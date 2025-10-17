Новый «Ливерпуль» заметно хуже чемпионского. В чем проблемы?

Разбор Вадима Лукомского.

«Ливерпуль» проиграл три матча подряд – первая такая серия в карьере Арне Слота. На первый взгляд, внезапный кризис на фоне семи побед на старте. Или все-таки не внезапный?

Команда Слота не играла в уверенный чемпионский футбол в победных встречах, но и не была откровенно ужасна в проигранных. И там, и там значимую роль сыграли поздние голы.

Неоспоримый факт: команда сильно меняется относительно прошлого сезона. В тексте попытаемся взвешенно и без лишних эмоций разобраться в плюсах и минусах трансформации.

Базовая проблема – баскетбольный характер матчей

Для начала давайте рассмотрим версию: а если у «Ливерпуля» все хорошо? Сначала была победная серия (кажется логичной на фоне летних амбиций на рынке), а потом досадные поражения. Есть тут вообще повод что-то разбирать? Или мы цепляемся за короткий непоказательный отрезок, который все скоро забудут?

Увы, погружение в факты не подтверждает такое предположение. Даже если мы возьмем отрезок из пяти побед на старте АПЛ, «Ливерпуль» играл в разы менее убедительно, чем в прошлом сезоне. На этом этапе команда шла на 8-м месте по ожидаемым очкам (xPoints) с перебором в 6,88 очков – ни у одной другой команды не было больше 3,50 очков перебора. То есть пробуксовки с такой игрой явно назревали.

Оптимистичная трактовка отрезка формулировалась так: если команда, еще не сыгравшись, так здорово собирает очки, представьте, что будет, когда все по-настоящему заработает? Но даже такой максимально позитивный ракурс не предполагал похвалу за демонстрируемое качество футбола. Оно проседало, что было хорошо заметно и по метрикам, и по содержанию матчей.

Давайте сравним текущий уровень с прошлогодним:

У «Ливерпуля» ощутимо просела и атака, и оборона. Регресс заметен и через метрики, которые выявляют совокупную остроту ударов, и через метрики, оценивающие передачи, которые чаще других ведут к острым ситуациям.

Для простоты восприятия: прошлогодний уровень по ожидаемым очкам (2,15) – абсолютно заслуженное чемпионство с отрывом, а текущий темп (1,61) – по последним сезонам уровень 6-7 места. То есть в каком-то смысле вторая строчка, которую команда Слота все еще сохраняет, даже льстит.

Самое пугающее: мы в прямом смысле наблюдаем другую команду. Рисунок матчей изменился кардинальным образом.

Вот точный вердикт Джейми Каррагера после поражения от «Галатасарая»: «Я не увидел игры топ-клуба. «Ливерпуль» сейчас играет не в футбол, а в баскетбол. Не думаю, что топовые команды играют таким образом ».

Карра полюбил аналогию и повторил ее после неудачи против «Челси»: «Я критиковал «Ливерпуль» за то, что он стал почти баскетбольной командой, и это снова ему аукнулось. Это игра от ворот до ворот!»

Игра от ворот до ворот – одно из худших оскорблений, которые можно бросить в адрес команды Слота (даже если она побеждает). Такой рисунок – противоположность принципов, на которых строится футбол голландца. В прошлом сезоне он подробно объяснял:

«Думаю, каждый тренер топ-клуба хочет контролировать матчи – в идеале каждую минуту каждого матча, хотя в АПЛ это почти невозможно. Даже в этом сезоне были матчи и отрезки матчей, где у нас не было контроля. Если мы хотим достичь совершенства, то должны стать еще сильнее в этом – и мы способны прибавить».

Контроль и менее хаотичный рисунок матчей – главная новинка первого сезона Слота. Прошлогоднего контроля хватило для чемпионства, но Арне хотел еще прибавить. Увы, получилось прямо наоборот.

В этом сезоне в матчах «Ливерпуля» больше переходов мяча, подборов и других ситуаций, которые рождают хаос и сокращают контроль:

Важно фиксировать: все это показатели стиля. Про них нельзя рассуждать в контексте «хорошо/плохо», но можно в контексте близости к ценностям Слота. Даже самые базовые метрики фиксируют, что «Ливерпуль» от них отдалился.

У команды увеличилось владение, но сократилась точность передач. То есть «Ливерпуль» охотнее теряет мяч и быстрее его возвращает. И то, и другое предполагает рост переходов (той самой игры от ворот до ворот).

Еще один косвенный индикатор – рост числа верховых дуэлей в матчах «Ливерпуля». Верховая дуэль – это, во-первых, отказ от более контролируемого продвижения; во-вторых, потенциальный хаос при борьбе за подбор. Ранее команда Слота успешно минимизировала такие моменты.

Кстати, показатели старта этого сезона практически полностью воспроизводят картину последнего сезона Клоппа: владение – 61,3%, точность передач – 85,8%, верховые дуэли – 27,4. Эта картина ближе к текущему положению, но даже тогда в играх было меньше баскетбола. При том, что Юрген готов был принять долю хаоса – и учил команду ориентироваться в нем лучше соперника.

Сейчас «Ливерпуль» вернулся в эти времена, но с совсем другой командой. Без сыгранности и с тренером, который всю жизнь выстраивал тактику вокруг контроля. Скорее всего такой рисунок матчей не плод эволюции, а признак проблем. В новом сочетании у «Ливерпуля» просто не получается играть в футбол Слота.

Многие механизмы первого сезона разрушены, а новые еще не построены.

У «Ливерпуля» сломался контроль на своей половине поля

Структура владения в первой стадии изменилась сильнее всего. Просто посмотрите, кто лидировал в прошлом сезоне по продвигающим передачам, а кто в топе сейчас:

Лидерство Виртца, который в идеале должен получать такие передачи в чужой опорной, выглядит багом. Признаком глубины проблем. Сам факт, что немец так часто оказывается в точках, откуда уместно продвигать мяч – симптом болезни. Показатели у лидеров тоже просели.

Отдельно интересно разобраться, как дела у прошлогоднего топ-3? Трент ушел в «Реал Мадрид», Робертсон уступил место новичку Милошу Керкезу, а Алексис Мак Аллистер последний раз провел полный матч за «Ливерпуль» в апреле. В конце прошлого сезона у него была травма, которая сказалась на качестве предсезонки. На старте этой кампании он играет меньше обычного и не полностью готов.

Еще один ключевой элемент – Райан Гравенберх. Голландец круто удерживал мяч под давлением и создавал условия для продвижения, которыми пользовались другие. В начале этого сезона он публично сказал, что его роль изменилась – теперь требуется делать больше рывков в атаку.

То есть среди причин изменений есть как внешние (уход Трента и здоровье Алексиса), так и внутрение (решение Слота по смене роли Гравенберха и выбор в пользу Керкеза слева).

Теперь давайте попробуем пошагово разобраться, как «Ливерпуль» оказался в таком положении. Начнем с роли крайних защитников. В прошлом сезоне об их значимости для захвата центра поля говорил сам Слот и его футболисты. Вот, например, подробное раскрытие темы от ТАА:

«Моя роль плавно меняется на протяжении всей игры в зависимости от того, как соперник прессингует, поэтому в матчах происходит много тактических изменений. Указания Арне разнообразны: куда мне нужно выдвинуться или куда не стоит, когда поддерживать ширину на фланге или опускаться в линию к защитникам, когда идти в полузащиту или занимать позицию «восьмерки», когда Мо смещается с фланга и я поднимаюсь выше в качестве вингера. Все это разные вариации.

Арне дает нам эту информацию всю неделю, перед игрой и во время игры. Он продумывает сценарии, чтобы у нас были ответы на все вопросы по ходу матча: например, если они будут прессинговать, то мы будем располагаться таким образом, а если прессинг будет организован по-другому, то мы будем располагаться иначе. На любую проблему, которую могут создать нам, есть решение».

Расположение могло меняться от матча к матчу, но самым частым был вариант, в котором Роббо остается левым центральным защитником, а Трент свободно действует в правой части поля. Из этих ролей они давали функции продвижения – основной и вспомогательный плеймейкер первой стадии.

Команда пыталась использовать похожий базис на старте сезона-2025/26, но с другим наполнением:

Милош Керкез – хороший аналог раннего Робертсона. Подходит для прессингующей команды, которой нужен крайний защитник на всю бровку. Он может блестяще играть в ширину (прямо его стихия), в «Борнмуте» при необходимости еще давал резкие рывки в полуфланг (чтобы не дублировать роль вингера по эпизоду), а вот расположение на своей половине в роли третьего защитника при продвижении – самый некомфортный для него режим.

В «Борнмуте» от него не требовали ничего подобного. Недостатки вскрылись только сейчас, когда он получил непривычную задачу. Еще раз проговорим: ранний Робертсон был похожим на Керкеза; Милош точно может прибавить в этой стадии и дорасти до пригодного уровня, но пока его передачи проседает по ритму, правильности решений и исполнению.

Слева проблема понятна и постоянна. И всегда есть вариант вернуться к Роббо (пускай его текущая форма тоже провисает). Справа все труднее. Формальный преемник Трента – Джереми Фримпонг – вообще на него не похож и никогда не был. В «Байере» Фримпонг был отрезан от продвижения и открывался там, где у «Ливерпуля» привык располагаться Салах.

Трудности с перестройкой этой зоны были более ожидаемыми. Здесь уже успели сыграть Фримпонг, Доминик Собослаи и Конор Брэдли. Ближе всех к прошлогодней интерпретации роли подобрался Собослаи. Венгр сейчас очень хорош, но не факт, что он нужнее всего именно справа в защите. При этом ему ожидаемо не хватает чисто оборонительных навыков при игре в обороне.

Результат: крайние защитники не дают продвижение в нужных объемах. Но у «Ливерпуля» просело не только продвижение, но и контроль. По этой части главным был Гравенберх.

Вот что говорит Райан: «В этом году у нас больше свободы в полузащите. В прошлом сезоне я был единственным опорником – располагался очень глубоко. Сейчас я могу подключаться в атаку».

Гравенберх описывал изменения как положительную особенность после дерби с «Эвертоном» – там его резкие рывки в атаку сыграли прямую роль в голах. Но есть и обратная сторона – проблемы в первой стадии продвижения и дыры в опорной при открытом рисунке матчей.

Слот тоже комментировал изменения конфигурации полузащиты: «Думаю, это часть эволюции команды. Мы всегда пробуем новые приемы. Стараемся сохранять, что работает, но держим в уме, что соперники нас изучают и адаптируются, поэтому эволюция необходима».

Логика понятна, но вместе с другими более вынужденными изменениями новая конфигурация опорной оказывает скорее негативный эффект. Не помогает и тот факт, что уже дважды по ходу матчей Гравенберха приходилось переводить в центр защиты.

От сыгранного и понятного механизма «Ливерпуль» перешел к сырости и бесконечным поискам.

У Салаха кризис

Салах был лидером атаки и главным направлением командной игры. На старте сезона египтянин не просто не показывает привычной результативности – он угодил в системный кризис. Практически все ключевые метрики просели так сильно, что не только хуже прошлого сезона, а хуже любого сезона Мо в «Ливерпуле» :

Часть проблем связана с индивидуальной формой. Салах не уверен в себе, допускает нетипичные технические ошибки, почти в два раза менее эффективен в эпизодах 1-в-1.

Психологическая яма и индивидуальные пробуксовки идут с изменением тактической среды вокруг него. В прошлом сезоне Мо был участником пяти связок, которые создавали наибольшую угрозу по модели xPV (оценивает каждый пас на предмет улучшения или ухудшения положения команды в атаке):

1. Салах на Собослаи

2. Трент на Салаха

3. Салах на Диаса

4. Собослаи на Салаха

5. Диас на Салаха

Трент и Диас ушли. Собослаи больше не играет десятку. Иногда выходит на одном фланге с Мо в роли правого защитника, но там совсем другой тип взаимодействия. Из типичных союзников Салаха в привычных ролях не осталось буквально никого.

Так выглядят главные связки этого сезона:

1. Гакпо на Экитике

2. Гакпо на Керкеза

3. Джонс на Исака

4. Собослаи на Виртца

5. Виртц на Экитике

Эти дуэты лучше остальных улучшают положение команды в атаке. Салаха, который был в каждой пятерке в прошлом сезоне, теперь нет ни в одной связке.

От этого стало хуже не только Салаху, но и команде. Направление игры через Мо было очевидным и в любой момент могло прийти на выручку. Теперь же такой опоры нет, а нового места силы не появилось.

Совсем плачевной ситуацию делает сохранение Салахом привилегий. У Арне никто не получает полного освобождения при обороне, но тренер максимально сузил функции Салаха. Египтянин рассказывал об этом в конце прошлого сезона: «При Слоте мне не нужно много обороняться. В этом отношении тактика изменилась. Я сказал ему: «Помоги мне больше отдыхать при обороне, я отвечу вкладом в атаку». Рад, что все сработало именно так. Он прислушался, а результат вы видите в моей статистике».

Постепенно такое соотношение рисков и выгод начинает скатываться в минус для «Ливерпуля». В последнем матче «Челси» сыграл на этом. Марк Кукурелья делился деталями плана Энцо Марески: «Перед матчем тренер показал нам, как высоко остается Салах, поэтому мы знали, что на том фланге у нас будет чуть больше пространства, мы старались больше атаковать через ту зону».

На практике выглядело так:

Обычно высокая позиция Салаха и угроза в атаке, во-первых, компенсирует недоработки. Во-вторых, наводят на соперников ужас, те реже проверяют это направление. Страха больше нет, а зона постепенно становится проблемой для «Ливерпуля», а не для оппонентов.

Слот ищет новую схему для обороны

Необходимость интегрировать новичков толкнула Слота к экспериментам. Тренеру нужно не только выстроить новые связи в атаке, но и сбалансированно разместить всех при обороне.

Пока очевидно лишь то, что четких ответов у Арне нет. Он неоднократно пробовал формацию с ромбом, в которой Салах в паре форвардов:

Пытался вписать всех в 4-2-4 – классика прошлой кампании:

Эпизодически обращался даже к 5-2-3 с Гакпо слева в защите:

На фоне этих поисков «Ливерпуль» даже активнее, чем в прошлом сезоне, идет в прессинг. Ожидаемо это ведет к несогласованности и допущенной угрозе. Соперники «Ливерпуля» пасуют с наименьшей точностью по всей АПЛ, но создают больше угрозы, чем в прошлом сезоне:

Прошлогодняя формула была простой, но эффективной: 4-2-4 в среднем блоке, полностью закрытый центр, своевременное начало прессинга, в который идут всей командой. Сейчас же «Ливерпуль» стал более агрессивным, но менее сыгранным в стадии без мяча.

Короткой строкой

● Индивидуальные ошибки защитников усугубляют картину. Ибраима Конате олицетворяет эту ветку проблем. Его контрактный год начался с нестабильной формы и публичного флирта с «Реалом». Из-за нехватки глубины в центре защиты заменить толком некем.

● Значительно просела оборона при стандартах. За весь прошлый сезон команда пропустила 9 голов. За 7 туров новой кампании уже 4 гола – 19-й показатель в АПЛ.

«Стандарты – это игра внутри игры. Нужно разобраться и убедиться, что в следующих играх мы не будем легко пропускать на стандартах. Нам обязательно надо улучшить этот аспект. В АПЛ есть команды, которые выигрывают матчи благодаря стандартам, а мы из-за стандартов проигрываем», – фиксировал Слот.

● Календарь «Ливерпуля» был труднее, чем кажется: единственный откровенно проходной соперник – «Бернли», с которым играли на выезде. «Арсенал», «Ньюкасл», «Борнмут», «Пэлас» – в топ-5 по ожидаемым очкам на старте сезона. «Челси» – всегда опасен. «Эвертон» – дерби. Не самый тяжелый календарь, но при понимании контекста он труднее, чем может показаться, что в числе прочего сказывается на статистике.

***

Мы в очередной раз убедились, что в футболе не работает логика видеоигр – купить максимум скилловых звезд и выезжать на них. Баланс – ключ к успеху. Амбициозная закупка в равной степени дар и проклятие. Тактический ребус без гарантий решения. Тем более быстрого.

Случай «Ливерпуля» необычен, так как клуб ввязался в масштабную перестройку из чемпионской позиции. Поиски и пробуксовки вполне ожидаемые. Напротив, идеальный победный старт казался аномалией. Теперь он выглядит миражом, который развеян. Начинается трудная работа. И очень интригующая гонка.

Фото: East News /AP Photo/Rui Vieira, James Baylis/Sportimage/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru /Carl Recine; Sport Press Photo/Keystone Press Agency, Xinhua, IMAGO/Liam Asman/SPP/Global Look Press