садился за линию мяча при затяжных атаках. Проблема усугублялась тем, что Гравенберх, который обычно страхует Мо при обороне, играл персонально по Энцо Фернандесу:

Более высокая позиция и свободная роль Салаха – частый прием «Ливерпуля». Он может окупаться за счет пользы в быстрых атаках, но большую часть конкретной встречи баланс плюсов и минусов был в пользу «Челси». Во-первых, подстраховка работала хуже обычного из-за опасения оставить свободным Энцо с его рывками до штрафной. Во-вторых, «Челси» осознанно, а не ситуативно, бил в зону на фланге Салаха.

И все же ход не был полностью односторонним. Обратный сценарий выглядел так:

В лучшей форме Салах мог наказать даже при таких вводных данных. Но сейчас египтянин не в самом хорошем состоянии, но привычные привилегии сохраняет. Мареска хитро на этом сыграл. Косвенную роль свобода Кукурельи сыграла во втором голе. Испанец не только оформил голевую, но продвинул атаку.

Вмешательства Слота: что помогло, что – нет?

Второй тайм получился намного более открытым. Достаточно сравнить количество ударов. До перерыва – 5 штук на двоих. После перерыва – 20. Спонсор настолько изменившегося рисунка – Слот. Голландец в принципе специализируется на перестановках по ходу игр, а тут еще и располагал сценарий, в котором надо отыгрываться.

Слот начал с замены в перерыве. Вместо Конора Брэдли появился Флориан Виртц. Вероятно, ключевой мотив – уберечь Брэдли от второй желтой. На его позицию сместился Доминик Собослаи с опытом игры в защите.

Спустя 10 минут Слот произвел еще более важную перестановку. Вместо Ибраимы Конате вышел Кертис Джонс. Единственным центральным защитником в составе остался Вирджил ван Дейк. В пару к нему опустился Райан Гравенберх. Частый ход Слота, когда нужно отыгрываться, но обычно голландец прибегает к нему намного позже.

Обе перестановки – попытки раскрыть игру с помощью более смелого состава. В комплекте у Слота шли важные тактические решения.

Против персонального прессинга «Челси» теперь появился чит-код – проходы Гравенберха с мячом. Игравший по нему Гарначо часто не успевал – возможно, из-за усталости. Возможно – из-за лени. Из неочевидного надо выделить роль Александра Исака – при розыгрышах швед начал специально открываться ближе к правому флангу. У хозяев возникала путаница с передачей игроков. Персоналки перестали работать так же слаженно, как до перерыва.

Эпизод с голом «Ливерпуля» – в зачетку Слоту. Помогли и качества Гравенберха, и движение Исака. Собослаи получил свободу и мог спокойно продвигать мяч.

Для починки прессинга Слот тоже предложил несколько вариантов.

Со старта тайма «Ливерпуль» начал защищаться в 4-4-2 с ромбом в центре поля. Зона Кукурельи все еще была свободна, но теперь не выжидали момента для прессинга, а сразу же вступали в давление.

По ходу тайма «Ливерпуль» переключался в еще более радикальный режим. Рупором выступал Собослаи – поднимался к Кукурелье, оставляя партнеров по защите без подстраховки. Сзади образовывались ситуации 3-в-3.

Помогло ли? Скорее превратили игру в перестрелку с обоюдными шансами, в которой «Ливерпуль» наконец-то получил моменты.

Почему обе команды заканчивали с одним ЦЗ?

С 56-й минуты оба тренера перешли на игру с одним центральным защитником. Не значит, что в схеме был один ЦЗ. Но номинальных осталось именно по одному.

Причины – разные. «Ливерпуль» рисковал, потому что нужно было отыгрываться. Замена Конате – классика Слота на такой случай. В прошлые выходные голландец уже пробовал такое в игре с «Кристал Пэлас».

«Челси» снова пострадал из-за травм. Сначала вылетел Бенуа Бадьяшиль. Потом – Джон Ачимпонг. Оба и так глубоко запасные, а тут еще и сами сломались. В центр защиты Мареска вынужденно сместил Риса Джеймса. У англичанина есть опыт в тройке (например, у тренера, наблюдавшего за матчем с трибун), но не в паре защитников. Максимально смелый ход, учитывая, что «Челси» вел в счете.

Общая черта – качество паса тренеры предпочли качеству защиты. Показательно, что Мареска сместил Джеймса в центр в момент, когда на скамейке был Джоррел Хато. Перфоманс Риса – олицетворение духа второй половины. С одной стороны, ошибся в голевом эпизоде, где приходились бы качества ЦЗ. С другой, здорово пасовал и помогал команде с выходом из обороны в атаку (пас на 83-й минуте – шедевр, пересмотрите).

Короткой строкой:

● Энцо Фернандес пугает соперников еще до матча. Аргентинец – гуру рывков до штрафной в стиле Фрэнка Лэмпарда. В середине недели попытки сдержать его строжайшей персоналкой запутали «Бенфику» (подробнее тут ). Против «Ливерпуля» персоналка Гравенберх-Фернандес сыграла косвенную роль в первом голе. Энцо увел оппонента из опорной зоны, что организовало 2-в-1 в пользу «Челси» на открытом пространстве:

● Мойсес Кайседо забил красивый гол. Ура! Получит больше давно заслуженных комплиментов. Эквадорец выдает мощнейший старт сезона. Прямую работу в опорной зоне тоже делал превосходно – в его разрушении большой объем соседствует с тонким чтением игры. Жанр оборонительной работы, который не просто приносит пользу, но и доставляет наслаждение.

● «Ливерпуль» закончил матч в 8 передачами вразрез – громадный показатель по любым меркам. Причина? Офсайдная ловушка Марески, в которой защитники располагаются по линии штрафной. В прошлом сезоне «Ливерпуль» за нее наказал. Сейчас не сумел, но был очень близок. Особенно усердствовал Коди Гакпо. Пытался и через пас, и через проход. Все вопросы – к партнерам, которые пороли в финальной фазе.

***

«Ливерпуль» – все еще в поисках баланса. Команда Слота не выносила соперников, даже выиграв пять первых матчей АПЛ. Теперь два поражения подряд. По распределению очков могло сложиться чуть иначе, но игровая нестабильность и эксперименты Слота с командой с самого начала сезона.

Хвалить пока можно лишь за локальные находки – Собослаи в роли Трента, индивидуально мощный старт Экитике, изменения в перерыве и начале этого тайма. Полного рисунка игры пока не просматривается, что одновременно нормально и ненормально. Нормально для команды, которая так обновилась. Ненормально для чемпиона, который по делу выиграл титул в прошлом году и уже имел четкий рисунок.

«Челси» – браво за стартовый план и финал! В победе команды Марески есть что-то героическое. Казалось, что, потеряв двух центральных защитников (в придачу к тем, кого не было изначально), поплыли на фоне мощного старта второй половины от «Ливерпуля», но нашли силы на прекрасную концовку.