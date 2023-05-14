19 комментариев

Эпичный провал.

Все.

Это последняя колонка по мотивам матча «Арсенала» в этом сезоне. Команда вне чемпионской гонки после 26 апреля (поражение от «Манчестер Сити»), а теперь – вне даже иллюзорной чемпионской гонки.

Шансы похоронил великолепный «Брайтон» . Который в понедельник получил 1:5 от «Эвертона».

После той игры главный тренер Роберто Де Дзерби выступил с обещанием: «Важнейшее качество любой большой команды – забывать победы. У нас этого не получилось. Мы подъехали на стадион только ко второму тайму. В чем проблема? Проблема психологическая – она у нас в головах. Надеюсь, мы надолго запомним этот день. Он будет напоминать нам, что успехи прошлого неважны. Думаю, в воскресенье мы покажем свой уровень и сыграем в свой футбол. Вы увидите настоящий «Брайтон».

Настоящий «Брайтон» – это команда, которую Пеп Гвардиола считает лучшей по розыгрышу мяча от вратаря . «В мире нет команды сильнее «Брайтона» в построении атак. Ни одна команда не превосходит их в продвижении мяча от кипера на чужую треть поля. Никто не играет в более современный футбол», – резюмировал каталонец.

Именно этому «Брайтону» противостоял «Арсенал». Ключевой стадией стали розыгрыши гостей против попыток сдерживания от «Арсенала». Микель Артета, как и Гвардиола, высоко оценивает это качество «Брайтона». Он адаптировал структуру без мяча – команда действовала более осторожно. Только три игрока выжидали момент начала давления – Габи Жезус, Мартин Эдегор и Гранит Джака. Остальные, включая вингеров, располагались глубже.

С одной стороны, «Арсенал» не сразу начинал давление и не прессинговал до упора. С другой, перекрывал центральное направление и иногда даже отбирал высоко. В первом тайме этот метод сдерживания неплохо работал. Правда, если «Брайтон» выбирался на чужую половину, атаковал на пространстве в условиях повышенной угрозы (тизер второго тайма).

В стадии сдерживания «Арсенал» был осторожным, но скорее готовым. А вот построение собственных атак – тотальный ужас. Кошмар олицетворяется статистикой Аарона Рэмсдэйла: из 34 передач – 21 дальняя (14% точности) .

Без получившего травму Александра Зинченко в первой стадии было меньше игроков, способных играть под давлением. Киран Тирни реже всех из защитников получал мяч и не давал контроля в центре поля. «Брайтону» требовалось закрыть лишь основное направление продвижения – через Жоржиньо. Они это успешно сделали.

Из этих составляющих мы получили категорически нетипичный сценарий, вылившийся в домашний антирекорд «Арсенала» по владению в этом сезоне (41%) . Из необычной картина превратилась в страшную , когда Каору Митома и Хулио Энсисо поменялись флангами. Это случилось в середине первого тайма.

После этого любые выходы «Брайтона» на пространство стали категорически опасными. Первый гол родился именно через выход из-под давления пасом на Митому, у которого было пространство. Дуэли японца с Беном Уайтом получились пугающе однобокими. Даже Эдегор в послематчевом интервью подметил пожар в этой зоне: «Брайтон» атаковал через наш правый фланг с пугающей легкостью. Мы не нашли хороших ответов на это».

«Арсенал» проигрывал с 51-й минуты и даже толком не оказал на «Брайтон» давления. Отрезок «Брайтона» сразу после гола – нечто из учебника мадридского «Реала» по успокоению игры через собственные владения. Прямо сейчас велик соблазн сказать, что это две лучшие команды в использовании этого приема. Возможно, перебор, но «Брайтон» в этом аспекте – топ.

Ой, кажется, колонка больше про «Брайтон», чем про «Арсенал». Но мне не стыдно – они прекрасные.

В отчаянных попытках сделать хоть что-то Артета бросал атакующих игроков и делал центр более открытым. Уже после первой порции замен команда играла с максимально атакующей тройкой Парти-Эдегор-Троссард. Но захватить контроль и начать давить не получилось. Для этого мало было поменять исполнителей. Нужно было превзойти «Брайтон» в структуре владения и давления.

Это не чинится по ходу встречи, а подготовку «Арсенал» провалил .

Наверное, два мяча в концовке были слишком суровым наказанием и слишком жирной точкой в гонке, но сути они не меняют – «Арсенал» не заслуживал отыграться и продолжить мечтать. Именно такую терминологию после матча использовал Артета: «Сегодняшняя встреча была ключевым моментом в попытках сохранить надежду на мечту. В такие моменты нельзя играть так, как мы во втором тайме».

Печальный, но, боюсь, предсказуемый конец.

Этот дневник болельщика был для меня своего рода терапией. С ним неизбежный провал «Арсенала» ощущался не таким суровым . Спасибо всем, кто читал, поддерживал, переживал за мое ментальное здоровье и команду. Спасибо и «Арсеналу» за попытку.

Команда многократно доказала, что не заслуживает быть первой, но все равно выступила на порядок лучше любых предсезонных раскладов.

С другой стороны, не покидает чувство упущенного большого шанса .

Кажется, выиграть в ближайшие сезоны будет труднее (хотя перед каждым сезоном в одной лиге с «Сити» окно возможностей выглядит закрытым, но иногда оно все-таки приоткрывается). У «Арсенала» молодая команда, за которую большую часть сезона было приятно болеть. Обойдусь без пафосного «это дороже любых титулов», но за этих ребят переживаешь не по инерции, а по зову сердца.

Такое чувство вернулось ко мне именно в этом сезоне – и, кажется, никуда не собирается уходить.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Julian Finney