7 комментариев

Артем Денисов выслеживал вундеркиндов.

По ходу сезона мы подсвечивали важные сюжеты Лиги 1: топ-форму «ПСЖ» перед ЧМ, приятный феномен «Ланса» (раз и два), кризис «Лиона», восход «Реймса» с 30-летним тренером, любящим Football Manager.

Вместо привычных итогов сезона – резюме молодых талантов Лиги 1. Не зря ведь чемпионат Франции сам себя называет Лигой талантов?

Фильтр: все заметные игроки, которым на момент старта сезона-2022/23 было не больше 21 года (принятый рубеж молодежного футбола). Да и по меркам Лиги 1 23-24 года – это уже солидный возраст. Энцо Ле Фе, Амин Гуири, Джонатан Дэвид, Лои Опенда – они прекрасны, но уже постарше.

Прорывы

Фоларин Балогун (форвард, 21 год, был арендован «Реймсом» у «Арсенала»).

Факт №1: Балогун наколотил 21 гол, 4-е место в Лиге 1. Факт №2: Балогун набил 26,6 xG, больше Мбаппе, Левандовского, Кейна, Осимхена в топ-лигах. Его обогнал только Холанд. Да, тут сильно помог статус пенальтиста (а пенальти было много), но статистика впечатляет. Факт №3: у Балогуна худшая разница между реальными и ожидаемыми голами (-5,6).

Итого: Балогун плохо реализует моменты, но находит их так много, что все равно постоянно забивает. Большую часть моментов достает в быстрых атаках, идеально открываясь за спины защитникам, но есть у него и то, что шаблонно называют инстинктом убийцы: ловит отскоки в штрафной, оказывается один перед пустыми воротами с летящим в его сторону мячом, хладнокровно реагирует на ошибку соперника.

Поэтому есть ощущение, что Балогун не просто форвард для контратакующих систем. Но контратакующим командам, конечно, подходит больше территориально доминирующих гегемонов.

Райан Шерки (играет везде, где можно обводить, 19 лет, «Лион»).

Если интересуетесь футбольными вундеркиндами, то не услышать о Шерки за последние 3-4 года просто невозможно. Но хвалили его обычно те, кто смотрел нарезки ярких моментов, а не матчи. Шерки в 17 лет мог обыграть троих – а толку, если потом потеря?

Этот вопрос регулярно возникал и в сезоне-2022/23, но Шерки все равно можно считать прорывом. Он наконец показал, что может из матча в матч, а не по 10 минут в конце, крутить обводками целую лигу. И порой все-таки принимать удачные решения после дриблинг-рейдов.

Очень интересно, как сложится его карьера. Шерки будто бы футболист из легенд о прошлом, а не из эпохи современного системного футбола.

Элье Ваи (форвард, 20 лет, «Монпелье»).

19 голов – 7-е место Лиги 1. +6,8 – разница между забитыми и ожидаемыми, лучше реализация моментов в топ-5 лигах только у Кейна, Холанда и Диа из «Салернитаны».

Ваи – отличный форвард для контратакующих команд. Не только быстро бежит и хорошо открывается за спины, но и цепляется за длинные забросы при росте всего лишь 178 см, не вступая в верховые единоборства – искусство правильно ставить корпус.

Брэдли Барколя (левый/правый вингер, 20 лет, «Лион»).

Еще зимой его планировали сдать в аренду в швейцарский «Санкт-Галлен». Не сдали, и Барколя стал вторым по результативности игроком «Лиона» (5+8) после Ляказетта. Ляказетту отдал 7 ассистов – продуктивнее только пасы Месси на Мбаппе. И ведь Ляказетт – кумир Барколя! В детской комнате Брэдли были постеры с форвардом «Лиона».

Барколя – сбалансированный игрок на краю атаки: и обыгрывает на скорости, и простреливает, и разыгрывает комбинации, еще и отрабатывает в защите. К нему никогда не было столько внимания, как к Шерки, но Барколя по-настоящему командный игрок, и это его большое преимущество.

Данго Уаттара (правый вингер, 21 год, зимой перешел из «Лорьяна» в «Борнмут»).

Уехал в АПЛ за 22,5 млн евро, но на правах исключения подсветим его, потому что это главный прорыв первой половины сезона.

Уаттара – идеальный работяга. Без мяча он садился пятым защитником, при владении цеплялся за выносы на его фланг, влетал в любые стыки и затем порой удивлял тонкими креативными решениями. Многие во Франции опечалились, что он уехал именно в «Борнмут», но эта команда вполне соответствует духу игры Уаттара с бешеной самоотдачей.

Люка Шевалье (вратарь, 21 год, «Лилль»).

Все просто: Шевалье уверенно играет ногами и качественно справляется с главной задачей голкипера – пропустил на 2,6 гола меньше ожидаемого. Сильный сезон. И прорывной, раз Шевалье всего 21.

Могли бы развиваться быстрее

Здесь – игроки с очень высоким потенциалом, от которых можно было ждать более стремительного развития.

Нуну Мендеш (левый защитник, 20 лет, «ПСЖ»).

Вероятно, сильнейший молодой игрок Лиги 1, но его становление в топ-игрока стопорится из-за травм. Мендеш отыграл лишь половину матчей из-за постоянных мышечных проблем. Так и не стал Альбой для Месси. Но его атлетизм, гигантский объем работы, скоростные проходы сопоставимы с Хакими на противоположном фланге. Именно поэтому без травм о Мендеше наверняка говорили бы больше и восторженнее.

Жереми Доку (правый вингер, 21 год, «Ренн»).

В «Ренне» было двое дриблеров, которым явно не хватало рассудительности: Доку и Камаль Сулемана. Сулеману сбагрили в «Саутгемптон» за 25 млн. Доку остался один. И ближе к концу сезона все-таки показал признаки прогресса.

Напоминание об игровом стиле: Доку – тотальный дриблер. Он сначала обводит, затем обводит, а потом обводит. В краснокнижных ситуациях порой дает пас или бьет. Таких редких ситуаций все-таки стало больше. Дриблинг у Доку всегда был феноменальным, но из-за плохого принятия решений после дриблинга он никак не может стать кем-то больше, чем просто коллекционер обводок.

Кефрен Тюрам (центральный полузащитник, 22 года, «Ницца»).

У Тюрама уже есть один навык на элитном уровне – рывки с мячом в ногах. Может бежать от штрафной до штрафной. Для человека с ростом 192 см у него нереальная координация. Смущает, что в остальном так не сверкает. Общий хаос в «Ницце» тоже не способствовал развитию. Жаль, потому что по сезону-2021/22 казалось, что через год Тюрам шагнет в топ-клуб. Теперь кажется, что лучше еще год провести в Лиге 1. Главного скачка еще не случилось.

Кастелло Лукеба (центральный защитник, 20 лет, «Лион»).

Так уверенно дебютировал в сезоне-2021/22, что от сезона-2022/23 были, возможно, чересчур завышенные ожидания. У Лукеба есть потенциал стать сильным ЦЗ в территориально доминирующей команде, со стабильным продвижением через пасы и проактивными перехватами. Пока он еще в процессе становления.

Планомерное развитие

Здесь нет игроков, которые обязательно станут звездами. Просто качественные молодые футболисты, для которых сезон-2022/23 получился хорошим.

Тейс Даллинга (форвард, 22 года, «Тулуза»).

Лучший бомбардир второй лиги Нидерландов-2021/22 (32 гола) забил в первом сезоне Лиги 1 12 голов, почти все – после Нового года. Даллинга – выраженный наконечник, который старается сохранять вариативность: и за спины открываться, и за верховые мячи бороться, и комбинации завершать ударом. Когда не забивает, пользы маловато.

Эйнджел Гомес (центральный полузащитник, 22 года, «Лилль»). Его прогресс – одна из пары десятков причин считать работу Паулу Фонсеки в «Лилле» замечательной. Фонсека превратил Гомеса в восьмерку. Можно даже сказать в игрока опорной зоны, просто там его сосед – суровый Бенжамен Андре, забирающий все единоборства. Гомес в этой позиции может и давать длинные забросы из глубины, которые хорошо получаются, и включаться выше при территориальном давлении, становясь вторым плеймейкером вместе с Кабелла.

Бафоде Диаките (правый защитник, 22 года, «Лилль»). Еще одна находка Фонсеки, который придумал для Диаките гибридную роль: в обороне он играет правого защитника в четверке, при владении превращается в третьего центрального защитника. Уверенно смотрится в длительных розыгрышах мяча, устойчив к давлению, продвигает мяч через пасы, страхует партнеров за счет качественных оборонительных навыков.

Адриен Трюффер (левый защитник, 21 год, «Ренн»).

Интересный игровой профиль – крайний защитник, любящий комбинационный футбол, а не прострелы и навесы. Способен смещаться в центр в стиле Канселу. При этом неплох в защите. Но о топ-уровне речи пока не идет, нет элитных навыков.

Фарес Шаиби (левый вингер/правый вингер/десятка, 20 лет, «Тулуза»). До этого сезона Шаиби даже не играл на профессиональном уровне, только за «Тулузу Б». В первых матчах казался максимально далеким от уровня Лиги 1, но затем резко прибавил. Хоть и играет в атаке, но сильнее всего выделяется игрой без мяча. Цепкий трудяга. В атаках полезен позиционной вариативностью и умением поддержать быструю комбинацию.

Жорис Шотар (опорник, 21 год, «Монпелье»). Шотар – просто крепкий игрок для Лиги 1, который играет в удобной структуре, где рядом в опорной зоне ему помогает столь же колючий, но опытный Жордан Ферри. Шокирует, что закончился уже четвертый полный сезон Шотара в «Монпелье». Впечатляющая стабильность для молодого игрока. Правда, бешеных рывков в качестве за это время не было.

Антони Руо (центральный защитник, 22 года, «Тулуза»).

Просто сбалансированный центральный защитник. Реально защищается. Готов приходить на стандарт и забивать головой. Может дать хороший заброс. Ну не всем же быть Рамосом или Ван Дейком? Такие, как Руо, тоже востребованы. На уровне около топов точно.

Кантен Мерлен (левый защитник, 21 год, «Нант»). Смутный сезон из-за травмы, но здоровый Мерлен уже железно выглядел одним из лидеров «Нанта», а его навесы были важным атакующим инструментом.

Стагнация/кризис

Здесь – игроки, которые явно могли выступить лучше.

Юго Экитик (форвард, 20 лет, «ПСЖ»).

Невозможно постоянно играть в команде, где в атаке места забиты Месси, Мбаппе и Неймаром. Неудивительно, что лучший отрезок Экитика – время сразу после ЧМ, когда трио восстанавливалось. А ведь игрок стилистически неординарный: пластика, как у Ибрагимовича (много игры пяткой), техничный дриблинг (и это при росте 189 см), отличная работа без мяча, тонкие решения в завершении и созидании. Таким увидели его в «Реймсе». В «ПСЖ» – лишь осколки той игры.

Мало Гюсто (правый защитник, 20 лет, теперь «Челси»). Зимой «Челси» купил Гюсто за 30 млн и до конца сезон оставил в аренде в «Лионе». С тех пор Гюсто нормально не играл – медслужба «Челси» настаивала на более длительном восстановлении от травмы и даже не подпускала врачей «Лиона» к Гюсто в Лондоне, чтобы те убедились в его повреждении. Очень странное время.

Арно Калимуэндо (форвард, 21 год, «Ренн»). 7+3 – не провал, но от него ждали большего, когда покупали за 20 млн из «ПСЖ» после сезона с 12 голами за «Ланс». Калимуэндо тогда убедил, что блестяще работает на команду, всегда полезен в подыгрыше, может вписаться в комбинации у штрафной и даже самостоятельно зайти в штрафную. В «Ренне» демонстрировал все это урывками. Старательный парень, так что наверняка еще попробует оправдать ожидания.

Майрон Боаду (форвард, 22 года, «Монако»).

Провал. 4+1 в Лиге 1-2021/22 и теперь 3+0 в Лиге 1-2022/23. В прошлом сезоне хоть получал минуты со скамейки. В этом – даже переломанный Фолланд был заметнее. Боаду не хватает ни ускорения, чтобы обгонять защитников, ни мощи, чтобы продавливать их в штрафной. А ведь за него два года назад заплатили АЗ 17 млн.

Вандерсон (правый защитник/правый вингер, 21 год, «Монако»). В первом сезоне за «Монако» Вандерсон запомнился хорошими подачами из глубоких позиций и качественной для флангового игрока игрой головой. Во втором сезоне за «Монако» запомнилось только его вечно недовольное лицо. Вандерсон не прибавляет ни в атаке, ни в защите. Один из тех, кто символизирует общую стагнацию «Монако».

Мелвин Бар (левый защитник, 22 года, «Ницца»). Нетипичный краек-домосед, от которого хотелось бы либо выхода на топ-уровень именно в плане оборонительной игры, либо прогресса в атакующих включениях. Не увидели ни того ни того.

Адиль Аушиш (десятка, 20 лет, «Лорьян»).

Поплыл. Сменил вылетевший «Сент-Этьен» на «Лорьян» и вообще ничего не показал. Уже и сезон-2021/22 фиксировал негативную динамику, но теперь Аушиш совсем близок к статусу полного разочарования. Слишком плохо держится на ногах и слишком мало реально креативных решений.

Алексис Бека-Бека (центральный полузащитник, 22 года, «Ницца»). Да просто не тянет уровень. В «Ницце» был хаос, но даже после смены тренера, когда Дидье Дигар буквально давал шанс каждому (мегаротация, появлялись больше 20 игроков), Бека-Бека никак не заиграл. Он медлителен, ошибается в передачах, неубедителен в стыках. Для «Ниццы», потратившей 12 млн, звучит как провал.

Еще слишком молоды, но потенциал есть

Здесь – про игроков еще младше, которые порадовали вспышкой без стабильности на дистанции.

Элисс Бен-Сегир (десятка/второй форвард, 18 лет, «Монако»).

Ворвался так, что хотелось сразу записать в безусловные прорывы. Забил, обводил всех подряд за счет работы ног, легко вписывался в розыгрыши накоротке, еще и трудолюбив без мяча! Вот и следующая продажа «Монако» за 40+ млн – впечатление после первых игр.

Но потом то ли Лига 1 рассмотрела Бен-Сегира, то ли его захлестнул общий кризис «Монако», и игра на финише сезона потускнела. Его засасывают в стыках, дриблинг не проходит, розыгрышей меньше. Надо следить в новом сезоне. Вводные, чтобы все-таки стать прорывом, очевидно есть.

Жоанн Лепенан (опорник, 20 лет, «Лион»). Лепенан в отдельных матчах показывал, что может быть качественным страхующим полузащитником в территориально доминирующей команде. На дистанции ему не хватает чувства ритма (передерживает мяч) и устойчивости под давлением. Но неплохо для первого сезона в Лиге 1 – год назад его купили из «Кана» (Лига 2) за 4,25 млн евро.

Дезире Дуэ (десятка, 18 лет, «Ренн»). Уже попадался на обратную замену с таким тренерским комментарием: «Если не понимаешь с первого раза, это нормально. Со второго это уже напрягает. С третьего нужно переходить к другим методам». Сурово, но Брюно Женезьо знает, как развивать молодых ребят. Дуэ за первый сезон на профессиональном уровне показал шикарное владение мячом и дриблинг.

Уоррен Заир-Эмери (центральный полузащитник, 17 лет, «ПСЖ»).

Самый молодой игрок старта в истории плей-офф Лиги чемпионов. Это был гигантский аванс, все-таки пока из серьезно развитых навыков у Заира-Эмери есть только рывки с мячом. В остальном он просто очень крепкий для своего возраста игрок, готовый играть абсолютно везде, где скажет тренер.

Саэль Кумбеди (правый защитник, 18 лет, «Лион»). Прорвался в старт, пока Гюсто путешествовал между списком травмированных и Лондоном. В сравнении с Гюсто он не так активен при владении, зато получше обороняется. Показывал, что может разыгрывать быстрые комбинации на фланге.

Лени Йоро (центральный защитник, 17 лет, «Лилль»). Сильно не хватает атлетизма, что компенсируется порой дерзкой игрой на опережение. Способен вести игру через пас, Фонсека даже пробовал его в опорной зоне. Сейчас слишком щуплый для большого футбола, но заслуженно получил игровые минуты.

Бадредин Буанани (правый вингер, 18 лет, «Ницца»).

Резкий дриблер. Когда говорим о дриблерах, всегда важно следить, чем эти обводки заканчиваются. У Буанани нормальное принятие решений. Он понимает, что с мячом нужно и расставаться. Умеет простреливать и навешивать.

Вильзон Одобер (правый вингер, 18 лет, «Труа»). Живо выглядел на фоне мертвого «Труа». У Одобера есть и приличная скорость, за счет которой способен обыгрывать на ускорениях, и готовность играть на партнеров, выраженная в неплохих фланговых передачах. Уже за счет этого мог бы закрепиться в середняке Лиги 1 и постепенно дорасти до кого-то большего.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Federico Pestellini, IMAGO/Michael Baucher, IMAGO/JB Autissier