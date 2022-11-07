Саутгейт выключил Кейна так, как не смогли даже Пеп и Клопп. Разбираем проблемы Харри в сборной

Скриньте! Вадим Лукомский сочувствует игроку «Тоттенхэма».

Харри Кейн подходил к чемпионату мира в погоне за рекордом по голам за сборную Англии. Он отстает от Уэйна Руни на два мяча – обойдет в любом случае, но сделать это на ЧМ было бы особенно красиво.

На клубном уровне Кейн проводит лучший сезон за последние пять лет – забивает 0,81 гола на 90 минут. На фоне Эрлинга Холанда такая форма не выглядит космической, но именно так мы бы ее называли в любой другой сезон. Также не забываем, что голевые подвиги Харри выдает в «Тоттенхэме», а не « Ман Сити».

Группа англичан казалась весьма удобной для приятного разогрева и достижения нужной отметки перед плей-офф. Вместо этого Кейн завершил этот отрезок с нулем голов и максимальным количеством оскорблений со стороны болельщиков. Недавнее исследование института Алана Тьюринга выявило, что, обсуждая матчи Англии в твиттере, фанаты использовали абьюзивную лексику в адрес Харри почти в три раза чаще, чем к любому другому игроку. Трагичное расхождение ожиданий с реальностью – повод углубиться в проблему.

Для начала необходимо проговорить очевидное: главная причина отсутствия голов у Кейна – резкий обвал в количестве и качестве моментов . Тут ситуация прямо пугающая – почти в три раза меньше ударов и остроты, более низкое качество ударов (при меньшем количестве!) и двукратный обвал по части действий в штрафной:

Есть более простое описание глубины проблемы – вообще без xG: в «Тоттенхэме» Кейн бьет в створ ровно столько же, сколько в сборной наносит любых ударов (1,62 на 90 минут).

За три матча группы Харри накопил 0,4 xG при крайне низком среднем качестве ударов. В таких условиях о переносе клубной результативности на уровень сборной не может быть и речи. В команде Саутгейта Кейна банально «плохо кормят». В такой среде от нападающего нельзя требовать больше 1 гола (и даже 0 не провал). При крутой реализации можно выжать больше, но для осмысления проблемы нужно разбираться именно в том, почему так мало моментов.

Откуда такая пропасть в показателях? Вопрос трактовок. Итоговые цифры нападающего – это всегда баланс факторов (индивидуальные навыки, вариативность и качество открываний, текущая форма и стиль команды). При небольших колебаниях нужно проверить каждое из этих направлений – возможно, нападающий стал хуже открываться или банально плохо готов физически, но у нас речь не про колебания, а про обвал по всем фронтам. Такое возможно только из-за стиля команды и неэффективной роли игрока в рамках этого стиля.

Для контекста: за время в «Тоттенхэме» Кейн пребывал в разной форме, но никогда не опускался ниже 0,38 xG на 90 минут. Опустить такого форварда до 0,16 на 90 – уникальное антидостижение. В том числе потому что Харри максимально вариативный надающий, который может играть в атаке любого типа.

Еще одной потенциальной трактовкой обвала мог служить уровень соперников. Но это не наш случай – пропасть между Англией и соперниками по группе явно больше, чем между «Тоттенхэмом» и клубами АПЛ, где каждая четвертая встреча – с клубом топ-6 (в группе испытаний такого уровня не было вообще).

Кажется, пора признать, что ключевой фактор – стиль Саутгейта в сборной и роль Кейна в его планах .

В «Тоттенхэме» Антонио Конте у Кейна три основных приема (плюс куча импровизационных – бонусных) – контратаки с выгодными стартовыми позициями, опускания в глубину для направления атаки с последующим возвращением в штрафную и игра головой внутри штрафной. В каждом из приемов Конте максимизирует таланты Кейна, адаптируя под него детали.

1. Контратаки Конте более опасные, потому что команда организует оборону так, чтобы два игрока всегда были в высоких позициях. Как правило, это Кейн и Сон – еще группа мигом их поддерживает. Команда изначально в хорошей позиции и не боится насыщать быстрые атаки большим количеством игроков. Из-за описанного приема схема «Тоттенхэма» при позиционной обороне в некоторых матчах даже напоминала 5-3-0-2 – настолько явно пара форвардов освобождалась от обороны.

Искусство Конте в том, чтобы организовать остальную часть команды при обороне так, чтобы от свободы форвардов было больше пользы, чем вреда. Обычно эта фишка помогает команде – и уж точно помогает созданию шансов.

2. Опускания Кейна в полузащиту (иногда даже поглубже) тоже уже давно стали частью системы Конте. В такие моменты важно создание ему максимального количества вариантов. В «Тоттенхэме» почти всегда есть четыре опции – высокая позиция латераля на каждом из флангов (для разворота атаки) и два партнера Харри по атаке (для прямого обострения).

Опускайющийся в полузащиту Кейн становится не только важным элементом развития атаки, но и более опасным игроком. В таком раскладе он возвращается в штрафную в финальной стадии, а не находится там весь эпизод – его труднее опекать.

3. Внутри штрафной угроза со стороны Кейна возрастает из-за перегруза, который использует «Тоттенхэм». Конте рассказывал, что при позиционных атаках старается насытить последнюю линию 5 (иногда 6) игроками. Да, внутри этой структуры команда часто действует примитивно – через подачи, но такое насыщение отвлекает внимание от Кейна и создает ему более комфортные условия.

Саутгейт выключил все три основных приема Кейна – и ничем их не заменил . Если нужно дать название роли Кейна в рамках сборной, это будет «изолированный нападающий» . Классическая карта Саутгейт-болла выглядит так – перепасовки между защитниками и опорниками без продвижения через центр; нападающий отрезан от розыгрышей и связей с любыми партнерами:

В рамках этой роли у Харри нет регулярных отходов в полузащиту. В редких эпизодах, когда проявлял инициативу и опускался, ему просто не создавали вариантов для продолжения. Например, в этом моменте нет открывания на правом фланге (Триппьер слишком низко), а два игрока в центре атаки в явном меньшинстве и хорошо перекрыты:

Огромный контраст с «Тоттенхэмом», где в момент опускания Кейна запускается ряд синхронных маневров.

При навесах вместо перегруза последней линии Саутгейт создает нападающему ситуацию 3-в-1 (или – в лучшем сценарии – 2-в-1):

Контратаки Англии опасны за счет качеств игроков, когда соперник раскрывается, но механизмов, которые делали бы их опасными в любой момент, у Саутгейта нет. Конте для этого оставляет пару игроков в умышленно высокой позиции. Саутгейт не просто не оставляет Кейну партнера для оперативного взаимодействия – он еще заставляет вингеров отрабатывать до упора на фланге:

Снова-таки огромный контраст с «Тоттенхэмом», где есть постоянная поддержка от Сона и еще один набегающий игрок (например, Кулусевски). Фундамент таких контратак – расположение в момент возврата мяча. Сборная Англии слишком труслива, чтобы провоцировать такие эпизоды, хотя качества игроков для такого футбола есть.

Конечно, не стоит загонять такого универсального форварда как Кейн в шаблон Конте. Он может действовать иначе – например, открываться в зоны между крайним и центральным защитником (как на раннем этапе карьеры). Или играть спиной к воротам – держать фиксированную позицию для получения вертикальных передач. Может играть чистого нападающего.

Саутгейт мог выбрать правильную версию и «кормить» ее соответствующим образом. Вместо этого он нейтрализовал все приемы Харри – и не заменил их ничем. Внутри штрафной на Харри в лучшем случае приходится роль якоря – например, он полезно открыл пространство для рывка Джуда Беллингама в первом голе Ирану:

Подвиг Харри в том, что из такой роли он выжал три ассиста (пускай пока остается без голов). Но даже эти моменты – следствие максимальной эффективности, когда соперник раскрывается, а не стартовые наработки. Все три голевые родились, когда Англия уже вела в счете (и получала пространство).

В плане мастерства и вариативности Харри не перестает удивлять: два паса – тонко вырезанные кроссы низом:

Характер и качество исполнения показывают, как Кейн цепляется за редчайшие шансы в роли, которая транжирит его потенциал. Против Уэльса он сделал всего 9 передач и 1 ассист. Против Ирана – 13 передач, 2 ассиста. Первый показатель олицетворяет низкую вовлеченность и плохой уровень доставки мяча. Второй – высокую эффективность Харри при каждом контакте с мячом.

При пересчете действий на 90 минут Кейн оказывается на 20-м месте (из 20 сыгравших игроков) по вовлеченности в игру. На 19-м – другой нападающий Каллум Уилсон (что подчеркивает изолированность роли – просто Уилсон выходит на концовки, когда игра более раскрыта). На 18-м – вратарь Джордан Пикфорд. Между ним и нападающими – пропасть (почти 10 передач за игру отрыва от Кейна).

В относительных значениях (то есть с учетом того, сколько команда владеет мячом) такой изолированности форварда нет ни в одной другой сборной ЧМ. Это определенно часть осторожной стратегии Саутгейта, которая не кажется оптимальной с таким составом, но все-таки может принести результат. Но даже так: она явно бьет под потенциалу звездного нападающего.

Сборная Англии – вампирическая команда. Футбол Саутгейта высасывает из матча обострения. Их не делает Англия, но меньше шансов получает и соперник (либо Англия удерживает мяч поперечными пасами, либо оказывается большим числом за линией мяча в момент потери). Невольной жертвой вампиризма становится Кейн.

И все же – наблюдать за издевательствами над Харри больно. Кейн – адаптивный нападающий, способный играть в любой футбол. Увы, нет нападающего, который блистал бы в текущей системе Саутгейта. Кажется, Гарет придумал, как неэффективно использовать Кейна. Раньше казалось, что это возможно, только если посадить его на скамейку.

То, что Харри в таких условиях выжал 3 голевых паса, – маленькое чудо. То, что он получает в 3-4 раза меньше моментов, чем мог бы с его качествами, – тактическое преступление Саутгейта . В случае командного успеха об этом забудут. Более того, из-за остроты стандартов, исполнения пенальти и умения реализовать трудные шансы Кейн может положить пару мячей (особенно если Англия задержится на турнире).

Но если этого не случится, надо помнить, в каких адских условиях он сейчас обитает. Он цепляется за каждый шанс и приносит пользу вопреки системе Саутгейта. Это должно вызывать уважение, а не хейт.

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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse; REUTERS/Lee Smith