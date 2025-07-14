Быстрые мысли после финала.

«Челси» выиграл клубный чемпионат мира благодаря разгрому «ПСЖ» в финале – 3:0.

Перед матчем мы разбирали основные эксперименты Энцо Марески на турнире: «Челси» воспринимал его как возможность обкатать идеи под следующий сезон. Тренер подтверждал это публично. Даже в финале тенденция продолжилась, Энцо не испугался смелых ходов.

В опорной зоне с Мойсесом Кайседо появился Рис Джеймс. Коул Палмер вышел не на привычной позиции под нападающим, а на правом фланге. Не новые приемы, но предыдущий раз такое сочетание было в неудачном матче против «Фламенго». Мареска вернулся к нему в самый важный момент турнира.

Состав «ПСЖ» был максимально близок к классике, не хватало только Вильяна Пачо в центре защиты. Там вышел Лукас Бералдо.

«Челси» не просто выиграл, а показал мощь во всех стадиях: прессинг, розыгрыши, контратаки, позиционная защита . Да, во втором тайме пришлось сыграть на удержание, но крайне уверенно и на фоне добытой форы. Лишь на этом этапе игра команды Марески стала менее красочной. А в первой половине было буквально все.

Три детали плана нужно разобрать отдельно.

У Марески был отдельный план на каждую стадию игры без мяча

На чужой половине «Челси» шел в плотный персональный прессинг. Здесь Витинья спустился к центральным защитникам в собственную штрафную – за ним до упора следует Рис Джеймс, в полузащиту к Фабиану Руису выдергивается Трево Чалоба.

Крайне рискованная модель давления, которая оставляет очень опасные соотношения сзади, а еще требует максимальной концентрации и отдачи от всех исполнителей. Но она работала.

В первые минуты «ПСЖ» вообще не мог чисто выходить на чужую половину, только через вынос + подбор. Реакция на классный прессинг последовала уже на 8-й минуте: Джанлуиджи Доннарумма при ударе от ворот просто вынес сразу вперед. Без попытки розыгрыша. Комплимент прессингу «Челси» – «ПСЖ» выходил на игру явно с намерением разыгрывать.

В таком режиме «Челси» провел не весь матч. Добыв фору, команда стала осторожнее, но о важности этого этапа отдельно сказал Мареска: «Я считаю, что мы выиграли матч в первые 10 минут. Мы установили темп и очень хорошо их прессинговали. В текущих условиях было сложней поддерживать темп всю игру, но парни справились хорошо».

В среднем блоке команда держалась персональных ориентаций против атакующих игроков соперника. Вот крайне показательный в этом отношении момент: оба центральных защитника в полузащите, а Педру Нету как левый защитник.

Расположение в такие моменты диктовало то, где были оппоненты, а не схема. По принципам игры без мяча «Челси» в этом матче действовал, как «Аталанта» лучших образцов. То есть радикально, но качественно использовал персоналки, даже в неочевидных зонах.

Одно из таких доигрываний от центрального защитника сыграло косвенную роль в эпизоде с голом. Перед вторым мячом Ливай Колуилл выдернулся в полузащиту за Фабианом Руисом, оттуда ассистировал Коул Палмеру (с правой!)

При таком подходе концентрация игроков, их физическая готовность и отсутствие провалов в индивидуальных дуэлях не менее важны, чем тактика. Без этого такой рискованный план просто не реализовать. «Челси» был очень хорош во всех этих аспектах.

Лишь на своей трети поля «Челси» отказывался от персоналок и оборонялся через схему 5-4-1: Нету опускался в линию защиты, а Энцо занимал левый слот в полузащите.

На выходе такая картина: Мареска доверился игрокам – и решился душить с персоналками «ПСЖ», который многое строит на постоянной смене позиций. Только на своей трети команда действовала иначе . Могли себе позволить, учитывая, что там минимум пространства – и у «Челси» всегда явное численное преимущество.

Опорная зона «ПСЖ» – как мишень в атаке

У «ПСЖ» центр без чистого опорника. Территориально ближе всех к этой позиции играет 172-сантиметровый Витинья. Часто фиксированного игрока в этой роли нет вообще. На дистанции сезона – это явный плюс и достоинство. «ПСЖ» контролирует матчи и быстро возвращает мяч после потерь. Вскрыть теоретические последствия нехватки опорника никто толком не мог.

«Челси» смог – Мареска сделал отдельный акцент на открывания в эту зону перед штрафной в финальной стадии. И в быстрых атаках, и в позиционных там всегда был игрок под завершение (Энцо или Палмер), именно его старались искать в первую очередь.

Из этой зоны свободы в этой зоне Палмер забил первый мяч.

До гола было два похожих момента.

В одном Фернандес открылся под пас от Мало Гюсто (ситуация перед неудачным переключением камеры на крупный план – атака завершилась ударом Энцо из опорной).

В другом Палмер угрожал после подыгрыша Жоао Педро.

«Челси» целил в эту зону – открываниями и доставкой мяча. Полузащитники «ПСЖ» иногда просто не успевали, иногда им не хватало качеств для классической обороны на своей трети. Парижане просто не привыкли, что их проверяют таким образом так часто и так целенаправленно . Опорная зона оказалась более уязвимой, чем по сезону.

«Челси» вскрыл фланг Нуну Мендеша

На стандартных установках в структуре Марески за ширину в атаке на правом фланге отвечает вингер – в прошедшем сезоне чаще всего эта функция доставалась Педру Нету или Нони Мадуэке. Расклад с Нету на правом фланге в широкой позиции был бы весьма удобен Нуну Мендешу, который хорошо знает его по сборной и вообще любит фланговые дуэли против конкретного оппонента.

Самый яркий (но не единственный) пример – встреча с Мо Салахом, которого он полностью выключил в Лиге чемпионов. Мендеш – спец в таком сценарии. Вероятно, поэтому Мареска выстроил игру в этой зоне иначе.

Номинально справа стартовал Палмер, но при владении он уходил в центр, а рывки вдоль фланга делал Мало Гюсто. У Мендеша просто не было оппонента, которого можно было сторожить плотной опекой. Приходилось разрываться.

Разумеется, эти функции не новые для Гюсто и Палмера, но они особенно хорошо вписались в контекст встречи. При том, что обычно «Челси» иначе строит игру на флангах.

Еще несколько деталей – коротко

● Перед матчем Ливай Колуилл сказал: «ПСЖ» – прекрасная команда, но мы не «Интер» или «Реал Мадрид». Они правда хороши, но мы отличаемся от «Реала» по стилю. Они не могут прессинговать, как можем мы. «ПСЖ» не должен ожидать похожего матча. Мы проверим их иным образом».

Дерзко, по делу и с правильным акцентом. Похожим образом «ПСЖ» проверяла только «Бавария» – и тот матч получился труднее остальных. Мареска тоже применил смелый прессинг (в похожей организации) и добавил к этому еще пару хитрых приемов. Получился настоящий мастер-класс.

● Браво, Роберт Санчес! Похоже, его лучший матч за «Челси» . Кроме нескольких спасений, отметился прекрасной игрой в пас. Важно: часто он пасовал в рискованной манере – ждал сближения, максимально выманивал оппонента на себя и продвигал. Вышло без ошибок и с большим объемом пользы.

● Еще один неочевидный герой – Мало Гюсто . Классно оборонялся и сделал сумасшедшее количество резких рывков в атаку. Некоторые были отвлекающими, некоторые – угрожающими. Матч напомнил, насколько полезен может быть француз в любимой роль вдоль фланга.

● Третий гол «Челси» изумителен. Элегантное продвижение по этажам, начиная от вратаря. Красиво и максимально осмысленно раскатали. Каждый рывок и каждый пас – топ. И все классно синхронизировали.

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Фото: Gettyimages.ru /Buda Mendes, Luke Hales