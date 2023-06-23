9 комментариев

И что сломалось в «Ливерпуле»?

Заканчиваем цикл подведения итогов топ-лиг. Теперь – Англия.

Кто главная звезда «Сити» – Гвардиола или Холанд? Все-таки Пеп

Эрлинг Холанд поднял планку дебютных сезонов на космическую высоту: требл, рекорд АПЛ по голам (36) и бесконечный список достижений.

Кевин Де Брюйне, например, смирился с тем, что он не главная звезда не то что в клубе, а даже дома: «Трое моих детей отрастили волосы. Видел такие же прически у них в школе. Там так у всех. Это забавно. Эрлинг – суперзвезда».

«У меня был Месси, сейчас – Холанд», – так секрет успеха описывает Пеп.

«Не забывайте, что мне 22», – как будто угрожает Эрлинг, оправдываясь за матчи без голов.

Что норвежец приготовил на следующий сезон, и правда страшно думать. Но пока нам надо разобраться с прошедшим. И там, несмотря на колоссальный успех Холанда, главной звездой «Манчестер Сити» остался Гвардиола.

Пеп дважды выигрывал титул, опережая «Ливерпуль» на одно очко, но, кажется, именно чемпионство-2023 потребовало от него максимума – тренерского и личностного. По ходу сезона Гвардиола решил комплекс больших задач: настройка команды под Холанда, конфликт с Канселу, творческий выход из ситуации с дефицитом крайних защитников через новую систему, погоня за «Арсеналом», юридическая война с АПЛ после финансовых обвинений «Сити». Через пресс-конференции Пеп яростно защищал клуб и шел в атаку – на лигу, скептиков и своих же игроков, когда чувствовал, что их необходимо стряхнуть.

Пеп – грандиозен.

Мощь «Ман Сити» Пепа тяжело осознать полностью. Но мы попробуем

Хрупкая мечта «Арсенала»

Цифра сезона – 248. Столько дней «Арсенал» провел на первом месте и не стал чемпионом. Это рекорд лиги.

Оценка «Арсенала»-2022/23 зависит от вашего восприятия и ориентиров. Такое долгое лидерство для команды, не игравшей в ЛЧ с 2017 года, превосходство над «Сити» Пепа, расцвет Мартинелли, Сака, капитанский прогресс Эдегора – этот сезон внес огромный вклад в становление команды Артеты. Но значит ли весенний коллапс, финиш без трофеев и ощущение рухнувшей мечты, что «Арсенал» не довел дело до конца? Когда имел лучшие шансы на сказку за много-много лет?

Недостаток опыта чемпионских гонок, зацикленность Артеты на основной идее, психологическая незрелость в решающий момент – апрель и май показали, что это не просто красивые слова, а реальные факторы, которые могут решить все.

Рейтинг соперников «Сити» Пепа: что помешало «Ливерпулю»-2019 и «Арсеналу»?

«МЮ» уже стал командой Тен Хага? Или топ-4 обеспечили голы Рэшфорда?

В прогнозах перед сезоном только 1 из 10 авторов Sports.ru видел «Юнайтед» в четверке (и это не болельщик «МЮ»). Тен Хаг принял команду перед сложнейшим сезоном, скомканным из-за чемпионата мира − только 5 раз за всю кампанию «МЮ» отдыхал посреди недели.

Очень смущала несовместимость главной звезды и стиля нового тренера. Скандальное интервью Роналду и разрыв контракта сильно помогли Эрику. Провалы конкурентов тоже (это важно упомянуть).

А еще отказ (пусть и не полностью) от догматичного стиля, который мы видели в «Аяксе».

• По ходу сезона Тен Хаг не стеснялся возвращаться к работающей методичке Сульшера − контратаки через Рэшфорда помогли обыграть «Ман Сити» в январе. «Ман Юнайтед» вообще самая контратакующая команда лиги: 16% голов забито именно так, 143 быстрых атаки всего.

Еще один косвенный показатель: Бруну − в топе АПЛ по передачам вразрез (вот таким).

• При этом за сезон «МЮ» прокачался и в прессинге, и в контрпрессинге.

Уже можно говорить о системе Тен Хага? Отвечает Виктор Линделеф: «У нас есть система, каждый знает свою роль на поле». Момент очень важен: швед сказал это после майского матча с «Челси» − в нем Виктор заменял Лисандро Мартинеса. В начале сезона отсутствие кого-то из новичков выглядело как откат ко временам Сульшера. У Тен Хага не было времени на спокойную перестройку, поэтому он требовал трансферы ключевых игроков «Аякса»: летом пришли Лисандро Мартинес, Антони плюс Кристиан Эриксен (не играл у Тен Хага, но прошел систему «Аякса») и Тирелл Маласиа (из голландской школы). Плюсуем умниц Бруну и Каземиро − получаем костяк. В конце сезона подтянулись и другие футболисты.

Голы Рэшфорда очень важны, но команда заехала в топ-4 не только на Маркусе или провале конкурентов. Англичанин научился реализовывать моменты, которые создала система − и идеально встал в любимую раскладку тренера: еще в «Аяксе» левый фланг работал для перегрузов и комбинаций, а правый – под изоляции.

Личная радость: Виктор Линделеф в команде, которая ценит первый пас защитника.

«Ньюкасл» – в ЛЧ! Хау сделал команду, которая больше похожа на «Ливерпуль», чем сам «Ливерпуль»

Если бы у нас была премия «Самый рациональный мешок», ее бы обязательно вручили «Ньюкаслу». Да, после продажи саудовцам клуб много тратит (250 млн фунтов за полтора сезона) – но это в рамках обычной команды АПЛ и без заглядываний на Роналду, Мбаппе и Месси.

Про футбол Эдди Хау – буквально в следующем абзаце. Сейчас быстро похвалим стратегию клуба. Назначение Хау – молодого прогрессивного тренера – подкрепили приглашением топового технического директора Дэна Эшуорта. Дэн работал в «Брайтоне», занимался развитием молодежи в «Вест Броме» и был директором по развитию ФА. Он придумал концепцию «ДНК Англии», благодаря которой англичане получили одно из сильнейших поколений в истории.

Именно Эшуорт подписал летом для «Ньюкасла» Александера Исака, Свена Ботмана и Ника Поупа. Все они – часть вектора, который задал Хау. «Не думаю, что можно довольствоваться только очками. В какой-то момент просто перестанешь побеждать, и начнутся большие проблемы. Сейчас мы пытаемся изменить стиль. Хотим играть в современный и доминантный футбол, причем не важно – дома или в гостях. Для меня это главный маркер прогресса», – говорил тренер летом.

Действительно вышло: «Ньюкасл» сейчас даже больший «Ливерпуль» по принципам, чем сам «Ливерпуль». Команда Хау показывает смелый, интенсивный прессинг, который не становится проблемой для своих же игроков.

• PPDA – 4-е в лиге;

• Точность передач соперника – 3-е (только две команды вынуждают пасовать еще хуже);

• Пропущенные с игры – 1-е;

• Допущенный xG с игры – 2-е;

• Допущенные пасы в штрафную – 3-е.

Вот гол, который Хау назвал эталонным: Джейкоб Мерфи обкрадывает зазевавшегося Найефа Агерда и катит Каллуму Уилсону.

«Ничто не радует меня больше, чем такие голы: мы навязываем свой футбол сопернику и провоцируем на ошибку. Мы действительно верим в такой стиль», – объясняет тренер.

Еврокубки – серьезная проверка для «Ньюкасла». Хау отмечал, что такой футбол невозможен без физической подготовки – команде нужно расширять скамейку, чтобы играть в таком режиме по 2 матча в неделю. И вновь цели весьма приземленные: Барнс, Мактомини, Тирни.

Факт, который многое говорит о защите «Ньюкасла»: команда Хау открывала счет в 24 матчах АПЛ − проиграла только в одном из них.

Подробный разбор «Ньюкасла» от Славы Палагина

У «Ливерпуля» сломался прессинг. Результат – самый жесткий кризис в эру Клоппа

Сезон «Ливерпуля» разбился на три мини-сезона.

Стартовый отрезок – пытались играть в обычном стиле, но из-за формы игроков и интеграции новичков плохо работал прессинг. Клопп публично на это указывал, описывая, какой губительной может быть высокая линия защиты без давления на мяч.

Экспериментальная середина сезона – вариантов было много, но все они строились вокруг идеи умерить прессинг и опустить пониже линию обороны. В таком футболе «Ливерпуль» банально не так хорош, как мы привыкли. Эти шаги усугубили проблемы. Был значимый отрезок (более 10 матчей), когда «Ливерпуль» шел 20-м по остроте допущенных моментов.

Финальный этап – свежая идея Клопп с Трентом в роли ложного фулбека. Появился контроль в центре поля, стабилизировалась игра без мяча. А в атаке даже в плохие моменты все было неплохо. На выходе получилась качественная серия, которой не хватило для ЛЧ. Юрген отмечал, что сильнее всего жалеет, что не перестроил команду на этот вариант раньше. Качество нового замысла никто не оспаривает. Это был лучший «Ливерпуль» в сезоне.

Отличие этого сезона от любого другого – явный и даже радикальный отход от прессинг-стиля на продолжительный отрезок. Именно поэтому за «Ливерпуль» было так боязно – закрались подозрения, что команда Клоппа закончилась. Кажется, Юрген все-таки вырулил из этого положения – концовка обнадеживает, но летом предстоит много работы (от трансферной перестройки до исправления ошибок прошлой предсезонки по части физики).

Как же «Брайтон» попал с Де Дзерби

После ухода Грэма Поттера в «Челси» на южном побережье объявился Роберто Де Дзерби. Выбор получился удачным на все сто. Итальянец не только продолжил общий идейный курс, но и сделал «Брайтон» раскованнее и ярче. Команда посматривала на зону ЛЧ, попутно разбираясь с топ-клубами и выбивая респекты Гвардиолы.

Какое-то время «Брайтон» играл на уровне топ-клуба.

Пеп сравнил «Брайтон» с мишленовским рестораном. Это все Де Дзерби и его уникальные розыгрыши мяча

Де Дзерби не стеснялся острых конфликтов с другими тренерами и пошел на ряд смелых шагов. Из этого родились приятные открытия: про 18-летнего нападающего Эвана Фергюсона недавно говорил Мбаппе, а вратаря Джейсона Стила мы теперь знаем благодаря игре ногами, а не участию в документалке про «Сандерленд».

У «Брайтона» не получится сохранить этот состав (Мак Аллистер уже в «Ливерпуле», Кайседо тоже востребован на рынке). Но этот клуб слишком продуман, чтобы впадать в панику и снижать планку.

Эффект Эмери на «Астон Вилла» – начало чего-то большого?

Унаи Эмери финишировал седьмым (лучший результат клуба с сезона-2009/10), вернув «Астон Виллу» в еврокубки. Впереди – дебютная Лига конференций.

Эмери пришел в октябре, когда «Вилла» плелась 14-й. Баск сделал команду узнаваемой: гибридная схема с правым защитником в роли третьего центрального, намеренная ловля соперника в офсайды, фирменные для Эмери катбэки (пас назад с фланга под удар). На дистанции «Астон Вилла» перебрала очков, но Эмери совершенно точно поднял команду по игре. В лучших матчах (вроде разгрома «Ньюкасла» 3:0) оценкой было «вау».

Теперь, с приходом Мончи, партнера по севильской связке, победитель Лиги Европы-2025 очевиден.

30 голов Кейна в таком «Тоттенхэме». Как это вообще понимать?

Харри Кейн эталонно вписывается в статистический образ тащера, который в одиночку бьется с проблемами команды. И сам забивал много при посредственных механизмах в атаке, и партнерам щедро создавал моменты, которые они не реализовывали.

Разница между голами и ожидаемыми голами у Кейна – «+8,3». Он забил на 8-9 голов больше усредненного значения при моментах такого качества. Это без учета голов с пенальти – то есть чистый плюс за счет его навыков завершения. Это с отрывом лучший показатель в АПЛ. У второго места – «+5,9».

Обратная ситуация при рассмотрении созданных Кейном для партнеров шансов. Харри создал моментов на 7,0 xA, но собрал всего три голевых паса. Для контекста: Рияду Марезу аналогичного показателя хватило для 10 голевых; при прочих равных игрок с таким количеством острых пасов должен собирать 7. Кейн недобрал по вине партнеров.

Можно ли вообще было выжать из такого «Тоттенхэма» больше? Кажется, нет. Этот статистический образ сходится с реальным. Одно уточнение: в начале сезона Харри все-таки был частью работающих механизмов. А вот дальше по мере крушения превратился в этого самого тащера, который не позволял команде опуститься до уровня игры аутсайдера.

«Челси» Боули превратил сезон в несмешную комедию

Мы и раньше видели кризисные сезоны топ-клубов – сбои иногда случаются. Очевидный пример – неуправляемое погружение «Челси»-2015/16 сразу после чемпионства.

Но «Челси» в первый сезон с Тоддом Боули превзошел всех, отсняв гротескную комедию. Новое руководство будто намеренно увеличивало масштаб каждой ситуации – получалось неловко и абсурдно. Воплощением этого «Челси», пожалуй, стала не провальная весна с Лэмпардом, а инсайд о нехватке шкафчиков в раздевалке под неприлично разросшийся состав.

Зафиксируем глубину падения «Челси»:

• Клубный антирекорд по очкам в эпоху АПЛ (44);

• Худшее итоговое место с сезона-1993/94 (12-е);

• Разница в минус 30 очков в сравнении с предыдущим сезоном;

• Всего 11 побед – у вылетевшего «Лестера» набралось 9;

• Лишь 38 голов – 5-е место с конца в лиге;

Впереди вторая серия, уже с Маурисио Почеттино и кое-каким опытом. Первую лучше поскорее забыть.

Математическая красота «Брентфорда»

Мы часто хвалили «Брентфорд» за инновационные методы в планировании и управлении. Акцент понятен. Многие приемы Мэттью Бенхэма с коллегами уникальны для мира футбола. Сейчас комплименты будут чисто футбольными. В лице Кристиана Эриксена «Брентфорд» потерял главную звезду ударной концовки позапрошлого сезона, но стал только круче.

Сами выбирайте, какое достижение мощнее – две победы над «Манчестер Сити», разгром «МЮ» 4:0 или итоговое 9-е место (рекорд клуба в послевоенные годы). При любом варианте команда заслуживает восторгов.

Как это получилось?

«Брентфорд» – лучшая команда в эксплуатации чит-деталей. Например, у нее самый отлаженный и постоянный метод выхода в атаку от вратаря – Давид Райя отправляет мяч на Айвена Тоуни. Другие команды либо вариативнее, либо не так эффективны. Эта связка работала из-за уникально подобранных качеств конкретных игроков. Каждое такое преимущество команда здорово использует.

Стандарты в качестве давней суперсилы тоже сохраняются. 2-е место по голам со стандартов, 2-е по остроте созданных. И это при меньшем количестве попыток, чем у «Ливерпуля» и «Ньюкасла», которые тут в лидерах. То есть самая высокая эффективность именно у команды Томаса Франка.

Еще одно отражение мощи – 9 голов после высоких отборов (больше всех в лиге). Этот показатель подчеркивает, насколько сильна команда в вертикальном футболе. «Брентфорд» нельзя назвать полноценной прессинг-машиной (они организованы в любом режиме, но не всегда давят высоко). Команда столько забивает именно за счет эффективности действий после отбора, а не из-за постоянных отборов у чужих ворот.

Вы поняли принцип. Если «Брентфорд» в чем-то хорош, то он хорош по меркам всей лиги и уделывает даже топов. И таких фишек у команды достаточно.

Кроме чит-кодов, у стиля «Брентфорда» есть и математическая красота. Команда Франка лидирует по средней дистанции удара (то есть бьют из самых близких позиций). А по допущенным – в топ-3 самых дальних. То есть заветы, на которых строится любая xG-модель, почти эталонным образом воплощены в жизнь. И – сюрприз-сюрприз – это работает: на гол в ворота «Брентфорда» уходит 5 ударов в створ (больше, чем у любой другой команды); средняя острота допущенного удара самая низкая в лиге (0,09).

Раньше наши восторги вызывали намерения и гипотезы Бенхэма, теперь – их воплощение на практике. У «Брентфорда» получилось во всех отношениях – максимизируют детали на рынке и на поле, добиваются результатов при скромных ресурсах, не предают изначальные принципы.

Следующий вызов – научиться играть без Тоуни (у него бан за ставки) и, вероятно, Райи. А также прибавить в позиционном нападении. Некоторые элементы образа будущего можно было наблюдать в этом сезоне. 4-3-3 в качестве схемы, тонкий Матиас Йенсен наконец стал основным, на подходе Миккель Дамсгор (его интеграция нужна для смены стиля), а в атаке более гибкая тройка без силового форварда.

Детали эволюции пока знают только Франк и Бенхэм. Но она точно будет основана на рациональных решениях. «Брентфорд» доказывает, что предельная рациональность – это тоже красота.

Кааааааак спасся «Борнмут» после 0:9???

Забавный факт на старте: 4 раза в истории АПЛ команды проигрывали 0:9. Вылетела всего одна.

В случае «Борнмута» дело совершенно не в разгроме от «Ливерпуля» − команда вернулась в АПЛ неготовой: летом клуб, нуждающийся в усилении, потратил всего 22 млн фунтов − меньше только «Лестер». Для сравнения: «Ноттингем» летом выложил 126 млн, «Фулхэм» − 61 млн.

«Мы даже стали слабее, чем были в прошлом сезоне в Чемпионшипе. У нас не хватает защитников. Просто факт», − говорил Скотт Паркер перед первым туром. После 0:9 тренера уволили − из-за критики трансферной политики, а не результатов. Сразу приход Гари О’Нила радикально ничего не изменил: после половины сезона «Борнмут» шел внизу таблицы – 17-е место, но всего 1 пункт от зоны вылета.

А в декабре случилось чудо: владелец хоккейного «Вегаса» Билл Фоули купил «Борнмут» у Максима Демина. И поддержал зимнюю закупку: в январе «Борнмут» потратил 50 млн фунтов (больше только у 3 клубов) на трансферы и аренды − усилили защиту и купили Данго Уаттару.

В разборе зимних трансферов Уаттара попал в категорию «Вау, как такой крутой игрок оказался в «***». Данго не подвел: ассист против «Ливерпуля» (1:0) и победный «Тоттенхэму» (3:2).

При этом и О’Нила было за что похвалить.

•‎ Резкие контратаки;

• Интересные розыгрыши с центра поля (Гари позаимствовал это от Паркера, у которого работал в штабе);

• Доминик Соланке из бомбардира превратился в ассистента (6+7 в АПЛ − в Шипе было 29+7). Как раз с расчетом на новую роль Соланке покупали Уаттару.

Футбол О’Нила не был ярким, где-то «Борнмуту» повезло – и руководство решило, что готово к шагу вперед уже сейчас. О’Нила неожиданно сняли – на его место пришел Андони Ираола, придумавший яркий «Райо». У «Борнмута» теперь есть амбиции.

Управленческая катастрофа «Лестера». Оказывается, при плохом планировании (и невезении) может вылететь даже очень хорошая команда

Финансовые беды, цепочка трансферных промахов, пробелы в планировании состава, позорные перфомансы на поле – в истории падения «Лестера» есть все. Поэтому ее так трудно рассказывать. Непонятно, что первично, а вклад внесли все элементы.

Все-таки выберем в качестве базиса финансовый багаж, с которым клуб подобрался к сезону – «Лестер» начинал кампанию с худшим в АПЛ соотношением зарплат к обороту. Это означало, что возможности усиления состава сильно ограничены. Два фактора усугубляли положение клуба.

Во-первых, не лучшие времена переживают владельцы, которые в иной ситуации могли бы развязать руки. Бизнес семейства Шривадданапрабха строится вокруг магазинов Duty Free. В пандемию они терпели серьезные убытки. Во-вторых, инсайдеры писали об искусственных ограничениях, которые на себя наложил «Лестер», так как мыслил себя клубом, который будет бороться за место в еврокубках и должен соблюдать ФФП. Зимой об этом, разумеется, уже можно было не волноваться, а вот летние траты сдерживались.

Очень многие трансферы последних лет были либо паническими и поздними, либо банально неточными. «Лестер» давно не брал приоритетные цели. Это умножилось на взаимодействие с игроками, которые уже в клубе. Снова-таки из-за пандемии решили отложить все большие продажи (в первую очередь Джеймс Мэддисон и Юри Тилеманс). Логика была в том, что рынок не в лучшем состоянии, поэтому потом можно будет продать дороже.

Ставка тотально провалилась. Из-за истекающих контрактов (и без реальной готовности вести переговоры по новым) игроки обесценились. Девять игроков основной обоймы входили в сезон, имея последний год по контракту. Это предсказуемо отразилось на мотивации (особенно когда пошли трудности). Самый яркий пример – Тилеманс. По таланту главная звезда, а на практике терял место в старте на некоторые отрезки.

О продаже лидеров подороже теперь и речи не идет. Тилеманс ушел бесплатно в «Астон Виллу». Мэддисон пребывает в статусе главного актива вылетевшей команды с одним годом контракта. Какую-то сумму за него получат, но явно меньше, чем на пике (даже в условиях пандемии).

Мой любимый пример планирования по-лестерски – продажа Каспера Шмейхеля в начале сезона. Ее нужно рассматривать в комплекте с нежеланием брать кого-то на замену. Клуб посчитал хорошей идей войти в сезон с Дэнни Уордом (второй вратарь под Шмейхелем) и Даниэлем Иверсеном (в клубе с 2018-го, но до этого сезона даже не дебютировал, зато 5 раз ездил в аренды).

Резервные киперы весь сезон конкурировали друг с другом. Согласно постшот-моделям, они привезли 7-8 дополнительных пропущенных голов относительно среднего вратаря. Они выглядели плохо по всем пунктам – не спасали, где можно; ошибались сами; не давали никаких бонусных качеств.

Аналогичный провал выглядел бы не таким вопиющим, если бы «Лестер» попытался купить замену Шмейхелю, но промазал. Такое в футбольной селекции бывает, но не было даже попытки заменить датчанина. Был сделан осознанный выбор ничего не делать, когда все кричало о необходимости действий.

Иронично, что соседнее предложение идеально описывает и ключевой провал команды на поле. Предпоследний тур – выезд к «Ньюкаслу». Трудное испытание, но козырь «Лестера» в том, что они играли в понедельник и знали все расклады. Победа позволила бы решать свою судьбу в матче последнего тура против «Вест Хэма». Что делает «Лестер»? Паркует один из самых вопиющих автобусов сезона. 77% на 23% по владению. 23:1 по ударам («Лестер» нанес свой в компенсированное ко второму тайму время).

Сказка стала трагедией. «Лестер» не просто вылетел, но и утратил все, что мы любили. От дерзости на газоне до трансферных попаданий Стива Уолша.

P.S. Для любителей xG-символизма: в чемпионский сезон «Лестер» перебрал 12,06 очков, а сейчас вылетает при недоборе 11,07. Конечно, это абсолютно разные команды, которые объединяет только Джейми Варди. Чистейшее совпадение, подчеркивающие уязвимость нетоповых команд к внешним фактором в горе и радости.

Эзе закончил эпоху Заха в «Кристал Пэлас»

Лучшие игроки АПЛ по версии фанатов «Кристал Пэлас»: Эрлинг Холанд, Кевин Де Брюйне, Эберечи Эзе (когда пришел Рой Ходжсон).

Эпоха Уилфрида Заа в любом случае подходит к концу – с высокой вероятностью уходит по истечении контракта. Но сперва она все-таки закончилась на футбольном поле – его затмил Эберечи Эзе.

Эзе – генератор магии из центральной зоны. Она может рождаться из индивидуальных действий, из комбинаций, из созидания или даже прямой угрозы через дальние удары. Когда Эзе чувствует доверие тренера и нужную свободу, он просто прекрасен.

Эберечи не просто мастерски развлекал болельщиков, но и стал олицетворением метода Ходжсона. Рой нормализовал ситуацию и обеспечил «Пэлас» максимально спокойную концовку сезона, сделав команду свободнее, а не трусливее. В финальным матчах Патрик Виейра включал режим перестраховок, усаживал Эзе на лавку, выпускает более оборонительное сочетание в центре.

Ходжсон улучшил общекомандную организацию, но не сковывал игроков. По стилю «Пэлас» при Рое был ближе к первому сезону Виейра, чем к последнему Ходжсона. Английский тренер был прагматичным лишь в одном смысле: выбирал футбол, который лучше всего подходит этим игрокам (с мячом – это смелый футбол). За время его отсутствия приоритетный стиль поменялся. Ходжсон это учел – Эзе выиграл больше остальных.

«Фулхэм» держится на трех китах – Лено, Пальинья, Митрович

«Фулхэм» избавился от ассоциации с йо-йо. Главные виновники – Бернд Лено, Жоау Пальинья, Александар Митрович. Эта тройка обеспечила команде уверенное место в середине.

Лено – второй после Алиссона по отражению ударов (+9,0 предотвращенных голов в постшот-модели). В некоторых матчах его спасения приносили очки при посредственной игре.

Пальинья – лидер лиги по отборам (отрыв больше 20 от второго места), второй по отборам на чужой трети и по остроте моментов, которые были созданы после его возвратов. Марку Силва называл внедрение его в состав главным изменением относительно сезона в Чемпионшипе. Там позицию опорника закрывал Жан Микаэль Сери – подходящий для рисунка с 60% владения. Пальинья не просто быстро адаптировался к АПЛ, но и адаптировал всю команду.

Митрович – второй по выигранным верховым среди нападающих. Первый Тоуни сыграл почти на 10 матчей больше (в пересчете на 90-минутки). То есть по частоте побед в воздухе Митрович главный в АПЛ. На него была заточена атака.

Важную роль в максимизации качеств игроков центральной оси сыграл Силва. Раньше португальцу мешала догматичность. В «Фулхэме» его принципы сосуществуют с уникальными качествами игроков.

«Вест Хэм» побывал в зоне вылета и выиграл еврокубок

Здесь мы попросили выступить нашего большого друга и фаната «Вест Хэма» Олега Тудвасова:

«До этого сезона болельщики «Вест Хэма» и не подозревали, что можно чувствовать столько разных эмоций одновременно. Такой же тайфун был в голове у букмекеров, которые к февралю сошлись во мнении: у сидящих на дне таблицы «молотков» одинаковые шансы вылететь и взять первый трофей за 43 года. Ощущение абсурда усугублялось продолжающимися разговорами об окончательном поглощении акций клуба чешским миллиардером и приоритетном праве на покупку стадиона, ежегодно приносящего Лондону убытки. Как будто не было в этот момент проблем поважнее.

Эмоциональные триггеры всем известны: это Деклан Райс и Дэвид Мойес. Вот полузащитник заявляет, что хотел бы, как и его друзья по сборной, играть в ЛЧ и выигрывать трофеи – социальные сети накрывает волна презрения. А вот Райс поднимает кубок Лиги конференций над головой и на вопрос ребенка о своем будущем отвечает, что никуда не хочет, что он «вестхэмовский» – и парень уже живая легенда для каждого.

Вот Дэвид Мойес – престарелый британский тренер с невзрачным послужным списком. Провальный сезон, слабые атакующие метрики, 10 недель в зоне вылета, очередной неудачный многомиллионный трансфер. Но погодите, это ведь при нем клуб переживает свой лучший отрезок с начала 80-х годов? 6-е и 7-е место в таблице, полуфинал ЛЕ и победа в ЛК – и если вы считаете, что требл «Сити» выглядит более впечатляющим достижением, вы ничего не слышали об «эффекте низкой базы».

В конечном итоге неважно, уйдет ли Райс, останется ли Мойес и купит ли «Вест Хэм» нового нападающего. Важно только то, что происходит здесь и сейчас. Для меня это залитый пивом пол в пабе «Хет-трик» на Маяковской, сорванный голос, чувство гордости и бесконечного счастья. Жаль только, Пит Даннэм не дожил до этого момента! Но уверен, он от души побаблил на небесах. Полоска бордового заката на фоне голубого неба в минувшие выходные – это же твоих рук дело, дружище?»

«Лидс» и «Саутгемптон» сбились с курса. Их вылет логичен

«Лидс» задержался в АПЛ на 3 сезона. «Саутгемптон» – на 11. Клубы пришли к вылету разными дорогами, но в их пути есть схожее: «Лидс» и «Сотон» потеряли прежнее очарование и скатились в метания.

Характерно, что обе команды за сезон прошли через трех тренеров.

Неловкость «Саутгемптона» с заносчивым Натаном Джонсом – одно из худших тренерских решений в эпоху Премьер-лиги. Забавно при этом, что бывший тренер «Лутона» лишил шансов на квадрупл «Ман Сити» Пепа.

«Лидс» же заканчивал сезон с Сэмом Эллардайсом, заморозив планы по выстраиваю модели «Ред Булла» в Йоркшире и уволив спортивного директора Виктора Орту, идеолога Бьелсализации клуба. «Я разбит. Я виноват во всем этом дерьме. Это неприемлемо. Вы не заслуживаете этого. Просто бред», – подходящее резюме кампании от экс-президента «Лидса» Андреа Радриццани.

Из инсайдов о «Саутгемптоне» складывается печальная картина: слишком резкая ставка на молодых и неопытных игроков, промахи на рынке (6 минут Оршича в АПЛ – что это?), отказ команды прислушиваться к установкам Джонса. Воплощение клубных болезней: старшие игроки основного состава переодевались в одной раздевалке, помладше – в другой. Дело не только в раздутом ростере (привет «Челси»), но и разделении по группам.

Итог грустен, но логичен.

И все равно приятно, что даже в худшей команде АПЛ («Сотон» вылетел заранее) нашелся кто-то, кто делает одну вещь лучше всех в мире. Где теперь Джеймс Уорд-Проуз будет бить штрафные?

3 важных тренда сезона

1. Вспомогательные центральные защитники

Мода с образованием тройки защитников при розыгрыше через спрятанного на фланге ЦЗ вышла на пик. Долгое время прием ассоциировался с Кайлом Уокером. В этом в сезоне «Сити» довел количество центрдефов в старте до четырех и использовал еще более трудные механизмы трансформации. Другие клубы массово пришли к третьему вспомогательному защитнику.

Бен Уайт в «Арсенале», Дэн Берн в «Ньюкасле», Энди Робертсон в «Ливерпуле» (после перемен в конце сезона), Йоэл Велтман в «Брайтоне», Эшли Янг в «Астон Вилле». В «МЮ» эти функции поочередно выполняли и правый, и левый защитник. Среди этих футболистов есть и профильные фланговые, и профильные центральные, но их роль при розыгрышах в этом сезоне была весьма похожей.

2. Особая значимость опорников для всех топ-клубов

Опорники лучших клубов выдали грандиозный сезон. Томас Парти и Каземиро определяли качество игры «Арсенала» и «МЮ» в такой степени, что без них ухудшались все стадии. Проверить, как сильно страдает «Сити» без Родри, мы не могли, потому что он играл на высочайшем уровне буквально всегда. Точно больше, чем планировалось, учитывая летний трансфер Кэлвина Филлипса. Причины – топовость испанца.

Это работает и в обратную сторону. «Ливерпуль» страдал из-за ужасной формы Фабиньо, панически искал ему замену (неплохой отрезок был у Стефана Байчетича) и пришел в себя только с возвращением бразильца в тонус. «Тоттенхэм» окончательно посыпался после травмы Родриго Бентанкура.

«Челси»? Их сезон тоже неплохо резюмируется этой позицией. Много экспериментов с сочетаниями. Ярче всего себя показывал Энцо Фернандес, но и он скорее пока про потенциал. Контраст между ним в системе с отлаженным прессингом и в «Челси» показателен. Талант бросается в глаза везде, но играет без ошибок только в здоровой среде. В этом весь «Челси» в широком смысле – много таланта, но категорически нездоровая среда.

3. Рекорд по тренерским перестановкам

15 менеджеров лишились работы по ходу сезона. Рекорду способствует растущее вместе с ТВ-контрактами давление (в последние годы в принципе активнее увольняют). Еще один важный фактор – пауза на ЧМ, которая разбила календарь на два мини-сезона.

При этом эффективность большинства отставок вызывает сомнения. В наиболее чистом виде сравнить стратегии доверия тренера и увольнения тренеров можно внизу таблицы, где каждый клуб в определенный момент оказывался перед соблазном.

Все три вылетевших клуба сменили тренеров. Две команды опускались в зону вылета, но сохранили веру в тренеров. Дэвид Мойес и Стив Купер спасли «Вест Хэм» и «Форест». Пограничный случай – «Борнмут». Скотт Паркер разругался с руководством и ушел в самом начале сезона. Увольнять Гари О’Нила в кризисной точке, наоборот, не стали. По мышлению эта стратегия явно ближе к доверию, хотя формально отставка в сезоне была.

Наконец, «Эвертон» и «Вулвз» поменяли тренеров и спаслись. «Эвертон» по принципу «ну кто-то должен был». «Вулвз» более уверенно, но с самым жутким футболом в АПЛ (забили меньше всех) – с их составом это явно слабый сезон (даже этап после прихода Хулена Лопетеги).

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