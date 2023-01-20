Жаркая пресс-конференция Пепа после «Тоттенхэма» – особый момент? Или это его типичная хитрость?

«Я жду реакцию. Реакцию от всех в клубе».

В четверг «Манчестер Сити» перевернул матч с «Тоттенхэмом» и благодаря 4 голам во втором тайме приблизился к «Арсеналу» в таблице.

А затем Пеп Гвардиола пришел к журналистам и выдал эмоциональные 11 минут, затмившие яркий камбэк. Тренер «Сити» несколько раз проговорил, что недоволен расслабленностью команды и недостаточной мотивацией, а с победой повезло.

Перфоманс Гвардиолы получился нетривиальным даже по его меркам – очень много эмоций и резкости.

Но что это было – искренность или самый типичный Пеп?

Никита Киселев поверил Пепу и его желанию встряхнуть «Сити»

В будничном общении Гвардиолы с журналистами полно сарказма (иногда он просто стебется), но вчерашнее выступление кажется особенным.

Посыл – самодовольство после больших побед: «Проблема в том, что мы взяли 4 титула за 5 лет. «Арсенал» же не побеждал в Премьер-лиге два десятилетия. В каждом матче, в каждом действии, на каждом угловом они заряжены. Нам этого недостает, у нас нет этого ».

«Я жду реакцию. Реакцию от всех в клубе, от всей организации, не только игроков», – подчеркивает Пеп. «Happy flowers team», – так он назвал «Сити». Вероятно, это выражение Гвардиола вытащил из испанского: так говорят про чрезмерно веселого и оптимистичного человека. «Ах, как прекрасно». Нет, я не хочу быть счастливым цветочком. Я хочу обойти «Арсенал». Но если мы продолжим играть так [в плане желания, качеством игры Пеп доволен], они уничтожат нас».

Да, мы знаем Пепа повернутым на тактике фриком, но он так часто говорит о более приземленных вещах вроде страсти и самоотдачи, что явно не стоит недооценивать это . Вот из недавнего: «В последнее время – наверное, потому что я стал старше – на тренировках я наблюдаю за языком тела. Нельзя играть хорошо, когда с этим не все в порядке.

Порой я выбираю состав, исходя из поведения игроков, по тому, насколько счастливыми они выглядят. Я осознаю их умения, но язык тела зависит от них, и порой они не очень в этом хороши».

Обычно похожее всплывает, когда Гвардиола говорит о «замороженных» игроках – тех, кто без видимых причин надолго выпал из основы (и сейчас таких у «Сити» много – Канселу, Фоден, Уокер, никак не может вернуться Лапорт). Вчера же он публично обратился ко всем, попало даже болельщикам на стадионе – Пеп требует глобальной встряски. Даже после камбэка с 0:2.

Болельщик «Сити» Слава Палагин не видит чего-то особенного: «Идти против мейнстрима – любимый прием Пепа»

Мое мнение: это был классический Пеп. Да, эмоциональность в этот раз зашкаливала, но идти против мейнстрима – его любимый прием . Просмотрев каждую пресс-конференцию Пепа за семь лет в Манчестере и каждый его матч, могу с уверенностью сказать – это снова оно.

Когда игроки ждут похвалы за победу – прилетает критика и спуск на землю. Когда «Сити» проигрывает – Пеп наоборот приободряет . Последние 7 дней – олицетворение подхода. После вылета из Кубка лиги на проблемы с мотивацией уже намекал Илкай Гюндоган. Но каким тогда был ответ Пепа? Вчитываемся:

«Когда мы проигрываем, есть соблазн сказать, что мы просто недостаточно бегали. Я же верю, что дело в тактике. Когда у нас не получается разыгрывать мяч, когда что-то не в порядке на одной-двух позициях, мы в беде. Против «Саутгемптона» у нас не получался именно розыгрыш мяча.

Да, мне было бы легко сказать в раздевалке: «Ребята, вы же просто недостаточно бегаете». Но, поверьте, игроки хотят хорошо играть. Может быть, это я выбрал не самый подходящий состав, возможно, тот стиль защиты, который я предпочитаю сейчас, не подходит им. Но когда что-то не получается у игроков, это значит, что где-то не угадал я».

Это тот самый поход против мейнстрима: «Сити» проиграл – Пеп отрицает, что дело в мотивации, «Сити» устроил камбэк – Пеп признает, что проблема в ней. Это не более чем попытка сокрушить устоявшийся миропорядок в медиа. Гвардиола ненавидит, когда его критикуют после поражений, и наоборот смущается, когда называют гением после побед. Сейчас на радикальность оценок это накладывается ужасная форма лидеров после ЧМ – в старте выходят либо те, кто оттуда быстро срулил, либо те, кто не играл вовсе.

Главный вопрос – каким будет влияние этой пресс-конференции? Выволочка посреди сезона – давняя привычка Пепа. Четыре года назад он запирал команду в раздевалке после проигрыша «Ньюкаслу» – дальше «Сити» взял 14 оставшихся матчей и выиграл АПЛ у «Ливерпуля». В ковидный сезон поворотной стала ничья с «Вест Бромом» – после нее Пеп вообще заявил, что не узнает команду, и пообещал, что вернется к принципам позиционного футбола. Что произошло потом? Со своим позиционным футболом Пеп выиграл 15 матчей подряд и снова взял титул.

Получится ли сделать то же самое в этот раз? Микель Артета точно в курсе, как это работает – «Арсеналу» рано расслабляться.

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Lee Smith, David Klein