Тренер «Тоттенхэма» – тактический сектант. Принципы сильнее даже могучего прессинга Гвардиолы
Награда – 3:3 на «Этихаде».
По итогам выходных официально признаем: Эндж Постекоглу – возможно, главный безумец в футболе прямо сейчас. Тактический безумец. С человеческими качествами у австралийца все в полном порядке: игроки обожают его за доверие, журналисты респектуют за адекватность. Отклонения тренера «Тоттенхэма» проявляются только в футбольных идеях.
Им Постекоглу поклоняется бесповоротно.
Откуда этот культ принципов? Проявляется далеко не первый раз
Убедиться можно было по недавнему интервью Энджа с Рио Фердинандом. Во время беседы легенда «МЮ» включил пару эпизодов из предсезонной игры «шпор» с «Шахтером» и попросил Постекоглу их прокомментировать. Началось с пассивного прессинга «Тоттенхэма» перед перерывом – в момент, когда команда вела в счете.
Энджу поведение игроков не понравилось: «Мы слишком сконцентрированы на счете и времени до конца тайма. Перестаем играть в свой футбол, реагируем на внешние обстоятельства. Я сказал парням, что если наша игра будет зависеть от счета и времени, мы ни к чему не придем. Посмотрите, как мы пассивны. Так не должно быть. Я понимаю, о чем они думают: «Осталась всего пара минут, давайте удержим счет и пойдем отдыхать». Но если так хочешь прикончить игру, иди и забивай третий. Вот с таким настроем мы вышли после разговора в раздевалке. И третий наш гол пришел как раз после прессинга».
Аналогичного подхода Эндж придерживался в «Селтике» – первой европейской команде карьеры. В том же интервью Постекоглу признавался, что даже перед матчами с «Реалом» его игроки просили ничего не менять и сыграть в фирменной смелой манере. По словам Энджа, проигрыш 1:5 на «Бернабеу» стал для него не трагедией, а возможностью поразмышлять, в чем команда может прибавить.
После повышения Постекоглу в «Тоттенхэм» мы уже несколько раз становились свидетелями такого безумия. Главной характеристикой стала высокая линия защиты вдевятером против «Челси». Несмотря на то, что то дерби запустило серию из трех поражений и лишило Постекоглу половины основы, Эндж сохраняет культ принципов.
Против «Сити» его наказали уже на десятой минуте. Как и туром ранее – за высокую линию на стандартах. Неделю назад этим воспользовалась «Астон Вилла» (гол и убойный момент Пау Торреса), сейчас – чемпионы (автогол Сона). Проблемы «шпор» на этом не кончились: «Сити» уничтожал недавних лидеров в первом тайме. Но вера Постекоглу в фирменный стиль позволила спастись.
«Тоттенхэм» жутко подставлялся под давление Гвардиолы. «Сити» мог уходить в отрыв, но Эндж пофиксил проблему
Один из ключевых принципов Постекоглу – вера в короткие розыгрыши с участием вратаря и пары ложных фулбеков. На «Этихаде» «шпорам» выпало одно из самых серьезных испытаний в этом плане – встреча с прессингом Гвардиолы.
Специально под игру с «Тоттенхэмом» Пеп слегка подправил заводские настройки. Прессингуя в этот раз, «Сити» переходил на схему с ромбом. Ключевые требования – перекрывать опорника Ива Биссума и сохранять компактность в центре поля, который «шпоры» перегружают с помощью ложных фулбеков.
За Биссума у «Сити» могли отвечать разные игроки. В этом эпизоде опорника контролирует Хулиан Альварес:
Здесь – Бернарду Силва. Поддерживает атакующую группу Мануэль Аканджи – выдвижения защитников «Сити» тоже были частой фишкой прессинга:
Идея Пепа здорово работала в первом тайме: «Тоттенхэм» не просто застревал на выходе в атаку, а привозил моменты у своих ворот. В общей сложности «шпоры» совершили 11 потерь на своей половине. Хуже всего дела были у Эмерсона Рояла и Биссума. Первый страдал от отсутствия вариантов, второй – от постоянного давления.
Выходом Постекоглу стал вовсе не отказ от розыгрышей, а попытка их починить. В перерыве Эндж выпустил вместо Брайана Хиля опорника Пьера-Эмиля Хейбьерга. Перестановки – прямая попытка помочь бедному Биссума. Датчанин вышел в пару к основному опорному и предлагал дополнительный вариант для передачи.
Важно оговориться: по волшебству ход не заработал. Биссума все-таки привез голевую атаку (третью для «Сити»). А самый первый пожар случился сразу после перерыва. Пытаясь выйти через Хейбьерга, с передачей ошибся Гульельмо Викарио. Уже в тот момент «Сити» мог наказывать и отрываться в счете:
Пользу выход Хейбьерга принес скорее косвенно. За счет дополнительного полузащитника «шпорам» было проще растягивать блок прессингующих «Сити».
Иногда сам датчанин получал свободу и мог выводить «Тоттенхэм» из-под давления:
Иногда стягивал на себя соперника – как тут Родри. «Тоттенхэм» получил возможность выйти через опорную, которую оставил испанец:
Главный индикатор прогресса «шпор» в плане розыгрышей – владение мячом. В первом тайме из-за регулярных потерь гостей «Сити» доминировал – 63% на 37%. Во втором перевес был уже у «шпор» – 55% на 45%. Очевидно, что помогла усталость хозяев, которые в отличие от «Тоттенхэма» играли в середине недели. Но перестановки Постекоглу тоже повлияли.
Да, «Тоттенхэм» все еще привозил, но уже не с такой пугающей частотой. После перерыва у «шпор» всего шесть потерь на своей половине – в два раза меньше, чем до него. Завладев мячом, «Тоттенхэм» мог получать шансы в позиционных атаках и выматывать «Сити». По словам Гвардиолы, именно прогресс «шпор» в розыгрышах – ключевое отличие между таймами.
Постекоглу не отказался и от провального прессинга. Второй мяч – прямой результат веры
Еще один элемент, который категорически не работал у «шпор» в первом тайме – собственный прессинг. Несмотря на экспериментальную защиту (в составе – ни одного номинального ЦЗ), «Тоттенхэм» пытался высоко давить. По-другому Постекоглу не умеет, о чем уже много раз говорил.
Проблемой была дыра на правом фланге, через которую «Сити» постоянно проходил давление. Это продолжение тренда: через зону, близкую к Жереми Доку, Гвардиола выходил и в игре с «Ливерпулем». Очевидный мотив – сыграть на скорости и дриблинге бельгийца и наказать соперника на пространстве.
Оцените нацеленность хозяев – тут сразу три игрока просят перевести на фланг Доку:
Еще один перевод – приведет к опасному моменту у ворот «шпор»:
Подобные эпизоды встречались и во второй половине – Йошко Гвардиол принимает в одиночестве:
Несмотря на такие пробоины, «шпоры» не переставали давить в любой непонятной ситуации. Наградой стал второй мяч в исполнении Джовани Ло Чельсо.
Показательно, что даже в этом эпизоде «Сити» мог выйти через полюбившийся фланг – в широких позициях открывались Гвардиол и Джек Грилиш, вышедший вместо Доку:
Прессинг «шпор» не позволил довести до них мяч и запустил собственную атаку, к которой Гвардиолу пришлось срочно возвращаться.
***
Помимо веры Постекоглу в собственные принципы, немаловажным фактором стала удача. «Сити» создал намного больше «Тоттенхэма», мог решать все вопросы еще в первом тайме. Даже после перестановок Постекоглу «шпоры» не заиграли в космический футбол. Другое дело, что точно спрогрессировали относительно ужасов первого тайма.
К фанатизму Энджа было много вопросов во время неудачной серии, но в топ-матчах вера оправдывается. «Тоттенхэм» ужасно начинал матчи с «Ман Юнайтед», «Арсеналом» и «Сити». Только удача позволяла удержаться в игре. На этом шатком фундаменте удавалось удержаться, а затем прибавить по ходу матчей и набрать очки. Во многом – благодаря вере.
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Еще детали матча «Сити» – «Тоттенхэм». Все самое главное о голах и последствиях
Фото: AP Photo/Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media
- Дата проведения
- 3 декабря, 19.30, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 6 Сон Хын Мин, 1:1 – 9, автогол Сон Хын Мин, 2:1 – 31 Фоден, 2:2 – 69 Ло Чельсо, 3:2 – 81 Грилиш, 3:3 – 90 Кулусевски.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Гвардиол (Аке, 87), Аканджи, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Льюис, 73), Доку (Грилиш, 52), Холанд, Альварес (Ковачич, 87).
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Тоттенхэм –
Викарио, Порро, Дэвис, Эмерсон, Удоджи, Ло Чельсо (Скипп, 79), Биссума (Ришарлисон, 87), Кулусевски, Сон Хын Мин, Хиль (Хейбьерг, 46), Джонсон (Донли, 90).
тактический сектант
лысый шаралтан
норвежский рыбак
водитель автобуса