Спецпроект
8 мин.

Что вы пропустили в 1-м туре АПЛ: почему Рейндерс так празднует, Вольф в «Вулвз», редкое правило

2 k

Спортс и Яндекс Маркет запускают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы будем рассказывать о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях каждого тура. Так вы не пропустите интересные моменты матча и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете.

Самые волнующие мелочи первого тура – уже тут.

Анимация голов для трансляций АПЛ – вот все 20 клубов

Полный набор: веселенькие и сделанные под каждый клуб Премьер-лиги. Особенно классно у «Сандерленда». 

«Ливерпуль» сохранил место Диогу Жоты в раздевалке

Один из череды трогательных жестов «Ливерпуля» перед матчем с «Борнмутом» (4:2). 

Что значит празднование новой звезды «Сити» Рейндерса?

Тейани Рейндерс поучаствовал в трех голах «Манчестер Сити» с «Вулверхэмптоном» (4:0). Новичок был просто бесподобен.

Тейани показал зрителям фирменное празднование с разведенными в стороны руками.  

«Когда дела идут не по плану, я всегда говорю: се ля ви – такова жизнь. Этот жест подходит под мой девиз. Но я предпочитаю делать так, когда забиваю, а не когда что-то не так», – объяснял Рейндерс в Италии.

8 моих любимых празднований голов в АПЛ. Пока без Дьокереша

Вратарь «Бернли» Дубравка – первый наказанный угловым за то, что держал мяч в руках слишком долго

1-й тур – время премьер. В матче «Тоттенхэм» – «Бернли» (3:0) судья впервые в рамках АПЛ назначил угловой, когда вратарь больше 8 секунд удерживал мяч в руках. 

Так голкипер Мартин Дубравка вошел в историю. Уже на 4-й минуте игры.

Одобреннное весной «правило 8 секунд» работает с этого сезона. Цель – меньше затяжек времени.

Как все было: 

03:11 – Дубравка в прыжке поймал мяч после подачи «Тоттенхэма» с правого фланга.

03:20 – вратарь «Бернли» ударил мяч в газон и поймал обратно.

03:25 – судья Майкл Оливер наконец дал свисток. Спустя 14 (тик-так, тик-так) секунд. 

«Тоттенхэм» подал угловой, «Бернли» не с первой попытки, но отбился.

«Тоттенхэм» Франка использовал фишку «Брентфорда» Франка. Почти забили на первой минуте

В сезоне-2024/25 «Брентфорд» Томаса Франка в трех турах подряд забивал на первой минуте. Когда в следующей игре «Брентфод» припозднился (забили на 75-й секунде, как же это было долго), тренер пошутил, что надо поработать над подбрасыванием монетки перед свистком – чтобы «Брентфорд» всегда вводил мяч в игру первым.

Летом Франк ушел в «Тоттенхэм». И уже использует старые фишки на новом месте. Это и длинные ауты, и форсаж на первой минуте матчей. 

На удар из вратарской с «Бернли» ушло меньше 30 секунд:

Летом «Брентфорд» назначил на место Франка тренера по стандартам. Знаете, что произошло на 5-й минуте первого матча?

Угу, «Брентфорд» пропустил от «Ноттингем Форест» после углового (1:3).

Это может быть простым совпадением. Но вы не будете спорить: Кит Эндрюс не хотел начать с такого символизма.

3 очка «Сандерленда» – это 5% от всех очков команд-новичков в прошлом сезоне!

«Сандерленд» дома разобрался с «Вест Хэмом» – 3:0. Возвращение мечты в Премьер-лигу после 8-летнего отсутствия. Чертовски громкий и страстный «Стэдиум оф Лайт» шумел так, что до сих пор стоит в ушах. 

Но уже понедельник. Пора сменить футболку на костюм серьезного парня и оценить, что значит победа «Сандерленда».

За последние 10 сезонов новички АПЛ начинали с победы лишь 5 раз (из 30 попыток). Отличившиеся тут «Брентфорд», «Борнмут» и «Хаддерсфилд» в итоге выжили. 

Хочет ли «Сандерленд» пополнить эту компанию? Еще как. В двух последних сезонах вышедшие в Премьер-лигу команды возвращались в Чемпионшип полным составом. 

За весь прошлый чемпионат «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон» сообща набрали всего лишь 59 очков…

… то есть 3 балла «Сандерленда» это уже 5%! 

Мозамбик – 127-я страна из представленных в АПЛ

А у нас географическое обновление. Рейнилду (экс-защитник «Атлетико») сыграл за «Сандерленд» и внес Мозамбик на карту футболистов АПЛ. 

127 – представители стольких стран сыграли в Премьер-лиге за 33 года. 

В январе добавился Узбекистан – постарался Абдукодир Хусанов из «Ман Сити».

А вот Индия, Эфиопия, Казахстан и Таиланд не в списке – футболистов отсюда в Премьер-лиге пока не было. 

За «Вулверхэмптон» теперь играет Вольф 🐺

Против «Ман Сити» (0:4) за «Вулвз» дебютировал Давид Меллер Вольф. Норвежский левый защитник пришел летом из АЗ за 10 млн фунтов. Идеальный союз клуба и фамилии дополняет тату волка на руке. 

«По мне, это очень круто играть с такой фамилией за «Вулверхэмптон». Мы с братьями пару лет назад шутили на эту тему, и вот это стало реальностью. Думаю, так и должно быть», – говорил Вольф.

Однозначно. 

Первое в АПЛ объяснение судьей решения ВАР на весь стадион – после отмены гола «Кристал Пэлас» из-за малоизвестного правила

Еще один важный дебют. С этого сезона судьи на матчах АПЛ через микрофон объясняют решения, принятые после просмотра ВАР (кроме офсайдов). 

Первым здесь стал Даррен Инглэнд. Он работал на матче «Челси» – «Кристал Пэлас» (0:0).

Не все на стадионе (да и у телевизора) понимали, почему гол звезды «Пэлас» Эберечи Эзе со штрафного отменен. Вскоре Инглэнд внес ясность: «Шестой номер гостей находился менее чем в метре от стенки в момент удара. Следовательно, это свободный удар и отмененный гол».

Это Правило 13 Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), введенное в сезоне-2019/20: если три или больше игроков защищающейся команды становятся в стенку, все атакующие игроки должны находиться не менее чем в метре от стенки, пока мяч не введут в игру.

Кто-нибудь помнит, когда «Кристал Пэлас» проигрывал? Такое бывало?

Если да, то в каком веке? Тогда уже изобрели интернет?

Возьмем 10 последних матчей «Кристал Пэлас». Для этого зацепим конец прошлого сезона и начало этого. Получается такая картина:

● «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» – в лиге, все на выезде

● «Астон Вилла», «Ман Сити» и «Ливерпуль» – в Кубке и Суперкубке Англии

● Ноль поражений

● Два трофея

Это не вау? 

Фото: Gettyimages/Alex Pantling / Staff, Stu Forster / Staff, Michael Regan / Staff, Ryan Pierse / Staff

Реклама. ООО «Яндекс Маркет». erid: 2SDnjeS6cRt

logoСандерленд
правила
logoсудьи
logoКристал Пэлас
logoДиогу Жота
logoТомас Франк
logoРейнилду Мандава
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoсборная Мозамбика
logoДавид Меллер Вольф
logoВулверхэмптон
logoЛиверпуль
logoБернли
logoТейани Рейндерс
logoМанчестер Сити
Англия, Англия
Англия, Англия
Блог
Коллективный блог об английском футболе
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Правило 8 секунд" - крутая практика. Всякие Дубравки и Пикфорды хотя бы теперь не будут вводить мяч по минуте.

При этом еще часто замечал, что судьи стабильно давали ЖК вратарям команды, которая ведет 1-0, даже если те не затягивают время (часто просто за подозрение в затяжке). Но именно тянучку с первых минут никак не наказывали.

Сейчас хотя бы у затяжки времени есть четкие критерии, и не будет произвола судей с рандомными ЖК вратарям.
Не дали Челси создать ничего, один приличный момент, похожий на голевой случился на 93 минуте, но Сантос подвел, а мог стать героем матча. Мареска виноват в результате, ничего не придумал против такого жесткого прессинга
Фарм-клуб ТГК "Лондонград" -- получается))

Большее количество фактов взято из этого паблика - раз, два - написанное не является оскорблением работы.
Ну анимации голевые можно было с того сезона и оживить некоторые. Были как и классные, типа пчелиного улея у Брентфорда или стрелы Фореста, так и откровенно никакие как флажок у Челси или Тун Арми у Ньюкасла
точно так же как вратари тянут время, так же тянут время и игроки выигрывающей команды при подаче угловых. предлагаю возвращать мяч защищающейся команде, если угловой не будет подан в течении 8 секунд. было бы справедливо!
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста...

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу...

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133 65 10

Заранее большое Вам человеческое спасибо.
"Но я предпочитаю делать так, когда забиваю, а не когда что-то не так"
--
Ну в принципе в этом случае кое у кого все-таки что-то идет не так, так что норм)
Ответ Egresss
"Правило 8 секунд" - крутая практика. Всякие Дубравки и Пикфорды хотя бы теперь не будут вводить мяч по минуте. При этом еще часто замечал, что судьи стабильно давали ЖК вратарям команды, которая ведет 1-0, даже если те не затягивают время (часто просто за подозрение в затяжке). Но именно тянучку с первых минут никак не наказывали. Сейчас хотя бы у затяжки времени есть четкие критерии, и не будет произвола судей с рандомными ЖК вратарям.
Как мы уже увидели в матче МЮ и Арсенала, игроки теперь будут всеми силами мешать вводу мяча, что конечно же далеко не всегда будет фиксироваться судьями.
Ответ Egresss
"Правило 8 секунд" - крутая практика. Всякие Дубравки и Пикфорды хотя бы теперь не будут вводить мяч по минуте. При этом еще часто замечал, что судьи стабильно давали ЖК вратарям команды, которая ведет 1-0, даже если те не затягивают время (часто просто за подозрение в затяжке). Но именно тянучку с первых минут никак не наказывали. Сейчас хотя бы у затяжки времени есть четкие критерии, и не будет произвола судей с рандомными ЖК вратарям.
А чем был плох свободный удар, если вратарь мяч передерживал? Только почему-то судьи не давали его.