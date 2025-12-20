«Тоттенхэм» Франка – это невыносимая скука

Палагин – про главную боль АПЛ.

Дорогой дневник, не подобрать слов, чтобы описать всю боль и унижение, которое я испытываю, включая каждые выходные «Тоттенхэм» Томаса Франка.

Пусть за меня все скажут цифры.

Ностальгии по Энджу Постекоглу не будет. Но на языке фактов – грусть и печаль. «Тоттенхэм» настолько плох в атаке, что по некоторым метрикам опережает только новичков АПЛ и команды, в которых сменился тренер по ходу сезона.

Отдельные матчи «Тоттенхэма» – натурально кровь из глаз.

Вот десятка худших перфомансов сезона по xG.

У «Тоттенхэма» сразу три попадания – больше всех. В конкурентах (по 2 попадания) – только «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл». Первые – идут на антирекорд по очкам за всю историю АПЛ. Вторые – отказываются играть в футбол на стадионах, которые не называются «Сент-Джеймс Парк».

Даже если проявить милосердие и посчитать матчи, в которых команда создавала меньше единицы по xG, получится следующая картина для топ-6:

«Манчестер Сити» – 0

«Манчестер Юнайтед» – 2

«Ливерпуль» – 2

«Арсенал» – 3

«Челси» – 5

«Тоттенхэм» – 6.

«Челси» в качестве конкурента не должен удивлять – у команды Марески постоянно кто-то удаляется. А вот у «Тоттенхэма» удалений (и, как следствие, оправданий) нет.

Виновник такой скуки – тренер?

Разумеется, первый, на кого указывают пальцем – Томас Франк.

Его работу уже приравнивают к короткой эпохе Нуну. Оба – тренеры из скромных команд, которые, работая выше ожиданий, добились повышения до топ-клуба. При этом оба специализировались на футболе, который сложнее масштабировать в гранде.

Нарратив в одном из выпусков Monday Night Football развил Джейми Каррагер. В качестве примера Джейми привел десяток тренеров, которые прошли аналогичный с Франком и Нуну путь. Получилась слегка манипулятивная и притянутая табличка, но против фактов не попрешь: добиться успеха в топ-клубе намного проще, если в скромном клубе ставишь смелый футбол.

«Брентфорд» Франка в такой точно не играл. Требования были совершенно другими. За весь прошлый сезон «Брентфорд» только трижды попадал в сценарий, когда приходилось владеть мячом больше 60%. У «Тоттенхэма» Франка таких матчей набралось уже 5. А ведь не сыгран даже первый круг.

При этом называть футбол «Брентфорда» автобусом тоже нельзя. При Франке команда развивалась и даже эволюционировала. Временами показывала качества, присущие топ-клубу – персональный прессинг и розыгрыши от вратаря. Проблема – в пропорциях. В «Брентфорде» эти элементы врубались, но не так часто. В «Тоттенхэме» требуются почти в каждой игре.

Дополнительная сложность – время на подготовку к игре. В «Брентфорде» у Франка была целая неделя – мог спокойно изучать соперника и бить в уязвимые места. В какой-то момент Томас превратился в самого гибкого тренера АПЛ, пользуясь бонусом в виде дополнительных тренировок. «Брентфорд» обучился сразу нескольким схемам – 5-3-2, 5-4-1, 4-2-3-1 и 4-3-3. В «Тоттенхэме» такой роскоши нет. Есть не только ЛЧ, но и более ответственный подход к кубкам. Наиграть нужный под конкретного соперника вариант сложнее.

«Тоттенхэм» потерял двух лучших плеймейкеров. Проблемы новичка Симонса похожи на трудности Виртца

Еще один аргумент в защиту Франка – травмы. Летом команда потеряла Джеймса Мэддисона и Деяна Кулусевского. Не просто индивидуально сильные исполнители, а лучшие плеймейкеры в яркой команде Постекоглу.

Их талант выделялся на общем фоне. Моя любимая в этом плане метрика – количество передач вразрез (считаются не просто попытки, а только те, что прошли между защитниками и дошли до партнера). Вот из сезона-2024/25:

Мэддисон – 12

Кулусевски – 11

Ближайшие к ним в команде – 4.

Летом «Тоттенхэм» искал игрока, который смог бы компенсировать потери. Почти договорились на Эберечи Эзе, но в последний момент его увел «Арсенал». Затем переключились на Хави Симонса. Здесь сделку дожали, но проблема до сих пор не решена. Хави очень долго адаптируется. Есть прогресс и даже пара ярких перфомансов, но пока много общего с Флорианом Виртцем – еще одним игроком, который проследовал по маршруту Бундеслига – АПЛ.

Во-первых, есть неопределенность с позицией. Применимо не только к Виртцу в «Ливерпуле», но и к Симонсу. Долгое время Франк ставил его налево – причем без союзника по флангу, который был бы левшой, создавал ширину и развязывал руки Симонсу в плане смещений в центр. Пока что самая популярная опция у «шпор на эту позицию – правша Джед Спенс. Левша Дестини Удоджи часто травмирован.

Во-вторых, налог на Бундеслигу. Проблемы у игроков при переезде из Германии в Англии. Частое оправдание – стиль лиг. Симонс не жаловался, а вот отец Виртца видел в этом одно из оправданий: «Невероятная скорость, постоянный контакт. Это было весьма впечатляюще в первых нескольких играх. Пройденная дистанция и скорость у Фло были значительно выше [чем в Бундеслиге]. Стиль отличается. Кажется менее организованным, зато более сосредоточенным на поддержании определенного темпа».

И все же: что не получается у тренера?

Конкретных претензий к Франку хватает.

Пожалуй, самая частая: почему «Тоттенхэм» так плох против прессингующих команд?

Если отмотать на табличку выше, то увидите: худшие перфомансы по xG «шпоры» выдавали против «Арсенала», «Челси» и «Борнмута». Это не просто помешанные на прессинге команды, а самые интенсивные в этом аспекте. Топ-3 по PPDA согласно Undertstat.

«Брентфорд» Франка против таких команд не терялся. В первых сезонах после выхода в АПЛ пользовался длинными передачами в сторону Айвена Тоуни (цеплялся и сбрасывал на Бриана Мбемо). Затем перешел на короткие розыгрыши от вратаря, задействуя структуру Роберто де Дзерби с ложной девяткой Йоаном Висса. Сыгранностью и отлаженностью комбинаций впечатляли даже Пепа.

В «Тоттенхэме» эта стадия проседает. Частое явление – команда просто отдает мяч Мохамеду Кудусу и ждет, что ганец что-нибудь исполнит. Карта передач выглядит символично – все дороги ведут к Мо.

Сам Кудус здорово вписался и интегрировался намного быстрее Симонса, но даже он не способен тащить все на себе. Других инструментов Франк пока не предлагает.

● Еще один предмет для критики – путь к решению проблем.

Тут ситуацию «Тоттенхэма» можно сравнить с «Челси». Обе команды лишились плеймейкеров. «Тоттенхэм» – Мэддисона и Кулусевского. «Челси» – Коула Палмера. Разница – в реакции тренеров на проблемы.

Лишившись ведущего плеймейкера, Мареска решил вылепить его не из конкретного игрока, а из целого аспекта. Лучшим плеймейкером «Челси» стал прессинг – прямо по заветам Клоппа. «Тоттенхэм» тоже прессингует, но и близко не дотягивает до угрозы «Челси».

Забавно, что по намерениям – все плюс-минус одинаково. Обе команды заточены на прессинг. Обе отбирают с его помощью мячи. Но если «Челси» трансформирует это в остроту, то «Тоттенхэм» вообще не создает моментов. Исключение – игра с «Ман Сити» на старте сезона, где после прессинга удалось даже забить.

● Отдельным пунктом нужно поговорить про Жоау Пальинью – летнего новичка «Тоттенхэма», который перешел из «Баварии».

Португалец – редкий для современного футбола опорник. Идеал – в плане разрушения. Полный провал – с точки зрения паса. Имеется в виду даже не исполнение передач (может), а видение поля. Очень часто Пальинья даже не замечает свободного игрока. Обычно в топ-клубе нет опорника с таким разбросом по качествам. В «Тоттенхэме» – редкий типаж.

Ниже показательная табличка. Сравнение опорников из топ-команд в плане продвижения. Все идут на плюс-минус одном уровне, за исключением Пальиньи. При этом по владению «Тоттенхэм» не сильно уступает – например, отставание от «Юнайтед» (там играет Каземиро) измеряется 1 процентом (53,1% против 54,1%). Это точно не объясняет пропасть между Пальиньей и остальными.

Ключевой вопрос: почему Франк настолько верит в португальца? В матчах, где нужно много владеть, Пальинья – явно не помощник. Тем не менее регулярно выходит и вредит. Только в последних матчах Франк начал усаживать Жоау в запас. Вместо него появляется Арчи Грэй – универсал и уж точно не Пирло, но в плане обращения с мячом все равно даст фору.

Хоть что-то хорошее есть?

После настолько критичного текста вы, должно быть, задаетесь вопросом: если все так плохо, почему «Тоттенхэм» не на дне, что-то забивает, идет в середине таблицы и отстает от зоны ЛЧ всего на 6 очков?

Во-первых, качество обороны. Не какой-то кардинальный прогресс в сравнении с эпохой Постекоглу, но хотя бы оттолкнулись от дна. Форма Гульельмо Викарио – бонус. Итальянец провалился в последнем туре, но по сезону часто спасает. Матчи с «Челси», «Эвертоном», «Монако» – настоящий бенефис.

Во-вторых, стандарты. Их Франк очень быстро поставил. Касается не только атакующих, но и оборонительных. Пока пропустили только 2 – первое место в лиге наряду, конечно же, с «Брентфордом». Редкая угроза у чужих ворот тоже неразрывно связана со стандартами. Прямая польза – голы после угловых, штрафных или аутов. Косвенная – команда благодаря стандарту получает перевес и может сыграть на контратаках.

В-третьих, Мохаммед Кудус. Спонсор воскрешения Ришарлисона и точно лучший Мо этого сезона АПЛ. У ганца уже 8 предголевых действий – больше только у Райана Шерки, Бруну Фернандеша и Янкуба Минте из «Брайтона». В последнее время просел, но если кто и тащит, то именно он. Зависимость – дикая. Если закрывают Кудуса – закрывают «Тоттенхэм». Не лучшая формула для топ-клуба.

Это самая прагматичная версия Пепа в истории

Фото: Gettyimages /Ryan Pierse, Matthew Lewis, Alex Pantling, Ryan Pierse; IMAGO/Paul Terry, Pedro Porru/Keystone Press Agency, Harry Langer/Defodi Images, IMAGO/Martin Dalton, Alexander Canillas/Keystone Press Agency/Global Look Press