Доннарумма – самый противоречивый вратарь Пепа в «Сити»

Первые впечатления Славы Палагина.

Нам надо поговорить про Доннарумму.

Прошло три месяца с трансфера в «Сити». Мнение сформировалось. Глобально: самый противоречивый вратарь на моей памяти. От любви до ненависти – один шаг (шаг, который Доннарумма делает на выходах). «Сам сломал – сам починю» – тоже про Доннарумму.

Конкретика:

● игра ногами – не такая плохая, как внушали. Привоз пока только один. Проблема в другом. Даже не в точности передач (минус 10% в сравнении с Эдерсоном), а в том, как долго итальянец оценивает варианты. Выбирает тот, который был правильным несколько секунд назад, а не в момент, когда все-таки решился. Часто подставляет партнеров. Из-за этого «Сити» нередко теряет контроль во вторых таймах – когда соперник раскрывается и начинает прессинговать.

Больше всего проблем против команд, которые зеркалят схему «Сити» и давят персонально. Единственный свободный в такой ситуации – вратарь. Эдерсон в таких ситуациях блистал (4 ассиста в прошлом сезоне АПЛ) благодаря уникальному длинному пасу. Доннарумма на такое по умолчанию не способен.

● Игра на выходах – вот главная проблема . Пеп покупал Доннарумму, потому что он «большой и высокий». Возможно, что-то знал про ветер, который подует в сторону стандартов. Пока провальная ставка. На стандартах Доннарумму поджимает каждый второй соперник по АПЛ. Очень жалко выглядят попытки потом спорить с судьей (уже четыре желтые). Ошибается, даже когда расталкивает и получает доступ к мячу. Не уровень первого сезона Давида де Хеа в Англии (было совсем грустно), но адаптироваться пора.

Три тура назад Доннарумма результативно ошибся в матче с «Борнмутом». Против «Ньюкасла» тоже не потушил пожар, который возник на угловом. Неуверенность Доннаруммы лишь разожгла его.

Рубен Диаш после матча жаловался на судей, которые то свистят подобное, то игнорируют. Даже намекнул, что теперь «Сити» будет действовать в похожей манере. Слова не разошлись с делом – против «Лидса» забили на угловом в типичном для АПЛ стиле с блокировкой вратаря (этим занимался Бернарду).

Разбиравший игру с «Ньюкаслом» (1:2) Роб Грин в ответ посоветовал Доннарумме лучше изучить стиль АПЛ – иначе подобных ошибок будет больше. Из недооцененного – анализ действий Джиджи в эпизоде с голом. Грин посоветовал не смещаться к мячу и лезть в кучу, где вратаря проще заблокировать, а располагаться строго по центру вратарской и расчищать себе путь к мячу там.

● Что по сэйвам, ради которых брали? Пока ничего особенного. По предотвращенным голам – +0,7 xG и место в середине АПЛ. Учитывая ошибки на выходах и игру ногами, баланс отрицательный. Не фатально, но я ждал большего.

Главное противоречие именно в этом аспекте. Джиджи вытащил для «Сити» победу против «Брентфорда» – важнейший сэйв при счете 1:0. При этом повлиял на то, что «Сити» пришлось много защищаться – плохо пасовал и возвращал владение сопернику. С «Ньюкаслом» устроил бенефис из спасений – «Сити» должен был пропускать сильно больше двух. При этом в самих голах мог сыграть лучше (стандарт мы уже разбирали).

● Позитив – вещи, которые не измеряются статистикой. Доннарумма празднует с защитниками даже самые мелкие эпизоды – заблокированные удары, выносы, все в таком духе.

Фокус с фэйковой травмой на выходных – из этой серии. Почувствовал, что команде нужен тайм-аут, и прилег. Пеп использовал паузу, чтобы собрать игроков и объяснить, как теперь прессинговать «Лидс» после смены схемы у соперника.

Похожие вещи наблюдались у Доннаруммы и в «Париже». Эффект не просчитать, но вероятно, помогает, учитывая смену поколений в «Сити» и обновленную защиту.

Доннарумма быстро стал одним из лидеров, но по игре пока и близко не апгрейд Эдерсона.

Фото: Gettyimages /George Wood