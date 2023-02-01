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Мудрик сочетает качества Азара и Мбаппе, но может потеряться в кризисном «Челси»

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Вадим Лукомский – о самом ярком новичке «Челси».

Михаил Мудрик мощно ворвался в английский футбол – выход против «Ливерпуля» показал, насколько ярким может быть украинский полузащитник. «Для Мудрика это была первая игра с ноября. По сути он сейчас в режиме предсезонки. Он отыграл 35 минут на «Энфилде», где тяжело дебютировать, и был просто изумителен», – резюмировал капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта. 

Мы уже рассказывали про жизненный путь Мудрика. В этом тексте рассмотрим его игровые качества. 

Де Дзерби верит, что потенциал Мудрика – «Золотой мяч». Михаил помешан на самосовершенствовании

Самым активным промоутером Мудрика в последние месяцы выступал директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна: «Мудрик – огромный талант. После Мбаппе и Винисиуса он лучший на своей позиции». А вот оценка менее заинтересованного Мирчи Луческу (главный тренер киевского «Динамо»): «Мудрик – копия Мбаппе. Будет прекрасно увидеть его на более высоком уровне. Его талант и потенциал не вызывают вопросов». 

Еще более ценными кажутся свидетельства экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби. Его вердикт: у Мудрика есть потенциал бороться за «Золотой мяч». Важен момент его высказываний. По словам Михаила, в личных беседах с итальянским тренером «Золотой мяч» начал упоминаться в первый же месяц совместной работы. Публично такую оценку Де Дзерби высказал прошлой зимой – то есть задолго до трансфера в «Челси».

Сейчас же, уже как тренер «Брайтона», Роберто повторил комплименты: «Мудрик – фантастический игрок. «Брайтону» он не по карману. Думаю, в будущем он может взять «Золотой мяч». Я правда так считаю. Знаю талант Мудрика – думаю, его потенциала достаточно, чтобы выиграть приз». 

На фоне трансферной саги Мудрика публично сравнивали с Винисиусом, Мбаппе и почти вручили ему награду France Football. Болельщики «Челси» в дебютном матче усмотрели в нем нотки Эдена Азара. Сам Михаил называл любимым игроком и ориентиром Неймара. 

К громким ярлыкам нужно относиться с опасениями, но несколько важных деталей они все-таки подсвечивают. Во-первых, тотальную влюбленность в талант Мудрика тех, кто с ним пересекался. Во-вторых, диапазон его качеств – пытаясь сравнивать его с признанными звездами, люди выбирают разных по манере футболистов. 

22-летний Мудрик – суперталант, из которого определенно можно слепить звезду, но мы пока не знаем, какого именно типажа. Он все еще формируется. Многое будет зависеть от тренеров в его карьере и от отношения к делу. С последним у Михаила большой порядок – во всех смыслах светлая голова.

«Мудрик всегда думал о футболе. Когда у всех был выходной, он тренировался. Когда у всех была одна тренировка, он организовывал себе две. Он оставался на поле один, брал мяч, отрабатывал дриблинг и удар. После каждого матча подходил к тренеру и просил разбора своей игры со статистикой. Для него все это правда важно», – объяснял The Guardian Игорь Литовка (вратарь «Десны», куда в 2020-м был арендован Мудрик).

«Мудрика боженька в темечко поцеловал. Есть все необходимые качества, очень быстрый, умный, хорошая техника. Он готов тренироваться. Пока не стемнеет, Михаил не уходил с тренировочного поля», – впечатления тренера той команды Александра Рябоконя.

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань называл Михаила самым жестким профессионалом в команде: «С палкой выгоняю его из тренажерного зала, с поля после тренировок. Его уже на руках готовы выносить. Когда я еще был тренером в «Олимпике», мы приезжали на тренировки в Счастливое. И каждый день я видел одну и ту же картину: мы тренируемся, а парень в сторонке чеканит мастерство свое. Так было каждый день, я был удивлен. На тот момент казалось, что современная молодежь больше в телефонах, каких-то играх, но никак не в футболе и тренажерном зале. На меня это произвело впечатление».

«Мудрика ничто не останавливает – ни снег, ни мороз, ни холод. Он каждый день находит какую-то площадку и постоянно себя совершенствует. То, что я вижу в прессе или знаю от знакомых, которые с ним общаются – он всегда тренируется. Если он не находит футбольное поле, то находит фитнес-зал. Это еще раз показывает, что благодаря работе над собой человек может достичь больших результатов», – рассказывал экс-защитник «Шахтера» Василий Кобин.

Тренировки 1 января – давно норма для Михаила. С лета Мудрик работает с персональным тренером Дмитрием Чаповским – в первую очередь над физической мощью и выносливостью. За последние годы Мудрик сильно прибавил в мышечной массе – его стало намного труднее оттеснить от мяча. Число способов сдержать его 1-в-1 стремительно сокращается. 

Уровень таланта и скорость прогресса Мудрика – отличный базис для успеха в АПЛ. Давайте детальнее изучим его сильные стороны. 

Мудрик – сочетание реактивной скорости и тонкой техники. Пожалуй, больше всего похож на Азара

Редкое сочетание качеств Мудрика уже подметил Аспиликуэта: «Он из тех, кто способен переключаться между игрой в умный комбинационный футбол и игрой на пространстве, где в первую очередь нужна скорость». 

Проще говоря, его можно назвать Азаром (не нынешним, конечно), который в нужные моменты включает Мбаппе. Но если речь не о матче, в котором его команда сидит у ворот и контратакует, то Азара в его игре все же больше, чем Мбаппе. 

Любимая позиция Михаила – левый фланг. У него на отличном уровне собран классический набор навыков современного инвертированного вингера: хорошо режет угол при смещениях, собирает на себе оппонентов, способен и отдать пас, и пробить самостоятельно после смещения. 

Отдельно пройдемся по качествам, в которых Мудрик особенно хорош. Почти все они строятся вокруг разного типа использования тончайшей техники. 

Мудрик бескомпромиссно хорош в дриблинге. Его уровень в этом компоненте блестяще резюмировал тренер «Вереса» Юрий Вирт: «Мы разбирали его игру, но все видят, с кем он играл, и не все команды могут с ним справиться: если Карвахаль бегал и читал его номер, то нам, понятное дело, очень сложно».

В ситуациях 1-в-1 Михаил уничтожает соперников (правда, Джеймс?). Даже подстраховка не дает никаких гарантий – он регулярно выкручивается из ситуаций, когда оказывается против двух оппонентов:

Смежное качество – магнетизм (собирает оппонентов вокруг себя и создает свободу в других зонах). В таких эпизодах Мудрик не обыгрывает соперников напрямую, но, продвигаясь и контролируя мяч, собирает их внимание. 

Иногда это означает, что на противоположной стороне поля провал, иногда создает ситуацию 1-в-1 для нападающего, а иногда дает выгодное положение команде при продвижении мяча. Принцип у этих действий один: собрать двух и более оппонентов, вовремя избавиться от мяча, организовав приятные условия партнерам:

Еще один важный талант Мудрика – игра на ограниченном пространстве. Он не боится идти на 2-3 оппонентов при минимуме пространства. В дебютном матче был яркий проход внутри штрафной «Ливерпуля» – это типичное движение Мудрика. Вот похожий вход в штрафную «Зари»:

А вот гол Мудрика за украинскую молодежку против Словакии после этого же маневра. Действия на ограниченном пространстве не всегда используются в штрафной. Эти же навыки Михаил использует, когда нужно выводить команду из-под прессинга или разворачиваться в чужой опорной. Необходимый для этого набор качеств у Мудрика максимально прокачан:

Техника Мудрика сочетается с феноменальной скоростью. В этом сезоне он дважды обновлял рекорды «Шахтера» по скорости (раз, два). Он самый быстрый игрок ЛЧ-2022/23 (развил 36,6 км/час). В дебютном матче разогнался мощнее всех в АПЛ – 36,63 км. «Он неудержим. В тот момент, когда думаешь, что готов его догнать, он становится взрывным и чересчур быстрым», – восторгался тренер «Шахтера» Игор Йовичевич. 

Мудрик по-разному использует реактивность. Если он видит достаточно большую свободную зону, прокидывает мяч в нее с максимальной верой в ускорение – делает скорость частью проходов, порой использует ее даже больше, чем технику. Самый яркий пример – шедевральное соло в товарищеском матче против «Аякса» (но этим инструментом Мудрик пользуется регулярно):

Скорость Михаила может служить и более классическим оружием – наказание соперников через открывания за спину. Если центральному защитнику дают свободу, Мудрик делает рывок за спину – и почти всегда первым успевает к мячу (кстати, в «Челси» пасы нужного типа блестяще готовит Тиаго Силва). Он так быстр, что может наказывать на скорости даже против средней по высоте линии защиты (иногда даже против низкой).

Еще одно достоинство Мудрика – практически полная двуногость. Это ценный бонус для реализации моментов, но при роли Михаила даже важнее во фланговых эпизодах. Многих игроков схожего типажа можно загнать в угол, не пустив в центральную зону для смещения. Мудрика это не сдерживает – он организует остроту через навесы или откаты назад под удар.

Описанные приемы делают Мудрика очень опасным атакующим игроком. У него максимальный набор умений для футболиста его роли (и, пожалуй, пара бонусных). Даже в сыром виде (без гарантий, что всегда будет применяться нужный навык) это уникальный комплект. При полной реализации потенциала у Мудрика есть все шансы стать лидером «Челси». 

Теперь поговорим о качествах, над которыми нужно работать. 

Сомнения вокруг Мудрика: игра без мяча, качество открываний и эпизодический эгоизм в решениях

По мнению экс-защитника «Шахтера» Богдана Шершуна, для полного набора качеств Мудрику нужно подтянуть игру в обороне. Пожалуй, правильнее называть игру Мудрика без мяча непроверенной, что необязательно означает низкий уровень.

При Йовичевиче «Шахтер» не использовал высокий прессинг на постоянной основе, а в матчах ЛЧ демонстративно его избегал. При позиционной обороне Мудрик отдыхал. «Зачем ему бегать назад за латералем соперника? Я хотел бы освободить от оборонительных действий лучшего атакующего футболиста команды», – объяснял Йовичевич.

На практике это приводит к тому, что соперники могут умышленно нагружать зону на фланге Мудрика. Он, получив разрешение от тренера, возвращается крайне неспешно:

При прессинге тоже возникают проблемы. В этом моменте Мудрик пошел в давление с опозданием, в результате и центрального защитника не накрыл, и на фланге оставил гигантскую дыру:

При этом Мудрик не кажется халтурщиком, который просто так выключается. В эпизодах, когда можно вступить в отбор сразу после потери, он здорово отрабатывает. Но из-за сочетания стиля команды (без активного прессинга) и установок он пока слабо развит в плане оборонительной работы. В «Челси» Михаил, вероятно, столкнется с другими требованиями. У него есть физические данные, чтобы адаптироваться, но пока нет привычки всегда отрабатывать и умения читать оборонительные эпизоды. 

Вторая уместная претензия к Мудрику – эгоизм и передержка мяча. Бывший тренер «Шахтера» Луиш Каштру осторожно критиковал эти особенности его стиля: «Кто анализирует футбол, видит дриблинг, удар по воротам и говорит: классный игрок, хороший талант. Они даже не знают, как он себя ведет на тренировках, как ведет себя в играх, какой он человек, выдерживает ли он давление. Не смотрят, сколько мячей он отбирает. Не видят моменты, в которых он создает сложности своим партнерам по команде.

Не видят, какие сложности происходят, когда после классного дриблинга он вдруг теряет мяч. Игрок – это намного больше, чем то, что бросается в глаза при первом взгляде. Как блюдо в ресторане: может быть очень красивое, но невкусное. Я ни в коем случае не говорю, что Мудрик такой. Никто пусть ничего здесь не путает. Просто я говорю, что нужно работать в принципе с молодыми игроками».

Португалец проговорил, что не имеет в виду конкретно Мудрика, но на эту речь его натолкнул именно вопрос про Михаила. Моменты, в которых украинский полузащитник упускает шанс для расставания с мячом или не видит партнеров, встречаются даже в этом сезоне:

Эпизоды также подчеркивают высочайший технический уровень, но Михаил может стать эффективнее.

Есть простор для роста и в плане открываний. Мудрик комфортно себя чувствует, когда получает мяч в ноги, достойно открывается за спину, но в более трудных для оценки эпизодах не всегда оптимально двигается. 

В первом моменте из видео Мудрик практически сталкивается с партнером, так как открывается в ту же зону (можно было лучше оценить ситуацию). Во втором может сделать пару шагов, чтобы создать партнеру удобный вариант для паса, но не замечает этого (весь эпизод направление передачи на него закрыто):

Прибавив в этих мелких деталях, Михаил станет чаще получать мяча и демонстрировать магию, с которой у него нет проблем.

А еще Мудрик здорово открывается в чужой опорной зоне и полуфлангах. В 90% ситуаций он располагается спиной к воротам, что вынуждает делать дополнительные касания для разворота. Технически для Михаила это не проблема, но на это уходят драгоценные секунды – соперник получает больше возможностей среагировать, накрыть Михаила или перекрыть выгодное направление:

Эта особенность бросается в глаза даже в удачных эпизодах. Просто когда пространства вокруг Мудрика очень много (в УПЛ такие моменты иногда возникали), это не проблема – экономить секунды необязательно, а разворот даже выглядит эффектно. 

Мудрик говорил, что берет пример с Криштиану Роналду в том, «как нужно идти к своим целям, работать над собой и что из этого может получиться». Размен эффектных (но лишних) касаний на эффективное движение – важнейший этап эволюции Роналду. У случая Мудрика свой контекст, но цель потенциальной трансформации похожа. 

Нынешний «Челси» – кризисная команда без четкой идентичности. Это может замедлить адаптацию

Ключевое опасение – общее для всех новичков «Челси». Весь сезон команда пребывает в зоне кадровой турбулентности – нет четкой схемы и постоянного состава. В случае новичка это означает, что нет четких требований и понятного конкурента. В редких случаях это может быть плюсом – проще выстрелить и выделиться, если сразу пойдет, но глобально скорее минус. Особенно если речь о прогрессе и развитии, а не только об игре на любимых качествах. 

Чтобы измерить уровень нестабильности состава «Челси» при Поттере, изучим несколько показателей, основанных на игровом времени. В колонке «игроки» – количество футболистов, которые выходили в старте во всех матчах сезона. В колонке «процент» – пропорция выходов в старте в исполнении 11 самых используемых игроков. 

Ни один футболист «Челси» не сыграл в старте во всех матчах АПЛ этого сезона. Процент использования 11 лидеров по сыгранному времени – самый низкий в лиге. Это говорит о наибольшей частоте изменений и экспериментов. Часть из них связана с травмами, часть – с тренерскими решениями. 

Тезис о том, что у команды нет постоянной схемы и узнаваемого стартового состава, применим для «Челси» в большей степени, чем для любой другой команды АПЛ. На практике такой подход рождал очень медленный футбол с проблемами в продвижении мяча, по которому «Челси» на 19-м месте в АПЛ. 

Еще большая проблема в том, что медленные перепасовки плохо кормят атакующих игроков. Оптимальный сценарий для Мудрика – игра на пространстве (блистал в ЛЧ). Альтернативный, но уместный – игра против автобусов, но с хорошей доставкой мяча (сценарий из УПЛ). «Челси» в текущем состоянии не готов дать ни того, ни другого. Вероятно, пока (если) команда не сделает рывок в этом отношении, придется цепляться за эпизоды, чтобы проявить себя. Системной помощи от команды на этом этапе, скорее всего, не будет.  

Нестабильность «Челси» может умножиться на нестабильность, в которой периодически упрекают Мудрика. «Когда-то он выдаст суперигру, когда-то его не будет видно. Но постепенно он будет поднимать уровень», – подмечал Тарас Степаненко (справедливости ради, в этом же интервью он отметил, что видит у Михаила талант уровня «Золотого мяча»).

Защитник «Динамо» Александр Караваев на вопрос про лучшего игрока сезона в УПЛ назвал Артема Довбика, обосновав выбор именно стабильностью: «Пока отдам предпочтение среди этих двух игроков Артему, потому что он демонстрирует стабильность и уже не первый год показывает результат. Но Мудрик очень талантлив и имеет все качества для того, чтобы быть на ведущих ролях не только в нашем чемпионате».

Возможно, в условиях максимальной мотивации проблема решится сама собой. Например, групповой этап ЛЧ Мудрик провел стабильно, но в лонглисте опасений нужно было упомянуть и это. 

***

Наверное, нельзя обойтись без пары субъективных (иначе тут никак) тезисов про самый горячий аспект сделки – споры о переплате. На мой взгляд, по структуре и сумме трансфера Мудрик никак не выбивается из стратегии «Челси» при Тодде Боули. Если мы считаем этот крайне рискованный подход уместным, то за Мудрика отдали рыночную в рамках этой парадигмы цену. 

Но все же с классическими представлениями это сильно расходится. Здесь крайне показательными кажутся две оценки. 

Первая – сентябрьская от Евгения Левченко (бывший полузащитник сборной Украины и ТВ-эксперт, регулярно хваливший Михаила): «При всей моей любви к футбольному таланту Мудрика, не может этот игрок на данном этапе стоить 30 млн евро, а 50 и подавно. Нашим клубам стоило бы научиться трезво оценивать игроков, а не забирать у них возможности роста. И это касается большинства наших клубов».

Вторая из ноября от самого Мудрика: «Прочитав интервью генерального директора, не буду скрывать, что очень расстроен. Сумма в 100 миллионов ставит шлагбаум для моего перехода в топ-чемпионат, о котором я так мечтал».

За время после этих оценок Михаил не стал игроком принципиально другого уровня. В такое развитие событий не верил никто. «Шахтер» выжал из переговоров абсолютный максимум, зашив в сделку плату и за сейчас, и за потенциал, который еще нужно реализовать. 

Пожалуй, ключ к взвешенной оценке этого трансфера в понимании, что в тезисах «за Мудрика переплатили» и «Мудрик – большой талант» вообще нет противоречия. Большой талант, который в правильных руках может стать грандиозным. Если это случится, о сумме трансфера быстро забудут.

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Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; REUTERS/Phil Noble

43 комментария

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Андрей Балабаев
Ответ igorrado@yandex.ru
Челси пошел ва-банк. У меня есть вопросы ко многим приобретениям, но вот в Мудрике почему-то вообще не сомневаюсь. Должен себя проявить. Верим!
Реально болеете за тех у кого бандера с шухевичем в кумирах?
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tolbob
Парень пока что сыграл 30 минут за две недели, но судя по потоку новостей, выиграл за это время ЗМ, ЧМ, ЧЕ и ЛЧ)
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Денис Давыдов
Ответ Anttii
Главное чтобы это не переросло в мазохистские наклонности и не стало самоцелью.
А кто знает этих авторов статей, может они те ещё извращуги 😂
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Anttii
Ответ Денис Давыдов
Бояться язвительных комментариев - статьи не писать)
Главное чтобы это не переросло в мазохистские наклонности и не стало самоцелью.
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KozlikX
Ответ Black Square
100% ! Мудрик будущий обладатель ЗМ, уже сейчас понятно что защитники АПЛ не готовы к нему, в следующем году можно смело ждать примерно 25 очков по Г+П в АПЛ , Азара в пиковой форме можно будет сравнивать с Энди Кэроллом на фоне Михаила .
Не Михаила , а Михайло
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JustSayYes
Мудрик, конечно же, мощно ворвался в английский футбол, выйдя на полчаса против кризисного Ливерпуля. Правда по такой логике тот же Митома должен стоить уже все 200 млн...
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Денис Давыдов
Молодой, перспективный, есть качества за счёт которых может преуспеть, так же и игровое время должен получать. Вопрос лишь в том сколько времени и шансов ему готовы дать в Челси и как он этим воспользуется. Ну и ценник будет давить в любом случае, все новости про Дарвина, например, забиты негативными комментами хэйтеров. Как и преждевременные сравнения с топовыми игроками.

И личная боль, любой совершенный трансфер лучше отсутствия трансфера 🥲
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Нургалиев Разрешил
Кокорин: сочетает в себе качества Роналду и Месси, но может потеряться в чемпионате Кипра.

Вы серьезно про Мудрика уже авансовые тирады выписываете?
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Костя Киреев
Судя по статье в Мудрике потенциала на Месси и Мбаппе. Профессионализма и самоотдачи на двух Криштиану Роналду. Но он пока отличился только в УПЛ, в Шахтере который весь играл на него и для него. В ЛЧ были яркие вспышки, но глобально и на 30 миллионов он не показал ничего.
Блеснуть против разобранного Ливерпуля и Милнера, с которым у них разница 15 лет, это конечно неплохо, но список Голден боев очень легко может пополниться еще одним парнем.
В любом случае и за ним и за Челси будет интересно наблюдать, но, с очень высокой долей вероятности через пару сезонов мы увидим его в какой-нибудь Севилье, пытающимся напомнить всем о себе.
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klingibitor
Ответ Kanonir152
Зачем гадать когда можно просто посмотреть игры с этим футболистом.
Игры УПЛ дают картину таланта? 6 матчей ЛЧ для такого ыксперта как Вадик конечно весомая цифра, но, таких хлопцев в славии и виктории каждые еврокубки. Выводы делайте сами.
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Денис Давыдов
Ответ Anttii
Вадим как обычно, любит навесить на себя мишень, в которую потом годами будет получать язвительные комментарии. Талант в нём есть, это понятно, но он дай бог пока что испытание огнём прошёл в тепличных условиях, где вся команда играла на его талант и прощала ему любые ошибки, в Челси ситуация будет совсем другая, и в случае чего это будет даже не вина клуба. Мудрику дай бог заиграть в основе и не отправиться покорять Эвертоны или Севильи года через 2, а там уже посмотрим, сколько ему до Мбаппе и сколько до Азаров.
Бояться язвительных комментариев - статьи не писать)
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Денис Давыдов
Ответ Томаш Спенсер
Все понимают, что сейчас украинец в первой тройке повестки. А это значит, как блм и ЛГБТ суют во все фильмы и сериалы, так и этих будут сувать 🌚 Ну хорошо хоть это теперь будет проблема еуропы и юЭССэй, заберите из всех плиз 😉
Так заберут, а российские так и будут сидеть в своем болоте. Не так давно Пиняева могло подписать МЮ, а сегодня переходит в Локо за копейки, стоящий на грани вылета и это самый вроде перспективный российский футболист 😄
Ток и остаётся что в трансфере Мудрика приплетать политику, как-будто украинцы итак постоянно не уезжали за рубеж и на Мудрика не было спроса даже по этой цене.
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Anttii
Вадим как обычно, любит навесить на себя мишень, в которую потом годами будет получать язвительные комментарии.
Талант в нём есть, это понятно, но он дай бог пока что испытание огнём прошёл в тепличных условиях, где вся команда играла на его талант и прощала ему любые ошибки, в Челси ситуация будет совсем другая, и в случае чего это будет даже не вина клуба.
Мудрику дай бог заиграть в основе и не отправиться покорять Эвертоны или Севильи года через 2, а там уже посмотрим, сколько ему до Мбаппе и сколько до Азаров.
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Акира_1
Давайте теперь такую же статью про Энцо. 😀
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igorrado@yandex.ru
Челси пошел ва-банк.
У меня есть вопросы ко многим приобретениям, но вот в Мудрике почему-то вообще не сомневаюсь.
Должен себя проявить. Верим!
+4
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LeicesterCity
Статейка была написана задолго до прихода Энцо?)))
P.S. А про Забарного из Борyмунта , наверняка, уже заготовлен текст )))
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Вадим Лукомский
Автор
Команда Sports.ru
Вадим Лукомский
Автор раздела Футбол Sports.ru
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Ответ DolJun
спасибо за текст. а планируется ли текст про энцо или я пропустил его? там-то думаю сомнений не будет в том, что это переплата.
ближайшее – большой обзорный текст по зимним трансферам АПЛ. там Энцо будет упоминаться, но это не отдельный пока.
+6
0
+6
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Andy93
Ответ Блуждающий странник
"Михаил Мудрик мощно ворвался в английский футбол" - вышел на полчаса против кризисного и измотанного Ливерпуля и не отметился результативными действиями? Мощь, не иначе. Кто на фоне этого Ливерпуля мощно не смотрелся уже в этом году, любой фанат Ливерпуля смело скажет, что это слабейший Ливерпуль при Клоппе. Как же активно пиарят этого парня, потенциал у него высокий, только такой контракт, такая сумма трансфера за гранью адекватного и это будет на него давить, как и все эти сравнения с топами поколения. Он и близко не Мбаппе и не Азар. Мбаппе с первого матча за Монако выделялся, а тот Монако был роскошным. Вышел неплохо Мудрик, а статей начитаешься так растет сменщик Роналду и Месси. Сколько было реально молодых талантов как тот же Пато где действительно было всем понятно растет супер-звезда, но даже такие не всегда выстреливали, им мешали травмы, неудачные переходы. Так много факторов, а тут описание в духе: "один на один уничтожает соперников". Может быть в УПЛ так, подробную статистику невозможно найти по этому турниру, а в ЛЧ далеко нет. К примеру игра с Лейпцигом у него 1 успешная обводка из 6 и 17 потерь на 30 касаний, проиграл 9 из 11 единоборств в матче. Матч с Реалом 3 из 6 успешных обводок и 7 выигранных единоборств из 19. Ответка с Реалом 0 из 5 обводок, 2 выигранных единоборства из 9. Даже казалось бы сверхудачный матч против Лейпцига в первом туре с двумя ассистами и там 4 из 11 выигранных единоборств. Конкретно этот тезис явно ложный, борьбу Мудрик в подавляющем большинстве проигрывает, ни в одном еврокубковом матче даже 50% выигранных единоборств нет и такой взрывной скорости как у Мбаппе у него нет И парню только удачи. Огромный молодец, что выбрался из болота и попал сразу к английскому гранду, но все эти статьи про растущего Мбаппе это цирк, искусственное восхваление фантомной игры, которой ещё он не показал. А если смотреть на сухие цифры, то Судаков гораздо опаснее был в Шахтере и больше созидал, больше влиял на игру команды, но одному хвалебные оды, а о втором никто и не слышал
Полегче. Слишком глубокую аналитику хотите. Тут вам максимум пару статей с "зе Атлетик" перескажут и отсебятинки навалят.
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Kanonir152
Ответ klingibitor
Супер талантом были Головин, Чигринский и другие. По факту, в Европе из пост советского пространства выстрелили Шева, Каладзе, Глеб, Арвеладзе, Аршавин,Воронин, Смертин, Карпин и Аленичев. От большинства вообще выстрела не ждали. Мудрик как и огромное количество уезжающих в Европу украинцев мне лично кажутся политической игрой после начала СВО. В жизни не поверю, что Мудрик крайне талантливый молодой человек, за которого европейские клубы готовы раскошелится на 70+лямов. Типичная политическая игра, тем более у англичан.
Зачем гадать когда можно просто посмотреть игры с этим футболистом.
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Aktan
Мудрик в таком проблемном Челси единственная оставшаяся мотивация и отдушина для болельщиков смотреть матчи. За что то Челси с такой игрой вряд ли поборется, но сверкнуть новички, а особенно Мудрик вполне способны и невольно ловлю себя на мысли что эти же причины озвучивали друзья-болельщики канониров при Венгере в последние годы, что титулов нет, но зато красивая игра, а я смеялся. А теперь Арсенал в шаге от чемпионства, а я живу с надеждой увидеть классную игру от Челси... забавно)
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Блуждающий странник
"Михаил Мудрик мощно ворвался в английский футбол" - вышел на полчаса против кризисного и измотанного Ливерпуля и не отметился результативными действиями? Мощь, не иначе. Кто на фоне этого Ливерпуля мощно не смотрелся уже в этом году, любой фанат Ливерпуля смело скажет, что это слабейший Ливерпуль при Клоппе. Как же активно пиарят этого парня, потенциал у него высокий, только такой контракт, такая сумма трансфера за гранью адекватного и это будет на него давить, как и все эти сравнения с топами поколения. Он и близко не Мбаппе и не Азар. Мбаппе с первого матча за Монако выделялся, а тот Монако был роскошным. Вышел неплохо Мудрик, а статей начитаешься так растет сменщик Роналду и Месси. Сколько было реально молодых талантов как тот же Пато где действительно было всем понятно растет супер-звезда, но даже такие не всегда выстреливали, им мешали травмы, неудачные переходы. Так много факторов, а тут описание в духе: "один на один уничтожает соперников". Может быть в УПЛ так, подробную статистику невозможно найти по этому турниру, а в ЛЧ далеко нет. К примеру игра с Лейпцигом у него 1 успешная обводка из 6 и 17 потерь на 30 касаний, проиграл 9 из 11 единоборств в матче. Матч с Реалом 3 из 6 успешных обводок и 7 выигранных единоборств из 19. Ответка с Реалом 0 из 5 обводок, 2 выигранных единоборства из 9. Даже казалось бы сверхудачный матч против Лейпцига в первом туре с двумя ассистами и там 4 из 11 выигранных единоборств. Конкретно этот тезис явно ложный, борьбу Мудрик в подавляющем большинстве проигрывает, ни в одном еврокубковом матче даже 50% выигранных единоборств нет и такой взрывной скорости как у Мбаппе у него нет

И парню только удачи. Огромный молодец, что выбрался из болота и попал сразу к английскому гранду, но все эти статьи про растущего Мбаппе это цирк, искусственное восхваление фантомной игры, которой ещё он не показал. А если смотреть на сухие цифры, то Судаков гораздо опаснее был в Шахтере и больше созидал, больше влиял на игру команды, но одному хвалебные оды, а о втором никто и не слышал
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+11
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Konstantin Sonin
Это смело - текст, по существу, мощный прогноз. Не разыграется Мудрик - много лет автора будут в этот текст тыкать. В любом случае - эпизоды очень качественно подобраны.
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DolJun
Ответ Вадим Лукомский
Челси переписывает это понятие каждый день. Это да )
спасибо за текст. а планируется ли текст про энцо или я пропустил его? там-то думаю сомнений не будет в том, что это переплата.
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+1
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Томаш Спенсер
Все понимают, что сейчас украинец в первой тройке повестки. А это значит, как блм и ЛГБТ суют во все фильмы и сериалы, так и этих будут сувать 🌚
Ну хорошо хоть это теперь будет проблема еуропы и юЭССэй, заберите из всех плиз 😉
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-4
-3
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Вондроушова
Ответ klingibitor
Супер талантом были Головин, Чигринский и другие. По факту, в Европе из пост советского пространства выстрелили Шева, Каладзе, Глеб, Арвеладзе, Аршавин,Воронин, Смертин, Карпин и Аленичев. От большинства вообще выстрела не ждали. Мудрик как и огромное количество уезжающих в Европу украинцев мне лично кажутся политической игрой после начала СВО. В жизни не поверю, что Мудрик крайне талантливый молодой человек, за которого европейские клубы готовы раскошелится на 70+лямов. Типичная политическая игра, тем более у англичан.
Мостового забыл и Шалимова
+5
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+4
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