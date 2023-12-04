Тренер «Тоттенхэма» – тактический сектант. Принципы сильнее даже могучего прессинга Гвардиолы

Награда – 3:3 на «Этихаде».

По итогам выходных официально признаем: Эндж Постекоглу – возможно, главный безумец в футболе прямо сейчас. Тактический безумец . С человеческими качествами у австралийца все в полном порядке: игроки обожают его за доверие, журналисты респектуют за адекватность. Отклонения тренера «Тоттенхэма» проявляются только в футбольных идеях.

Им Постекоглу поклоняется бесповоротно.

Откуда этот культ принципов? Проявляется далеко не первый раз

Убедиться можно было по недавнему интервью Энджа с Рио Фердинандом. Во время беседы легенда «МЮ» включил пару эпизодов из предсезонной игры «шпор» с «Шахтером» и попросил Постекоглу их прокомментировать. Началось с пассивного прессинга «Тоттенхэма» перед перерывом – в момент, когда команда вела в счете.

Энджу поведение игроков не понравилось: «Мы слишком сконцентрированы на счете и времени до конца тайма. Перестаем играть в свой футбол, реагируем на внешние обстоятельства. Я сказал парням, что если наша игра будет зависеть от счета и времени, мы ни к чему не придем. Посмотрите, как мы пассивны. Так не должно быть. Я понимаю, о чем они думают: «Осталась всего пара минут, давайте удержим счет и пойдем отдыхать». Но если так хочешь прикончить игру, иди и забивай третий. Вот с таким настроем мы вышли после разговора в раздевалке. И третий наш гол пришел как раз после прессинга».

Аналогичного подхода Эндж придерживался в «Селтике» – первой европейской команде карьеры. В том же интервью Постекоглу признавался, что даже перед матчами с «Реалом» его игроки просили ничего не менять и сыграть в фирменной смелой манере. По словам Энджа, проигрыш 1:5 на «Бернабеу» стал для него не трагедией, а возможностью поразмышлять, в чем команда может прибавить.

После повышения Постекоглу в «Тоттенхэм» мы уже несколько раз становились свидетелями такого безумия. Главной характеристикой стала высокая линия защиты вдевятером против «Челси». Несмотря на то, что то дерби запустило серию из трех поражений и лишило Постекоглу половины основы, Эндж сохраняет культ принципов.

Против «Сити» его наказали уже на десятой минуте. Как и туром ранее – за высокую линию на стандартах. Неделю назад этим воспользовалась «Астон Вилла» (гол и убойный момент Пау Торреса), сейчас – чемпионы (автогол Сона). Проблемы «шпор» на этом не кончились: «Сити» уничтожал недавних лидеров в первом тайме. Но вера Постекоглу в фирменный стиль позволила спастись.

«Тоттенхэм» жутко подставлялся под давление Гвардиолы. «Сити» мог уходить в отрыв, но Эндж пофиксил проблему

Один из ключевых принципов Постекоглу – вера в короткие розыгрыши с участием вратаря и пары ложных фулбеков. На «Этихаде» «шпорам» выпало одно из самых серьезных испытаний в этом плане – встреча с прессингом Гвардиолы.

Специально под игру с «Тоттенхэмом» Пеп слегка подправил заводские настройки. Прессингуя в этот раз, «Сити» переходил на схему с ромбом. Ключевые требования – перекрывать опорника Ива Биссума и сохранять компактность в центре поля, который «шпоры» перегружают с помощью ложных фулбеков.

За Биссума у «Сити» могли отвечать разные игроки. В этом эпизоде опорника контролирует Хулиан Альварес:

Здесь – Бернарду Силва. Поддерживает атакующую группу Мануэль Аканджи – выдвижения защитников «Сити» тоже были частой фишкой прессинга:

Идея Пепа здорово работала в первом тайме: «Тоттенхэм» не просто застревал на выходе в атаку, а привозил моменты у своих ворот. В общей сложности «шпоры» совершили 11 потерь на своей половине. Хуже всего дела были у Эмерсона Рояла и Биссума. Первый страдал от отсутствия вариантов, второй – от постоянного давления.

Выходом Постекоглу стал вовсе не отказ от розыгрышей, а попытка их починить . В перерыве Эндж выпустил вместо Брайана Хиля опорника Пьера-Эмиля Хейбьерга. Перестановки – прямая попытка помочь бедному Биссума. Датчанин вышел в пару к основному опорному и предлагал дополнительный вариант для передачи.

Важно оговориться: по волшебству ход не заработал. Биссума все-таки привез голевую атаку (третью для «Сити»). А самый первый пожар случился сразу после перерыва. Пытаясь выйти через Хейбьерга, с передачей ошибся Гульельмо Викарио. Уже в тот момент «Сити» мог наказывать и отрываться в счете:

Пользу выход Хейбьерга принес скорее косвенно. За счет дополнительного полузащитника «шпорам» было проще растягивать блок прессингующих «Сити».

Иногда сам датчанин получал свободу и мог выводить «Тоттенхэм» из-под давления:

Иногда стягивал на себя соперника – как тут Родри. «Тоттенхэм» получил возможность выйти через опорную, которую оставил испанец:

Главный индикатор прогресса «шпор» в плане розыгрышей – владение мячом. В первом тайме из-за регулярных потерь гостей «Сити» доминировал – 63% на 37%. Во втором перевес был уже у «шпор» – 55% на 45%. Очевидно, что помогла усталость хозяев, которые в отличие от «Тоттенхэма» играли в середине недели. Но перестановки Постекоглу тоже повлияли.

Да, «Тоттенхэм» все еще привозил, но уже не с такой пугающей частотой. После перерыва у «шпор» всего шесть потерь на своей половине – в два раза меньше, чем до него . Завладев мячом, «Тоттенхэм» мог получать шансы в позиционных атаках и выматывать «Сити». По словам Гвардиолы, именно прогресс «шпор» в розыгрышах – ключевое отличие между таймами.

Постекоглу не отказался и от провального прессинга. Второй мяч – прямой результат веры

Еще один элемент, который категорически не работал у «шпор» в первом тайме – собственный прессинг. Несмотря на экспериментальную защиту (в составе – ни одного номинального ЦЗ), «Тоттенхэм» пытался высоко давить. По-другому Постекоглу не умеет, о чем уже много раз говорил.

Проблемой была дыра на правом фланге, через которую «Сити» постоянно проходил давление. Это продолжение тренда: через зону, близкую к Жереми Доку, Гвардиола выходил и в игре с «Ливерпулем». Очевидный мотив – сыграть на скорости и дриблинге бельгийца и наказать соперника на пространстве.

Оцените нацеленность хозяев – тут сразу три игрока просят перевести на фланг Доку:

Еще один перевод – приведет к опасному моменту у ворот «шпор»:

Подобные эпизоды встречались и во второй половине – Йошко Гвардиол принимает в одиночестве:

Несмотря на такие пробоины, «шпоры» не переставали давить в любой непонятной ситуации. Наградой стал второй мяч в исполнении Джовани Ло Чельсо.

Показательно, что даже в этом эпизоде «Сити» мог выйти через полюбившийся фланг – в широких позициях открывались Гвардиол и Джек Грилиш, вышедший вместо Доку:

Прессинг «шпор» не позволил довести до них мяч и запустил собственную атаку, к которой Гвардиолу пришлось срочно возвращаться.

***

Помимо веры Постекоглу в собственные принципы, немаловажным фактором стала удача. «Сити» создал намного больше «Тоттенхэма», мог решать все вопросы еще в первом тайме. Даже после перестановок Постекоглу «шпоры» не заиграли в космический футбол. Другое дело, что точно спрогрессировали относительно ужасов первого тайма .

К фанатизму Энджа было много вопросов во время неудачной серии, но в топ-матчах вера оправдывается. «Тоттенхэм» ужасно начинал матчи с «Ман Юнайтед», «Арсеналом» и «Сити». Только удача позволяла удержаться в игре. На этом шатком фундаменте удавалось удержаться, а затем прибавить по ходу матчей и набрать очки. Во многом – благодаря вере.

Фото: AP Photo/Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media