Винисиус воплощает победу «Мадрида». Его зона сделала матч открытым – «Реал» получил больше плюсов

Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» разнес кризисный «Ливерпуль» (5:2) на «Энфилде». Команда Юргена Клоппа не только упустила фору в два мяча, но и впервые в эру Лиги чемпионов пропустила пять мячей (с учетом КЕЧ последний раз такое было в 1966-м – 1:5 от «Аякса»).

В настолько безумных матчах всегда на первый план выходят эмоции и хаос, но важные элементы тактики тоже были. Давайте в них погрузимся.

1. Юрген Клопп выставил тот же состав, который обыграл «Ньюкасл» в выходные. В последние недели именно такое сочетание вырисовалось в качестве основного. Схема 4-3-3, Стефан Байчетич в роли восьмерки, Дарвин Нуньес с левого фланга, Коди Гакпо в роли Фирмино и классика в других зонах – все это мы уже наблюдали в последних играх АПЛ.

2. У «Мадрида» под вопросом были Тони Кроос и Карим Бензема (первый начал на скамейке, а второй – в старте). Еще в списке травмированных Ферлан Менди и Орельен Тчуамени. Выбор многих позиций был продиктован этими обстоятельствами. Но также был тактический замысел Карло Анчелотти. Итальянец объяснил его на послематчевой пресс-конференции:

«Я долго размышлял о стартовом составе. Понимал, что матч будет отличаться от прошлогоднего финала, потому что в этот раз будет две встречи. Я осознавал, что важно забивать. Поэтому мы выбрали более открытый вариант и более опасную линию атаки. Мы хотели, чтобы игра была открытой. Это отличается от стратегии на финал. Тогда мы играли низким блоком, а в этот раз хотели другой характер матча».

Вариант из финала ЛЧ – Феде Вальверде на правом фланге, а Родриго на скамейке. Вчера Вальверде вышел в центре полузащиты, а Родриго на правом фланге. Принципиальное отличие в этом. Также можно отметить, что у «Реала» не было опорника типажа Каземиро (герой финала)/Тчуамени. Это еще один стимул не закрывать игру, а, наоборот, раскрыть. Вышедший на этой позиции Эдуардо Камавинга блестяще проявляет себя в хаотичных матчах – даже лучше, чем в тех, которые его команда контролирует.

3. Матч можно поделить на три этапа.

Первый – стартовый (30 минут или даже весь первый тайм). «Ливерпуль» был лучше, эффективно прессинговал и вскрывал левый фланг «Реала». Формально камбэк гостей начался на 21-й минуте, но полный переход инициативы случился позже. Клопп и вовсе занес команде в актив весь первый тайм: «Думаю, первый тайм, за исключением двух пропущенных голов, мы играли в свой лучший футбол в этом сезоне – многое мне очень понравилось».

Спорно по поводу всего тайма, но очевидно, что стартовый план хозяев был лучше. Значимый отрезок они заметно превосходили соперника.

Второй этап – это убийство «Ливерпуля» в начале второй половины. «Реал» окончательно решил проблемы в обороне, которые сковывали команду в начале, и показал чудовищное хладнокровие в атаке (4 удара в сторону ворот – 3 гола).

Финальный этап – здесь тоже восхищал «Мадрид», но уже в другой манере. 99% команд, имея фору в три мяча на «Энфилде», сели бы в глубокую оборону – это даже больше психология, чем установка тренера. «Реал» в последние 20 минут забрал у «Ливерпуля» мяч и оборонялся за счет этого (58% владения). Это правда впечатляет, учитывая контекст.

4. Одна из интриг матча – подход «Ливерпуля» к прессингу. Смелость с возвращением к классике или более осторожный подход, к которому Клопп пришел на фоне кризиса. Подробнее про разницу написано тут . Ключевой момент – насыщение первой линии прессинга. В классике «Ливерпуль» прессингует с помощь узкой тройки, а в осторожном варианте выжидает с одним игроком впереди (ближе к 4-1-4-1, чем к 4-3-3).

Вчера мы увидели смелый «Ливерпуль» в прессинге. Давление начиналось с тройки Салах-Гакпо-Нуньес. Фланговые игроки располагались узко и душили центральных защитников «Мадрида»:

Прессинг был важным элементом стартового контроля и источником моментов. В частности гол Салах не получился бы при осторожной структуре – он был бы ближе к флангу и не смог бы переключиться с Антонио Рюдигера на допустившего технический брак Тибо Куртуа.

5. Еще один источник моментов «Ливерпуля» – давление на фланг Винисиуса. Характер шансов слегка отличался, но общим элементом была повышенная свобода, которую команда Клоппа имела в этой зоне. Давида Алабу бросали на растерзание.

Вот типичный пример. Алаба один против Хендерсона и Салаха – из-за рывка Джордана не может выдвинуться и встретить Салаха, который получает время подготовить голевой пас:

В такие моменты помогать крайнему защитнику может либо ближний к нему полузащитник (Модрич), либо вингер (Винисиус). Оба отстали от эпизода. Это повторялось многократно – Анчелотти объяснил причину: «У нас была проблема на левом фланге. Я попросил Модрича выдвигаться на Фабиньо для прессинга, плюс Винисиус постоянно находился в очень высокой позиции».

Карта xThreat (ожидаемая угроза) «Ливерпуля» очень показательна:

6. Перелом в матче наметился, когда «Мадрид» стал надежнее в этой зоне. Важную роль сыграла травма Алабы и выход Начо, который провел индивидуально сильный матч, но все-таки проблема была структурной. Без помощи партнеров даже очень крутой Начо не удержал бы сразу 2-3 соперников.

Еще по ходу первого тайма Винисиус стал играть дисциплинированнее. Садился и помогал крайнему защитнику. Вероятно, Анчи попросил его об этом в паузу, когда готовилась замена. Кажется, стартовая ставка была на то, что высокая позиция бразильца поможет «Реалу» ловить «Ливерпуль» в контратаках, но именно в начале встречи больше выгоды из этой ситуации извлекала команда Клоппа. Карло отреагировал, а Винисиус добросовестно выполнил установку. Иногда он даже оказывался пятым защитником (огромный контраст с начальным отрезком):

Бразилец в очередной раз доказал, что он трудяга. Порой схема «Реала» перекошена из-за его высокой позиции, но это требование тренера. Когда надо работать, он может и умеет. Помним по начальному этапу в «Реале» – периодически наблюдаем и сейчас. Большинство частично освобожденных звезд не способны так переключаться.

7. Постоянным источником угрозы «Реала» были перегрузы и комбинации на левом фланге. Классика при Анчелотти. Здесь угроза формировалась из готовности рушить схему (в хорошем смысле) и нагружать маленький участок поля большим количеством игроков, которые способны на тонкие взаимодействия. Лучший пример – первый гол. Слева собралось 5 игроков – двое фланговых, нападающий и два центральных полузащитника (включая прибежавшего с противоположной стороны Вальверде):

Риск такого подхода – не лучшие позиции игроков в случае потери, а преимущество в численном перевесе в конкретной зоне. В первом тайме «Реал» реже добирался до своего источника угрозы, но, когда добирался, был максимально хорош.

8. Через два описанных выше приема «Мадрид» постепенно перехватил инициативу, но окончательным закрытием проблемной зоны стала смена позиции Феде Вальверде. На 53-й минуте они с Модричем поменялись сторонами в полузащите. Теперь именно уругваец помогал прикрывать левый фланг.

Резюме Карло: «Ливерпуль» создавал нам много проблем на левом фланге. Мы переместили Вальверде поближе к этой угрозе – и стали лучше обороняться».

9. Побочным следствием смены позиции Вальверде стало возвращение свободы Винисиусу. Мы получили промежуточную картину между стартовым отрезком (Вини не возвращался) и концом первого тайма (Вини активно пахал). Теперь он возвращался в оборону, но в отдельных эпизодах мог поверить в Феде и сохранить более высокую позицию. С объемным Вальверде провалов не было, даже если бразилец чуть застревал впереди.

Новая структура хорошо сработала в пятом голе. Отбор случился в другой зоне, но Вини был в максимально высокой позиции, именно потому что его фланг контролировал Вальверде:

«Реал» прямо по ходу встречи нащупал вариант, который наиболее эффективен против конкретного соперника.

10. Еще один повод восхититься «Мадридом» – финальный отрезок, на котором вместо глубокой обороны мы наблюдали планомерное убийство времени через контроль. «Реал» держал мяч 58% – больше, чем в первые 70 минут (45%). И это в момент, когда «Ливерпулю» нужно отыгрываться на «Энфилде»!

Для полноты картины надо отметить две детали. Первая – эти атаки «Мадрид» не стремился доводить до завершения, просто удерживали мяч (имели право, но все-таки разница в задачах – важный фактор). Вторая – «Ливерпуль» казался психологически сломленным, прессинг не был таким страшным, как в начале матча. Но все равно такая концовка заслуживает уважения. Большинство команд сели бы в глухую оборону.

11. Вратарские ошибки Алиссона и Куртуа разные по природе. Кажется, важно детально проговорить эту разницу, а не слепо хейтить их (тем более общий баланс полезности у обоих явно положительный).

Куртуа допустил технический брак – редкость для кипера его уровня. Помутнение, которое вряд ли стоит ждать снова. Ошибка Алиссона связана с его смелым мышлением. Он не терял контроль и имел простой вариант в лице Гомеса, но старался отдать на свободного Трента сквозь Винисиуса:

Такие пасы дают «Ливерпулю» важные преимущества при организаций атак (без них команда будет медленнее и менее острой). Но, когда не получаются, имеем такие провалы. На выходе: конечно, за такие ошибки можно ругать, но их характер тоже важен. Ляп Куртуа вряд ли повторится в ближайшее время – помутнение у кипера высокого уровня. Ляп Алиссон – попытка исполнить сложное от вратаря, которые умеет исполнять сложное, может повторяться, но плюсов у смелой игры в пас больше.

12. Начо прекрасен. Выше разобраны структурные изменения, которые шли в комплекте с его появлением и помогли решить проблему, но индивидуальный уровень Начо в дуэлях с Салахом заслуживает не меньших восторгов.

Вот порция от Клоппа: «Начо провел суперматч. Давид Алаба – игрок топ-топ-топ-уровня, но сегодня мы могли наблюдать причину, по которой Начо так долго играет за «Мадрид».

А вот вердикт Карло: «Начо был прекрасен во всех смыслах, как всегда. Ему все равно, где играть – правый фланг, левый, центр защиты. Мало кто обладает таким футбольным интеллектом».

Рисунок встречи подходил Начо. Основной задачей была надежная плотная игра в обороне (плюс участие в первой стадии, но без подключений). Но даже с этими оговорками так сдержать Салаха в его удачный день (ведь стартовал очень мощно) – супердостижение.

13. Винисиус олицетворяет «Реал» в матче (а может, и вообще нынешний «Реал»). После встречи Анчелотти дал бразильцу такую оценку: «По-моему, прямо сейчас Винисиус лучше всех в мировом футболе решает матчи. Я не вижу другого игрока с таким рвением к обводкам, голам и голевым передачам. Надеюсь, он продолжит в том же духе».

«Мадрид» как команда тоже блестяще решает матчи (вчерашние 5 голов пришли из 9 ударов – 1,53 xG). Как и Винисиус в этой встрече, «Мадрид» может быть очень разным. Как и Винисиус, «Мадрид» максимально опасен на пространстве. Как и в случае Винисиуса, у «Мадрида» одни и те же элементы (зоны) могут быть силой и слабостью в зависимости от контекста. Как и Винисиус, «Мадрид» умеет сделать так, чтобы плюсы были ярче минусов. Как и Винисиус, «Мадрид» не стремится к балансу – стремится к особому типу хаоса, который подсвечивает сильные стороны команды/игрока.

14. Эдер Милитао – один из лучших защитников мира прямо сейчас. Наконец, его похвалят – вынос из пустых ворот и победный гол сверкают в хайлайтах. На самом деле давно заслужил. В этом сезоне выдает очень сильные перфомансы. Вчера был хорош не только в эпизодах, но и на протяжении всей встречи.

15. Модрич не показал ничего нового, но показал класс. Его чтение чужого прессинга – еще один важный фактор возвращения «Реала» в игру. Под контрпрессингом тоже играл по-королевски – блестяще связывал и быстрые, и затяжные атаки «Мадрида». В начале не тянул оборонительный объем (Анчи сам признал, что перегрузил его), но после смены позиции грамотно действовал и без мяча.

16. Лучший итог матчу подвел Клопп: «Думаю, Карло считает двухматчевую дуэль завершенной. Прямо сейчас я тоже так считаю. «Реал» слишком опасен в быстрых атаках, что мы еще раз увидели сегодня. Нам нужно забивать минимум три, а это требует рисков».

«Ливерпуль» попытался сыграть в классической смелой манере. В этой манере они были лучше обычного (уж точно в первом тайме), но попали под слишком гибкого и хладнокровного соперника. Против большинства команд вчерашнего перфоманса «Ливерпуля» хватило бы для удовлетворительного результата (или даже победы), но в соперниках был «Реал». В общем, нет желания подгонять под результат и чрезмерно критиковать «Ливерпуль», но противостояние и правда кажется завершенным.

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Фото: REUTERS/Phil Noble