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Бесславный вылет «Тоттенхэма» из ЛЧ. В ответке с «Миланом» – кастрированный прессинг, ужасные навесы и 0,5 xG!

Антонио Конте Антонио Конте
Тоттенхэм Тоттенхэм
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
Милан Милан
Рафаэл Леау Рафаэл Леау
Футбол Футбол

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Разбор Славы Палагина. 

«Тоттенхэм» не смог отыграть отставание от «Милана» в один мяч (ничья 0:0) и вылетел из Лиги чемпионов. Отношения Антонио Конте с турниром снова станут главной темой. Его командам частенько не везет в ЛЧ (либо внутри матчей, либо с жеребьевками), но это не тот случай: нынешний «Милан» далек от чемпионской версии, но «Тоттенхэм» почти не доставил ему проблем. Как думаете, сколько явных моментов создали «шпоры» по итогам двух игр? Да-да, ни одного! 

Кажется, большего от «Тоттенхэма» ждал даже Стефано Пиоли. Перед матчем он подсветил контраст между домашними и гостевыми матчами «шпор»: «Обычно английские команды не меняют отношение к матчам, но в случае «Тоттенхэма» есть разница между игрой на своем поле и на выезде. Это и по цифрам заметно, и по их подходу к игре. Мы хорошо проанализировали их домашние матчи, на своем поле они агрессивнее и показывают более интенсивный футбол». 

Наблюдения Пиоли подтверждают цифры. Для примера – интенсивность прессинга. В гостевых матчах PPDA «шпор» – 14,68, в домашних – 11,91. Да, это лишь разница между аутсайдером и середняком, но в ответной игре от «Тоттенхэма» тоже требовалась смелость, учитывая счет. Фактор домашнего поля мог помочь команде Конте. 

Бонусом было возвращение Пьера-Эмиля Хейбьерга после дисквалификации – датчанин здорово руководит партнерами, в том числе в прессинге. У «Милана» были свои приятные новости – Браим Диас и Оливье Жиру восстановились и вышли в основе, дополнил их пропускавший последний тур Рафа Леау. 

«Тоттенхэм удивил пассивностью в прессинге. «Милан» легко выходил из обороны (с Меньяном в роли либеро)

Главный сюрприз первого тайма – поведение «Тоттенхэма» без мяча. Пассивность хозяев привела к максимально низовому (и очень скучному!) рисунку – до перерыва команды выжали только 4 удара на двоих. Учитывая счет, больше вопросов было к «шпорам». 

Ключевой касается прессинга. Команда Антонио Конте шла в давление, но опасалась идти до конца. Часто оставляли кого-то из игроков свободным – через него гости могли проходить прессинг. Важный нюанс – свободу получал игрок, располагавшийся внутри прессинга, а не где-то на задворках. То есть не хватало именно смелости. Обратите внимание на Хейбьерга – не понимает, почему соперника оставляют свободным:

Помогала гостям оригинальная роль Майка Меньяна. «Милан» любит перестраиваться при розыгрыше мяча, вчера француз дополнял идею и становился ситуативным защитником. Вовлеченность Майка фиксирует количество передач – с 50 пасами стал третьим в команде: 

Дальше «Милан» мог выбирать – использовать лишнего игрока или не рисковать и просто выносить вперед. Атаки глохли в обоих случаях. Благодаря тому, что хозяева не шли всем составом в давление, сзади у них оставалось численное преимущество. Отсюда и такая закрытость всего первого тайма. 

Кому такой рисунок принес больше пользы? Разумеется, «Милану». Команда смогла отложить неприятный сценарий, в котором приходится монотонно защищаться – «шпоры» плохо боролись за инициативу и территорию и вообще не получали бонусных моментов (вследствие прессинга). 

Показательно, что «Милан» в своем давлении был даже смелее. Если и выдвигались, то не оставляя хозяевам вариантов: 

Один из таких эпизодов закончился потерей «шпор» и желтой для Кристиана Ромеро – не густо, но после перерыва аргентинец добавит к этому второе и удалится. 

Смелость у «шпор» появилась только во втором тайме. Учитывая усталость игроков, которая копится по ходу матча (но нужна для давления), – странная перестраховка. Да, игра наконец-то раскрылась, но в обе стороны – риски возрастали и для «Тоттенхэма». Олицетворением стал эпизод со второй карточкой Ромеро – аргентинцу пришлось останавливать Тео и прерывать опасную атаку ценой удаления. 

«Тоттенхэм» мог наказать за недоработки Леау – пытались, но ужасно навешивали

Бессилие «шпор» в атаке подчеркивают ожидаемые голы. Матч, в котором нужно было отыгрываться, команда Конте завершила с 0,5 xG (данные – Opta). Главная причина – недостаток идей и плохое исполнение тех редких, что были. 

Одна из таких – упор на правый фланг. Там у «шпор» прошло 50% атак – для матчей топ-уровня исключительный случай. Почему «Тоттенхэм» так тянуло туда? Сочетание двух факторов – Кулусевски в роли главного придумщика и совсем не отрабатывающий в обороне Рафа Леау: 

Символично, что если кто и пытался страховать зону, то им был не Леау, а Жиру. Француз опускался налево, а Рафа оставался впереди как центральный нападающий под контратаки: 

«Тоттенхэм» распознал эту слабость по ходу игры – нацеленность подчеркнули даже решения Конте. После перерыва на правый фланг отправился свежий Педро Порро, по ходу матча в эту зону специально смещался опорник Оливер Скипп: 

Почему «Тоттенхэм» ничего не выжал? Во-первых, подачи – с их помощью, например, могли выводить Перишича под перспективную дуэль с Мессиасом. Ужасным было исполнение – из 20 навесов с игры до партнеров дошли только 3, более-менее получалось только у вышедшего Порро.

Во-вторых, здорово оборонялся Фикайо Томори, действовавший ближе к этому флангу. Англичанин потянул не только объем – в зависимости от типологии и сложности эпизода еще и подключал нужный прием. В итоге вошел в топ-2 у «Милана» по всем возможным параметрам (отборы, перехваты, выносы и заблокированные удары). 

Более того, во втором тайме гости могли даже наказать «Тоттенхэм». Убойный момент у Браима Диаса пришел после контратаки – «Милан» разогнал ее из опорной «шпор». Пространство появилось из-за очередного смещения Скиппа направо: 

Пожалуй, вопросы к гостям остаются только по поводу фолов на своей половине. Как и в первой игре, снова было слишком много. И это несмотря на проблемы, которые «Милан» традиционно испытывает на стандартах. Во втором тайме гости пять раз сфолили на своей половине, причем трижды – в большинстве. 

Одно из нарушений завершилось неплохим ударом Харри Кейна в концовке – гостей выручил Майк Меньян. 

***

Прошлой весной матчи между «Миланом» и «Тоттенхэмом» могли получиться куда интереснее. Обе команды были на пике: «Милану» стабильность позволила выиграть титул, «Тоттенхэму» – стать четвертым в АПЛ. Сейчас оба клуба даже не входят в зону ЛЧ и по очереди вылезают из кризисов. 

Пожалуй, глубже в своем увяз «Тоттенхэм» – на это намекают и перфомансы, и отношения Конте с игроками. В отличие от Антонио, Стефано Пиоли не потерял раздевалку – даже поменяв схему, «Милан» все еще передает настроение тренера. Матчи показали, что только одна команда может смотреть в будущее с оптимизмом. 

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Тоттенхэм Англия – Милан Италия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
8 марта, 23.10, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ТоттенхэмФорстер, Эмерсон (Ришарлисон, 70), Дэвис, Лангле, Ромеро, Перишич (Порро, 53), Хейбьерг, Кулусевски (Санчес, 83), Скипп, Сон Хын Мин, Кейн.
МиланМеньян, Томори, Тиав, Калулу, Эрнандес, Крунич, Браим Диас (Беннасер, 81), Тонали, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 56), Жиру (Ориги, 81), Рафаэл Леау (Ребич, 89).
Предупреждения:
Ромеро (17), Лангле (21), Конте (22), Тиав (90), Скипп (90).
Удаление:
Ромеро (77).
Фото: REUTERS/Paul Childs, T oby Melville; кадры трансляции «Матч ТВ»

9 комментариев

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Андрей Рядькин
очень тяжело смотреть матчи. честно говоря, хороший Тоттенхэм я последний раз видео в 2018
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Е.Р.
3 точных навеса из 20?
Узнаю Перишича.
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Evgen_Hazard
Можно короче сказать, Конте зассал или как? Физрук? Одно ясно судя по-всему – это увольнение
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Денис Давыдов
Тем удивительнее смотреть предсезонные расклады, где спецы предрекали ттх чуть ли не борьбу за выигрыш апл
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AmanEsen
Конте в интервью жаловался на то, что играли против чемпиона страны, а они не чемпионы, и этим оправдал поражение своей команды. Просто эталонная демагогия.
+3
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+3
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MilanLombardia
Трусливость Конте во всей красе...нисколько не сомневался в проходе Милана,хотя казалось бы в Англии напалмом если брать с первых минут в оборот любой клуб не на похожих скоростях,то он обречен!
Но!естественно если тренер соперника сам боится собственных ошибок,то тут как раз идеально разыграть подобный исход,что Пиоли и сделал
Вообще ,для любого английского клуба такой тренер как Конте,это глубоко не подходящий под стилистику и состав спец.
Поэтому шпорам пока не поздно нужен вменяемый атакующий условный Тухель(ну никак не Конте)пока еще есть в составе атакующий потенциал
Милану же необходим в 1,4, поверевший в себя, Челси.Щелкнув его по носу за прошлые неудачи,можно будет считать сезон успешным
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huchmuch
Пока просто ужасные ответные матчи, даже на стадии 1/8 есть ощущение, что топы экономят силы.
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headmaster
Типичный Конте в двухматчевых противостояниях. Сушит игру в надежде на… Я даже не знаю на что. Такими темпами, без развития, скоро станет никому не нужен
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Vvild
Конте аут
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