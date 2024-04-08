«МЮ» остановил «Ливерпуль» после катастрофы (0:15 по ударам) в первом тайме. Как?

Разбор Вадима Лукомского.

Новый топ-матч АПЛ – новый лидер. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (2:2) и уступил первое место «Арсеналу» по разнице мячей.

«МЮ» подошел к матчу с тотальным кризисом травм – почти все в линии защиты. В паре с Харри Магуайром пришлось выпускать Вилли Камбвала. В первом тайме игра была чудовищно однобокой, но «Юнайтед» оправился и создал команде Юргена Клоппа проблемы после перерыва.

Давайте разберемся в причинах.

«МЮ» не закрывался в первом тайме. Пытались играть на встречных курсах – просто вышло ужасно

Статистика первого тайма широко разлетелась: «Ливерпуль» превзошел соперника по ударам (15:0), явным моментам (3:0), xG (1,75:0,00). Часто такие однобокие показатели идут в комплекте с обвинениями в парковке. Кое-кто клеил такой ярлык и на «МЮ» – не по делу. Хозяева играли слабо, но не трусливо.

Даже в первом тайме были эпизоды классического «Юнайтед» из триллеров со счетом 4:3 – против «Челси» или против «Ливерпуля» в кубке. «МЮ» не доводил до ударов свои попытки, но они были.

Например, был отмененный гол в самом начале (офсайд был, но в быструю атаку вышли и угрозу создали) и еще серия атак на пространстве.

Разумеется, у «Ливерпуля» аналогичных выходов было не меньше, что тоже показательно в контексте плана «МЮ» – моменты у их ворот часто возникали на скорости, а не в сценарии позиционной глубокой обороны:

На самом деле это делает статистику еще более уникальной. 15:0 по ударам с намерением закрыться и ограничивать соперника – это не лучшая картина, но понятная. 15:0 по ударам при попытках играть открыто – олицетворение не трусливого плана, а ужасного качества игры во всех стадиях.

«Ливерпуль» был лучше в контрпрессинге, прессинге, розыгрышах и решенияъ игроков на пространстве. Именно отсюда, а не из робости «МЮ», такой первый тайм. Обе команды пытались создавать моменты прессингом, накрывать контрпрессингом и оголять пространство. Статистика – отображение успешности их действий в этом направлении.

Вместо речи в перерыве Эрик тен Хаг мог просто показать команде легендарный твит времен Дэвида Мойеса:

Разница в прессинге: у «МЮ» сыпался, у «Ливерпуля» – ловил в ловушку

Отдельно нужно выделить проблемы хозяев в прессинге. С точки зрения структуры они действовали традиционно. Персональные ориентировки, при которых дальний фланг оставляют более свободным, а в зоне мяча каждый доигрывает с каждым.

Эрик тен Хаг выстраивает такое давление весь сезон, но исполнение регулярно дает сбой. В то же время «МЮ» не решился закрыться на «Олд Траффорд». По намерениям сыграли весьма смело, но получилось катастрофично.

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Используют персоналки в зоне мяча на чужой половине поля:

После паса вперед на этой стороне поля три дуэли: Гарначо против Робертсона, Далот против Диаса, Камбвала против Нуньеса:

Камбвала ошибается, Гарначо не успевает за Роббо, Далот мечется между своим оппонентом и необходимостью тушить пожары у соседей. Результат – опасный выход и очень легко рассыпавшийся прессинг:

Разновидности этого сценария повторялись регулярно. «Ливерпуль» не паниковал, выманивал «МЮ» в сближение в зоне мяча, а потом оголял вот такие уязвимости сзади. Формально прессинг «МЮ» был смелым, но в первом тайме он вообще не приносил моментов команде Тен Хага – только проблемы.

Интересная особенность была и у прессинга «Ливерпуля». Команда Клоппа давит по зонам с ориентацией на мяч. Вчера часто возникала ситуация, когда при таком давлении вся тройка форвардов душит в левой части поля – Мо Салах прибегал сюда для помощи, вообще не волнуясь о развитии атаки через Аарона Уан-Биссаку:

В таком соотношение «Ливерпуль» мог давить еще интенсивнее. Ставка на эту сторону оправдывалась. Для «МЮ» это направление было явно приоритетным, что приводило к регулярным попаданиям в ловушку.

Тен Хаг использовал Уан-Биссаку против Салаха. Не работало

У «МЮ» на флангах защиты вышли Далот и Уан-Биссака, но англичанин стартовал именно слева. Нетипично при таком наборе, но не в первый раз. Аарон уже три раза играл на этой позиции, один из них как раз против «Ливерпуля» в кубке. Его главный козырь – плотная оборонительная игра. По схеме его оппонентом был Салах.

На практике это вело к проблемам разного типа. Иногда все сыпалось вместе с прессингом: тут Салах освободился после того, как траектории АУБ и Магуайра пересеклись (помешали друг другу):

В быстрых атаках заточенность только на Салаха оставляла более опасную по эпизоду зону открытой, даже если по ходу атаки Уан-Биссака был близок к ней и мог переключиться:

Когда же АУБ уходил за Салахом в центр до упора, пугающе открытым оставался фланг:

Что изменилось в перерыве? Не так уж многое

Интересный ответ Тен Хага на этот вопрос: «Думаю, изменились только мелкие детали. Мы подбодрили команду в перерыве. В таком рисунке очень важны индивидуальные дуэли».

Именно рисунок встречи не изменился. Потенциал для игры на встречных курсах был и в первом тайме. Просто у «Юнайтед» стало больше получаться – помогли перезагрузка в перерыве и мегагол Бруну Фернандеша.

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Тен Хаг справедливо указал на фактор индивидуальных дуэлей. С одной стороны, строить игру вокруг них с таким сочетанием защиты – мягко говоря, рискованно. С другой, при прогрессе в этом отношении команда может резко прибавить на отдельном отрезке.

Главные точки прогресса «Юнайтед» – дуэли (помогло в прессинге) и решения в быстрых атаках (стали лучше доводить до ударов). Это не совсем тактические перестроения, но качественные изменения помогли «МЮ» прибавить без трансформации рисунка.

Игра стала более равной. Аномалией была скорее первая половина, где абсолютно все эти детали складывались против «Юнайтед».

Из тактических перестроений можно отметить смену акцентов в розыгрышах. «МЮ» перестал пасовать в ловушку, которую «Ливерпуль» выставлял на фланге. Стали больше разыгрывать через левую часть поля. Во втором голе Аарон Уан-Биссака, которого демонстративно игнорировали сделал голевую, а розыгрыш начался с опускания Бруну на позицию левого защитника:

Голевой эпизод тут лишь отражает более широкую тенденцию. «Юнайтед» перестал быть предсказуемым, стал лучше растягивать прессинг соперника и прибавил с мячом.

Финальный отрезок: «Ливерпуль» раскрывается, «МЮ» садится в автобус

После 70-й минуты владение стало радикальным – 76% в пользу «Ливерпуля». Вот тут все действительно свелось к автобусу против владения.

«МЮ» укрепил центр Амрабатом и Маунтом (с переводом Бруну на фланг) и сел на свою треть:

В то же время у команды оставалась возможность атаковать на пространстве – периодически убегали. Из-за раскрытости «Ливерпуля» у таких выпадов всегда был потенциал. Команда Клоппа максимально насыщала атаку.

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Сформировалась четверка атаки (без учета крайних защитников и подключающихся полузащитников) – Эллиотт, Салах, Гакпо, Диас. К ним регулярно приходил Мак Аллистер, а в опорной оставался только Кертис Джонс.

Переход на акцентированную четверку атаки – типичный трюк Клоппа, когда нужно спасать матчи. Он часто работает и тут скорее сыграл в плюс. Даже без учета спорного пенальти гости создали два явных шанса и соорудили 6 ударов из штрафной.

***

«Ливерпуль» забил всего один в доминантном первом тайме, а во втором упустил контроль на продолжительный отрезок. Потом были близки к тому, чтобы спасти игру через финальный штурм.

С одной стороны, упущенный матч при таком стартовом преимуществе – серьезный провал в условиях плотной гонки. С другой, в совокупности у «Ливерпуля» слишком большой перевес: и по отрезкам доминирования, и по моментам. Заслужили победу.

«МЮ» не показал качественного футбола, если брать всю дистанцию матча, но отобрал у исторического противника важные очки в чемпионской гонке – уже неплохо с точки зрения болельщика, а все беды можно списать на лютый кризис с травмами в обороне. Отчасти справедливо, но справедливы и вопросы к Тен Хагу, который поставил живых защитников в слишком трудные условия.

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Чудовищный привоз лишил «Ливерпуль» лидерства в АПЛ. Одно очко в тройной чемпионской гонке

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill