Мудрик сочетает качества Азара и Мбаппе, но может потеряться в кризисном «Челси»

Вадим Лукомский – о самом ярком новичке «Челси».

Михаил Мудрик мощно ворвался в английский футбол – выход против «Ливерпуля» показал, насколько ярким может быть украинский полузащитник. «Для Мудрика это была первая игра с ноября. По сути он сейчас в режиме предсезонки. Он отыграл 35 минут на «Энфилде», где тяжело дебютировать, и был просто изумителен», – резюмировал капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта.

Мы уже рассказывали про жизненный путь Мудрика. В этом тексте рассмотрим его игровые качества.

Де Дзерби верит, что потенциал Мудрика – «Золотой мяч». Михаил помешан на самосовершенствовании

Самым активным промоутером Мудрика в последние месяцы выступал директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна: «Мудрик – огромный талант. После Мбаппе и Винисиуса он лучший на своей позиции». А вот оценка менее заинтересованного Мирчи Луческу (главный тренер киевского «Динамо»): «Мудрик – копия Мбаппе. Будет прекрасно увидеть его на более высоком уровне. Его талант и потенциал не вызывают вопросов».

Еще более ценными кажутся свидетельства экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби. Его вердикт: у Мудрика есть потенциал бороться за «Золотой мяч». Важен момент его высказываний. По словам Михаила, в личных беседах с итальянским тренером «Золотой мяч» начал упоминаться в первый же месяц совместной работы. Публично такую оценку Де Дзерби высказал прошлой зимой – то есть задолго до трансфера в «Челси».

Сейчас же, уже как тренер «Брайтона», Роберто повторил комплименты: «Мудрик – фантастический игрок. «Брайтону» он не по карману. Думаю, в будущем он может взять «Золотой мяч». Я правда так считаю. Знаю талант Мудрика – думаю, его потенциала достаточно, чтобы выиграть приз».

На фоне трансферной саги Мудрика публично сравнивали с Винисиусом, Мбаппе и почти вручили ему награду France Football. Болельщики «Челси» в дебютном матче усмотрели в нем нотки Эдена Азара. Сам Михаил называл любимым игроком и ориентиром Неймара.

К громким ярлыкам нужно относиться с опасениями, но несколько важных деталей они все-таки подсвечивают. Во-первых, тотальную влюбленность в талант Мудрика тех, кто с ним пересекался. Во-вторых, диапазон его качеств – пытаясь сравнивать его с признанными звездами, люди выбирают разных по манере футболистов.

22-летний Мудрик – суперталант, из которого определенно можно слепить звезду, но мы пока не знаем, какого именно типажа. Он все еще формируется. Многое будет зависеть от тренеров в его карьере и от отношения к делу. С последним у Михаила большой порядок – во всех смыслах светлая голова.

«Мудрик всегда думал о футболе. Когда у всех был выходной, он тренировался. Когда у всех была одна тренировка, он организовывал себе две. Он оставался на поле один, брал мяч, отрабатывал дриблинг и удар. После каждого матча подходил к тренеру и просил разбора своей игры со статистикой. Для него все это правда важно», – объяснял The Guardian Игорь Литовка (вратарь «Десны», куда в 2020-м был арендован Мудрик).

«Мудрика боженька в темечко поцеловал. Есть все необходимые качества, очень быстрый, умный, хорошая техника. Он готов тренироваться. Пока не стемнеет, Михаил не уходил с тренировочного поля», – впечатления тренера той команды Александра Рябоконя.

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань называл Михаила самым жестким профессионалом в команде: «С палкой выгоняю его из тренажерного зала, с поля после тренировок. Его уже на руках готовы выносить. Когда я еще был тренером в «Олимпике», мы приезжали на тренировки в Счастливое. И каждый день я видел одну и ту же картину: мы тренируемся, а парень в сторонке чеканит мастерство свое. Так было каждый день, я был удивлен. На тот момент казалось, что современная молодежь больше в телефонах, каких-то играх, но никак не в футболе и тренажерном зале. На меня это произвело впечатление».

«Мудрика ничто не останавливает – ни снег, ни мороз, ни холод. Он каждый день находит какую-то площадку и постоянно себя совершенствует. То, что я вижу в прессе или знаю от знакомых, которые с ним общаются – он всегда тренируется. Если он не находит футбольное поле, то находит фитнес-зал. Это еще раз показывает, что благодаря работе над собой человек может достичь больших результатов», – рассказывал экс-защитник «Шахтера» Василий Кобин.

Тренировки 1 января – давно норма для Михаила. С лета Мудрик работает с персональным тренером Дмитрием Чаповским – в первую очередь над физической мощью и выносливостью. За последние годы Мудрик сильно прибавил в мышечной массе – его стало намного труднее оттеснить от мяча. Число способов сдержать его 1-в-1 стремительно сокращается.

Уровень таланта и скорость прогресса Мудрика – отличный базис для успеха в АПЛ. Давайте детальнее изучим его сильные стороны.

Мудрик – сочетание реактивной скорости и тонкой техники. Пожалуй, больше всего похож на Азара

Редкое сочетание качеств Мудрика уже подметил Аспиликуэта: «Он из тех, кто способен переключаться между игрой в умный комбинационный футбол и игрой на пространстве, где в первую очередь нужна скорость».

Проще говоря, его можно назвать Азаром (не нынешним, конечно), который в нужные моменты включает Мбаппе. Но если речь не о матче, в котором его команда сидит у ворот и контратакует, то Азара в его игре все же больше, чем Мбаппе.

Любимая позиция Михаила – левый фланг. У него на отличном уровне собран классический набор навыков современного инвертированного вингера: хорошо режет угол при смещениях, собирает на себе оппонентов, способен и отдать пас, и пробить самостоятельно после смещения.

Отдельно пройдемся по качествам, в которых Мудрик особенно хорош. Почти все они строятся вокруг разного типа использования тончайшей техники.

Мудрик бескомпромиссно хорош в дриблинге. Его уровень в этом компоненте блестяще резюмировал тренер «Вереса» Юрий Вирт: «Мы разбирали его игру, но все видят, с кем он играл, и не все команды могут с ним справиться: если Карвахаль бегал и читал его номер, то нам, понятное дело, очень сложно».

В ситуациях 1-в-1 Михаил уничтожает соперников (правда, Джеймс?). Даже подстраховка не дает никаких гарантий – он регулярно выкручивается из ситуаций, когда оказывается против двух оппонентов:

Смежное качество – магнетизм (собирает оппонентов вокруг себя и создает свободу в других зонах). В таких эпизодах Мудрик не обыгрывает соперников напрямую, но, продвигаясь и контролируя мяч, собирает их внимание.

Иногда это означает, что на противоположной стороне поля провал, иногда создает ситуацию 1-в-1 для нападающего, а иногда дает выгодное положение команде при продвижении мяча. Принцип у этих действий один: собрать двух и более оппонентов, вовремя избавиться от мяча, организовав приятные условия партнерам:

Еще один важный талант Мудрика – игра на ограниченном пространстве. Он не боится идти на 2-3 оппонентов при минимуме пространства. В дебютном матче был яркий проход внутри штрафной «Ливерпуля» – это типичное движение Мудрика. Вот похожий вход в штрафную «Зари»:

А вот гол Мудрика за украинскую молодежку против Словакии после этого же маневра. Действия на ограниченном пространстве не всегда используются в штрафной. Эти же навыки Михаил использует, когда нужно выводить команду из-под прессинга или разворачиваться в чужой опорной. Необходимый для этого набор качеств у Мудрика максимально прокачан:

Техника Мудрика сочетается с феноменальной скоростью. В этом сезоне он дважды обновлял рекорды «Шахтера» по скорости (раз, два). Он самый быстрый игрок ЛЧ-2022/23 (развил 36,6 км/час). В дебютном матче разогнался мощнее всех в АПЛ – 36,63 км. «Он неудержим. В тот момент, когда думаешь, что готов его догнать, он становится взрывным и чересчур быстрым», – восторгался тренер «Шахтера» Игор Йовичевич.

Мудрик по-разному использует реактивность. Если он видит достаточно большую свободную зону, прокидывает мяч в нее с максимальной верой в ускорение – делает скорость частью проходов, порой использует ее даже больше, чем технику. Самый яркий пример – шедевральное соло в товарищеском матче против «Аякса» (но этим инструментом Мудрик пользуется регулярно):

Скорость Михаила может служить и более классическим оружием – наказание соперников через открывания за спину. Если центральному защитнику дают свободу, Мудрик делает рывок за спину – и почти всегда первым успевает к мячу (кстати, в «Челси» пасы нужного типа блестяще готовит Тиаго Силва). Он так быстр, что может наказывать на скорости даже против средней по высоте линии защиты (иногда даже против низкой).

Еще одно достоинство Мудрика – практически полная двуногость. Это ценный бонус для реализации моментов, но при роли Михаила даже важнее во фланговых эпизодах. Многих игроков схожего типажа можно загнать в угол, не пустив в центральную зону для смещения. Мудрика это не сдерживает – он организует остроту через навесы или откаты назад под удар.

Описанные приемы делают Мудрика очень опасным атакующим игроком. У него максимальный набор умений для футболиста его роли (и, пожалуй, пара бонусных). Даже в сыром виде (без гарантий, что всегда будет применяться нужный навык) это уникальный комплект. При полной реализации потенциала у Мудрика есть все шансы стать лидером «Челси».

Теперь поговорим о качествах, над которыми нужно работать.

Сомнения вокруг Мудрика: игра без мяча, качество открываний и эпизодический эгоизм в решениях

По мнению экс-защитника «Шахтера» Богдана Шершуна, для полного набора качеств Мудрику нужно подтянуть игру в обороне. Пожалуй, правильнее называть игру Мудрика без мяча непроверенной, что необязательно означает низкий уровень.

При Йовичевиче «Шахтер» не использовал высокий прессинг на постоянной основе, а в матчах ЛЧ демонстративно его избегал. При позиционной обороне Мудрик отдыхал. «Зачем ему бегать назад за латералем соперника? Я хотел бы освободить от оборонительных действий лучшего атакующего футболиста команды», – объяснял Йовичевич.

На практике это приводит к тому, что соперники могут умышленно нагружать зону на фланге Мудрика. Он, получив разрешение от тренера, возвращается крайне неспешно:

При прессинге тоже возникают проблемы. В этом моменте Мудрик пошел в давление с опозданием, в результате и центрального защитника не накрыл, и на фланге оставил гигантскую дыру:

При этом Мудрик не кажется халтурщиком, который просто так выключается. В эпизодах, когда можно вступить в отбор сразу после потери, он здорово отрабатывает. Но из-за сочетания стиля команды (без активного прессинга) и установок он пока слабо развит в плане оборонительной работы. В «Челси» Михаил, вероятно, столкнется с другими требованиями. У него есть физические данные, чтобы адаптироваться, но пока нет привычки всегда отрабатывать и умения читать оборонительные эпизоды.

Вторая уместная претензия к Мудрику – эгоизм и передержка мяча. Бывший тренер «Шахтера» Луиш Каштру осторожно критиковал эти особенности его стиля: «Кто анализирует футбол, видит дриблинг, удар по воротам и говорит: классный игрок, хороший талант. Они даже не знают, как он себя ведет на тренировках, как ведет себя в играх, какой он человек, выдерживает ли он давление. Не смотрят, сколько мячей он отбирает. Не видят моменты, в которых он создает сложности своим партнерам по команде.

Не видят, какие сложности происходят, когда после классного дриблинга он вдруг теряет мяч. Игрок – это намного больше, чем то, что бросается в глаза при первом взгляде. Как блюдо в ресторане: может быть очень красивое, но невкусное. Я ни в коем случае не говорю, что Мудрик такой. Никто пусть ничего здесь не путает. Просто я говорю, что нужно работать в принципе с молодыми игроками».

Португалец проговорил, что не имеет в виду конкретно Мудрика, но на эту речь его натолкнул именно вопрос про Михаила. Моменты, в которых украинский полузащитник упускает шанс для расставания с мячом или не видит партнеров, встречаются даже в этом сезоне:

Эпизоды также подчеркивают высочайший технический уровень, но Михаил может стать эффективнее.

Есть простор для роста и в плане открываний. Мудрик комфортно себя чувствует, когда получает мяч в ноги, достойно открывается за спину, но в более трудных для оценки эпизодах не всегда оптимально двигается.

В первом моменте из видео Мудрик практически сталкивается с партнером, так как открывается в ту же зону (можно было лучше оценить ситуацию). Во втором может сделать пару шагов, чтобы создать партнеру удобный вариант для паса, но не замечает этого (весь эпизод направление передачи на него закрыто):

Прибавив в этих мелких деталях, Михаил станет чаще получать мяча и демонстрировать магию, с которой у него нет проблем.

А еще Мудрик здорово открывается в чужой опорной зоне и полуфлангах. В 90% ситуаций он располагается спиной к воротам, что вынуждает делать дополнительные касания для разворота. Технически для Михаила это не проблема, но на это уходят драгоценные секунды – соперник получает больше возможностей среагировать, накрыть Михаила или перекрыть выгодное направление:

Эта особенность бросается в глаза даже в удачных эпизодах. Просто когда пространства вокруг Мудрика очень много (в УПЛ такие моменты иногда возникали), это не проблема – экономить секунды необязательно, а разворот даже выглядит эффектно.

Мудрик говорил, что берет пример с Криштиану Роналду в том, «как нужно идти к своим целям, работать над собой и что из этого может получиться». Размен эффектных (но лишних) касаний на эффективное движение – важнейший этап эволюции Роналду. У случая Мудрика свой контекст, но цель потенциальной трансформации похожа.

Нынешний «Челси» – кризисная команда без четкой идентичности. Это может замедлить адаптацию

Ключевое опасение – общее для всех новичков «Челси». Весь сезон команда пребывает в зоне кадровой турбулентности – нет четкой схемы и постоянного состава. В случае новичка это означает, что нет четких требований и понятного конкурента. В редких случаях это может быть плюсом – проще выстрелить и выделиться, если сразу пойдет, но глобально скорее минус. Особенно если речь о прогрессе и развитии, а не только об игре на любимых качествах.

Чтобы измерить уровень нестабильности состава «Челси» при Поттере, изучим несколько показателей, основанных на игровом времени. В колонке «игроки» – количество футболистов, которые выходили в старте во всех матчах сезона. В колонке «процент» – пропорция выходов в старте в исполнении 11 самых используемых игроков.

Ни один футболист «Челси» не сыграл в старте во всех матчах АПЛ этого сезона. Процент использования 11 лидеров по сыгранному времени – самый низкий в лиге. Это говорит о наибольшей частоте изменений и экспериментов. Часть из них связана с травмами, часть – с тренерскими решениями.

Тезис о том, что у команды нет постоянной схемы и узнаваемого стартового состава, применим для «Челси» в большей степени, чем для любой другой команды АПЛ. На практике такой подход рождал очень медленный футбол с проблемами в продвижении мяча, по которому «Челси» на 19-м месте в АПЛ.

Еще большая проблема в том, что медленные перепасовки плохо кормят атакующих игроков. Оптимальный сценарий для Мудрика – игра на пространстве (блистал в ЛЧ). Альтернативный, но уместный – игра против автобусов, но с хорошей доставкой мяча (сценарий из УПЛ). «Челси» в текущем состоянии не готов дать ни того, ни другого. Вероятно, пока (если) команда не сделает рывок в этом отношении, придется цепляться за эпизоды, чтобы проявить себя. Системной помощи от команды на этом этапе, скорее всего, не будет.

Нестабильность «Челси» может умножиться на нестабильность, в которой периодически упрекают Мудрика. «Когда-то он выдаст суперигру, когда-то его не будет видно. Но постепенно он будет поднимать уровень», – подмечал Тарас Степаненко (справедливости ради, в этом же интервью он отметил, что видит у Михаила талант уровня «Золотого мяча»).

Защитник «Динамо» Александр Караваев на вопрос про лучшего игрока сезона в УПЛ назвал Артема Довбика, обосновав выбор именно стабильностью: «Пока отдам предпочтение среди этих двух игроков Артему, потому что он демонстрирует стабильность и уже не первый год показывает результат. Но Мудрик очень талантлив и имеет все качества для того, чтобы быть на ведущих ролях не только в нашем чемпионате».

Возможно, в условиях максимальной мотивации проблема решится сама собой. Например, групповой этап ЛЧ Мудрик провел стабильно, но в лонглисте опасений нужно было упомянуть и это.

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Наверное, нельзя обойтись без пары субъективных (иначе тут никак) тезисов про самый горячий аспект сделки – споры о переплате. На мой взгляд, по структуре и сумме трансфера Мудрик никак не выбивается из стратегии «Челси» при Тодде Боули. Если мы считаем этот крайне рискованный подход уместным, то за Мудрика отдали рыночную в рамках этой парадигмы цену.

Но все же с классическими представлениями это сильно расходится. Здесь крайне показательными кажутся две оценки.

Первая – сентябрьская от Евгения Левченко (бывший полузащитник сборной Украины и ТВ-эксперт, регулярно хваливший Михаила): «При всей моей любви к футбольному таланту Мудрика, не может этот игрок на данном этапе стоить 30 млн евро, а 50 и подавно. Нашим клубам стоило бы научиться трезво оценивать игроков, а не забирать у них возможности роста. И это касается большинства наших клубов».

Вторая из ноября от самого Мудрика: «Прочитав интервью генерального директора, не буду скрывать, что очень расстроен. Сумма в 100 миллионов ставит шлагбаум для моего перехода в топ-чемпионат, о котором я так мечтал».

За время после этих оценок Михаил не стал игроком принципиально другого уровня. В такое развитие событий не верил никто. «Шахтер» выжал из переговоров абсолютный максимум, зашив в сделку плату и за сейчас, и за потенциал, который еще нужно реализовать.

Пожалуй, ключ к взвешенной оценке этого трансфера в понимании, что в тезисах «за Мудрика переплатили» и «Мудрик – большой талант» вообще нет противоречия. Большой талант, который в правильных руках может стать грандиозным. Если это случится, о сумме трансфера быстро забудут.

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Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; REUTERS/Phil Noble