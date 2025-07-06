Мартин Субименди – в «Арсенале». Станет новым Родри?

Второе летнее подписание «Арсенала» – Мартин Субименди. Переход испанского опорного полузащитника из «Реала Сосьедада» обошелся в 65 млн евро. Известно, что «Арсенал» мог получить Субименди дешевле – за прописанные отступные 60 млн, но клубы договорились о более гибкой структуре платежей взамен на небольшую доплату.

Прошлым летом Субименди был главной целью по укреплению опорной для «Ливерпуля», но по итогу Мартин остался еще на один сезон в Испании. Сработал эффект бабочки: в «Ливерпуле» раскрылся Райан Гравенберх, а Субименди стал той самой рыночной возможностью для «Арсенала».

Единственным соперником «Арсенала» в борьбе за Субименди этим летом был мадридский «Реал», который возглавил Хаби Алонсо – давний поклонник Мартина, успевший поработать с ним в «Сосьедаде»-Б. Впрочем, лондонцы еще зимой были уверены в успешной сделке.

Какие качества Субименди помогут «Арсеналу»?

Емкая характеристика Субименди от главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте:

«На него всегда можно положиться, он играет с большим спокойствием и выдержкой, с рассудительностью. У Мартина фантастический талант, и он даст вам все, о чем вы попросите. Отличный игрок. Для меня он один из лучших, второй в мире после Родри ».

Подписание Субименди – качественное и взвешенное усиление для команды Микеля Артеты. В 26 лет Мартин выходит на пик и не имеет явных слабых мест. Цена располагает – за такие деньги сложно найти альтернативу сопоставимого качества. Бонусом идет безупречная история травм и черты характера, о которых мечтают тренеры – достаточно взглянуть на социальные сети Мартина, чтобы понять: он сконцентрирован только на футболе.

В материале Sky Sports бывшие тренеры и партнеры Субименди говорили, что Мартин – скромен и уважителен, но при этом с сильным характером. Также отмечались его дисциплина и желание делать все возможное для команды как на поле, так и вне. Эти качества заметны и при просмотре его игры. Всегда добегает там, где многие сложили бы руки, а если вдруг не успевает за своим, то постарается подстраховать партнера или зону.

Он не раз доигрывал матчи с дискомфортом и не боится летящих в него мячей – подставит голову под удар, если того требует ситуация. Несколько раз по ходу сезона подменял удалившегося защитника, опускаясь в оборону, что подтверждает как минимум один из тезисов Де ла Фуэнте. В общем, действительно ставит команду выше себя.

У Мартина достаточно качеств, способных зацепить зрителя, хотя его не назовешь лидером-харизматиком – скорее тем, кто подает пример.

Опыт больших матчей

Играл против грандов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, в Испании были регулярные встречи с «Атлетико», «Реалом» и «Барселоной». Даже финалов набралось приличное количество – Кубок Испании, чемпионат Европы и Лига наций.

Внедрение в систему Артеты

Отличная сделка для «Арсенала» еще и с точки зрения адаптации к игровому рисунку. Нюансы найдутся везде, но глобально Мартин знаком с системой Артеты.

В «Сосьедаде» похожая структура прессинга, основанная на персональных ориентировках. При давлении на соперника, находящегося в начальной фазе владения, Мартин исполнял схожую с Томасом Парти роль: забирал под опеку одного из игроков атаки, но в нужный момент был готов передать его партнеру и замкнуть давление у чужой штрафной.

К структуре владения тоже привыкать не придется, хоть и роль в «Арсенале» его ждет иная. В «Реале» Субименди играл единственного опорника, часто опускавшегося между двумя центральными защитниками. В Англии его, скорее всего, ждет дуэт с Майлзом Льюисом-Скелли в структуре «3-2» в начальной стадии. В то же время умение Мартина контролировать опорную в одиночку может стать новым инструментом в руках Артеты для тех сценариев, когда требуется риск и дополнительная свобода игрокам впереди.

Варианты расположения при владении:

Сильные стороны Субименди

Главное игровое впечатление – качество передач . Не столько статистика в продвижении, сколько удобство для партнера: пасы мягкие, легко обрабатываются – пока мяч летит к другому, тот думает не о том, как лучше принять, а что сделать уже после приема. Разновидность передач не ограничивается простым «из ног в ноги» ближнему – Мартин регулярно находит партнеров между линиями. Среди всех полузащитников Ла Лиги в прошедшем сезоне только четверо – Педри, Федерико Вальверде, Родриго Де Поль и Джуд Беллингем – сделали больше передач с продвижением, чем Субименди.

Многие восторгались его пасом на Мерино в полуфинале Лиги наций против Франции, но в целом такой пас, отрезающий сразу две линии защитного блока, можно назвать фирменным. Здесь важна не только способность увидеть коридор и дождаться момента для паса, но определенная доля решимости и смелости.

Уровень технического исполнения позволяет находить партнеров между линиями сложными передачами, как в примере ниже.

Смелость на мяче подтверждается и цифрами в сравнении с другими полузащитниками «Арсенала» Декланом Райсом и (уже бывшими) Томасом Парти и Жоржиньо: Субименди показал более высокий процент продвигающих от общего количества передач. При этом процент точности ниже, чем у любого из этой тройки, что объясняется намерением чаще рисковать.

Еще одна сильная черта – мягкие забросы по всей ширине поля, когда пропускается средний блок. В «Арсенале» интересно будет посмотреть, как часто новичок сможет находить атакующих игроков в выгодных позициях. Сразу намечается отличное взаимодействие с Букайо Сака, под которого заточен отдельный механизм команды по созданию изоляций.

Есть ожидание, что в более сильной команде его статистика в продвижении улучшится. Правда, пока рано однозначно говорить, станет ли он глобальным апгрейдом по сравнению с пиковым Парти – к этому вопросу вернемся позже.

Говоря о роли опорного полузащитника, нельзя пройти мимо оборонительных качеств. Здесь все в порядке.

Впечатляет стиль ведения верховых единоборств. Субименди часто действует на подталкивании, оттесняет, хитро подставляет корпус. Больше нацелен не на саму борьбу в воздухе, а на то, чтобы выиграть мяч уже на земле. Хорош в персоналке и успешно закрывал Беллингема и Педри (и не только их). При этом хорошо чувствует, когда лучше переключиться на патрулирование зоны, а соперника доверить кому-то из партнеров.

Отдельно отмечаем грамотную работу при обороне штрафной. В отличие от Парти, Субименди не грешит чрезмерным намерением вжаться в штрафную между защитниками, оголив пространство в опорной.

Матчи за сборную раскрывают его талант нагляднее. Там и окружение посильнее (чем в «Сосьедаде»), и свободы чуть больше: проглядываются рывки с мячом на половину соперника, смены позиций с партнерами и вылазки к чужой штрафной. Потенциально можем увидеть нечто подобное и в «Арсенале», где излишняя структурность порой вредит.

Опорный полузащитник с таким сбалансированным диапазоном качеств – по-прежнему нечастое явление в современном футболе. И здесь удивляет, как долго Субименди продержался в «Сосьедаде», несмотря на интерес больших клубов. Тем не менее, это не должно смущать болельщиков «Арсенала». Мартин переходит в клуб, которым руководит баск и в котором играют два бывших партнера (Мерино и Эдегор), знаком с системой и обладает необходимыми навыками для успешной интеграции. Вопрос лишь в том, станет ли он еще сильнее как футболист.

Субименди быстрее и выносливее Парти, но не такой мощный

Среди потенциальных сложностей – интенсивность Премьер-лиги и противостояние более физически мощным соперникам. Мартин быстрее и выносливее Парти, но точно так же не способен один покрывать большие пространства или гасить контратаки. В переходных фазах он предпочтет замедлить атаку соперника, перекрыв зоны, чем лететь в рискованные отборы и перехваты.

При росте 181 см хорош в воздухе (хотя в Англии показатели ожидаемо станут хуже), но на земле Мартин может столкнуться с проблемами против техничных дриблеров. Да, его редко обыгрывают (меньше 0,5 раз за игру), но иногда при отборе ему банально не хватает длины ног.

Сильные, габаритные игроки способны его оттеснить. Хоть Субименди это понимает и компенсирует умной игрой (подталкивает, мешает выйти на оптимальную позицию для удара или передачи), все равно иногда остается в позиции догоняющего.

Держим в уме и возможные травмы. Сложно сказать, что здесь тревожит больше – повышенная нтенсивность в Англии или работа штаба «Арсенала». Многие игроки в последние годы приходили с чистой медкнижкой, а затем постоянно травмировались.

Перспективы Субименди в «Арсенале»

Подводя итог, можно выделить два сценария. Как минимум «Арсенал» сохранит тот же уровень в опорной, где стареющего Парти заменит более молодой, выносливый и быстрый, но менее мощный Субименди. Все предпосылки указывают на то, что Субименди начнет сезон основным опорным, так как долгой адаптации к системе Артеты не потребуется.

В идеальном сценарии Мартин засияет еще ярче в более талантливом окружении и в совокупности с другими факторами выведет и себя, и «Арсенал» на новый уровень: разгрузит партнеров в центре поля, улучшит контроль темпа и станет дополнительным оружием для взлома низких блоков.

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Фото: Tom Weller/dpa, Mutsu Kawamori/AFLO, Gustavo Valiente/XinHua/Global Look Press ; arsenal.com/ ; Gettyimages.ru /Serrano Arce