Что вы пропустили в 1-м туре АПЛ: почему Рейндерс так празднует, Вольф в «Вулвз», редкое правило

Самые волнующие мелочи первого тура – уже тут.

Анимация голов для трансляций АПЛ – вот все 20 клубов

Полный набор: веселенькие и сделанные под каждый клуб Премьер-лиги. Особенно классно у «Сандерленда».

«Ливерпуль» сохранил место Диогу Жоты в раздевалке

Один из череды трогательных жестов «Ливерпуля» перед матчем с «Борнмутом» (4:2).

Что значит празднование новой звезды «Сити» Рейндерса?

Тейани Рейндерс поучаствовал в трех голах «Манчестер Сити» с «Вулверхэмптоном» (4:0). Новичок был просто бесподобен.

Тейани показал зрителям фирменное празднование с разведенными в стороны руками.

«Когда дела идут не по плану, я всегда говорю: се ля ви – такова жизнь. Этот жест подходит под мой девиз. Но я предпочитаю делать так, когда забиваю, а не когда что-то не так», – объяснял Рейндерс в Италии.

8 моих любимых празднований голов в АПЛ. Пока без Дьокереша

Вратарь «Бернли» Дубравка – первый наказанный угловым за то, что держал мяч в руках слишком долго

1-й тур – время премьер. В матче «Тоттенхэм» – «Бернли» (3:0) судья впервые в рамках АПЛ назначил угловой, когда вратарь больше 8 секунд удерживал мяч в руках.

Так голкипер Мартин Дубравка вошел в историю. Уже на 4-й минуте игры.

Одобреннное весной «правило 8 секунд» работает с этого сезона. Цель – меньше затяжек времени.

Как все было:

03:11 – Дубравка в прыжке поймал мяч после подачи «Тоттенхэма» с правого фланга.

03:20 – вратарь «Бернли» ударил мяч в газон и поймал обратно.

03:25 – судья Майкл Оливер наконец дал свисток. Спустя 14 (тик-так, тик-так) секунд.

«Тоттенхэм» подал угловой, «Бернли» не с первой попытки, но отбился.

«Тоттенхэм» Франка использовал фишку «Брентфорда» Франка. Почти забили на первой минуте

В сезоне-2024/25 «Брентфорд» Томаса Франка в трех турах подряд забивал на первой минуте. Когда в следующей игре «Брентфод» припозднился (забили на 75-й секунде, как же это было долго), тренер пошутил, что надо поработать над подбрасыванием монетки перед свистком – чтобы «Брентфорд» всегда вводил мяч в игру первым.

Летом Франк ушел в «Тоттенхэм». И уже использует старые фишки на новом месте. Это и длинные ауты, и форсаж на первой минуте матчей.

На удар из вратарской с «Бернли» ушло меньше 30 секунд:

Летом «Брентфорд» назначил на место Франка тренера по стандартам. Знаете, что произошло на 5-й минуте первого матча?

Угу, «Брентфорд» пропустил от «Ноттингем Форест» после углового (1:3).

Это может быть простым совпадением. Но вы не будете спорить: Кит Эндрюс не хотел начать с такого символизма.

3 очка «Сандерленда» – это 5% от всех очков команд-новичков в прошлом сезоне!

«Сандерленд» дома разобрался с «Вест Хэмом» – 3:0. Возвращение мечты в Премьер-лигу после 8-летнего отсутствия. Чертовски громкий и страстный «Стэдиум оф Лайт» шумел так, что до сих пор стоит в ушах.

Но уже понедельник. Пора сменить футболку на костюм серьезного парня и оценить, что значит победа «Сандерленда».

За последние 10 сезонов новички АПЛ начинали с победы лишь 5 раз (из 30 попыток). Отличившиеся тут «Брентфорд», «Борнмут» и «Хаддерсфилд» в итоге выжили.

Хочет ли «Сандерленд» пополнить эту компанию? Еще как. В двух последних сезонах вышедшие в Премьер-лигу команды возвращались в Чемпионшип полным составом.

За весь прошлый чемпионат «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон» сообща набрали всего лишь 59 очков…

… то есть 3 балла «Сандерленда» это уже 5%!

Мозамбик – 127-я страна из представленных в АПЛ

А у нас географическое обновление. Рейнилду (экс-защитник «Атлетико») сыграл за «Сандерленд» и внес Мозамбик на карту футболистов АПЛ.

127 – представители стольких стран сыграли в Премьер-лиге за 33 года.

В январе добавился Узбекистан – постарался Абдукодир Хусанов из «Ман Сити».

А вот Индия, Эфиопия, Казахстан и Таиланд не в списке – футболистов отсюда в Премьер-лиге пока не было.

За «Вулверхэмптон» теперь играет Вольф 🐺

Против «Ман Сити» (0:4) за «Вулвз» дебютировал Давид Меллер Вольф. Норвежский левый защитник пришел летом из АЗ за 10 млн фунтов. Идеальный союз клуба и фамилии дополняет тату волка на руке.

«По мне, это очень круто играть с такой фамилией за «Вулверхэмптон». Мы с братьями пару лет назад шутили на эту тему, и вот это стало реальностью. Думаю, так и должно быть», – говорил Вольф.

Однозначно.

Первое в АПЛ объяснение судьей решения ВАР на весь стадион – после отмены гола «Кристал Пэлас» из-за малоизвестного правила

Еще один важный дебют. С этого сезона судьи на матчах АПЛ через микрофон объясняют решения, принятые после просмотра ВАР (кроме офсайдов).

Первым здесь стал Даррен Инглэнд. Он работал на матче «Челси» – «Кристал Пэлас» (0:0).

Не все на стадионе (да и у телевизора) понимали, почему гол звезды «Пэлас» Эберечи Эзе со штрафного отменен. Вскоре Инглэнд внес ясность: «Шестой номер гостей находился менее чем в метре от стенки в момент удара. Следовательно, это свободный удар и отмененный гол».

Это Правило 13 Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), введенное в сезоне-2019/20: если три или больше игроков защищающейся команды становятся в стенку, все атакующие игроки должны находиться не менее чем в метре от стенки, пока мяч не введут в игру.

Кто-нибудь помнит, когда «Кристал Пэлас» проигрывал? Такое бывало?

Если да, то в каком веке? Тогда уже изобрели интернет?

Возьмем 10 последних матчей «Кристал Пэлас». Для этого зацепим конец прошлого сезона и начало этого. Получается такая картина:

● «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» – в лиге, все на выезде

● «Астон Вилла», «Ман Сити» и «Ливерпуль» – в Кубке и Суперкубке Англии

● Ноль поражений

● Два трофея

Это не вау?

Фото: Gettyimages /Alex Pantling / Staff, Stu Forster / Staff, Michael Regan / Staff, Ryan Pierse / Staff

