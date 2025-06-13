Тренды АПЛ от Лукомского и Палагина: Пеп отстал от революции, фулбеки заврались, вратари сверкают ассистами

И Джейкоб Мерфи. Да, Джейкоб Мерфи.

Главные выводы и наблюдения по итогам английского сезона.

Похоже, в АПЛ грядет мини-революция – от нее отстал Пеп

Крах «Манчестер Сити» – один из фундаментальных сюжетов сезона. Травма Родри – удобная точка отсчета и соблазнительное обоснование почти всех проблем, но похоже, что кризис все же более глубокий. Испанец мог прикрыть часть бед, но вряд ли спас бы сезон.

Возможно, лучший свидетель в пользу этой версии – Пеп Гвардиола. «Современный футбол – это стиль, в котором играют «Борнмут», «Ньюкасл», «Брайтон» и «Ливерпуль». Это современный футбол. И он не такой уж позиционный. В этом стиле необходимо оседлать ритм», – зафиксировал каталонец.

Важнейшие слова. Все-таки нечасто главный тренер эпохи выступает с заявлением, что мы находимся в процессе тактической революции, в которой он не ведет всех за собой, а лишь догоняет.

Совсем уж показательно, что за словами последовали дела. «Сити» активно обновляется: за зимнее окно и начало летнего взяли Абдукодира Хусанова, Витора Рейса, Нико Гонсалеса, Омара Мармуша, Раяна Аит-Нури, Райана Шерки, Тейани Рейндерса.

Во-первых, оцените масштаб: богатый клуб, затянувший с перестройкой, правда взялся за дело. Во-вторых, только Гонсалес и Рейндерс выглядят классическими трансферами Пепа, который когда-то грозился выпустить 10 центральных полузащитников – и часто выбирал максимальное количество футболистов такого профиля.

«Сити» перестраивает состав вокруг скорости (как у защитников, так и у атакующих игроков), а контроль и пасы – полезные, но бонусные качества. Крайне интригующий заход в комбинации с вердиктом Гвардиолы. Как и приход в штаб Пепа Лейндерса, которому знакома португальская периодизация и немецкая классика Юргена Клоппа – очень вероятно, он приходит не заполнить освободившееся место, а именно дать нечто совсем новое.

Процессы внутри «Ман Сити» красиво ложатся в гипотезу о тактическом сдвиге, но можем ли мы разглядеть его в масштабах всей лиги? Если коротко: да, куча объективных параметров подтверждают субъективное наблюдение Пепа.

В этом сезоне самая высокая пропорция ударов после контратак от общего числа ударов (10,2%) и самая высокая пропорция голов (7,1%) за все время ведения статистики Opta. Еще надо учитывать, что у этого поставщика данных суровое определение контратак – не каждая быстрая атака сюда вписывается.

В абсолютных значениях тоже виден рост числа удачных контратак.

Важно не сводить тренд только к контратакам. Он шире: скорость приходит на смену контролю. Две статистически самые горизонтальные команды (наименьшая скорость по метрам продвижения на количество использованных передач) – «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Две самые вертикальные – «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Две истории провала и две истории успеха.

При этом пути «Форест» и «Борнмута» показывают, каким разным может быть использование скоростных преимуществ. Это 17-я и 1-я команда по возвратам мяча на чужой трети. Грубо говоря, «Форест» – автобус и контратаки на пространстве. «Борнмут» – прессинг с мгновенной вертикализацией после возврата мяча. Но и там, и там скорость продвижения вознаграждалась.

У команд припасен дополнительный защитник на поле

Символ тренда на контратаки – механизм, который позволяет командам в один ход перестроиться из прессинг-режима в автобус. За него часто отвечали атакующие игроки, садившиеся пятым защитником в линию. Главное условие: игрок должен не просто пахать, а четко понимать, что требуется в оборонительной роли. Сам по себе прием не новый, но в этом сезоне стал максимально популярным и вариативным.

Самый попсовый пример – когда пятым в линию опускается вингер. Тут бешеная конкуренция. Наш личный топ-3: Джейкоб Мерфи из «Ньюкасла», Янкуба Минте из «Брайтона» и Алекс Ивоби из «Фулхэма». С их помощью тренеры решали разные задачи. Мерфи опускался в момент, когда команде требовалась передышка от прессинга. Минте – чтобы отзеркалить соперника с пятеркой. Ивоби – для сдерживания топ-команд. Не только справлялись с заданием, но и сохраняли угрозу в контратаках.

Модный прием в последние годы – опускания опорника. В их случае – не на фланг, а в центр защиты. С разной частотой использовали «Астон Вилла», «Ноттингем», «Борнмут», «Брентфорд», «Вест Хэм» и даже «Тоттенхэм». У многих работало, но с этим механизмом связан чуть ли не главный тактический фэйл года – в исполнении Хулена Лопетеги. Речь про дуэль, которую испанец организовал для Эдсона Альвареса.

Против Николаса Джексона из «Челси».

Легенда и тайный спонсор пункта – Жоэлинтон из «Ньюкасла». Опускания бразильца в защиту примечательны не только тем, что когда-то он был нападающим. Еще и выбором позиции: становился третьим центральным, сдвигая номинального центрального во фланг.

Комплименты за популяризацию приема достаются Унаю Эмери и Эдди Хау. Держали на поле не одного латентного защитника, а сразу двух. Благодаря этому могли тушить пожары в разных местах, при этом сохраняя угрозу в контратаках – предельно важных для реализации их идей.

Ложные фулбеки совсем заврались

Ничего особенного, просто латерали «Ливерпуля» – два из двух игроков в штрафной.

У осеннего «Тоттенхэма», в веселый период жизни, латерали регулярно сталкивались в чужой опорной.

Отдельного упоминания заслуживает и новый образ Марка Кукурельи. Испанец провел самый результативный сезон в карьере и регулярно забивал с позиции форварда – при этом на первой стадии построения атаки вообще играл левого внешнего ЦЗ.

Мы уже давно привыкли к классике ложной роли: смещение крайнего защитника в опорную зону для повышения контроля. Как правило, такую задачу получал один фулбек. Сейчас вариативность достигла пика, а спецзадания распространяются на оба фланга – вернее уже не фланга, а зоны, которую мы затрудняемся назвать.

Предлагаем сделать лицом этой тенденции Арне Слота. Он вывел вариативность использования крайних защитников на новый уровень. Для голландца латерали – тактический инструмент влияния. Два-три разных образа за один матч – нормальное дело. Этот тренд подробно описывал Трент (привет, Арне!):

«Моя роль плавно меняется на протяжении всей игры в зависимости от того, как соперник прессингует нас, поэтому в матчах происходит много тактических изменений. Указания Арне разнообразны: куда мне нужно выдвинуться или куда не стоит, когда поддерживать ширину на фланге или опускаться в линию к защитникам, когда идти в полузащиту или занимать позицию «восьмерки», когда Мо Салах смещается с фланга и я поднимаюсь выше в качестве вингера. Все это разные вариации.

Арне дает нам эту информацию всю неделю, перед игрой и во время игры. Он продумывает сценарии, чтобы у нас были ответы на все вопросы по ходу матча: например, если они будут прессинговать, мы будем располагаться таким образом, а если прессинг будет организован по-другому, мы будем располагаться иначе. У любой проблемы, которую могут создать нам, есть решение».

Слот – безусловный лидер движения за свободу крайних защитников. Остальные не отстают.

Смелость в опорной вознаграждается

Одна из главных проблем, c которой столкнулись тренеры АПЛ в прошлом сезоне, – поиск альтернатив основному опорнику. Вылетали по разным причинам. Большая травма – потеря Родри для «Ман Сити». Финансовые вопросы – продажа Дугласа Луиса из «Астон Виллы». Уход на повышение – Паскаль Гросс (разменял «Брайтон» на «Боруссию» Д) и Жоау Пальинья (переход из «Фулхэма» в «Баварию»). Дисциплинарные проблемы – Марио Лемина в «Вулвз».

Эпидемия запустила тренд на максимальную смелость. Ее можно разбить на две составляющие. Во-первых, тренеры предпочитали искать альтернативу не на трансферном рынке, а внутри команды (смелость в маркетинговом плане). Во-вторых, делали выбор в пользу игроков, которые в первую очередь хороши на мяче, а не в разрушении (смелость в игровом плане). Возможно, связано с лютующим PSR , но мы не против – изменения делали команды более яркими.

Олицетворение тренда – союз Арне Слота и Райана Гравенберха в «Ливерпуле». Фактически продолжили путь Юргена Клоппа, который пытался вылепить опорника из техничного, но несбалансированного Алексиса Мак Аллистера. Бонусом стал тот факт, что Слот знал о возможностях Гравенберха по Эредивизи. Райан идеально вписался в новый стиль «Ливерпуля», который требует от опорника тотального спокойствия под давлением.

Похожие кейсы – в «Астон Вилле» и «Ньюкасле». В этих командах функции разыгрывающего передали Юри Тилемансу и Сандро Тонали. Тренеры не только пересмотрели их роль, но и помогли перезапустить карьеру. Тилеманс из первого запасного Эмери превратился в лидера топ-лиг по игровому времени. Тонали из трансферного провала (помним про годичный бан) – в игрока, который поднимает команду из середины таблицы в зону ЛЧ. В обоих случаях команды прибавляли в позиционных атаках – в аспекте, который часто подводил в предыдущие годы.

Заявка на самое оригинальное решение – мышление Марку Силвы из «Фулхэма». Продав разрушителя Пальинью, португалец преобразовал не только опорную, а всю полузащиту. Частое явление – сразу три десятки на поле. Кто-то стартовал в опорной (Андреас Перейра), кто-то на фланге (Алекс Ивоби), а кто-то на привычном месте под нападающим (Эмил Смит-Роу). Изящество воплотилось в клубный рекорд по очкам в АПЛ.

Голевые Эдерсона отражают более широкий тренд

После финала Лиги чемпионов-2022/23 Пеп Гвардиола назвал кипера «Интера» Андре Онану – «Андреа Пирло в воротах». Похоже, теперь это не описание уникальных качеств конкретного вратаря, а новая роль на поле. Лучше всего она характеризует Эдерсона, который отдал в этом сезоне четыре (ЧЕТЫРЕ!) ассиста.

Бразилец внес ключевой вклад в обновление рекорда по вратарским ассистам за сезон: в АПЛ-2024/25 киперы собрали девять голевых передач. Сразу двое отдали больше одной: еще Марк Флеккен из «Брентфорда».

Рост вовлеченности вратаря в построение атак – не новый тренд. Просто важнее стало прямое созидание вратаря, качественные дальние пасы. Эта тенденция прямо связана с модой на прессинг при персональных ориентировках. Все ближние опции оказываются перекрыты, зато на чужой половине поля много пространства – при качественном исполнении будет возможность для прямого обострения.

Тренд на вратарские голевые соседствует с сокращением средней длины паса у киперов. 10 лет назад она составляла 40,5 метров. Сейчас – 29,7 метров (и стабильно снижается). То есть вратари участвуют в начальной стадии атаки, которая предполагает короткие пасы и выманивание соперника в давление, а уже потом получают шансы наказать в один пас. Умение исполнить такой пас – ценный бонус скилл.

«Команды используют персональный прессинг при наших розыгрышах от ворот. Они агрессивнее, чем когда-либо раньше. Ранее они были более осторожны. Теперь почти все стали невероятно смелыми», – объяснял Гвардиола.

На практике выглядит примерно так. «Ньюкасл» использует персональный прессинг на чужой половине. При таком давлении все опции перекрыты, а вратарь – единственный игрок без давления. Эдерсон получат возможность продвинуться и подготовить пас.

Результат – выход Омара Мармуша один на один.

В матчах с таким сочетанием факторов бразилец организовывал по несколько подобных обострений. Голевые – не случайность. Их могло быть больше. И в то же время они зависят от поведения соперника: если прессингуют с персоналками, шансы быть наказанными возрастают.

Оригинальный «Пирло в воротах» тоже периодически напоминал о своих талантах. Вот пример из матча против «Брентфорда». Персональный прессинг соперника, но кипер свободен и продвигается.

Результат – выход Диогу Далота один на один.

Еще один яркий представитель течения – Давид Райя. Он собрал больше всех продвигающих передач. Основной сценарий тот же: вратарь как свободный игрок под прессингом.

Пик инвертированности вингеров. Джейкоб Мерфи – символ того, как важно разнообразие

В интервью The Athletic правый вингер «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи суммировал тенденцию вокруг своей позиции: «По профилю я отличаюсь от практически любого другого вингера в АПЛ. Кроме меня, только Бреннан Джонсон играет как правша на правом фланге. А ведь это привносит в игру совершенно другую динамику».

Мерфи – один из прорывов АПЛ-2024/25. В 30 лет выдал лучший год в карьере и закончил вторым в списке ассистентов. А еще организовал самую продуктивную связку сезона с Александром Исаком (семь голов от комбинации Мерфи-Исак).

Джейкоб прав: в лиге сейчас категорически явный перекос в сторону инвертированных вингеров (правша – слева; левша – справа). Для полноты картины в число исключений можно добавить Энтони Элангу, который в числе прочего выходил справа у «Форест»; двуногого Энтойна Семеньо (может использовать и приемы инвертированного, и классику); Адама Траоре (не был основным, но собрал семь ассистов).

Их продуктивность – хорошие напоминание о том, как важно разнообразие. Один из козырей – меньшая готовность защитников обороняться против устаревшего типа угрозы.

У тренда есть и другая сторона. Инвертированные фланги так прижились в лиге, что теперь там встречаются исполнители разного типажа: вингеры, дополнительные созидатели, скрытые форварды. И все же общий элемент – обратная флангу рабочая нога. Вероятно, пришло время для легкого разворота тенденции. Классика может быть не менее эффективной.

Рецепт хорошей (или не очень) тренерской отставки

Шесть клубов АПЛ успели поменять главного тренера по ходу сезона. Хронологически: «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Вулвз», «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Эвертон». «Тоттенхэм» в расчет не идет, так как решение по Энджу Постекоглу приняли после сезона. Тренд – не в аномальном количестве рокировок. Шесть увольнений – средний показатель за последние годы. Было и сильно больше, и сильно меньше. Скорее повод поговорить, от чего зависит успешность тренерской отставки. В этом сезоне появилась четкая корреляция.

Из шести рокировок успешными оказались две: Дэвид Мойес вместо Шона Дайча в «Эвертоне» и Витор Перейра вместо Гари О’Нила в «Вулвз». В обоих случаях команду, которая шла на вылет, вытаскивали задолго до финишной прямой. Общая черта – расчет на косметические, а не радикальные перемены. Схема и стиль оставались прежними, а менялись лишь мелкие, но очень важные детали. У Мойеса это свобода для лидеров атаки и появление в основе игроков, в которых по каким-то причинам не верил Дайч. У Перейры – смелая роль латералей и прогресс на стандартах у своих ворот (четыре пропущенных против 16 при О’Ниле).

Именно прогресс в деталях обеспечивал тот самый эффект нового тренера. Перейра, приходя в «Вулвз», говорил, что хочет стать для команды GPS-навигатором. Португалец не менял маршрут, но теперь игроки начали проводить куда меньше времени в пробках. Настолько прониклись, что даже не заметили отсутствие Матеуса Куньи – с отрывом лучшего водителя в команде. Оставшись без бразильца, выдали важную победную серию, которая окончательно похоронила конкурентов.

Противоположная история – с клубами, где затеяли не косметические, а капитальные перемены. В этой категории – Рубен Аморим вместо Эрика тен Хага в «МЮ», Руд ван Нистелрой на замену Стиву Куперу в «Лестере», Грэм Поттер – Хулену Лопетеги в «Вест Хэме» и Иван Юрич в должности на место Рассела Мартина из «Саутгемптона». Во всех четырех случаях рокировка делала хуже. Спорить можно лишь с масштабом падения. Был и незначительный регресс, и уж совсем явный.

Причин, почему радикальные перемены не срабатывали, несколько.

● Неподходящий под новую схему или стиль состав . Осложнялось спецификой зимнего окна и финансовыми проблемами клубов, которые решились на смену тренера. На поддержку нового часто не хватало ресурсов.

● Минимум времени на тренировки . Ссылаться на еврокубки может только «Манчестер Юнайтед», но в остальных клубах рокировки проходили зимой – в самый напряженный отрезок сезона в АПЛ, когда у игроков есть время лишь на восстановление.

● Сила АПЛ . Аморим отдельно отмечал этот фактор, объясняя контраст с успехами «МЮ» в Лиге Европы. Рассказывал, что в еврокубках у игроков больше времени на подготовку решений и выбор адресата для передачи. В АПЛ такой роскоши нет, из-за этого адаптация усложняется.

Отчаявшись навязать новый стиль, многие шли по пути упрощения. Аморим проводил лучшие матчи с «МЮ» вторым номером. Ван Нистелрой в какой-то момент перевел «Лестер» с четверки на пятерку защитников. А Поттер хоть и сделал «Вест Хэм» узнаваемым, предпочитал сушить матчи, а не ввязываться в перестрелки.

Новички слишком наивные, чтобы выжить

Второй год подряд из АПЛ вылетает тройка клубов из Чемпионшипа. Очень неприятный тренд, который мы объясняли отдельно . Ключевое объяснение – финансовое неравенство между лигами. Его не сглаживают даже парашютные выплаты, которые положены после понижения. Новичкам банально не с кем бороться за выживание – клубы АПЛ слишком сильны, к тому же всегда могут сменить тренера по ходу сезона. В итоге АПЛ превращается в закрытую лигу, ее представители с каждым годом становятся сильнее и отрываются еще дальше.

Главный вопрос: делают ли сами новички достаточно на поле? Ключевая претензия по последним сезонам – наивность. Почти все пытаются играть в футбол топ-клубов с составом, который не дотягивает даже до середняка. Наивность выражается в разных аспектах. Некоторые фанатично разыгрывают от вратаря («Бернли» при Компани, «Саутгемптон» при Мартине). Некоторые радикализируют игру без мяча («Лутон» Эдвардса, «Ипсвич» Маккены, «Саутгемптон» Юрича).

Отражение наивности – зашкаливающее количество привозов. В прошлом сезоне в пятерке худших по этому показателю были «Бернли» и «Лутон». В этот раз – «Саутгемптон» и «Ипсвич». Самое неприятное – урок даже не усвоили. Количество привозов возросло вдвое. У «Бернли» было «всего» 22 ошибки, приведших к удару, у «Саутгемптона» – 51.

Почему такое происходит? Вот лишь несколько теорий.

● Парашютные выплаты для клубов йо-йо . У команд слишком сильный состав по меркам Чемпионшипа. Логично, что преимущество в ресурсах трансформируется в доминантный стиль, который затем сложно реализовать на уровне АПЛ. Завышенные ожидания – тоже проблема. «Лестер» избавился от прагматичного Купера, когда команда даже не была в зоне вылета. Повлияло не только прошлое Стива (болельщики не приняли из-за связей с «Ноттингемом»), но и ностальгия по Энцо Мареске, который выводил команду из Чемпионшипа.

● Связь тренеров с Пепом . Она не только привлекает владельцев в плане пиара, но и ограничивает команду в гибкости на поле. Результат отходит на второй план. Главное – придерживаться популярного в Англии стиля.

● Клуб все чаще рассматривается как площадка для самопрезентации . Приверженность стилю в этих условиях – шанс заработать предложение топ-клуба. По этому пути пошли сразу несколько тренеров. Мареска стал первооткрывателем – принял предложение «Челси» сразу после победы в Чемпионшипе. Вылет из АПЛ – тоже не приговор. Венсан Компани ушел в доминирующую «Баварию». Рассел Мартин – в почти такой же «Рейнджерс». Стиль, который привел их команды к вылету, – оказывается не багом, а фичей, если рассматривать карьерный рост.

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