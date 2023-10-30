«Сити» так легко вынес «МЮ» – за счет чего? Разбор скрытых идей Пепа в дерби

Детали от Славы Палагина: как Гвардиола не дал Тен Хагу повторить план на финал кубка.

«Манчестер Сити» легко выиграл дерби – гостевые 3:0. Главным беспокойством относительно «МЮ» перед матчем была связка Харри Магуайр – Джонни Эванс в центре защиты.

Нагонял жути тот факт, что последнее дерби с Эвансом в основе «Юнайтед» проиграл 1:6. Постарев на 12 лет, Джонни снова оказался в команде, разгромленной на «Олд Траффорд».

Справедливости ради, именно связка защитников не стала главной проблемой «МЮ» в дерби (если вообще была, учитывая ход матча). «Сити» надавил на другие болевые точки соседей. Постарался Пеп, который не позволил Эрику тен Хагу повторить относительно успешный план финала Кубка Англии.

Пеп разыгрывал мяч с большим риском. Мог поплатиться, но плюсы перевесили

Быстро напомним план Тен Хага по сдерживанию «Сити» в финале Кубка. Тогда он состоял из двух основных пунктов.

Первый – узкое расположение атакующей четверки против пятерки разыгрывающих «Сити». Синхронное смещение в зону мяча, чтобы соперник не смог найти свободного. Задачи выполняли Бруну, Эриксен, Санчо и Рэшфорд.

Второй – персональная опека в полузащите. Каземиро следил за движением Гюндогана, Фред – за открываниями Де Брюйне. Вот как оба пункта выглядели схематично:

Несмотря на поражение в финале, за счет этих идей «Юнайтед удалось сдержать мощную атаку «Сити». Команда Гвардиолы создала всего один явный момент, а оба своих гола забила дальними ударами (не без претензий к Давиду де Хеа).

Расстановка, которую выбрал Тен Хаг на новый матч, намекала, что возможно повторение. Снова 4-2-3-1. Пара опорников – в этот раз Эриксен и Амрабат – пытается играть персонально. Выдвинутая вперед четверка со Скоттом Мактоминеем в роли десятки тормозит развитие атаки «Сити».

На уровне идеи все снова было в порядке. Подвело исполнение.

Форма «МЮ» – одна из причин, но главный виновник – решивший сыграть в более рискованной манере Пеп. Чтобы растянуть узкую четверку соперника, Гвардиола дал команду игрокам расположиться дальше друг от друга .

Для сравнения карта передач «Сити» в кубковом финале и в воскресной игре. Внимание на позиции Рубена Диаша (№3) и Кайла Уокера (№2). В финале (слева) играли близко друг к другу, фактически на одной линии. На этот раз (справа) – гораздо более высокая и широкая позиция Уокера.

Аналогичным образом открывался и игравший левее Йошко Гвардиол. Передачи на хорвата стали основной опцией «Сити» по выходу в атаку.

Вот показательная карта передач Эдерсона. Большинство дальних передач именно в сторону хорвата.

В чем минусы такого подхода?

В случае потери команда лишается важной для нейтрализации контратак компактности. На первых минутах, когда гости глупо теряли мяч, «Юнайтед» мог наказать за такое.

Плюсы перевесили. Атакующей четверке «МЮ» приходилось покрывать больший объем пространства. «Сити» было гораздо проще разыгрывать лишнего и продвигаться через него на чужую половину . Оцените количество передач на чужой трети. В первом тайме финала у «Сити» было всего 80. Теперь на «Олд Траффорд» – 130.

«МЮ» не справился с движением Бернарду. Манерой португалец напоминал КДБ

Из-за того, что план по сдерживанию не работал, «Юнайтед» пришлось гораздо больше защищаться на своей половине. Те, кто ожидал противостояния Холанда с парой Магуайр – Эванс, были разочарованы. Основной акцент в атаке «Сити» сделал на другой зоне.

Ключевым стал Бернарду. По манере открываний португалец напоминал Кевина де Брюйне. Качества своего главного плеймейкера, пока тот отсутствует, «Сити» компенсирует по-разному. Один из сценариев – передать часть приемов, в которых хорош Кевин, другим игрокам. Недавний пример – перфоманс молодого Рико Льюиса против «Лейпцига».

Игра Бернарду на «Олд Траффорд» – из той же серии. Он открывался в похожем стиле. А завершал через фирменные для Кевина передачи в штрафную . Отличие, пожалуй, только в специфике передач: Де Брюйне любит прострелы, Бернарду практиковал тонкие подачи с прицелом на дальнюю.

Своим движением португалец создавал неудобства разного типа. Например, тут вынуждает Бруну опуститься пятым защитником в линию. Капитан «МЮ» не слишком доволен.

Здесь Бруну не желает опускаться так глубоко и передает соотечественника Эриксену. Тот отреагирует, но с легким опозданием – Бернарду сможет подать.

В этом эпизоде Бернарду мучает рывком уже Мактоминея – шотландец решил помочь партнерам, но не среагировал на открывание португальца вовремя.

Классика КДБ в исполнение Силвы.

Тут Мактоминей реагирует на рывок Бернарду и заходит с ним вместе в штрафную. Но это создает зону для смещения Грилиша под удар.

Помимо открываний в стиле КДБ, Бернарду и обострял на привычном для бельгийца уровне. В общей сложности создал три явных момента общим весом 1,42 xG. Лучше у Силвы было только один раз за время в АПЛ. Его связку с Грилишем Пеп назвал ключевой в создании проблем для «МЮ».

А что же дуэль Холанда с парой Эванс – Магуайр? Почему ее почти не было?

Забавно, но Холанд практически не терзал экспериментальную связку в защите «МЮ».

Внутри штрафной практически не контактировали. Максимум – дуэли за ее пределами. И Эванс, и Магуайр охотно шли за Холандом, когда тот опускался за мячом – учитывая невысокую скорость обоих, плюсик за смелость.

Все свои моменты с игры Эрлинг получил после открываний на дальней штанге – чуть ли не избегая дуэлей с Магуайром и Эвансом в центре штрафной. Жертвой стал Виктор Линделеф, игравший на не родной позиции слева. Его Холанд терроризировал и напрямую, и через химию с Филом Фоденом.

Косвенную пользу Эрлинг приносил, уводя Эванса как можно дальше от Линделефа. Виктор оставался без подстраховки. Дважды за счет такого маневра моменты получал Фоден.

Фил отвечал любезностью и уводил Линделефа в центр штрафной, благодаря чему Холанд получал свободу на дальней штанге.

Здорово проявилось перед вторым голом.

Перед третьим Фил повторил трюк, только на этот раз с Серхио Регилоном, вышедшим вместо Линделефа. В итоге удалось разыграть голевую комбинацию с Эрлингом.

«МЮ» пытался вернуться к игре через прессинг. А он оказался слишком легким для умницы Альвареса

Как «Юнайтед» мог перевернуть игру? В теории два варианта. Первый – собственные розыгрыши. Они практически отсутствовали. Вот очень показательная карта передач. Осторожно – 18+:

Видны лишь попытки, которые в основном заканчивались обратными передачами на Андре Онану и его выносами вперед. Атакующая группа полностью отрезана и изолирована от партнеров. Экспериментальная защита очень плохо продвигала мяч.

Добавил проблем еще один оригинальный ход Пепа. Прессингуя, «Сити» перестраивал схему: впереди давили Грилиш и Альварес (как самые энергичные), Холанд как самый пассивный оставался чуть позади, дальше их страховала тройка Фоден – Родри – Бернарду. Акцент на центральной зоне здорово помогал «Сити» с подборами.

Вторым вариантом по спасению был прессинг. Его Тен Хаг применил с первых минут второго тайма . Возможно, этим объясняется выход Мэйсона Маунта в перерыве – в теории его энергичность могла помочь. Обнулило идею снова плохое исполнение. После матча Эрик даже жаловался, что игроки шли прессинговать Эдерсона, хотя именно об этом он не просил.

Скрытый источник проблем – Хулиан Альварес. Лучшие моменты с участием аргентинца пришли не после открываний в штрафной, а за ее пределами, когда «Юнайтед» окончательно осмелел. Здорово находил пространство, которое хозяева оставляли, выдвигаясь в прессинг.

Чаще всех доставалось Эриксену, которого Тен Хаг решил сохранить на второй тайм (спорно, учитывая качества датчанина и заточенность «МЮ» на давление). Альварес целенаправленно открывался у него за спиной, заставляя разрываться. Эпизод перед вторым голом.

Эпизод перед третьим – вынуждает метаться двумя игроками.

В этом сезоне Эриксен часто не справляется в эпизодах, в которых нужно отнимать мяч или следить за движением соперника. Тут было вдвойне сложно из-за манеры аргентинца: Альварес любит открываться именно со спины.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill