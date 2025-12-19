Это самая прагматичная версия Пепа в истории

Наблюдения Славы Палагина.

Со старта АПЛ прошло 4 месяца и 16 туров. Оговорки про малую выборку больше не актуальны.

И потому можно говорить смело: «Манчестер Сити»-2025/26 – самая прагматичная команда в карьере Пепа .

Прямо сейчас «Сити» идет четвертым в АПЛ по владению – уступая «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Челси». Это не просто отход от нормы, а аномалия. После назначения Пепа «Сити» никогда не отдавал первое место по владению. То же самое применимо к предыдущим проектам Пепа – «Барселоне» (4 подряд первых местах в Ла Лиге) и «Баварии» (3 – в Бундеслиге). Нынешние 57,4% – антирекорд для Гвардиолы за всю жизнь.

● Ключевой вопрос: это личная инициатива Пепа или влияние внешних факторов? Стечение обстоятельств или тренер, мечтавший о владении 100%, вдруг отверг принципы, на которых так долго стоял?

Ответ мы не знаем.

С одной стороны, у нас есть важное наблюдение Пепа по ходу прошлого – кризисного для «Сити» – сезона. Гвардиола в одном из интервью признал, что современный футбол – это стиль «Ливерпуля», «Борнмута», «Брайтона» и «Ньюкасла». Не контратакующих команд в привычном понимании, но с упором в сторону переходных фаз и без строгой структуры розыгрышей, как было у «Сити».

После победы в первом туре над «Вулвз» Пеп развил мысль: «Мы наказали их в переходных фазах. С Тиджани, Оскаром, Эрлингом, Омаром мы обладаем невероятной скоростью впереди. Это оружие, которым мы хотим пользоваться в этом сезоне. Теперь, отбирая мяч, мы будем атаковать быстрее, чем, возможно, делали раньше».

Намек понят, но как быть с другими замечаниями Пепа? После личного антирекорда по владению в игре с «Арсеналом» (33%) Гвардиола сказал, что не хочет играть таким образом – команда не потянет такую нагрузку. А после матча с «Фулхэмом» (43%) выдал следующее:

«Мы пропустили четыре не потому, что наша защита плохо отыграла. Причина – мы перестали прессинговать. Забыли, что это нужно. Моя теория осталась прежней: мне спокойнее, когда мяч не у наших ворот, а у чужих. В таком случае мы в безопасности, а для соперника наоборот представляем угрозу. Возможно, из-за того, что у нас много новичков, мы не можем поддерживать нужный ритм 90 минут. Точно не знаю, но в этом направлении мы обязаны развиваться».

Вот и думайте.

● Тенденция сезона – «Сити» просаживается по владению во вторых таймах :

📈 Среднее владение до перерыва – 60%.

📉 Среднее владение после перерыва – 53,8%.

Пробуксовка наблюдалась в 10 из 16 матчей АПЛ. Что показательно: во всех десяти «Сити» лидировал в счете. В оставшихся – либо уступал, либо вел против команд, которые не умеют играть первым номером и в любом рисунке предпочитают отдать инициативу.

О чем это может говорить? О том, что план А у Гвардиолы не изменился – команда начинает в фирменной манере с игрой первым номером. При этом теперь, добывая перевес, намного охотнее отдает мяч. В предыдущих сезонах такое прослеживалось, но не так радикально, как сейчас.

Здесь вспоминаются рекордные для АПЛ 975 передач в матче с «Челси» весной-2018. «Сити» вел с 46-й минуты, но удерживал счет с мячом в ногах. Сейчас в аналогичном сценарии предпочитают обороняться. Просадки в 15-20 процентов между таймами стали обычным делом – причем не только против топ-команд.

● Под сценарий с удержанием счета у Пепа даже появился фирменный прием .

Как правило, команда начинает защищаться в среднем блоке в схеме 4-1-4-1:

А вот затем, если соперник зажал или команда устала, Пеп переходит на 5-4-1:

Переключателем выступает дополнительный центральный защитник. Джокеров по сезону двое – либо Натан Аке, либо Джон Стоунз. Выбор не случаен – оба из-за хронических травм не проходят в основу. Редкие шансы получают только в кубковых турнирах. Сезон проводят в энергосберегающем режиме. Благодаря этому остаются доступны для таких эпизодических, но важных с точки зрения надежности ролей.

Частота переключений на пятерку говорит о наигранности приема. Меняются лишь детали: яркость пожара в защите, джокер-огнетушитель и момент, когда Пеп решается на замену. Иногда Гвардиола перестраховывается – на пятерку «Сити» переходит, даже ведя в 2-3 мяча. А иногда это прямо последняя мера, которая может спасти.

● Не лишним будет упомянуть фактор вратаря. Это тоже влияет на изменение рисунка в матчах «Сити» .

Уступая в счете, соперники начинают рисковать и врубают высокий (часто персональный) прессинг. Важность вратаря в такой ситуации возрастает. Часто это единственный свободный на поле. Эдерсон эту свободу трансформировал в пользу. Во-первых, мог наказать голевой – в прошлом сезоне установил рекорд, оформив в АПЛ 4 ассиста. Во-вторых, внушал страх. Соперники, наученные опытом, просто боялись – и даже уступая в счете, предпочитали не раскрываться. В таком сценарии «Сити» мог доводить до победы, просто перекатывая мяч.

С Доннаруммой в роли первого номера все намного сложнее. Джиджи – не ровня Эдерсону в плане игры ногами. По точности передач – минус 10 процентных пунктов. Не привозит, но и пасом через все поле наказать на способен. Даже ввод мяча в игру иногда передает центральным защитникам – Диашу или Гвардиолу. В результате команда лишается дополнительной опции в розыгрыше, а соперник охотнее прессингует. Риски остаются, но теперь не такие большие, как раньше.

● Еще один важный момент – количество новичков у «Сити» за последний год. Команда радикально поменялась. Старожилы, знакомые с принципами Пепа, ушли. В составе намного больше тех, кто никогда не играл в футбол, который просит Пеп.

Реакция Гвардиолы – четкое разделение на основных и запасных. Основа из 12-13 человек – сыгрывается и воплощает идеи Пепа на практике. Запасные – догоняют через тренировочный процесс и выходы во второстепенных турнирах. Это уникальное явление для Пепа. Обычно предпочитает работать с заявкой из 17-18 равноправных игроков.

Плюс нового подхода – сыгранность и прогресс отдельных футболистов. Минус – минимальная ротация и неизбежная усталость основы. В этом сезоне у «Сити» 10 футболистов, которые провели минимум 70% минут в АПЛ. Первый показатель наравне с «Эвертоном» и «Кристал Пэлас» – командами с куда меньшими ресурсами и куда большей пропастью между основными и запасными.

Это обстоятельство тоже объясняет разницу между таймами – не качественную, а стилистическую. Основа, которая выходит на поле каждые 3 дня, не может поддерживать нужный ритм все 90 минут. Просадки по ходу игр неизбежны. Чтобы сохранить энергию, команда перестает прессинговать и берет паузы, обороняясь на своей половине.

● Возвращение «Сити» к привычному уровню владения возможно при соблюдении одного условия – команда резко прибавит в прессинге.

Летом под эту задачу пригласили Пепейна Лейндерса – гуру прессинга в штабе Клоппа в «Ливерпуле». Голландец быстро перенес свои идеи на «Сити». Прессинг в схеме 4-3-3, узкая атакующая тройка, высокая линия защиты с офсайдной ловушкой – эти элементы отрабатывались еще на клубном чемпионате мира.

Проблема – команда все еще в световых годах от слаженности, с которой прессинговал «Ливерпуль» Клоппа. Сходство – только в схеме прессинга. В деталях – ощутимая разница. «Сити» хуже распознает момент для начала давления. Одна из причин – фигура нападающего. За спусковой крючок в «Ливерпуле» отвечал прессинг-монстр Бобби Фирмино. В «Сити» эти функции ложатся на двухметрового Холанда. Он не ленится и работает, но осведомлен в аспекте куда хуже Фирмино.

Следствие – команда еще больше просела в интенсивности прессинга. Сейчас по этому показателю идут на 15-м месте – опережая только «Бернли», «Эвертон», «Сандерленд», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Команды, которые ассоциируются с автобусом.

Показательно, что даже лучший прессинг-перфоманс сезона «Сити» выдал, отказавшись от модели Лейндерса. Против «Ливерпуля» команда давила в схеме 4-4-2 с ромбом в центре поля. Важной подстройкой была свобода, которую давали для Ибраимы Конате в первой стадии розыгрышей. Лейндерс точно подсказал, зная про француза все, но это и близко не прессинг-модель, которой обучал «Сити» изначально.

● Вопрос на засыпку: может ли к обвалу владения быть причастен Родри? Точнее – его отсутствие.

Если посмотреть на график владения еще раз, можно уловить закономерность: обвал случился еще в прошлом сезоне. Его Родри пропускал из-за травмы. Команда просела во владении с 65,4% до 61,6%. Сохранила первое место по этому показателю в АПЛ, но уже играла в более прагматичной манере – особенно по собственным меркам.

Родри не просто обладатель «Золотого мяча», а уникум в работе с мячом на поле. Пеп довел его до совершенства в этом аспекте. Другого такого игрока в команде нет. Нико прогрессирует и выходит на уровень, который Гвардиола требует от опорника, но пока и близко не доминирует в объеме, к которому приучил пиковый Родри.

Другой вопрос, получит ли «Сити» эту пиковую Родри снова? После разрыва крестов прошло больше года. Родри начал играть еще на клубном чемпионате мира, но с тех пор не провел даже серии матчей – мешают новые травмы, вероятно, отголоск крестов. У нынешнего Родри точно нет такого влияния, как раньше. Даже с ним на поле «Сити» просаживался во владении и передавал инициативу, поведя в счете.

● Главный бенефициар такого нового «Сити» – Эрлинг Холанд. У норвежца не ушло много времени на адаптацию к команде, но даже он не мог привыкнуть к тому, что партнеры предпочитают удерживать мяч вместо попыток использовать его скорость. Иногда доходило до публичных перепалок с Пепом.

«Сити», играющий вторым номером, подходит Холанду по естественным причинам. Благодаря тому, что «Сити» чаще закрывается, Эрлинг получает моменты любимого типа – на свободном пространстве. В этом сезоне норвежец нанес уже 7 ударов после контратак – больше, чем в любой сезон после переезда в АПЛ. Голов после контратак уже 3 – столько же, сколько в сумме за два предыдущих сезона, и тоже больше, чем когда бы то ни было в «Сити».

Неясна лишь степень участия Гвардиолы в этом. Лишь комбинация озвученных факторов или попытка намеренно сыграть на сильных сторонах Холанда?

В любом случае: «Сити» все больше команда Холанда и все меньше команда Пепа .

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Alex Pantling, Carl Recine