АПЛ – 30 лет. Каким был первый сезон? Рекордный трансфер? И как «МЮ» Фергюсона пропустил уже на 5-й минуте?

15 августа 1992 года английский футбол начал новый отсчет. В этот день, 30 лет назад, девятью матчами стартовала Премьер-лига. 22 клуба отреклись от старомодного малопривлекательного Первого дивизиона (у нас вообще достаточно доказательств его существования?)

Теперь их игра, история и таланты стали частью большого шоу. Всем заправлял Sky Sports – медиамагнат Руперт Мердок предложил 304 миллиона фунтов за телеправа и оплатил запуск футбольного аттракциона, сначала продававшего для компании спутниковые тарелки, а затем покорившего мир.

Позади 30 сезонов, 50 клубов-участников, 7 клубов-чемпионов – и нам это не надоело!

«Полностью новая игра с мячом». Sky Sports раскручивал лигу по-американски – с чирлидингом и фейерверками

По содержанию Премьер-лига оставалась Первым дивизионом: то же количество команд (22), структура вылета и распределения еврокубковых мест. Новой была обложка. Sky Sports энергично учил клубы и игроков делать телепродукт, помогая обжиться во внезапно ставшей гламурной реальности.

«Слегка пугало, что меня просили сниматься в рекламе и давать интервью каждую неделю, но было весело. Мне повезло быть там, когда лига так менялась. Это было нечто особенное», – вспоминал новичок «Тоттенхэма» Даррен Андертон, купленный у «Портсмута».

Рекламным слоганом перезагрузки были слова The whole new ball game («Полностью новая игра с мячом»). Представители 22 клубов снялись в ролике под песню Simple Minds – Alive & Kicking и, наверное, показали чуть больше, чем стоило.

Настоящее представление Sky приберег на первый понедельник сезона. Повезло вынесенному матчу «Манчестер Сити» – «Куинз Парк Рейнджерс». Игру показывали в прямом эфире, но все самое яркое случилось до стартового свистка. Центральный круг старого стадиона «Ман Сити» «Мэйн Роуд» заняли чирлидерши, одетые в майки с логотипом Sky Sports. Газон на какое-то время накрыло дымом от фейерверков, а мяч и вовсе спустили с неба на парашюте. Правда, с пиротехникой вскоре пришлось подвязать: запущенная перед матчем «Саутгемптона» петарда улетела на ближайшую автозаправку.

«Понедельники. Изменились, – провозгласил ведущий Ричард Кейс. – Больше никакой депрессии в начале недели, с нами полностью новая игра с мячом на Sky Sports. Это означает немного улыбок и веселья для всей семьи». Телевизионщики без стеснения скопировали модель из NFL для программы Monday Night Football – той самой, которая через много-много лет подарит нам дуэт Каррагер-Невилл.

А первой игрой АПЛ, показанной по телевизору, днем ранее стал матч «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль». Хозяева победили 1:0 благодаря голу Тедди Шерингема. В интервью FourFourTwo Шеррингем рассказал: «Даже спустя 25 лет люди говорят со мной об этом. Приятно вспомнить, тем более это был хороший гол. Тогда я не представлял, насколько важным для меня он станет. Через три матча я перешел в «Тоттенхэм», где выиграл первую «Золотую бутсу» Премьер-лиги, чем очень горжусь. Игры в прямом эфире и танцующие девушки придавали всему пикантность».

И только тогда в левом верхнем углу появилась привычная табличка с указанием счета и сыгранного времени. Вот уж что точно было хорошей идеей.

Ширер в «Блэкберне», Дэвид Джеймс в «Ливерпуле». Супертрансферы того лета

Хлынувшие ТВ-деньги (больше не надо было делиться с низшими этажами Футбольной лиги) и обещанное преображение подталкивали клубы к дорогим покупкам, а уехавших звезд – к возвращению. Крис Уоддл, например, за 1 млн фунтов перебрался из «Марселя» в «Шеффилд Уэнсдей» и стал Игроком года по версии журналистов (FWA Footballer of the Year).

Никто не жалел денег. «Ливерпуль» перетащил из «Уотфорда» вратаря Дэвида Джеймса. «Лидс» отвалил 2 миллиона за легенду «Арсенала» Дэвида Рокасла. Но по-настоящему встряхнул рынок новый британский трансферный рекорд – «Блэкберн» за 3,6 млн купил у «Саутгемптона» Алана Ширера.

Будущий лучший бомбардир АПЛ сразу взялся за дело, забив «Кристал Пэлас» первые из своих 260 голов в новой лиге.

В первом туре АПЛ сыграли всего 13 легионеров. Среди них Шмейхель и Кантона

Тренеры всех 22 клубов были британцами. На футболках уже проскакивали спонсоры из «остального» мира (японские Sharp и JVC у «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», Carlsberg у «Ливерпуля»), но многие клубы патриотично рекламировали локальные компании.

Премьер-лига еще не стала международным брендом и магнитом для лучших из лучших.

Поток легионеров пока сдерживали не только традиции, но и правила. В ранние годы АПЛ на поле разрешалось держать трех небританцев (то есть не англичан, шотландцев, валлийцев, североирландцев, а также ирландцев). Ценность успешного приглашения легионера была несоизмеримо другой.

В результате в первом туре Премьер-лиги вышли лишь 13 легионеров. Их можно даже перечислить: Эрик Кантона (Франция, «Лидс»), Петер Шмейхель (Дания, «Манчестер Юнайтед»), Андрей Канчельскис (Россия, «Манчестер Юнайтед»), Андерс Лимпар (Швеция, «Арсенал»), Йон Йенсен (Дания, «Арсенал»), Мишель Вонк (Нидерланды, «Манчестер Сити»), Гуннар Халле (Норвегия, «Олдхэм»), Крэйг Форрест (Канада, «Ипсвич»), Роланд Нильссон (Швеция, «Шеффилд Уэнсдей»), Ханс Седжерс (Нидерланды, «Ипсвич»), Ян Стейскал («КПР», Чехословакия), Роберт Важиха (Польша, «Эвертон»), Ронни Розенталь (Израиль, «Ливерпуль»).

Лишь 15.6% игроков в первом сезоне Премьер-лиги были иностранцами, они представляли 52 страны. Самыми востребованными оказались норвежцы (8 футболистов).

Из списка выше только Шмейхель сыграл во всех 42 матчах чемпионата, а Кантона с 15 голами более чем в два раза перебил конкурентов в легионерском бомбардирском зачете. 25 августа француз сделал исторический первый хет-трик («Лидс» разгромил «Тоттенхэм» 5:0), а в ноябре за 1,2 млн фунтов перешел в «МЮ». Где стал не только чемпионом, но и лучшим ассистентом лиги (16).

Уже в 1999-м «Челси» выставит стартовый состав из иностранцев. Двух французов и итальянцев, голландца, испанца, нигерийца, румына, норвежца, бразильца и испанца выпустил итальянский тренер Джанлука Виалли.

В сезоне-2021/22 легионеры составили 57,7% игроков АПЛ.

Первый гол в истории АПЛ уже на 5-й минуте пропустил «Ман Юнайтед». После длинного заброса аута!

Шанс войти в истории был у игроков 18 клубов – 9 матчей первого дня стартовали одновременно. Героем паб-квизов стал нападающий «Шеффилд Юнайтед» Брайан Дин. На 5-й минуте домашнего матча с «МЮ» он вклинился между Стивом Брюсом и Гари Паллистером и замкнул головой дальний загруз Карла Брэдшоу с аута. Позже Дин забил еще, «Шеффилд» победил 2:1.

«Мы работали над этим стандартом все лето, так что гол принес удовлетворение, пускай он и не был самым красивым. Кто-то из парней сказал мне, что это был первый гол в Премьер-лиге. Я вообще не знал. Вокруг было много хороших игроков: Марк Хьюз, Алан Ширер, Тедди Шерингем, Иан Райт. Забить первый мяч в истории и ассоциироваться с такими футболистами было честью», – признавался Дин.

Возможно, победить «Шеффилд Юнайтед» помогла психологическая хитрость с предматчевой программкой. Ее оформили в праздничном рождественском стиле (в августе!). Тренер Дейв Бассетт нацепил костюм Санты, а Дин сфотографировался в мишуре. Это было идеей Бассетта. Он сказал, что команда начинает нормально играть только после Рождества, поэтому стоит заранее закатить вечеринку.

«Манчестер Юнайтед» стартовал с двух поражений. Следом за «ШЮ» будущий гегемон разгромно проиграл «Эвертону» на «Олд Траффорд» – 0:3. Лишь очко в трех первых турах, воздержание от первого места вплоть до января. Эти парни хоть на что-нибудь способны?

Рождение АПЛ совпало с запретом брать вратарям мяч в руки после паса назад. Это правило изменило игру, но сначала было сложно (и весело)

Майкл Кокс, автор книги The Mixer о развитии тактики в АПЛ, видит одним из факторов стремительного роста новой лиги совпавший по времени запрет вратарям брать мяч в руки от своего игрока. После циничного убивания времени на ЧМ-1990 и особенно на Евро-1992 терпеть это дальше уже было нельзя:

«Введение в 1992 году этого правила изменило футбол. С 1925 года – когда офсайд стал считаться по двум соперникам, а не трем – ни одно изменение не повлияло столь эффективно на зрелищность. В эпоху Премьер-лиги хватало корректировок: другая интерпретация офсайда, больше строгости в отборе мяча, новые правила по вводу свободных. Но 1992-й буквально поменял игру. <...> Sky очень повезло, что футбол сделал грандиозный шаг перед сезоном-1992/93. Без этого скачка в зрелищности матчей Премьер-лига не превратилась бы в сегодняшний многомиллиардный продукт».

Матчи стали быстрее и событийнее, а лишенным самой простой опции защитникам нужно было становиться изобретательнее.

Но не все оказались к этому готовы.

Вратарь «Ман Сити» Энди Диббл в предсезонном спарринге слишком долго соображал, что же ему делать, пошел в стык с нападающим и сломал ногу.

Первый тур АПЛ предсказуемо не обошелся без веселья и примеров рассинхрона между защитниками и вратарями. Камбэку «Норвича» на «Хайбери» (с 0:2 до 4:2) помогла нервозность Тони Адамса. Тот без возможности отпасовать в руки Дэвиду Симэну замешкался и подарил мяч нападающему Марку Робинсу.

Введение нового правила стало огромной проблемой для двух клубов, символизировавших старый Первый дивизион – «Ливерпуля» и «Лидса».

«Лидс» Говарда Уилкинсона был последним чемпионом до рождения АПЛ. В новой лиге клуб из Йоркшира рухнул на 17-е место. Не в последнюю очередь из-за вратарских ограничений. Полузащитник Гари Спид признавал: «Это значительно повлияло на нас. Раньше центральные защитники откидывали мяч вратарю, а Джон Лукич выносил на меня и Ли Чапмана. Внезапно мы больше не могли так делать». Неслучайно Лукич первым был наказан за то, что взял мяч в руки от своего защитника.

Игравший за «Ливерпуль» Ник Тэннер отмечал: «Это сидело в голове – нельзя отыгрывать назад. Раньше «Ливерпуль» просто убивал матчи. Ведем 1:0. Отдаем мяч назад Брюсу Гроббелару. Он придерживает, потом к нему опускается Фил Нил, Брюс выкатывает ему. Такое прекратилось».

«Ливерпуль» пропустил 55 голов – так много не было с сезона-1964/65.

Вратари превращаются в защитников. Виноваты изменения в правилах и тактике

Всего 2 замены, одно тренерское увольнение, только судья знал, сколько добавил. АПЛ была и такой

Пара штрихов к портрету эпохи:

• С этого сезона тренерам АПЛ доступны 5 замен, они могут выбирать из 9 игроков на скамейке. В сезоне-1992/93 с выбором было попроще: всего 3 резервиста и 2 разрешенные замены.

• До сезона-1995/96 в Премьер-лиге было 22 команды и 42 матча в чемпионате.

• До введения светодиодных табло (на таких резервный судья показывает всему стадиону, сколько добавлено времени) количество дополнительных минут знал лишь основной рефери.

• Раньше понятия трансферного окна не существовало. Дедлайном было 31 марта. Так продолжалось до сезона-2002/03.

• В дебютном сезоне 21 тренер из 22 продержался до конца чемпионата. Не повезло лишь Иану Портерфилду из «Челси» – его в феврале 1993-го заменил Дэвид Уэбб.

Чем закончился первый сезон Премьер-лиги

• Чемпионом стал «Манчестер Юнайтед», проваливший старт. Проблемы у команды Фергюсона наметились и в марте (6 очков в 5 матчах), но мощный рывок из 7 побед подряд (в том числе и поздняя над «Шеффилд Уэнсдей», подарившая миф о Ферги-тайм) удержал на расстоянии «Астон Виллу».

Так зарождалась династия.

• Сенсационным претендентом на титул был «Норвич». Прелесть той команды не только в голах Криса Саттона, но и в высоком финише с отрицательной разницей мячей (минус 4). Этому поспособствовали 16 побед в 1 гол и поражения 1:7 от «Блэкберна» и 1:5 от «Тоттенхэма».

«Норвич» заскочил в Кубок УЕФА, где вынес «Баварию», чем в Норфолке до сих пор очень гордятся.

• На самое дно провалился «Ноттингем Форест» Брайна Клафа. Мало что предвещало такое титаническое падение: после чемпионства-1978 команда Клафа лишь однажды финишировала ниже 9-го места.

За два матча до конца бедственного сезона Клаф объявил о завершении карьеры в 58 лет (Фергюсон после 58 выиграл 8 титулов АПЛ). Результаты, споры с руководством, алкоголизм и проблемы со здоровьем подвели черту для величайшего тренера «Ноттингем Форест».

• «Арсенал» закончил лишь на 10-м месте, но взял Кубок Англии и Кубок Лиги и отобрался в Кубок обладателей кубков.

Для Премьер-лиги все только начиналось.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Stephen Munday, Mike Hewitt, Neal Simpson – EMPICS, Shaun Botterill, Allsport