19 комментариев

Окончательные похороны «Арсенала» в чемпионской гонке – от «Брайтона». Лукомский грустит и восторгается соперником
Эпичный провал.
Все.
Это последняя колонка по мотивам матча «Арсенала» в этом сезоне. Команда вне чемпионской гонки после 26 апреля (поражение от «Манчестер Сити»), а теперь – вне даже иллюзорной чемпионской гонки.
Шансы похоронил великолепный «Брайтон». Который в понедельник получил 1:5 от «Эвертона».
После той игры главный тренер Роберто Де Дзерби выступил с обещанием: «Важнейшее качество любой большой команды – забывать победы. У нас этого не получилось. Мы подъехали на стадион только ко второму тайму. В чем проблема? Проблема психологическая – она у нас в головах. Надеюсь, мы надолго запомним этот день. Он будет напоминать нам, что успехи прошлого неважны. Думаю, в воскресенье мы покажем свой уровень и сыграем в свой футбол. Вы увидите настоящий «Брайтон».
Настоящий «Брайтон» – это команда, которую Пеп Гвардиола считает лучшей по розыгрышу мяча от вратаря. «В мире нет команды сильнее «Брайтона» в построении атак. Ни одна команда не превосходит их в продвижении мяча от кипера на чужую треть поля. Никто не играет в более современный футбол», – резюмировал каталонец.
Именно этому «Брайтону» противостоял «Арсенал». Ключевой стадией стали розыгрыши гостей против попыток сдерживания от «Арсенала». Микель Артета, как и Гвардиола, высоко оценивает это качество «Брайтона». Он адаптировал структуру без мяча – команда действовала более осторожно. Только три игрока выжидали момент начала давления – Габи Жезус, Мартин Эдегор и Гранит Джака. Остальные, включая вингеров, располагались глубже.
С одной стороны, «Арсенал» не сразу начинал давление и не прессинговал до упора. С другой, перекрывал центральное направление и иногда даже отбирал высоко. В первом тайме этот метод сдерживания неплохо работал. Правда, если «Брайтон» выбирался на чужую половину, атаковал на пространстве в условиях повышенной угрозы (тизер второго тайма).
В стадии сдерживания «Арсенал» был осторожным, но скорее готовым. А вот построение собственных атак – тотальный ужас. Кошмар олицетворяется статистикой Аарона Рэмсдэйла: из 34 передач – 21 дальняя (14% точности).
Без получившего травму Александра Зинченко в первой стадии было меньше игроков, способных играть под давлением. Киран Тирни реже всех из защитников получал мяч и не давал контроля в центре поля. «Брайтону» требовалось закрыть лишь основное направление продвижения – через Жоржиньо. Они это успешно сделали.
Из этих составляющих мы получили категорически нетипичный сценарий, вылившийся в домашний антирекорд «Арсенала» по владению в этом сезоне (41%). Из необычной картина превратилась в страшную, когда Каору Митома и Хулио Энсисо поменялись флангами. Это случилось в середине первого тайма.
После этого любые выходы «Брайтона» на пространство стали категорически опасными. Первый гол родился именно через выход из-под давления пасом на Митому, у которого было пространство. Дуэли японца с Беном Уайтом получились пугающе однобокими. Даже Эдегор в послематчевом интервью подметил пожар в этой зоне: «Брайтон» атаковал через наш правый фланг с пугающей легкостью. Мы не нашли хороших ответов на это».
«Арсенал» проигрывал с 51-й минуты и даже толком не оказал на «Брайтон» давления. Отрезок «Брайтона» сразу после гола – нечто из учебника мадридского «Реала» по успокоению игры через собственные владения. Прямо сейчас велик соблазн сказать, что это две лучшие команды в использовании этого приема. Возможно, перебор, но «Брайтон» в этом аспекте – топ.
Ой, кажется, колонка больше про «Брайтон», чем про «Арсенал». Но мне не стыдно – они прекрасные.
В отчаянных попытках сделать хоть что-то Артета бросал атакующих игроков и делал центр более открытым. Уже после первой порции замен команда играла с максимально атакующей тройкой Парти-Эдегор-Троссард. Но захватить контроль и начать давить не получилось. Для этого мало было поменять исполнителей. Нужно было превзойти «Брайтон» в структуре владения и давления.
Это не чинится по ходу встречи, а подготовку «Арсенал» провалил.
Наверное, два мяча в концовке были слишком суровым наказанием и слишком жирной точкой в гонке, но сути они не меняют – «Арсенал» не заслуживал отыграться и продолжить мечтать. Именно такую терминологию после матча использовал Артета: «Сегодняшняя встреча была ключевым моментом в попытках сохранить надежду на мечту. В такие моменты нельзя играть так, как мы во втором тайме».
Печальный, но, боюсь, предсказуемый конец.
Этот дневник болельщика был для меня своего рода терапией. С ним неизбежный провал «Арсенала» ощущался не таким суровым. Спасибо всем, кто читал, поддерживал, переживал за мое ментальное здоровье и команду. Спасибо и «Арсеналу» за попытку.
Команда многократно доказала, что не заслуживает быть первой, но все равно выступила на порядок лучше любых предсезонных раскладов.
С другой стороны, не покидает чувство упущенного большого шанса.
Кажется, выиграть в ближайшие сезоны будет труднее (хотя перед каждым сезоном в одной лиге с «Сити» окно возможностей выглядит закрытым, но иногда оно все-таки приоткрывается). У «Арсенала» молодая команда, за которую большую часть сезона было приятно болеть. Обойдусь без пафосного «это дороже любых титулов», но за этих ребят переживаешь не по инерции, а по зову сердца.
Такое чувство вернулось ко мне именно в этом сезоне – и, кажется, никуда не собирается уходить.
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«Сити» в одном матче от чемпионства. Потому что «Арсенал» опять проиграл
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Julian Finney
Ждём качественных трансферов и наконец возвращения в лигу чемпионов, а этот сезон определенно лучший в эпоху Эмирейтс, хоть и обидно конечно так упускать чемпионство, идя весь сезон на 1 месте
Ощутить шанс на титул за последние сотню лет дорогого стоит.
с этого сезона полюбил их,смотрю все матчи,валокординовая манера разыгрывать на своей трети без подстраховки,это что то новое,обреченное на провал как кажется,но ведь работает.спасибо им
И оборона, когда все здоровы, не пожароопасна, и капитан который наконец-то капитан, и таланты продлевают контракты.
После хтони последних пяти лет, этот сезон как опьяняющий глоток свежего воздуха. С титулом конечно была б совсем сказка, но...
Надо расти дальше.
Арсенал играл плохо, хотя уже и не первый раз в сезоне. Но второе место это успех для команды, где по сути игроков с характером нет вообще.
Вадим, так когда ты начинал этот дневник, Арснал вполне себе комфортно лидировал