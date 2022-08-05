Впервые при Пепе и Клоппе судьбу АПЛ может решить трансфер форварда – Холанда или Нуньеса. Прямо как во времена ван Перси и Агуэро

Палагин предвкушает.

«Мы пытались заполучить Ван Перси, потому что знали, что он отличается от всех наших форвардов. С ним мы хотели улучшить команду, особенно перфоманс в ЛЧ. Как видите, Ван Перси уже стал важным игроком для «Юнайтед». У него 13-14 мячей в Премьер-лиге, для всех очевидно, что он изменил динамику. На данный момент он – разница между нами и «Юнайтед» в гонке ».

Если что, это Роберто Манчини из сезона-2012/13, со словами, которые идеально вписываются в тренд того времени в АПЛ. Тренд – покупка форварда, который напрямую влияет на расклад сил, в том числе – в чемпионской гонке. Даже трансфер Ван Перси со стороны «МЮ», на который так часто жаловался Манчини, был ответом на фантастический дебют Агуэро, о покупке которого «Сити» точно не пожалел 13 мая 2012-го.

В следующие сезоны тренд продолжал укрепляться. При желании в нем можно было усмотреть элементы тактики, а не просто попытку ответить конкуренту и захватить ценный сам по себе актив:

«Сити» покупкой Негредо перестроился на любимую схему Агуэро с двумя форвардами (сезон-2013/14) и вернул титул;

«Челси» подписал Диего Косту и сформировал убойную связку с Фабрегасом (сезон-2014/15), как итог – третье чемпионство Жозе;

Даже сказка «Лестера» (сезон-2015/16) не обошлась без приобретения форварда – Синдзи Окадзаки стал идеальным компаньоном для Джейми Варди, работая без мяча за двоих.

Спала тенденция лишь после переезда в Англию Гвардиолы и Клоппа. Перед первым совместным сезоном Юрген мощно высказался по тем, кто ждал еще одной гонки вооружений:

«Жду не дождусь, когда трансферное окно закроется. Не могу поверить, что вы настолько помешаны на нем. Вы даже не допускаете мысль, что можно улучшить команду не трансферами, а за счет тренировок. Я понимаю, что наша игра с «Арсеналом» была далека от идеала, но вы закрыли глаза на то, что мы забили четыре мяча, обратили внимание на то, что пропустили три, и начали рассуждать, что нам нужно усиление в защиту. Потом был матч с «Бернли», в котором мы владели мячом 81%, но не забили – после него нам уже, оказывается, нужен был форвард».

Респект Юргену! Освежающие слова про силу тренировок максимально совпали с реальностью: чемпионства «Ливерпуля» и «Сити» – ни разу не влияние трансферного окна с потенциалом атакующей перестройки. Гвардиола благодаря дополнительным тренировкам раскрыл новые таланты Агуэро, а после его ухода вообще обходился без форварда. «Ливерпуль» выиграл долгожданный титул с троицей Мане – Фирмино – Салах: Клопп оттачивал ее три сезона подряд.

Помимо недооцененности тренировок Пеп отмечал и другой фактор – хорошего нападающего просто-напросто очень сложно найти: «Как и вратари, форварды – самая специфическая позиция в футболе. То, что мы могли столько лет рассчитывать на Агуэро, было в какой-то степени привилегией. Когда мы поняли, что придется обходится без него, у нас было две опции – либо жаловаться, либо сказать, что у нас есть хорошие игроки в других амплуа».

Этим летом тенденция внезапно ожила. Каждая команда из топ-6 перестраивает нападение. При этом мотивы отличаются.

У «Ливерпуля» и «Ман Юнайтед» – скорее вынужденное обновление. Клоппу пришлось отвечать на уход Мане (взяли Дарвина Нуньеса), Тен Хагу – искать внутренние резервы из-за аналогичного желания Криштиану (снова верят в Антони Марсьяля).

Ход «Сити» – проект на будущее. Гвардиола уже признал, что Холанда покупали не для него, а в первую очередь для клуба. Учитывая маркетинговую привлекательность норвежца, его связь с «Сити» и редкую возможность ухватить талант поколения по выгодной цене, понять шейхов легко. Но слова Пепа, что ему комфортнее играть без девятки, создают дополнительную интригу.

Случай «Челси» и «Арсенала» наоборот исключительно тренерская история. Рахим Стерлинг стоял первым в виш-листе Тухеля на лето, Габи Жезус уже был знаком с требованиями Артеты по совместному периоду в «Сити», где они оставались после тренировок и разучивали новые приемы.

Наконец, покупка «Тоттенхэмом» Ришарлисона. Пока выглядит как наименее попсовый формат – инвестиция скорее в усиление глубины и попытка сократить зависимость от лидеров, которые играют без замен.

В стилистическом плане единого фоторобота форварда, которого искали бы все, тоже нет. Указывает на три глобальных тенденции. Первая – классических девяток настолько мало, что их не хватает даже на самые богатые клубы. Вторая – в богатых клубах работают настолько находчивые тренеры, что даже покупка чистого форварда скорее навредит процессам, чем даст им новую жизнь. Третья – в академиях вынуждены подстраиваться и специально продюсировать многослойных игроков под тренеров такого формата.

Круг замкнулся – имеем дело с кучей парадоксов и условностей. Холанд – самый похожий на классическую девятку, но при этом ярче блистает на пространстве. Нуньес и Марсьяль тоже рассматриваются как центрфорварды, но их фишка – смещения на фланг и проходы в стиле Анри. Стерлинг, Жезус и Ришарлисон могут закрыть несколько позиций, но везде дадут нужный объем без мяча. Во всех случаях имеем дело с гибридным форвардом – логично, учитывая моду на ложные амплуа и схемы, которые невозможно определить даже при игре в обороне.

Недавний вердикт Кая Хавертца – как раз в духе времени. Стерлинг вполне может воспринять это как намек: «Футбол изменился. Уже нет такого, что команда соблюдает структуру, в которой игроки буквально привязаны к амплуа. Когда твоя команда с мячом, можешь адаптировать свою роль, выражать себя. Так действую не только я, но и Мэйсон [Маунт]. Мы можем меняться местами, переходить с одного фланга на другой. Для защитников мы будто призраки – наш маневр очень сложно уловить».

Из-за такого разнообразия вводных нет и единого индикатора, который бы позволил оценить успех перестройки. Даже результативность уже далеко не главный пункт. Если Холанд пробьет планку в 20 мячей, но «Сити» растратит привычный монолит в позиционной атаке, это едва ли осчастливит Пепа. То же самое с Марсьялем и Жезусом – они никогда не забивали на уровне Роналду и Обамеянга, но прокачают командам прессинг. На предсезонке Габи блистал по всем параметрам, но символично, что Артета остановился именно на этом аспекте:

«Не только Габи, каждый игрок действовал с нужной нам интенсивностью. Все хотели отобрать мяч, спровоцировать ошибку – благодаря этому мы можем проводить на чужой половине столько времени, сколько заходим. Этого не добьешься, если атакующая группа будет расхаживать по полю пешком и давать свободу соперникам. Наша задача – провоцировать их ошибки, и Габи в этом плане феноменален».

Слова Артеты соотносятся с недавними замечаниями Давида Де Хеа. Испанец рассчитывает, что с приходом Тен Хага его наконец перестанут признавать лучшим игроком сезона в «МЮ». Тут читается не столько надежда на Марсьяля, сколько важный посыл: вратарь не может стать лучшим в команде, которая 70% времени проводит на чужой половине. Настрой Тен Хага должен обнадежить. «Хотим прессинговать целый день», – первое, что он сказал журналистам в предсезонном турне.

Пожалуй, труднее всего определить успех Ришарлисона. С одной стороны, статус одной из самых дорогих покупок в истории клуба. С другой, максимально сжатая задача – в нужный момент подстраховать Сона и Кейна, когда на них снизойдет регрессия к среднему. Моуринью и Нуну с этим не справились – их поглотил недостаток приемов.

С нынешним подбором тренеров такая перспектива сомнительна: этот сезон – вполне себе чемпионат мира тренерской мысли. Добавляет ей интриги новый конкурс – мы помним, что обновления в атаке определяли разницу даже между первым местом и вторым.

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Pond / Stringer, Clive Brunskill, Han Myung-Gu / Stringer, Mike Hewitt, Laurence Griffiths, Marc Atkins / Stringer , Michael Regan; REUTERS/James Ross/AAP Image, Paul Childs