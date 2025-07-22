Второй большой летний трансфер «Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» купил Бриана Мбемо у «Брентфорда»: 65 млн фунтов четырьмя платежами и 6 млн потенциальными бонусами.

Вели сделку полтора месяца , не успели оформить к началу предсезонки, но успели хотя бы к 22 июля. В этот день «МЮ» отправится в турне по США.

Мбемо пошел на значительное повышение зарплаты: спец по «Брентфорду» Сэм Табюто из Standard сообщает, что в «Юнайтед» камерунец будет получать около 200 тысяч фунтов в неделю. The Times вообще пишет о 250 тысячах. Пока не уточняют, но, скорее всего, считают уже с бонусами.

В «Брентфорде» Мбемо зарабатывал 50 тысяч.

Мбемо переходит в «МЮ» после лучшего сезона в «Брентфорде» и подходит под запрос Аморима

Кажется, Рубен Аморим все объяснил еще в мае: «[Нужны] игроки, которые чаще смещаются в центр. Для позиции правой десятки действительно важны эти мелкие детали, даже рабочая нога. Если правая десятка владеет левой, команда будет выглядеть иначе».

Важное уточнение: это цитата после встречи с «Атлетиком» в Лиге Европы, где в описанной роли стартовал Алехандро Гарначо. У «МЮ» уже есть Амад Диалло, который вполне подходит под описание Аморима – о том, как совмещать их с Мбемо, поговорим ниже.

Мбемо соответствует озвученным критериям: ведущая нога – левая; любит смещаться в центр и отлично проходит с мячом к центру (его фирменный прием). Один из плюсов – Мбемо не новичок в английском футболе. В 2019-м перешел в «Брентфорд» из французского «Труа»: за лондонский клуб в итоге провел 242 матча, организовал 70 мячей + 51 ассист – 0,74 голевых действий в среднем за 90 минут.

Скаут «Брентфорда» Брендан Макфарлан обращал внимание на вдумчивость Мбемо при выборе клуба. Команда играла в Чемпионшипе, но тотально изучила все игры Бриана за «Труа» и для комфортной адаптации уже тогда использовала специалистов по сну, нутрициологов и психологов. Эти вещи зацепили Мбемо и позволили принять решение.

В первом сезоне он помог «Брентфорду» дойти до плей-офф Чемпионшипа – оформил 15+7, забил важный гол в ворота «Суонси» в полуфинале. Но в финале команда Франка проиграла мощному «Фулхэму» в дополнительное время – 1:2.

В следующем году Мбемо тоже блистал: 8+11 в регулярном сезоне. В плей-офф Чемпионшипа снова наказал «Суонси» – теперь уже в финале. Заработал пенальти, с которого Айвен Тоуни забил победный.

«Юнайтед» взял Бриана после лучшего сезона в карьере: в АПЛ-2024/25 сотворил 20 голов и 8 ассистов, стал лучшим бомбардиром «Брентфорда». В Премьер-лиге Мбемо четвертый по голам – после Эрлинга Холанда (22), Александера Исака (23) и Мохамеда Салаха (29).

Еще у Мбемо благоприятная история травм – важно для страдающего от повреждений «МЮ». У камерунца только одна серьезная травма: в сезоне-2022/23 лечился 97 дней от повреждения лодыжки.

В 2019-м Мбемо покупали за рекордные для «Брентфорда» 5,8 млн фунтов. В 2025-м исследование The Athletic выявило в нем лучшего атакующего игрока АПЛ по соотношению цена-качество.

Сила Мбемо – суперскорость и умение ее вариативно использовать

За время в «Брентфорде» Мбемо успешно вписался в три разных атакующих сочетания.

● Начинал в Чемпионшипе, когда команда играла по схеме 4-3-3 с Саидом Бенрахма и Олли Уоткинсом в атаке. Трио называли BMW (Benrahma-Mbeumo-Watkins) – Бриан действовал с правого фланга в роли вингера.

● Потом выстроил связь с Айвеном Тоуни в схемах с парой нападающих (4-4-2, 5-3-2). Они эталонно дополняли друг друга: Тоуни притягивал на себя защитников и боролся, а Мбемо наказывал скоростью.

● В последний сезон установил личный рекорд результативности, играя с правого фланга при схеме 4-2-3-1, в которой главный форвард Йоан Висса часто двигался как ложная девятка, открывая зоны для рывков Мбемо.

Детали менялись, но на всех этапах Мбемо показывал две суперсилы: первая – умение адаптироваться под разный тип союзников в атаке; вторая – умение использовать скорость в переходных эпизодах (они меньше зависят от текущей схемы).

«Когда я ассистировал ему, нам часто хватало лишь обмена взглядами – ничего не нужно было говорить. Когда разворачиваюсь с мячом, я уже знаю, что от Бриана всегда последует рывок. Даже слепым я мог бы отправлять мяч в нужную зону, понимая, что он будет там», – описывал Висса.

«Они такие энергичные, часто улыбаются – приходят в таком настроении на тренировки каждый день, усердно работают и мотивируют друг друга. У них волшебные отношения – тут помогает, что они близкие друзья. На поле один постоянно ищет другого», – рассказывал Томас Франк.

В интервью The Guardian Мбемо шутил: «Йоан даже поселился в соседнем доме – хочет держаться поближе ко мне».

В связке с Тоуни основной задачей Мбемо было открываться в зоны, которые возникают из-за плотной игры защитников с Айвеном. Он располагался близко к партнеру по атаке и в нужные моменты делал реактивные ускорения:

Висса – другой типаж. С ним возможны более тонкие комбинации. Он регулярно опускался в чужую опорную, а «Брентфорд» стал больше держать мяч и атаковать позиционно. В рамках такой системы от Мбемо требовалось быть справа в более широкой позиции большую часть эпизода, а в момент открывания наказывать соперника в зоне между центральным и крайним защитником. Снова-таки – потрясающая скорость помогала, но это другой тип взаимодействий и открываний.

Мбемо блестяще справлялся с любыми задачами, но важная деталь: всегда у него был союзник, который стартует в центре атаки. Он классно адаптировался, но никогда не брал эту роль на себя .

Разумеется, набор качеств Мбемо был крайне полезен в быстрых атаках. Скорость и умение тащить мяч – хороший базис для угрозы в контратаках, но Бриан давал в этой стадии дополнительную пользу за счет интеллекта.

Он очень хитер в открываниях. Например, в этом эпизоде большую часть контратаки двигается вместе с оппонентом (Сесар Аспиликуэта). Даже ускоряется, изображая открывание на дальнюю штангу:

Потом резко меняет направление и оказывается перед Аспи под пас в центр штрафной:

Момент, когда Мбемо меняет направление, очень тонко подобран. Он дал Сесару оглянуться и оценить его траекторию, а потом сразу после того, как защитник отвернулся и посмотрел на мяч, ускорился в другом направлении:

Мбемо доказал, что может быть полезным в любом режиме. Его скоростные данные – в числе лучших по АПЛ, но по-настоящему топом его делает интеллект, помогающий использовать преимущество в скорости.

Как Мбемо встроится в систему Аморима?

Бриан адаптировался под разные формации, но еще не сталкивался с системой Аморима. Когда «Брентфорд» играл с тройкой, они использовали 3-5-2, а не 3-4-3 .

В схеме португальца лучшее место для Мбемо – правый фланг в атакующей тройке. Здесь есть некоторая проблема. Пересечение по комфортным зонам с Амадом Диалло , который прекрасно спрогрессировал в прошлом сезоне. Хорошо видно через тепловые карты. Вот распределение действий Амада:

А вот карта Мбемо:

Несмотря на умение Мбемо адаптироваться, очевидного решения не просматривается. Рассмотрим несколько возможных.

Вариант №1 – Амад как латераль, а Мбемо в тройке сверху, оба в правой части поля. Сразу два опасения: не будет ли эта зона слишком перекошенной в атаку с дисбалансом при обороне? И как это решает проблему пересечения любимых зон? Оба не могут действовать в широкой позиции одновременно. Кто-то в рамках системы Аморима должен открываться в опорной – там оба ощущают себя не очень комфортно.

Вариант №2 – переход на схему 3-5-2. Амад как латераль, а Мбемо в роли второго форварда с акцентом на скоростные открывания, в чужой опорной творят полузащитники из тройки. Здесь все еще остается опасение за открытость фланга при обороне, но может быть неплохой баланс в атаке. Вопрос: насколько Аморим готов отступить от 3-4-3, за которую пока весьма догматично держится.

Вариант №3 – Амад и Мбемо претендуют на одну и ту же позицию. Место справа в атаке в 3-4-3 с уходом в ширину для получения мяча и последующими смещениями. Удобная им роль. Конкуренция толкает обоих к прогрессу и дает Амориму опции для ротации. Здесь изъян: на основании текущего уровня оба заслуживают играть в старте, а в составе есть более провисающие позиции.

Еще один важный аспект связан с ожиданиями: Мбемо приходит в «МЮ» после самого «горячего» по реализации сезона (+7,7) . При этом на дистанции нескольких лет Бриан даже не в плюсе по голам относительно xG. В кампании-2021/22 он вообще оказался худшим в АПЛ по реализации (-5,3). Последний сезон закончил с 20 голами в Премьер-лиге (5 – с пенальти), а тот сезон с 4 мячами, хотя моментов без учета пенальти получал больше тогда, а не сейчас (8,5 xG против 7,5 xG).

Как это трактовать? Оба отклонения выглядят аномалиями: в сезоне-2021/22 Бриан лидировал не только по упущенным шансам, но и по попаданиям в каркас (6 раз) – то есть часто был близок и мог сильно улучшить статистику при буквально чуточку большем везении. В последнем сезоне все, напротив, в пограничных случаях складывалось в его пользу.

В другие сезоны он был близок к ожидаемым голам – уходил в легкий минус. Правильное отношение: атакующий игрок, который прекрасно открывается и получает много моментов с разными партнерами в командах разного стиля («Брентфорд» эволюционировал за его время в клубе). Достаточно мощно и заслуживает респектов.

Адекватные ожидания от новичка – не гарантия 20 голов в лиге за сезон, а выстраивание полезных продуктивных отношений с партнерами по атаке и постоянное наличие умных открываний (с перепадами в реализации). Если вся атака функционирует, Мбемо ее классно дополнит, но не более. 20 голов не кажутся его перманентным уровнем, но они могли существенно повлиять на ценник и ожидания .

«МЮ» взял классного исполнителя, но по премиальной цене. При правильной интеграции он принесет много пользы. Но сперва Амориму нужно придумать, как совместить его со схемой и Амадом. Не такая уж простая задача .

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Фото: Gettyimages.ru /David Rogers, Ryan Pierse, Alex Pantling