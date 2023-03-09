Бесславный вылет «Тоттенхэма» из ЛЧ. В ответке с «Миланом» – кастрированный прессинг, ужасные навесы и 0,5 xG!

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Разбор Славы Палагина.

«Тоттенхэм» не смог отыграть отставание от «Милана» в один мяч (ничья 0:0) и вылетел из Лиги чемпионов. Отношения Антонио Конте с турниром снова станут главной темой. Его командам частенько не везет в ЛЧ (либо внутри матчей, либо с жеребьевками), но это не тот случай: нынешний «Милан» далек от чемпионской версии, но «Тоттенхэм» почти не доставил ему проблем. Как думаете, сколько явных моментов создали «шпоры» по итогам двух игр? Да-да, ни одного!

Кажется, большего от «Тоттенхэма» ждал даже Стефано Пиоли. Перед матчем он подсветил контраст между домашними и гостевыми матчами «шпор»: «Обычно английские команды не меняют отношение к матчам, но в случае «Тоттенхэма» есть разница между игрой на своем поле и на выезде. Это и по цифрам заметно, и по их подходу к игре. Мы хорошо проанализировали их домашние матчи, на своем поле они агрессивнее и показывают более интенсивный футбол».

Наблюдения Пиоли подтверждают цифры. Для примера – интенсивность прессинга. В гостевых матчах PPDA «шпор» – 14,68, в домашних – 11,91. Да, это лишь разница между аутсайдером и середняком, но в ответной игре от «Тоттенхэма» тоже требовалась смелость, учитывая счет. Фактор домашнего поля мог помочь команде Конте.

Бонусом было возвращение Пьера-Эмиля Хейбьерга после дисквалификации – датчанин здорово руководит партнерами, в том числе в прессинге. У «Милана» были свои приятные новости – Браим Диас и Оливье Жиру восстановились и вышли в основе, дополнил их пропускавший последний тур Рафа Леау.

«Тоттенхэм удивил пассивностью в прессинге. «Милан» легко выходил из обороны (с Меньяном в роли либеро)

Главный сюрприз первого тайма – поведение «Тоттенхэма» без мяча. Пассивность хозяев привела к максимально низовому (и очень скучному!) рисунку – до перерыва команды выжали только 4 удара на двоих. Учитывая счет, больше вопросов было к «шпорам».

Ключевой касается прессинга. Команда Антонио Конте шла в давление, но опасалась идти до конца. Часто оставляли кого-то из игроков свободным – через него гости могли проходить прессинг. Важный нюанс – свободу получал игрок, располагавшийся внутри прессинга, а не где-то на задворках. То есть не хватало именно смелости. Обратите внимание на Хейбьерга – не понимает, почему соперника оставляют свободным:

Помогала гостям оригинальная роль Майка Меньяна. «Милан» любит перестраиваться при розыгрыше мяча, вчера француз дополнял идею и становился ситуативным защитником. Вовлеченность Майка фиксирует количество передач – с 50 пасами стал третьим в команде:

Дальше «Милан» мог выбирать – использовать лишнего игрока или не рисковать и просто выносить вперед. Атаки глохли в обоих случаях. Благодаря тому, что хозяева не шли всем составом в давление, сзади у них оставалось численное преимущество. Отсюда и такая закрытость всего первого тайма.

Кому такой рисунок принес больше пользы? Разумеется, «Милану». Команда смогла отложить неприятный сценарий, в котором приходится монотонно защищаться – «шпоры» плохо боролись за инициативу и территорию и вообще не получали бонусных моментов (вследствие прессинга).

Показательно, что «Милан» в своем давлении был даже смелее. Если и выдвигались, то не оставляя хозяевам вариантов:

Один из таких эпизодов закончился потерей «шпор» и желтой для Кристиана Ромеро – не густо, но после перерыва аргентинец добавит к этому второе и удалится.

Смелость у «шпор» появилась только во втором тайме. Учитывая усталость игроков, которая копится по ходу матча (но нужна для давления), – странная перестраховка. Да, игра наконец-то раскрылась, но в обе стороны – риски возрастали и для «Тоттенхэма». Олицетворением стал эпизод со второй карточкой Ромеро – аргентинцу пришлось останавливать Тео и прерывать опасную атаку ценой удаления.

«Тоттенхэм» мог наказать за недоработки Леау – пытались, но ужасно навешивали

Бессилие «шпор» в атаке подчеркивают ожидаемые голы. Матч, в котором нужно было отыгрываться, команда Конте завершила с 0,5 xG (данные – Opta). Главная причина – недостаток идей и плохое исполнение тех редких, что были.

Одна из таких – упор на правый фланг. Там у «шпор» прошло 50% атак – для матчей топ-уровня исключительный случай. Почему «Тоттенхэм» так тянуло туда? Сочетание двух факторов – Кулусевски в роли главного придумщика и совсем не отрабатывающий в обороне Рафа Леау:

Символично, что если кто и пытался страховать зону, то им был не Леау, а Жиру. Француз опускался налево, а Рафа оставался впереди как центральный нападающий под контратаки:

«Тоттенхэм» распознал эту слабость по ходу игры – нацеленность подчеркнули даже решения Конте. После перерыва на правый фланг отправился свежий Педро Порро, по ходу матча в эту зону специально смещался опорник Оливер Скипп:

Почему «Тоттенхэм» ничего не выжал? Во-первых, подачи – с их помощью, например, могли выводить Перишича под перспективную дуэль с Мессиасом. Ужасным было исполнение – из 20 навесов с игры до партнеров дошли только 3, более-менее получалось только у вышедшего Порро.

Во-вторых, здорово оборонялся Фикайо Томори, действовавший ближе к этому флангу. Англичанин потянул не только объем – в зависимости от типологии и сложности эпизода еще и подключал нужный прием. В итоге вошел в топ-2 у «Милана» по всем возможным параметрам (отборы, перехваты, выносы и заблокированные удары).

Более того, во втором тайме гости могли даже наказать «Тоттенхэм». Убойный момент у Браима Диаса пришел после контратаки – «Милан» разогнал ее из опорной «шпор». Пространство появилось из-за очередного смещения Скиппа направо:

Пожалуй, вопросы к гостям остаются только по поводу фолов на своей половине. Как и в первой игре, снова было слишком много. И это несмотря на проблемы, которые «Милан» традиционно испытывает на стандартах. Во втором тайме гости пять раз сфолили на своей половине, причем трижды – в большинстве.

Одно из нарушений завершилось неплохим ударом Харри Кейна в концовке – гостей выручил Майк Меньян.

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Прошлой весной матчи между «Миланом» и «Тоттенхэмом» могли получиться куда интереснее. Обе команды были на пике: «Милану» стабильность позволила выиграть титул, «Тоттенхэму» – стать четвертым в АПЛ. Сейчас оба клуба даже не входят в зону ЛЧ и по очереди вылезают из кризисов.

Пожалуй, глубже в своем увяз «Тоттенхэм» – на это намекают и перфомансы, и отношения Конте с игроками. В отличие от Антонио, Стефано Пиоли не потерял раздевалку – даже поменяв схему, «Милан» все еще передает настроение тренера. Матчи показали, что только одна команда может смотреть в будущее с оптимизмом.