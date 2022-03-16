«Юнайтед» мощно стартовал (даже вынудил «Атлетико» менять схему), но был ужасен в атаке при 0:1

Вадим Лукомский – о безыдейности команды Рангника.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» на «Олд Траффорд» (0:1) – в четвертьфинал Лиги чемпионов идет команда Диего Симеоне. Встреча получилась не очень содержательной с тактической точки зрения, но подчеркнула проблемы «МЮ» в атаке – особенно в позиции догоняющей команды. Несколько положительных деталей тоже было – разберем и то, и другое.

Главным сюрпризом в составе «МЮ» стало отсутствие Поля Погба в старте – Ральф Рангник выбрал более осторожный вариант с Фредом и Скоттом Мактомини в опорной. Еще одна пограничная позиция – правый фланг. Тут Энтони Эланга (автор гола в первом матче) выиграл конкуренцию у Маркуса Рэшфорда.

Симеоне подходил к матчу без шести травмированных игроков и дисквалифицированного Янника Карраско. Пожалуй, отдельно стоит отметить потерю Жоффре Кондогбиа, учитывая форму, которую он набрал в последние недели. Француз попал в заявку, но не был готов стартовать. Несмотря на потери, Чоло сохранил схему из первого матча – 5-3-2.

Хороший старт «МЮ» вынудил Симеоне преобразовать схему

Перед матчем Симеоне обещал высокий прессинг в исполнении «Атлетико». Реализовать не удалось – прямо вообще. Но ключ к пониманию стартового отрезка эти слова все-таки дают.

Чтобы попытаться сыграть описанным образом, «Атлетико» использовал схему из первого матча – там прессинг эпизодически впечатлял. Важный элемент – два игрока в передней линии (Гризманн и Феликс). Они начинают давление, а потом, когда мяч на правом фланге «МЮ»/левом для «Атлетико», Лоди агрессивно выдвигается с последующим перестроением на 4-4-2. Подробнее про этот механизм писал в разборе первой встречи.

Сам прессинг в этот раз не получался. Но у задумки было другое важное последствие – в позиционной обороне приходилось защищаться в 5-3-2. У этой формации явные уязвимости на флангах – при быстрых переводах или перегрузах. В стартовые минуты «Юнайтед» регулярно получал выгодные ситуации – Теллес полностью свободен после смены направления атаки:

А тут Бруну и Эланга перегружают фланг уже после того, как Лоди выбросился на Далота:

Рейнилду выбросился на Роналду, поэтому Хименесу пришлось разрываться между Бруну и Элангой – первый подготовит пас, а второй свободно пробьет из вратарской:

«МЮ» не использовал каждый такой момент на 100%. Скорость открываний под свободного игрока с мячом и качество принимаемых решений оставляли желать лучшего, но потенциально острые ситуации возникали. Скорость и продуманность действий тут важны, так как уязвимость временная – через пару секунд схема «Атлетико» смещается и свобода пропадает. Важно использовать эти секунды свободы.

В первом тайме крайние защитники «МЮ» Далот и Теллес были самыми вовлеченными в игру футболистам на чужой трети. Далот сделал 19 пасов в этой зоне. Теллес – 24 передачи. Никто другой не сделал больше 16 – столько у Джейдона Санчо (тоже фланговый игрок). Это не случайность, а олицетворение свободы, которую давала схема «Атлетико».

В середине тайма Симеоне отреагировал. Аргентинец перевел команду на 5-4-1. Антуан Гризманн занял позицию справа, а левый фланг стал прикрывать Коке (до этого он был ближе к центру):

В такой формации «Атлетико» намного лучше контролировал соперника. После 20-й минуты «Юнайтед» организовал всего 2 удара из пределов штрафной с игры. Для контекста: за первые 20 минут у хозяев было 3 таких удара (вполне хороший ритм). Далее Яну Облаку пришлось несколько раз выручить после стандартов, но постоянного источника угрозы больше не было.

Безыдейность «Юнайтед» в атаке – никакой структуры, заторможенность Мактомини, хаотичные смещения Роналду на фланги

Первая проблема атаки «МЮ» – нехватка структуры. Даже когда «Юнайтед» создавал одному из футболистов свободу, без структуры тяжело дать ему достаточное количество вариантов для продолжения. Команда просто не контролирует заполнение зон на каждой стадии атаки.

Давайте разберем на примере. После перевода у Теллеса гектар свободного пространства и время на подготовку паса (та самая уязвимость «Атлетико» на старте):

Но из-за того, как хаотично развивалась атака, в штрафной ноль вариантов – никто не врывается, никто не находится там заранее. Если бы в эту точку «МЮ» привел не хаос, а структура, то Теллес имел бы минимум три опции – вингер на дальней штанге, нападающий и врывающийся из глубины полузащитник. В смелой интерпретации еще мог подключиться латераль – плюс было бы открывание в опорной для вариативности.

Разновидность проблемы хаоса – смещения Роналду на фланги. Вот пример его отхода на левый край (где он просто дублирует Санчо):

А здесь он вообще заполнил позицию правого защитника (тоже можно назвать дублированием – Далот просто продвинулся бы с мячом в эту же точку, если бы там не было Криштиану):

Такие отходы могут быть полезнейшим инструментом, если: а) команда адаптируется так, чтобы функции не дублировались (не случай «МЮ» – партнеры не знали, как реагировать); б) в команде есть кем заполнять штрафную в такие моменты (не случай «МЮ»); в) игрок обладает уникальными качествами для продвижения мяча (не случай Роналду – он либо отдавал простой пас назад/поперек, либо вдоль фланга без обострения).

У «Юнайтед» не выполнялось ни одно базовое для этого приема требование. В итоге такое движение вредило и развитию атак (оно было медленным и с дублированием функций), и индивидуальному перфомансу Криштиану (0 ударов, хотя он главный в мире спец по «Атлетико»).

Со стороны тяжело сказать, что в данном случае первично – желание Роналду опускаться за мячом или нехватка адаптаций со стороны партнеров. В первом случае проблема индивидуальная (если Криштиану сбивал схему и опускался по своей инициативе), во втором тренерская (если опускался по указаниям, но партнеры не знали, как реагировать). В любом случае последовательности не было.

Кроме тактических проблем, были и индивидуальные. Нельзя пройти мимо ужасающего перфоманса Мактомини. Его решения при игре в пас – просто кошмар. Рассмотрим два совсем вопиющих.

Тут Бруну показывает Мактомини на зону, где у «МЮ» численное преимущество. Нужно всего лишь доставить туда мяч – линия паса открыта:

Вместо этого Скотт сначала просто тормозит с пасом, а потом решает сыграть с полностью закрытым Бруну (он мяч все-таки сохранил, но вынужден был возвращать назад Мактомини). За это время «Атлетико» перекрыл пас:

Да, конкретный пас не создал бы голевого момента, но вынудил бы «Атлетико» реагировать – создал бы потенциал для ошибки, которая рано или поздно вполне могла бы состояться и привести уже к моменту. А теперь представьте, что в каждой атаке были такие промедления – насколько это упрощало жизнь обороняющейся команде.

Еще пример. У Скотта есть шанс ритмично продолжить атаку – Бруну и Фред открыты, отдать на любого из них весьма просто:

Мактомини продвигается сам, центр «Атлетико» все еще весьма открыт, можно отдать на Роналду (а под него, например, открылся бы Бруну в опорной зоне). Скотт находит свой вариант – пас налево на Теллеса, но не на ход, а назад, чтобы Алекс вынужден был его догонять:

Результатом таких действий были потерянные секунды – и без того слабые позиционные атаки «МЮ» теряли ритм, а «Атлетико» получал неприлично много времени на смещения в рамках оборонительной схемы.

Отчаяние Рангника в концовке – попытка выпустить максимум атакующих игроков

Попытки «МЮ» спасти игру не привели к мощному финальному штурму, но были интересными. Первая порция замен – замены по позиции (Рэшфорд, Погба и Матич). А вот появления Эдинсона Кавани вместо Фреда и Хуана Маты вместо Харри Магуайра вызвали большие изменения. После всех замен схема «МЮ» выглядела примерно так:

Один центральный защитник, которому по ситуации помогает либо Матич, либо крайние защитники. Сверхоткрытая и техничная опорная зона – Мата-Погба. Поль часто шел вперед до штрафной, а Хуан направлял атаки. Плюс четверка явно атакующих игроков, которые на этом этапе почти не возвращались назад.

Какой-то общекомандной идеи не прослеживалось, но на поле было огромное количество атакующих игроков – пытались взять количеством и исполнительским мастерством. Не получилось.

Такой расклад вел к открытости в обе стороны. У «Атлетико» были шансы на потенциально опасные контратаки, но команда Симеоне разыгрывала их не лучшим образом:

На этом отрезке обе команды выглядели уставшими и проблемными – только одну из них полностью устраивал счет.

***

«МЮ» мог добиться лучшего результата во вчерашнем матче двумя путями – через использование стартового отрезка и через стандарты. В то же время большую часть встречи мы наблюдали тотальную безыдейность команды Рангника.

«Атлетико» сыграл хуже, чем в первом матче, но Симеоне качественно отреагировал на проблемный старт – и перестроился. Проход мадридцев по сумме двух встреч кажется вполне логичным.

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Фото: REUTERS/Phil Noble