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Тренер «Тоттенхэма» – тактический сектант. Принципы сильнее даже могучего прессинга Гвардиолы

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Награда – 3:3 на «Этихаде»

По итогам выходных официально признаем: Эндж Постекоглу – возможно, главный безумец в футболе прямо сейчас. Тактический безумец. С человеческими качествами у австралийца все в полном порядке: игроки обожают его за доверие, журналисты респектуют за адекватность. Отклонения тренера «Тоттенхэма» проявляются только в футбольных идеях.

Им Постекоглу поклоняется бесповоротно.

Откуда этот культ принципов? Проявляется далеко не первый раз

Убедиться можно было по недавнему интервью Энджа с Рио Фердинандом. Во время беседы легенда «МЮ» включил пару эпизодов из предсезонной игры «шпор» с «Шахтером» и попросил Постекоглу их прокомментировать. Началось с пассивного прессинга «Тоттенхэма» перед перерывом – в момент, когда команда вела в счете.

Энджу поведение игроков не понравилось: «Мы слишком сконцентрированы на счете и времени до конца тайма. Перестаем играть в свой футбол, реагируем на внешние обстоятельства. Я сказал парням, что если наша игра будет зависеть от счета и времени, мы ни к чему не придем. Посмотрите, как мы пассивны. Так не должно быть. Я понимаю, о чем они думают: «Осталась всего пара минут, давайте удержим счет и пойдем отдыхать». Но если так хочешь прикончить игру, иди и забивай третий. Вот с таким настроем мы вышли после разговора в раздевалке. И третий наш гол пришел как раз после прессинга».

Аналогичного подхода Эндж придерживался в «Селтике» – первой европейской команде карьеры. В том же интервью Постекоглу признавался, что даже перед матчами с «Реалом» его игроки просили ничего не менять и сыграть в фирменной смелой манере. По словам Энджа, проигрыш 1:5 на «Бернабеу» стал для него не трагедией, а возможностью поразмышлять, в чем команда может прибавить. 

После повышения Постекоглу в «Тоттенхэм» мы уже несколько раз становились свидетелями такого безумия. Главной характеристикой стала высокая линия защиты вдевятером против «Челси». Несмотря на то, что то дерби запустило серию из трех поражений и лишило Постекоглу половины основы, Эндж сохраняет культ принципов.

Против «Сити» его наказали уже на десятой минуте. Как и туром ранее – за высокую линию на стандартах. Неделю назад этим воспользовалась «Астон Вилла» (гол и убойный момент Пау Торреса), сейчас – чемпионы (автогол Сона). Проблемы «шпор» на этом не кончились: «Сити» уничтожал недавних лидеров в первом тайме. Но вера Постекоглу в фирменный стиль позволила спастись. 

«Тоттенхэм» жутко подставлялся под давление Гвардиолы. «Сити» мог уходить в отрыв, но Эндж пофиксил проблему

Один из ключевых принципов Постекоглу – вера в короткие розыгрыши с участием вратаря и пары ложных фулбеков. На «Этихаде» «шпорам» выпало одно из самых серьезных испытаний в этом плане – встреча с прессингом Гвардиолы. 

Специально под игру с «Тоттенхэмом» Пеп слегка подправил заводские настройки. Прессингуя в этот раз, «Сити» переходил на схему с ромбом. Ключевые требования – перекрывать опорника Ива Биссума и сохранять компактность в центре поля, который «шпоры» перегружают с помощью ложных фулбеков. 

За Биссума у «Сити» могли отвечать разные игроки. В этом эпизоде опорника контролирует Хулиан Альварес: 

Здесь – Бернарду Силва. Поддерживает атакующую группу Мануэль Аканджи – выдвижения защитников «Сити» тоже были частой фишкой прессинга:

Идея Пепа здорово работала в первом тайме: «Тоттенхэм» не просто застревал на выходе в атаку, а привозил моменты у своих ворот. В общей сложности «шпоры» совершили 11 потерь на своей половине. Хуже всего дела были у Эмерсона Рояла и Биссума. Первый страдал от отсутствия вариантов, второй – от постоянного давления.

Выходом Постекоглу стал вовсе не отказ от розыгрышей, а попытка их починить. В перерыве Эндж выпустил вместо Брайана Хиля опорника Пьера-Эмиля Хейбьерга. Перестановки – прямая попытка помочь бедному Биссума. Датчанин вышел в пару к основному опорному и предлагал дополнительный вариант для передачи. 

Важно оговориться: по волшебству ход не заработал. Биссума все-таки привез голевую атаку (третью для «Сити»). А самый первый пожар случился сразу после перерыва. Пытаясь выйти через Хейбьерга, с передачей ошибся Гульельмо Викарио. Уже в тот момент «Сити» мог наказывать и отрываться в счете: 

Пользу выход Хейбьерга принес скорее косвенно. За счет дополнительного полузащитника «шпорам» было проще растягивать блок прессингующих «Сити».

Иногда сам датчанин получал свободу и мог выводить «Тоттенхэм» из-под давления: 

Иногда стягивал на себя соперника – как тут Родри. «Тоттенхэм» получил возможность выйти через опорную, которую оставил испанец: 

Главный индикатор прогресса «шпор» в плане розыгрышей – владение мячом. В первом тайме из-за регулярных потерь гостей «Сити» доминировал – 63% на 37%. Во втором перевес был уже у «шпор» – 55% на 45%. Очевидно, что помогла усталость хозяев, которые в отличие от «Тоттенхэма» играли в середине недели. Но перестановки Постекоглу тоже повлияли. 

Да, «Тоттенхэм» все еще привозил, но уже не с такой пугающей частотой. После перерыва у «шпор» всего шесть потерь на своей половине – в два раза меньше, чем до него. Завладев мячом, «Тоттенхэм» мог получать шансы в позиционных атаках и выматывать «Сити». По словам Гвардиолы, именно прогресс «шпор» в розыгрышах – ключевое отличие между таймами.

Постекоглу не отказался и от провального прессинга. Второй мяч – прямой результат веры

Еще один элемент, который категорически не работал у «шпор» в первом тайме – собственный прессинг. Несмотря на экспериментальную защиту (в составе – ни одного номинального ЦЗ), «Тоттенхэм» пытался высоко давить. По-другому Постекоглу не умеет, о чем уже много раз говорил.

Проблемой была дыра на правом фланге, через которую «Сити» постоянно проходил давление. Это продолжение тренда: через зону, близкую к Жереми Доку, Гвардиола выходил и в игре с «Ливерпулем». Очевидный мотив – сыграть на скорости и дриблинге бельгийца и наказать соперника на пространстве. 

Оцените нацеленность хозяев – тут сразу три игрока просят перевести на фланг Доку: 

Еще один перевод – приведет к опасному моменту у ворот «шпор»: 

Подобные эпизоды встречались и во второй половине – Йошко Гвардиол принимает в одиночестве: 

Несмотря на такие пробоины, «шпоры» не переставали давить в любой непонятной ситуации. Наградой стал второй мяч в исполнении Джовани Ло Чельсо. 

Показательно, что даже в этом эпизоде «Сити» мог выйти через полюбившийся фланг – в широких позициях открывались Гвардиол и Джек Грилиш, вышедший вместо Доку:

Прессинг «шпор» не позволил довести до них мяч и запустил собственную атаку, к которой Гвардиолу пришлось срочно возвращаться.  

***

Помимо веры Постекоглу в собственные принципы, немаловажным фактором стала удача. «Сити» создал намного больше «Тоттенхэма», мог решать все вопросы еще в первом тайме. Даже после перестановок Постекоглу «шпоры» не заиграли в космический футбол. Другое дело, что точно спрогрессировали относительно ужасов первого тайма

К фанатизму Энджа было много вопросов во время неудачной серии, но в топ-матчах вера оправдывается. «Тоттенхэм» ужасно начинал матчи с «Ман Юнайтед», «Арсеналом» и «Сити». Только удача позволяла удержаться в игре. На этом шатком фундаменте удавалось удержаться, а затем прибавить по ходу матчей и набрать очки. Во многом – благодаря вере.

Чистая ярость Холанда – когда судья странно сорвал выход один на один. Как же он орал

Еще детали матча «Сити» – «Тоттенхэм». Все самое главное о голах и последствиях

Фото: AP Photo/Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media

Манчестер Сити – Тоттенхэм 3:3 (2:1, 1:2)
Дата проведения
3 декабря, 19.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Сон Хын Мин, 1:1 – 9, автогол Сон Хын Мин, 2:1 – 31 Фоден, 2:2 – 69 Ло Чельсо, 3:2 – 81 Грилиш, 3:3 – 90 Кулусевски.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Гвардиол (Аке, 87), Аканджи, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Льюис, 73), Доку (Грилиш, 52), Холанд, Альварес (Ковачич, 87).
ТоттенхэмВикарио, Порро, Дэвис, Эмерсон, Удоджи, Ло Чельсо (Скипп, 79), Биссума (Ришарлисон, 87), Кулусевски, Сон Хын Мин, Хиль (Хейбьерг, 46), Джонсон (Донли, 90).
Предупреждения:
Родри (34), Удоджи (38), Грилиш (61), Порро (74), Гвардиол (84), Кулусевски (90), Эмерсон (90), Холанд (90).
9 комментариев
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эту ОПГ боялись все)))

тактический сектант
лысый шаралтан
норвежский рыбак
водитель автобуса
+16
-2
+14
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Не думаю, что навешивание ярлыков ("сектант" и пр.) что-то даёт, кроме, конечно, того, что оно даёт всегда: избавляет от необходимости думать и понимать. Не похоже, что автор текста хоть как-то минимально разбирается в футболе.
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Миссия Тоттенхэма - нагадить городанам и умереть
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Первая его европейская команда - Панахаики в 2008 году)
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Перекладина и штанга, плюс 2 момента у Холана, которые он обычно реализует на 100%. Ну и свисток судьи в доп время, сорвавший потенциальный выход 1 на 1. Вот и вся тактика.
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"...но в топ-матчах вера оправдывается". Не только вера. В матче с МЮ - полностью провальный 1-й тайм и не назначенный 200% пенальти в пользу МЮ. При 0-1 ход матча мог быть совсем иным. Судил так конечно Оливер. + автогол соперника. С Ливерпулем - 2 удаления игроков соперника и не засчитанный 200% гол Ливерпуля. Судил Хупер. + опять автогол соперника. Вчерашний матч - срыв атаки судьей и выхода Грилиша один на один с вратарем в конце матча + возможный неназначенный пенальти. Судил все тот же Хупер (кто его поставил после того скандального матча опять судить ТТХ?). Вот собственно и вся аналитика. Вместо заслуженных 0 очков с основными соперниками разговоры о какой-то там тактике Постекоглу. Больше всего в футболе ненавижу судейские матчи. С любыми участниками.
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