Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Во втором тайме команда Эрика тен Хага упустила преимущество в два мяча. Матч действительно разбился на два разных тайма.

Райан Мэйсон сменил Кристиана Стеллини в статусе временного тренера «Тоттенхэма». Он вернул команду к схеме 3-4-3 (после катастрофического эксперимента с формацией против «Ньюкасла»).

Тен Хаг внес одно изменение в состав, который использовал в полуфинале кубка против «Брайтона» – Джейдон Санчо появился вместо Антони Марсьяля, а по цепочке в центр атаки переместился Маркус Рэшфорд.

У каждой команды был ключевой работающий прием в атаке (разберем ниже). Преимущество получала та, которая лучше его реализовывала. В стартовом рисунке прекрасно работали резкие переводы «МЮ» на Санчо, после перерыва на первый план вышли смелые латерали «Тоттенхэма». Оба раза обороняющаяся команда не справлялась.

Контраст между таймами неплохо объясняется состоянием команд. «МЮ» провел изнурительные 120 минут против «Брайтона» в воскресенье. «Тоттенхэм», наоборот, завершил свой матч против «Ньюкасла» к 20-й минуте. И все же это преимущество еще нужно было реализовать. Давайте разбираться в деталях.

Прием «МЮ» – асимметричность крайних защитников + завершение атак на левом фланге

«Мы хорошо использовали наши преимущества в полузащите – особенно когда мяч переводился с правого фланга на левый. Мы забили два мяча через доставку мяча на левый фланг», – подчеркнул Тен Хаг.

Любопытно, что тренер занес в категорию моментов из подобного перевода даже второй гол (там Бруну вывел Рэшфорда на пространство в быстрой атаке). Давление на эту зону «Тоттенхэма» было важным элементом плана Тен Хага. Он упомянул его и во флэш-интервью, и на пресс-конференции.

Вероятно, тренер просил команду доставлять мяч туда и в быстрых атаках, но чаще всего «МЮ» создавал моменты через опорную зону соперника в позиционных розыгрышах (в цитате выше Эрик акцентировал внимание на преимуществах в полузащите, которые помогали в доставке мяча).

«Юнайтед» пользовался дырами в центре поля у соперника – в несколько передач доставлял мяч Санчо, который оказывался в заведомо выгодной ситуации.

Одним из факторов была свободная опорная зона. Пьер-Эмиль Хейбьерг и Оливер Скипп разрывались: не успевали комбинировать две задачи – оказывать давление на Эриксена/Каземиро и контроль опорной. Приходилось выбирать. Когда выдвигались давить, «МЮ» получал простор для разворота атаки.

Еще одним полезным элементом была роль Аарона Уан-Биссаки. Он занимал высокую позицию в правом полуфланге – двигался так, чтобы его оппонентом становился Клеман Лангле. Большой контраст с Диогу Далотом – португалец всегда располагался глубже, а иногда вообще становился дополнительным центральным защитником:

Уан-Биссака в первую очередь отвлекал внимание, чтобы защитникам было труднее выдвигаться в пустую опорную, следовательно, Бруну или Антони (в случае его движения в центр) получали больше пространства. Из этого рождалась быстрая доставка мяча на фланг Санчо.

Прием «Тоттенхэма» – перегруз последней линии через смелое расположение латералей

Даже в первом тайме «Тоттенхэм» несколько раз подбирался к опасным перегрузам в последней линии. Просто хозяева не доставляли мяч в атаку регулярно. Опасными становились ситуации, где четверку защитников «МЮ» бросали против тройки атаки «Тоттенхэма» и высоких латералей (вместе они составляли пятерку).

В этом моменте получилось создать 4-в-3. Далот агрессивно (и неудачно) выдвинулся на Порро, а за спиной осталось такое соотношение:

Тут агрессивно действовали Уан-Биссака и Линделеф. Добравшись до последней линии, «Тоттенхэм» получил 3-в-2 в свою пользу:

Соотношения могли быть разными, но всегда были опасными. Ключевое условие – высокие позиции латералей и успешная доставка мяча. В первом тайме они выполнялись редко, но потенциал был виден уже тогда.

Разумеется, проблема дала о себе знать во второй половине, когда «МЮ» умерил давление и стал охотнее садиться в оборону. Правда, сместился характер беды. В этих моментах «МЮ» располагался глубже, чем в первом тайме, а чтобы не допускать 5-в-4 Каземиро садился в линию защиты. Это решало одну проблему, но создавало новую – возникало пространство в опорной зоне на подборе:

Вот похожая ситуация. Каземиро снова в линии с защитниками, в опорной зоне пусто, чем готов воспользоваться Сон:

Такие опускания Каземиро пятыми защитником стали постоянным элементом:

«Тоттенхэм» неплохо понимал, как за это можно наказывать. При этом ситуация, в которой Каземиро остается в опорной, тоже была рискованной. Утратив контроль, «МЮ» выбирал между двумя проблемными сценариями. Тен Хаг постарался помочь команде, выпустив Фреда (для объема в опорной и подборов).

Бразилец потушил пожар – после его выхода поток моментов такого типа прекратился. Но это не означало, что «МЮ» вернул контроль из первого тайма. Теперь команда просто отвечала на вопрос, как лучше отбиваться против главного оружия соперника. Собственные атаки не клеились.

В концовке Мэйсон перешел на 4-2-4 (выпустил Арно Данджуму, сохранив всю стартовую атакующую тройку). Вероятно, теперь он собирался свести всю игру к дальним пасам в последнюю линию на четверку, которая постоянно ждет шанса. Финальный гол родился из переходного эпизода – ход Мэйсона сыграл лишь косвенную роль. В рамках радикально атакующей схемы вся четверка сразу была в опасных позициях – и дальше наказали за счет мастерства и связи Кейна с Соном.

Порро – дестабилизатор матча. Силен в атаке, но плох без мяча

Приемы обеих команд так или иначе были связаны с испанским латералем «Тоттенхэма». Он находил крайне тонкие и эффективные решения в атаке. Например, тут отдал весьма трудный пас с левой под давлением – создал острое соотношение в пользу своей команды:

В то же время в обороне возникали регулярные провалы. Иногда из-за того, что он не успевал вернуться; иногда из-за слабого чтения эпизодов. Один из примеров – первый гол «МЮ». У Порро была подстраховка (Ромеро), но он все равно действовал пассивно:

Испанец организовал худший сценарий. И отобрать даже не попытался, и самое острое направление для смещения (центр) не контролировал. Такие ошибки у него повторяются регулярно. Вчера из-за рисунка встречи плюсы и минусы Порро проявились особенно ярко.

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Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote; globallookpress.com/IMAGO/James Fearn/PPAUK, IMAGO/Andy Rowland