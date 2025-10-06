Классные мелочи 7-го тура АПЛ: Мадонна ест попкорн, а Клюйверты забивают три дня подряд

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете .

Мадонна уплетала попкорн на матче «Челси» – «Ливерпуль»

Как бы передать, что во втором тайме устроили нам «Челси» с «Ливерпулем» (2:1)?

Ммм. Непростой вопрос.

Может, подойдет Мадонна с пачкой попкорна? Звучит немного необычно, но именно так все и было. Поп-королева мелькнула в трансляции со «Стэмфорд Бридж».

7-кратная победительница «Грэмми» и раньше захаживала на матчи. Но чтобы так отобразить все наши ощущения – ха, прямое попадание.

Хет-трик клана Клюйвертов: три гола за три дня

Какая прекрасная неделька была у большого футбольного семейства Клюйвертов.

Сыновья Патрика забили в среду, четверг и пятницу. Три дня подряд!

Сначала Шейн Клюйверт (сводный брат для остальных) забил за «Барсу» «ПСЖ» в молодежной Лиге чемпионов.

Затем в игру вступил Рубен Клюйверт – гол «Ред Буллу» за «Лион» в Лиге Европы.

А в пятницу семейный успех закрепил Джастин Клюйверт из «Борнмута» – ему удался ошеломительный гол в ворота «Фулхэма» (3:1).

Браво.

Гвардиола обещает позвать на ужин Фергюсона и Венгера

Пеп Гвадиола добрался до 250-й победы в Премьер-лиге. Всего за 349 матчей.

Каталонец был в отличном настроении: «Честь быть рядом с сэром Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером. Приглашу их на хороший ужин. Приятно быть частью истории Премьер-лиги. Очень приятно. Теперь давайте выиграем еще 250!»

Гвардиола значительно обогнал патриархов АПЛ: у Венгера на 250 побед ушло 423 матча, у Фергюсона – 477.

Мы были в метре от повторения знаменитого инцидента с пляжным мячом

Когда Ноа Окафор из «Лидса» забивал «Тоттенхэму», рядом с воротами был еще один мяч.

Вот он на фото – черно-белый мячик, очевидно, брошенный с трибун.

Самое смешное: он прокатился (подгоняемый ветром) по линии ворот после гола «Лидса». Пронесло!

Все сразу вспомнили самый дурацкий гол в в истории Премьер-лиги: в октябре 2009-го «Сандерленд» забил «Ливерпулю» после рикошета от огромного резинового мяча. Красного, с ливерпульским лого. Мячик просто лежал в штрафной, как будто так и надо.

Тогда быстро всплыло имя виновника – 16-летнего Каллума Кэмпбелла. Он называл случившееся «худшим ночным кошмаром». В интернете сыпались угрозы, его от переживаний рвало. Каллум рассказал, что просто сильнее чем следует подбил мяч, которым перебрасывались в толпе. Еще в самом начале матча. Дальше были ветер и очень большое невезение.

Бруно Гимараэс раздал карты

Бразилец из «Ньюкасла» забил шикарный гол «Ноттингему» и весело отпраздновал. Было мини-представление: Бруно уселся на газон и раздал карты воображаемым игрокам. После матча он выложил фото и отметил трех человек (среди них – Лукас Пакета из «Вест Хэма»).

Гимараэс объяснил: «Я часто играю в карты. Надеюсь, празднование им понравилось».

45 – игроки во-о-от стольких национальностей забивали за «Тоттенхэм» в АПЛ

В субботу список пополнился: первый гол за «шпор» забил ганец Мохаммед Кудус. Пока с отрывом самый яркий игрок «Тоттенхэма» на старте.

Шире география лишь у «Фулхэма» – там набралось 47 стран.

Холанд в АПЛ сыграл на 23 стадионах и забил на 22. Где не получилось?

Ответ – «Энфилд». Там у Эрлинга 3 матча и пока нет голов.

В воскресенье Холанд забил в гостях «Брентфорду». Прежде это была привилегия Фила Фодена: в АПЛ все 6 предыдущих голов «Сити» «Брентфорду» на выезде забивал именно Фил!

У Холанда уже 9 голов в лиге. Больше, чем у «Астон Виллы», «Бернли», «Ноттингема», «Фулхэма», «Лидса», «Ньюкасла», «Сандерленда», «Вест Хэма» и «Вулвз».

Даже не знаем, что тут сказать. Вау?

«Эвертон» нанес SMM-укол «Кристал Пэлас»

«Эвертон» оборвал рекордную беспроигрышную серию «Пэлас» (2:1) на 19 матчах.

А потом еще и пошалил в соцсетях.

В последние недели «Кристал Пэлас» подогревал интерес к своей замечательной серии. Количество матчей без поражений транслировалось в описании профилей в соцсетях. Клуб сообщал «Обновили био» и вписывал изменения. Перед выходными красовалось: «19 матчей без поражений».

После проигрыша коротенький текст поменяли: «Южно-лондонский и гордый ❤️💙». Эх.

«Эвертон» не отказал себе в удовольствии твитнуть «Обновили био». Сейчас там – призыв взять Джека Грилиша (он как раз забил победный гол) в сборную Англии.

У Калафьори не отобрали полотенце

Жизнь стремится к балансу.

Неделю назад Риккардо Калафьори стал героем комедии: на стадионе «Ньюкасла» итальянцу не позволили обтереть мяч полотенцем на ауте.

Теперь «Арсенал» играл дома, и все пожелания Калафьори учли. Он получил не только очередную сухую победу, но и полотенце. Наверняка тоже сухое.

Риккардо даже отметил это в соцсетях.

Фото: Gettyimages.ru /Steve Bardens, Mike Hewitt; East News /OLI SCARFF/AFP

