Конте нейтрализовал позиционные атаки «Ливерпуля». Но не был готов к угрозе от Ван Дейка при стандартах

Разбор Вадима Лукомского.

«Ливерпуль» потерял очки в домашнем матче против «Тоттенхэма» (1:1). Прервалось сразу две важные для чемпионской гонки серии. 12 домашних побед подряд (последняя потеря очков на «Энфилде» была в октябре) и 14 матчей без потерь позиций в чемпионской гонке (то есть только победы над простыми смертными и ничья против «Манчестер Сити»).

Неудачу против команды Антонио Конте нельзя назвать случайной. Итальянец снова качественно подготовился к «Ливерпулю»: «Тоттенхэм» сыграл вторым номером, но действительно здорово сдерживал классические приемы Юргена Клоппа.

Составы обошлись без сюрпризов. Старт «Тоттенхэма» весьма легко угадывался, особенно учитывая, что из-за травм не было вариантов на позициях латералей. У «Ливерпуля» было несколько дилемм – например, партнер Вирджила Ван Дейка в центре защиты и наполнение тройки атаки, но выход Ибраимы Конате и Луиса Диаса вообще не стал сюрпризом.

«Тоттенхэм» безупречно выстроил оборону. Конте учел особенности игры «Ливерпуля» на флангах

«Ливерпуль» давил весь матч – 65% владения и 48% действий на трети «Тоттенхэма» (против всего 15% на ливерпульской). Это вполне тянет на крайне радикальный сценарий «владение против автобуса». Из-за радикальности лишь сильнее впечатляет показанный командой Конте уровень сдерживания.

Хозяева нанесли всего четыре удара из пределов штрафной с игры, два из них пришли из быстрых атак. То есть плодом бесконечных позиционных атак «Ливерпуля» стали лишь две попытки – заблокированный удар Трента и неточный головой от Диаса. Ни один из них и близко не был похож на явный шанс. Это практически безупречное сдерживание.

При позиционной обороне «Тоттенхэм» садился в привычную схему 5-4-1:

Отдельно нужно отметить уровень смещений команды в рамках этой схемы. Этот элемент относится не столько к тактике конкретного матча, сколько к обученности команды в целом, но был очень важным в описанном рисунке. Команда Конте очень быстро реагировала на движение мяча и поддерживала сверхкомпактность:

При этом Антонио по-разному выстроил оборону на флангах – здесь уже учитывались особенности соперника. Справа приоритетом было ограничение Диаса. «Тоттенхэм» делал все, чтобы не допустить дуэлей между Эмерсоном и Диасом – Деян Кулусевски реагировал на каждый такой эпизод и создавал 2-в-1. Такой работы у шведа было много:

Важной была не только работоспособность Деяна, но и постановка задач от Конте. Треугольник слева у «Ливерпуля» более статичный (без постоянной смены позиций), а Диас часто получал мяч именно в ноги, а не на ход – в таком рисунке постоянные ситуации 2-в-1 с участием Кулусевски были оправданы. При этом он здорово отрабатывал – успевал накрывать еще и Робертсона.

Легкий оффтоп, но подготовка Конте в этой ситуации – эталон в плане учета сильных/слабых сторон игроков, простоты и качества исполнения. Разницу между хорошим и плохим тренерством трудно уместить в два матча, но, если бы меня попросили, выбрал бы игру Эмерсона матче против «Кристал Пэлас» (его дебют в АПЛ) и вчера против «Ливерпуля». Тотальный контраст, который затрагивает и индивидуальные действия, и тактическую подготовку.

Тогда: в соперниках монстр игры 1-в-1 Уилфрид Заха; Эмерсон обороняется на инстинктах и подставляется раз за разом; система никак ему не помогает, а тренер не вмешивается со скамейки; дуэль оказывает ключевое влияние на исход матча (Эмерсон обыгран 3 раза – больше всех в матче, а «Тоттенхэм» проиграл 0:3).

Сейчас: в соперниках монстр игры 1-в-1 Луис Диас; сами принципы игры Эмерсона поменялись – реже выбрасывается агрессивно, подставляясь под обыгрыш; система помогает – Кулусевски всегда подбегает, чтобы не допустить дуэль и создать 2-в-1 (на другом фланге оборонялись иначе – это прием конкретно под Диаса и в помощь Эмерсону); Эмерсон ни разу не обыгран на дриблинге; Диас забил, но совсем из другой зоны и с большой долей фарта.

Справа у «Ливерпуля» треугольник с постоянной сменой позиций. Здесь «Тоттенхэму» важно было сдерживать игроков, которые делают опасные открывания, при этом не сбивая общую оборонительную схему.

Обычно действовал следующий принцип: с игроками, которые ближе к последней линии (могут сделать рывок) играли плотно (но передавали их по ходу эпизода). Игроку в более глубокой позиции (или на фланге) давали свободу, но после получения мяча на него выдвигался Бентанкур (или Сон):

Снова нужно отметить не только задумку, но и воплощение. Описанные выше механизмы передачи игроков – это серьезный простор для ошибок, но у «Тоттенхэма» была предельная слаженность и концентрация.

На выходе мы получили такую типологическую ситуацию – 5-4-1 «Тоттенхэма» против «Ливерпуля» с относительно свободными Трентом и Тиаго в центре поля:

Все созидание «Ливерпуля» свелось к секундам свободы у ТАА и Тиаго (перед тем, как их накроет выдвигающийся опорник), но без хороших вариантов и с минимумом пространства за спиной защитников «Тоттенхэма». Плюс без большой пользы от переводов, так как «Тоттенхэм» отлично реагировал на флангах.

Полностью выключить «Ливерпуль» нельзя. Несколько потенциально острых ситуаций Тиаго все же придумал (а вот решения Трента вчера оставляли желать лучшего), но план Конте мощно сдержал все привычные механизмы атаки «Ливерпуля».

«Ливерпуль» доминировал при стандартах. Ван Дейк регулярно получал свободу

Обратная ситуация сложилась при стандартах – настолько же полное тактическое преимущество уже было у «Ливерпуля». Хорошая иллюстрация – статистика ударов после штрафных и угловых (10:0). Сильно впечатляет, даже если допустить, что не все 10 были опасными (хотя среди них было попадание в каркас). Впечатляет и полная нейтрализация чужих стандартов.

У «Ливерпуля» были разные варианты розыгрыша, но интересно, что почти в каждом случае была одна и та же ключевая зона, в которой все зарождалось.

На границе штрафной собирали трех самых опасных игроков – Ван Дейка, Конате и Фабиньо. «Тоттенхэм» оборонялся смешанной системой, в которой в этой зоне было всего два игрока – Эмерсон и Сессеньон:

Дальше в зависимости от выбранной комбинации тройка «Ливерпуля» разбегалась так, чтобы сделать свободного игрока (на которого и пойдет подача). Варианты были разными, но принцип сохранялся. В идеале этим футболистом должен был быть Ван Дейк – иногда «Тоттенхэм» пугающе легко упускал голландца. Например, в этом моменте обошлось даже без обманных рывков – Вирджил был свободен на протяжении всего эпизода:

Только после угловых Ван Дейк организовал три удара и скидку под удар Диаса.

«Тоттенхэм» заигрывал с прессингом «Ливерпуля». Неоднозначная идея, которая могла завершиться провалом, но сыграла роль в голе

«Тоттенхэм» мало владел мячом, но имел очень четкий план на этот случай. Команда разыгрывала мяч коротко, пытаясь вскрывать прессинг «Ливерпуля».

При давлении хозяев складывалась следующая картина: «Ливерпуль» располагается для прессинга, в котором тройка атаки играет по трем защитникам соперника, но «Тоттенхэм» в эти моменты перестраивался на четверку (Бен Дэвис уходил на левый фланг). Эмерсон оказывался свободным игроком:

Дальше «Тоттенхэм» пытался реализовать следующую идею – центральный защитник Кристиан Ромеро дожидается момента, когда в прессинг на Эмерсона пойдет Робертсон:

Когда Робертсон уже в высокой позиции, Ромеро пытается отдать не на Эмерсона, а по центру на Кулусевски, который на время оставался без опеки и мог обработать мяч/развить атаку:

Создавали неприятные ситуации, в которых защитникам «Ливерпуля» приходилось обороняться на большом пространстве без численного преимущества. Они были хороши и большую часть ситуаций потушили. Но логика и возможная эффективность задумки Конте все равно была очевидной.

При этом идея была рискованной в обе стороны. Заигрывая с прессингом «Ливерпуля», всегда рискуешь получить и моменты на свои ворота. Все сводилось к тонкой грани между грамотным выжиданием в исполнении Ромеро и передерживанием мяча. За передерживания «Ливерпуль» всегда готов наказать:

Стратегия «Тоттенхэма» косвенно сработала в голе Сона. Там после углового сложилась ситуация с Эмерсоном и Сессеньоном на одном фланге – именно через это направление вышел Льорис:

Дальше «Тоттенхэм» атаковал на пространстве – и эффективно разыграл:

Эпизоды такого типа, конечно же, не были плановыми. Но без уверенности под давлением и попыток искать варианты эти индивидуальные ходы игроков не были бы найдены. «Тоттенхэм» весь матч показывал готовность использовать инструменты Конте: выманивать соперника и атаковать на пространстве. В конкретном эпизоде игроки вскрыли «Ливерпуль» в импровизационном стиле. Многие соперники «красных» изначально боятся так играть.

Кстати, «Тоттенхэм» Конте забил и «Ливерпулю», и «Сити» умными атаками с прохождением прессинга от вратаря. Это хорошо характеризует Антонио. Да, он строил игру в этих матчах от обороны, но никогда не оставлял команду без идей с мячом – план не сводился только к обороне.

Результат: Антонио в очередной раз повлиял на чемпионскую гонку (или просто размазал свое прошлое влияние?). Сначала была ничья с «Ливерпулем» (2:2), потом – победа над «Сити» (3:2) и снова ничья с «Ливерпулем». За каждым из этих результатов стоял мощный план. Противодействие лучшим – уже сильная сторона команды Конте, хотя он пришел только в середине сезона.

Следующий вопрос: как сильно он сможет развить свою команду?

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Фото: East News/AP Photo/Jon Super