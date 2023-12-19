Без недокрутов
Блог

Полный расклад по чемпионату России: что изменилось у фигуристов за год?

танцы на льду танцы на льду
Александра Бойкова Александра Бойкова
Алена Косторная Алена Косторная
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Роман Савосин
Елизавета Худайбердиева Елизавета Худайбердиева
Владислав Дикиджи
Егор Базин Егор Базин
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
чемпионат России чемпионат России
Фигурное катание Фигурное катание

Конец декабря – время чемпионата России, главного турнира для наших фигуристов.

Хотя главным он остается скорее по привычке: функция отбора на международные старты утрачена вместе с баном сборной, а неплохие призовые появились и на других внутренних соревнованиях.

И все же чемпионат России продолжает быть центром притяжения для звезд сборной, а еще – главным ориентиром для болельщиков и федерации. Что осталось на этом турнире прежним, а что изменилось?

Туктамышева лишилась рекорда, а в деле Валиевой до сих пор нет ясности

За год чемпионат России потерял несколько хедлайнеров: Акатьева травмирована, Тарасова и Морозов завершили карьеру, Самоделкина вместо участия в национальных турнирах штампует ультра-си в соцсетях «Ангелов Плющенко» и, видимо, выбирает новую сборную.

Но, пожалуй, самым заметным станет отсутствие Лизы Туктамышевой.

За 16 лет фигуристка пропустила чемпионат России всего раз – из-за пневмонии в декабре 2018-го. Когда Лиза впервые приехала на этот турнир, Петросян и Акатьева только учились ходить, а Дарья Садкова и вовсе еще не родилась.

Разумеется, никто, из участников дебютного для Туктамышевой чемпионата не докатался до 2023 года. Многие из них – Траньков, Глейхенгауз, Слюсаренко, Гачинский – привезут в Челябинск уже собственных учеников.

Выступи Лиза и в этом году, по числу участий в чемпионате России она бы стала абсолютной рекордсменкой во всех видах. Впрочем, приблизиться к ней не смогут еще долго: Меньшов и Воронов, с которыми она делит первое место (15 стартов), завершили карьеру, как и Евгения Тарасова – единственная фигуристка поколения Туктамышевой, которая есть в этом списке. Но даже ей, несмотря на крайне лояльную к спортивному долгожительству дисциплину, пришлось бы выступать целый олимпийский цикл, чтобы перегнать подругу.

Чемпионат России – не самый удачный для Лизы турнир. Особенно плохо складывались предолимпийские: даже в отличном сезоне-2021/22 один из двух худших прокатов пришелся именно на отборочный старт. И все же Туктамышева приезжала туда любой: уверенной в себе и отчаявшейся, фавориткой и аутсайдером, задорной юниоркой и самой опытной участницей.

Не будет в Челябинске и Трусовой: это второй подряд пропуск чемпионата России, но если предыдущее снятие из-за температуры было вынужденным, то нынешнее – абсолютно осознанным. Из звезд Пекина-2022 в обойме женского катания осталась только Валиева, а с ней и удручающий островок стабильности – решение по допинг-делу Камилы все еще не вынесено.

Кого потерял фигурный ЧР за год: Акатьева с травмой, Туктик и Трусова на паузе, Самоделкина в Казахстане

Косторная теперь парница: год назад она делала первые выбросы и подкрутки, а сейчас входит в топ-10 в новом виде

Свой последний чемпионат России в качестве одиночницы Косторная провела 4 года назад. Дальше были снятия из-за коронавируса, перелома руки, восстановление после операции на бедре – эта хронология неудач лучше всего показывает, почему к 20 годам у Алены не осталось здоровья для одиночного катания.

А где Косторная была в прошлом декабре? Готовилась к роли принцессы в ледовом спектакле «Бременские музыканты», накатывала парные элементы – тогда еще совсем неуверенные – в шоу Плющенко и обещала вернуться на соревнования.

Сравнивать Косторную и Куницу с российскими топ-парами, конечно, сложно, но их прогресс относительно самих себя впечатляет: двойная подкрутка годичной давности сменилась тройной, а базовая стоимость произвольной на московском Гран-при оказалась выше, чем у других дуэтов, включая Бойкову и Козловского.

В виртуальном зачете после всех этапов Алена и Георгий по общей сумме баллов только девятые, но и резерв для роста у них больше, чем у других – причем и в компонентах, и в уровнях парных элементов: неуверенные тодес и подкрутка отнимают не меньше 4 баллов в каждой программе.

Половина чемпионов прошлого года сменила тренера, а Степанова и Букин неожиданно вернулись на лед – тоже с новой командой

Казалось бы, внутренний сезон не располагает к смене тренера – особенно когда с ним нет выраженного конфликта, а результаты полностью устраивают. Тем интереснее, что половина чемпионов прошлого года приедет в Челябинск с новым наставником: Бойкова / Козловский (на фото ниже) ушли от Москвиной к Тутберидзе, а Худайбердиева и Базин – от Самохина к Жулину.

Причины их решений различны: Саша и Дима делали выбор на пике, а Лиза и Егор – после неудачного сезона, который вряд ли был скрашен утешительным титулом; первые избавились от принципиальных соперников в группе, а вторые, наоборот, окружили себя конкурентами.

Есть важная деталь, объединяющая эти не самые очевидные трансферы: обе пары уходили не просто от тренеров, а от тех, кто скатывал их с первых дней. Еще один дуэт, в чей уход из группы верилось меньше, чем в возвращение на лед – Степанова и Букин, которые занимались у Жук и Свинина дольше, чем длится карьера Бойковой / Козловского и Худайбердиевой / Базина вместе взятых.

Для всех пар чемпионат России – первый серьезный экзамен на оправданность трансфера.

И если победа Степановой и Букина выглядит практически предрешенной, то золото Бойковой и Козловского далеко не так очевидно: по общей сумме за два этапа Мишина и Галлямов впереди на 13 баллов, а проблема Саши и Димы с нестабильными выбросами так и не решилась – несмотря на попытки Максима Транькова убедить Веру Базарову в обратном.

Дикиджи и Савосин – новые фавориты среди мужчин, хотя оба никогда не занимали на чемпионатах России место выше десятого

Мужское катание – главный поставщик непредсказуемых развязок на чемпионатах России:

● сезон 2013/14 – драматичная борьба Ковтуна и Плющенко, завершившаяся победой на льду для первого, и в кулуарах – для второго;

● сезон 2018/19 – последний и самый яркий чемпионат России в карьере все того же Максима;

● сезон 2020/21 – сенсационный взлет Кондратюка из кордебалета Авербуха на третье место дебютного национального чемпионата;

● сезон 2022/23 – удивительное совпадение баллов Семененко и Гуменника, когда победителя пришлось определять по произвольной программе.

Нынешний турнир тоже обещает интригу: в фаворитах два фигуриста, которых не было ни в одних предсезонных раскладах.

Роман Савосин выступал на чемпионате России трижды, но ни разу не поднимался выше 10-го места, а его лучшая сумма на этом старте – 225,40 – на 52 балла меньше худшего результата в этом году.

В карьере Владислава Дикиджи взрослый национальный чемпионат и вовсе был лишь однажды – тоже без предпосылок к нынешней феерии.

Сопоставлять раздутые инфляцией баллы на внутренних российских турнирах с международными сложно, но все же в этой виртуальной вселенной Рома и Влад – в шестерке лучших спортсменов мира.

Понятно, что до реальных этапов Гран-при даже в случае разбана сборной Савосин и Дикиджи рисковали не доехать из-за отсутствия рейтинга, а компоненты уровня Кагиямы им готовы ставить только в Красноярске и Уфе, но технически их контент действительно убедителен.

Проблема в том, что подкованных в прыжках парней в России всегда было немало, но последним стабильным их исполнителем остается Евгений Плющенко. Два удачных старта без особых обязательств перед фанатами и федерацией – слишком маленькая выборка, чтобы говорить о долгосрочной смене лидеров.

В танцевальном топе сохранились только 6 пар из 15, Дэвис и Смолкин определились с гражданством, Ангелопол устроил скандал из-за контракта

Но ни один вид не лихорадило так, как танцы на льду – вот что там случилось за год:

● Дэвис и Смолкин наконец определились со сборной – Грузия – и даже успели получить за нее первые медали. Еще в январе отец Глеба отрицал такую возможность, Ренат Лайшев отчаянно верил в патриотизм Дианы, а сам дуэт накануне прошлого чемпионата России связывал свою невозможность быть там исключительно с бюрократическими сложностями;

● Кагановская и Ангелопол в декабре-2022 могли бороться за первое место, но снялись по болезни. Сейчас у них другие приоритеты: после скандала с контрактом Василиса тренируется с новым партнером (Максимом Некрасовым), а Валерий оттачивает искусство катания с хулахупом на льду под руководством Натальи Линичук в «Ангелах Плющенко»;

● возвращение Линичук в российский спорт – тоже мини-сенсация. Свое нынешнее место работы она ценит за тактичность и интеллигентность – но, кажется, не все видят те же качества в самой Наталье: Навка обвинила ее в развале дуэта с Костомаровым, а Жулин, комментирующий самые смелые темы, отказался говорить о ее возвращении.

● тот самый новый партнер Кагановской на прошлом чемпионате России был третьим в паре с Елизаветой Пасечник. Его бывшая партнерша в лучших традициях национального танцевального сериала объединилась с Ангелополом;

Слово главного пацана фигурки: контракт партнерше, подстава от тренера, рука помощи от Плющенко и Рудковской

● а где же теперь Пасечник? Она с Дарио Чиризано, который в Красноярске-2023 тоже был фаворитом, но они с Хаврониной смогли проехать только ритм-танец, после чего снялись из-за болезни;

● впрочем, здоровье оказалось не главной проблемой их пары. Уже в январе они распались – Хавронина объединилась с Девидом Нарижным, что стало, пожалуй, самым удачным решением в чехарде бесконечных распадов: на этом чемпионате России они всерьез претендуют на топ-3;

● Чиризано, вооружившись итальянским паспортом и робкой надеждой на легкую смену гражданства после истории Дэвис и Смолкина попытался уйти кататься за Чехию. Он нашел партнершу (Денису Цимлову), тренера (Барбару Фузар-Поли) и даже успел постажироваться в Монреале, который практически закрыт для российских фигуристов, но все же устал сопротивляться федерации и вернулся в Россию;

● второй по силе танцевальный скандал (шнурки Валерия Ангелопола все же вне конкуренции) случился между Морозов и Шанаевой: их столкновение на разминке закончилось травмой Аннабель и ее пропуском чемпионата России, на который она тоже могла приехать с новым партнером. Впрочем, возможно такого турнира в ее карьере в принципе больше не будет – по некоторым источникам она и Игорь Еременко рассматривают смену спортивного гражданства на французское.

Всего из прошлогоднего топ-15 до Челябинска доедут 6 дуэтов: Шанаева / Дрозд, Худайбердиева / Базин, Миронова / Устенко, Жданова / Бабаев-Смирнов, Прокопец / Васькович и Усова / Антонов. Для сравнения – даже в динамично обновляющемся женском катании сохранилась хотя бы половина участниц.

Больше текстов о фигурном катании – в телеграм-канале автора

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид; Instagram/plushenkoofficial

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В основном, мальчики что-то пытаются делать. Или надо местные соревнования еще сильнее рекламировать и за призовые места миллионами платить или все совсем пойдет на спад. Смысла работать, тренироваться, творить с каждым разом все меньше и меньше. Остаются только тьфу шоу от всяких рудких и им подобным. Но, в шоу нужны будут новые громкие имена. Откуда их взять. Скорее всего придумают ход, когда из фигуристов без настоящих международных титулов, будут героев спорта лепить.
+4
0
+4
Забавно, как написали про Трусову, мол не соревнуется и на паузе, а вот про Щербакову ни слова, как будто соревнуется до сих пор🤣
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий