Он разрывает АПЛ – и легко снесет вас с ног 💥

Палагин – о звезде «Борнмута» Энтойне Семеньо.

К паузе на сборные Энтойн Семеньо подошел в форме всей жизни (личное признание) и на втором месте по гол+пас в АПЛ. В пятерке топ-лиг его опережают только мегазвезды – Харри Кейн, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Луис Диас и Винисиус Джуниор. Игроки, выступающие за «Баварию», «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид».

Семеньо играет за «Борнмут» Андони Ираолы.

В АПЛ прямо сейчас, пожалуй, нет более влиятельного игрока. Ганец только напрямую поучаствовал в 81,8% голов «Борнмута». У ближайшего преследователя – Джейдона Энтони из «Бернли» – этот показатель 71,4%. У Холанда – 66,7%. У всех остальных – не выше 50%.

При этом Семеньо – не типичный первый парень на деревне, который требует максимальной свободы, перетягивает одеяло на себя или отлынивает от игры в защите, только чтобы сохранить силы на атакующий рывок. Энтойн – один из самых многомерных игроков АПЛ. Если поделить футбол на отдельные дисциплины, получится футболист-многоборец.

Семеньо умеет все – бегать, прыгать, толкаться и бить

Сразу бросается в глаза: какой же Семеньо здоровяк. Мощь ганца проявляется буквально во всем.

Соперники просто валятся с ног после встречи с Семеньо.

Если считаете Флориана Виртца, Милоша Керкеза и Мохаммеда Кудуса не самыми устойчивыми и широкими (на скриншотах – они), спешу доложить: в прошлом сезоне Семеньо ронял Джона Макгинна, Кайла Уокера и Жоэлинтона – игроков с самым мощным корпусом в лиге. Оттеснить ганца – сложнейший вызов для крайних защитников АПЛ. Возможно, это объясняет, почему на Семеньо так редко фолят – соперники пытаются, но просто не могут его сбить.

Мощь Энтойна в какой-то момент даже превратилась в тактическое оружие «Борнмута». Тренер Ираола нашел ей сразу несколько применений.

Во-первых, Семеньо невероятно часто для игрока своего амплуа вступает в верховые дуэли. У ганца – 18-е место по этому показателю в АПЛ. Следующий среди вингеров – занимающий 53-е место Коди Гакпо. Передачи вратаря на Семеньо – популярный прием «Борнмута» по выходу со своей половины. Отлично вписывается в стиль Ираолы с быстрой доставкой мяча вперед.

Во-вторых, Семеньо стал чаще бросать длинные ауты в штрафную. Настолько часто, что идет первым среди атакующих игроков. В прошлом сезоне ганец добился уникального достижения – оказался единственным в АПЛ с голевой сразу после броска. Забивший с его помощью Дин Хейсен рассказывал, что поначалу у Семеньо не получалось, а партнеры даже стебались над ним в раздевалке. Больше не смеются. У Семеньо отличный дальний бросок, который может либо сразу привести к моменту, либо породить хаос.

В-третьих, Семеньо может закончить атаку голом, даже если начал эпизод у своей штрафной. Удивительная выносливость. «Борнмут» пользуется ей, когда нужно передохнуть после прессинга или защитить результат.

На скриншотах ниже – точки, откуда Семеньо начинал рывок перед тем, как забить «Ливерпулю» и «Фулхэму». В первом случае прошел весь путь к воротам с мячом. Во втором – без мяча, но с почти сотней минут беготни за плечами.

На мощь Семеньо полагается даже в финальной фазе. Коронный прием – пробить не на технику, а скорее на силу. Пытается прошить вратаря, а не тонко положить в дальний угол. Недавний штрафной «Лидсу» – подтверждение слов. Семеньо мощно пробил низом, даже несмотря на то, что за стенкой был «лежащий полицейский» Бренден Ааронсон.

При этом важно подчеркнуть: Семеньо – совсем не из тех, у кого есть только сила. Паузу между игр ганец заполняет самоанализом. Цель – прибавить в открываниях внутри штрафной. За образец взяты подборки с Дидье Дрогба, Тьерри Анри и Микаилом Антонио. Помогает. В этом сезоне Семеньо бьет с рекордно близкой для себя дистанции. Она сократилась почти на три метра (с 17 до 14,2). Результат – не только голы, но и частота, с которой Энтойн оказывается в убойной позиции.

У Семеньо уникальная двуногость

Если видели гол Семеньо в ворота «Фулхэма», то понимаете: обыгрыши – главная суперсила.

В прошлом сезоне Энтойн вошел в десятку по количеству предпринятых попыток дриблинга. В тройку – по успешным. В двойку – по моментам после обыгрышей. В этом сезоне все так же, но стабильнее. По всем трем метрикам – крепкое место в топ-5.

Помимо мощного корпуса и ярких переступов, Семеньо помогает двуногость. Ганец одинаково хорошо ведет мяч обеими ногами. Соперники даже путаются в попытках распознать рабочую. Защитник «Брайтона» Ферди Кадыоглу называл Семеньо левшой. Тренер «Лидса» Даниэль Фраке – правшой. Возможно, стоит созвониться и обсудить.

Двуногость дает Семеньо сразу несколько преимуществ в дриблинге:

● На тактическом уровне – возможность меняться флангами с партнером. Энтойну комфортно и слева, и справа. Независимо от зоны обитания, Семеньо может либо сместиться в центр под удар, либо уйти в лицевую, чтобы впоследствии прострелить;

● Семеньо обожает переступы – фишка молодого Роналду. Редкость для современной АПЛ, но в исполнении ганца – супероружие. Цель приема в том, чтобы запутать соперника и резко уйти в сторону. Двуногий Семеньо может выбрать оба направления, а не какое-то одно;

● Во время слаломных проходов Семеньо не теряет в скорости. Даже если мяч свалился с рабочей правой ноги, может быстро подработать слабой левой. Очень показателен гол «Ливерпулю» – к воротам Семеньо добежал, ведя мяч правой, а удар нанес с левой.

Уникальность Семеньо отлично иллюстрирует следующий график. Ганец не просто владеет обеими ногами, а еще и задействует их почти в одинаковой пропорции. Голы этого сезона распределены идеально: 3 – ударами с правой, 3 – с левой.

Чтобы закрыть Семеньо все направления, соперники идут на радикальные меры. Например, в последних матчах все чаще перестраиваются на пятерку защитников. Так делали «Ньюкасл» и «Фулхэм» – команды, которые, как правило, задействуют четверку в защите. Схема с пятеркой тоже в их арсенале, но обычно к ней прибегают только против топ-команд. Видимо, «Борнмут» с Семеньо теперь тоже в этой категории.

Подстраиваться под Энтойна не стесняются даже гранды. В прошлом сезоне «Ливерпуль» на матч с «Борнмутом» вышел в схеме, в котором за фланг Семеньо отвечал опорник Райан Гравенберх. Комментируя решение, Арне Слот признал, что это был спецход – под нейтрализацию Семеньо и его связки с Милошем Керкезом. «Ливерпуль» сыграл на ноль, но все равно допустил чрезвычайно много моментов.

А еще Семеньо пашет как проклятый

Во вселенной Ираолы без этого качества не прожить. Прессинг – гиперфиксация испанца. Задача – вынудить соперника сыграть не в свойственной манере. Отражение тактики – эффективность, с которой «Борнмут» гасит точность чужих передач. В прошлом сезоне справлялись с этим лучше всех в лиге. В этом сезоне – идут вторыми.

Роль атакующих игроков в прессинг-ансамбле Ираолы бесконечно важна. Система «Борнмута» построена на чередовании двух моделей – либо тотальные персоналки по всему полю, либо персоналки, где кому-то из игроков достается два соперника сразу (позволяет заиметь подстраховку в защите). Самую сложную роль обычно держат для Райана Кристи, но по цепочке может дойти и до Семеньо.

Ганец справляется. Своей фишкой видит не отбор, а скорее чтение эпизодов. В прошлом сезоне Энтойн стал лучшим в АПЛ по количеству прерванных передач. В этом сезоне идет в топ-3. Что важно – рядом в списке либо защитники, либо игроки центра поля. Семеньо в лидерах, даже несмотря на то, что его зона ответственности сильно уже.

В многочисленных интервью Энтойн отмечает не только эффект тактики Ираолы, но и ее преимущества для атакующего игрока – подборы в опасных зонах + возможность игры на пространстве. Понимая, что Семеньо может наказать, соперники не рискуют. Например, вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп в 100% случаев с «Борнмутом» выбивал на свободном – только чтобы не подставлять команду под прессинг.

Кому из топ-клубов подойдет Семеньо?

Даже если Семеньо сбавит в результативности, следующим летом за ним наверняка выстроится очередь. Но важно подправить несколько вещей.

● Главное сомнение – стиль, в котором Семеньо блистает. Ираола часто говорит, что «Борнмуту» удобен открытый сценарий, а проблемы возникают, только когда нужно взламывать массированную защиту. «Борнмут» благодаря скромному статусу редко выходит из зоны комфорта. Топам не приходится выбирать – соперники отдают мяч намного чаще.

Семеньо в этом режиме не ужасен и точно прибавляет, но с точки зрения тонкости и качества решений пока недотягивает даже до партнеров по «Борнмуту». Например, умница Дэвид Брукс в этом плане намного сильнее.

● Чередование горячих и холодных серий. Сейчас Семеньо в огне, но в предыдущих сезонах проводил целые месяцы без голов. Не беда в клубе уровня «Борнмута», но в гранде, который проводит три матча в неделю, за такое точно сошлют в запас;

● Реализация моментов. Семеньо любит забивать из неочевидных позиций в стиле Агуэро, но при этом губит явные моменты. За все время в АПЛ получил 36 убойных шансов. Реализовал – только 10. Цифры не катастрофические, но даже Ираола обращал на это внимание как на аспект, в котором нужно развиваться.

Вероятно, лучше всего из клубов, выступающих в ЛЧ, Семеньо мог бы вписаться в «Ньюкасл». У Эдди Хау уже нет такой заточенности на прессинг, но в плане вертикальности и построения игры на пространстве команда все еще наиболее близка к «Борнмуту». Проблема – перебор похожих на Семеньо исполнителей. Аналогичное препятствие наблюдается в «Арсенале», «Манчестер Сити» и «Челси».

Вероятно, два главных кандидата – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». У мерсисайдцев не только козырь в лице спортивного директора Ричарда Хьюза (привел Семеньо в «Борнмут»), но и относительный дефицит фланговых игроков. Среди опций – только Коди Гакпо и Мо Салах. За «шпор» – давний интерес + отсутствие железного исполнителя на левый фланг после ухода Сона. Кореец блистал в том числе благодаря тому, что мог пробить с двух ног. Семеньо – идеальный кандидат на свободный престол.

Новый «Ливерпуль» заметно хуже чемпионского. В чем проблемы?

Прогноз Палагина на матч «Ливерпуль» – «МЮ»

👉 Возьмите Семеньо в Фэнтези АПЛ / Создать команду в Фэнтези АПЛ

Фото: Gettyimages.ru /Robin Jones – AFC Bournemouth, Steve Bardens; IMAGO/Richard Bierton/News Image, IMAGO/Graham Hunt/Global Look Press