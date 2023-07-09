Клопп ценит молодого скаузера.

Один из самых ярких английский игроков конца весны и начала лета – Кертис Джонс из «Ливерпуля». Благодаря новой схеме Клоппа он закрепился в основном составе родного клуба и стал там достаточно важным игроком. После этого Джонс поехал на молодежный Евро со сборной Англии, выиграл его и стал одним из лучших игроков турнира.

Кажется, яркий финиш сезона в АПЛ и отличный турнир со сборной – повод рассказать побольше про прогресс Кертиса в последние несколько месяцев.

Джонс – один из главных талантов академии «Ливерпуля». Закрепиться в основе мешали травмы

Кертис Джонс родился в Токстете – рабочем районе Ливерпуля в паре километров от «Энфилда». В девять лет парниша попал в академию клуба и почти в каждом возрасте потом был капитаном и если не главной звездой, то одной из.

В академии Кертис играл ближе к атаке – в основном, вингера на левом фланге. И был успешен: Джонс до сих пор пятый бомбардир в истории молодежной Лиги чемпионов (13 голов – на один больше, чем у Соланке и Абрахама).

В свое время Трента в академии «Ливерпуля» перевели из центра поля на правый фланг защиты, потому что так было бы проще найти место в основной команде. С Кертисом провернули похожий трюк: левый фланг атаки был прочно занят Садьо Мане, поэтому Джонса опустили в центр полузащиты.

Нужные качества у парня были – его нахваливал Стивен Джеррард: «Кертис талантливее меня в техническом плане, по умению обводить соперников, контролировать мяч и разбираться под давлением». Стиви также называл Джонса «солистом» – таковым он скорее был в академии, но тон комплиментов понятен. Технические данные выдающиеся, но это еще нужно реализовать.

Кертиса подпустили к основе в 2019-м, и он не разочаровал: ассист + решающий пенальти в легендарной перестрелке с «Арсеналом» в Кубке Лиги, красивейший победный гол «Эвертону» в Кубке Англии.

В феврале 2020-го Джонс даже стал самым молодым капитаном в истории основы «Ливерпуля» – вывел сильно омоложенную команду на переигровку со «Шрусбери» (победили 1:0).

После оформления чемпионства Клопп уже активно выпускал 19-летнего парня в Премьер-лиге. Это же продолжилось и на следующий сезон – из-за эпидемии травм Джонс получил много игрового времени. Очень старался, показывал хорошую работу с мячом и без мяча, но не всегда хорошо принимал решения – передерживал мяч, открывался невпопад. Кажется, Кертису банально не хватало опыта.

А дальше пошли травмы, которые никак не давали молодому игроку набрать форму на протяжение двух лет. То травма глаза выбьет больше, чем на месяц, то заболит недолеченный старый перелом. Какие-то небольшие повреждения мешали Кертису наконец прорваться в основу полноценно. При этом, когда Джонс был здоров, то мог, например, выдать хет-трик из ассистов против «Порту» в Лиге чемпионов.

«Я становлюсь лучше, когда играю много. Но сейчас такого шанса у меня не было. У команды непростой сезон, кубковых игр тоже нет. Я отсутствовал 15 недель и рад, что вернулся после травм. Посмотрим, как пойдет», – говорил футболист в начале апреля.

И тут Джонсу повезло: Клопп придумал новую схему – и умения Кертиса в ней оказались очень востребованы.

Джонса называли «смесью Лалланы и Мане». В новой схеме «Ливерпуля» он хорош в ролях обоих

Мощный финиш «Ливерпуля» (11 матчей без поражений, 7 побед подряд) – заслуга новой схемы. При владении команда переходила на 3-4-3 – в полузащиту поднимался Трент Александер-Арнолд.

Центральная фигура финишной трансформации «Ливерпуля» – Трент. А вот вторым бенефициаром стал как раз Кертис Джонс. Так считает даже сам ТАА.

По его мнению, Кертис не просто набрал хорошую форму, но и дает команде качества, которых не было даже в самые удачные отрезки последних лет: «Джонса сейчас абсолютно справедливо хвалят. Он вышел на новый уровень. Сейчас стало хорошо понятно, какого типа он полузащитник».

Бывший игрок «Ливерпуля» Дэнни Мерфи рассказывал, что тренер академии описывал ему Джонса как «смесь Лалланы и Мане» – оба были важными игроками в «Ливерпуле» Клоппа. Сам Кертис порадовался такому сравнению и сказал, что «просто старается дать полузащите что-то новое». И наконец нашлась такая расстановка, которая подчеркивает сильные качества Джонса.

В текущей конфигурации «Ливерпуля» он закрепился в роли левой восьмерки в 4-3-3. Но это лишь стартовая позиция. Ценность Кертиса – в объеме и широком диапазоне функций. Он действует в рамках треугольника с Робертсоном и Диасом/Жотой. Именно Джонс отвечает за геометрическое постоянство – то есть адаптирует позицию под движение партнеров так, чтобы функции не дублировались.

Здесь в первую очередь проявляется дисциплинированность (следит за положением партнеров) и адаптивность (способен играть и левого полузащитника, и центрального, и даже продвигать мяч из глубины).

Левый фланг Кертис описывают как позицию, «которую сильно люблю и на которой много играл в молодежных командах». Здесь он стартует в широкой позиции, а угрозу создает через комбинации и смещения в центр с мячом под правой ногой.

Нынешняя система позволяет ему проявлять себя в чужой опорной, где описанные элементы особенно востребованы. «Джонс редко теряет мяч, он прекрасно проявляет себя на ограниченном пространстве – очень умный футболист, который забивает прекрасные голы», – резюмировал Джордан Хендерсон.

Бонусный прием Кертиса – открывания на дальней штанге. Так забил уже два гола

Кстати, про голы. У Джонса есть бонусный прием – сверхопасные открывания на дальнюю штангу. Часто Джонс оказывается в самой широкой позиции слева, когда «Ливерпуль» стянул соперника на противоположную часть поля. Он отлично чувствует момент для рывка под обостряющую передачу.

Такие маневры привели к голам-близнецам в ворота «Тоттенхэма» и «Лестера». Голы – лишь следствие частоты, с которой Джонс находит такие моменты. «Лестеру» он забил на 33-й минуте. К тому моменту у него накопилось три похожих открывания – каждое из них было качественным, но не все сходилось:

Потом последовала заслуженная награда за упорство. Способность делать такие рывки дает команде непредсказуемость – либо соперник будет хуже оборонять любимый для «Ливерпуля» фланг, либо Джонс будет наказывать рывками в слишком свободную зону.

К слову, раньше эту дальнюю штангу в «Ливерпуле» замыкал как раз Мане – у Садьо была парочка голов в похожих ситуациях.

Кертис «прессингует как животное» – это и открыло ему дорогу в состав

Умение балансировать треугольник и угрожать из полузащиты – необходимость в рамках роли. Но, кажется, истинное конкурентное преимущество Джонса – работа в прессинге и особенно контрпрессинге. Клопп не скрывает, что новая система в первую очередь нацелена на повышение контроля и лучшую защищенность центра поля. Кертис многое дает в этом плане.

В 2020-м Юрген комментировал подключение Кертиса к основному составу, рассказав о мечте: «Хочу, чтобы когда-нибудь в основе вышли 11 скаузеров. Они бы бились и гонялись за мячом как сумасшедшие». Явный комплимент самоотверженной работе в прессинге нового молодого скаузера.

После ударного отрезка этой весной Клопп снова рассыпался в комплиментах молодому игроку.

«Джонс часто задает команде тон через первое действие в контрпрессинге. В этом плане он суперважен. Он хороший футболист, который будет еще прогрессировать, но уже сейчас он предельно полезен. Ключевое качество этой команды – постоянная оборонительная готовность. Способность играть в этом режиме – билет в основу. Я не говорю, что остальные не делают этого, но некоторые футболисты прессингуют как животные. Мне нравится подобное. Кроме этого, нам сейчас удается хороший футбол с мячом – и Кертис вовлечен в него», – восторгался тренер.

Ценные дополнение от Хендерсона: «Работоспособность Кертиса – ключевой аспект. Он прекрасный атлет. Когда он теряет мяч или рядом с ним теряют, он сразу же максимально быстро реагирует. Его игра в контрпрессинге – просто феноменальна».

Кроме классики контрпрессинга (оказался близко и моментально накрыл – вынудил соперника ошибиться), Джонс отлично отрабатывает в моменты, когда партнеры накрывают в другой зоне. Он наблюдает, кто из партнеров идет в давление, и прикрывает его зону. Эти рывки менее заметны, чем интенсивные реакции, но они сильно помогли склеить дыру, которая была у «Ливерпуля» в центре большую часть сезона.

Тут потеря и контрпрессинг происходят на дальней для Кертиса стороне поля:

Джонс видит, что давление замыкает Фабиньо – и бежит страховать опорную на случай неудачи:

Тут помощь не пригодилась, но она категорически важна – и для баланса, и для уверенности партнеров (решительнее идут, зная, что за спиной кто-то организует дополнительный барьер).

Место в старте Джонс получил, потому что:

а) в рамках нового плана «Ливерпулю» в первую очередь нужно было вернуть качество прессинга – объемные игроки с пониманием системы получили фору;

б) при игре с мячом он хорошо балансирует левую часть поля, где пока нет таких отлаженных механизмов, как справа, следовательно, более важна правильность адаптивных маневров.

Джонс зажег на Евро U-21. Но в клубе снова ждет борьба за место в старте со звездными новичками

На Евро U-21 Джонс играл глубже, чем в «Ливерпуле». Никаких гибридных позиций: он образовал пару классических центральных полузащитников с Эйнджелом Гомесом. Но даже так регулярно попадает в хайлайты (то разрежет всю команду соперника одной передачей, то сделает ноу-лук пас в стиле Роберто Фирмино).

Джонса признали лучшим игроком полуфинала против Израиля и финала против Испании. The Athletic вообще назвал его важнейшим футболистом сборной Англии на этом турнире: «22-летний полузащитник ведет игру. Он в центре всего, что у англичан получается хорошо: и своевременных оборонительных действий, и переходов из обороны в атаку».

Вклад в оборонительную работу особенно ценный – Англия выиграла Евро, не пропустив ни разу. В этом есть и большая заслуга полузащиты. MVP турнира стал Энтони Гордон из «Ньюкасла», зато победный гол в финале забил именно Кертис. Да, это был случайный рикошет от спины – но в целом мяч заслуженный.

А пока Кертис зажигает на Евро, Клопп пересобирает полузащиту. Да, ушли Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, но прямо на позицию Джонса пришел чемпион мира Алексис Мак Аллистер. А на позицию правой восьмерки взяли Доминика Собослаи за 70 млн евро. Конкуренция выросла.

С другой стороны, «Ливерпуль» отказался от покупки Кефрена Тюрама, который был бы еще одним конкурентом Джонса по позиции, и раздумывает над продажей Тиаго Алькантары. В таком случае Кертис точно будет среди трех главных кандидатов на позиции в центре полузащиты. В клубе очень долго ждали этот прогресс Джонса (часто именно этим объяснялось нежелание «Ливерпуля» подписывать новых игроков в полузащиту) – теперь на него могут сделать ставку.

Учитывая то, что Клопп любит долго обучать новичков основам своего футбола (у Фабиньо и Робертсона, например, ушло полгода), Джонс может даже начать сезон в старте – по крайней мере финиш-2022/23 убедил, что он идеально подходит для этой системы и готов давать результат прямо сейчас.

К тому же, у Джонса точно будет поддержка «Энфилда» – он же свой, местный, скаузер. В «Ливерпуле» это важно. Даже Трент доволен:

«Конечно, я не думаю об этом во время матчей, но приятно осознавать, что у нас сейчас в команде в старте выходит два скаузера. Это особое чувство».

Фото: IMAGO/Tamuna Kulumbegashvili/Global Look Press; Gettyimages.ru/Michael Regan