Полный расклад по чемпионату России: что изменилось у фигуристов за год?

Конец декабря – время чемпионата России, главного турнира для наших фигуристов.

Хотя главным он остается скорее по привычке: функция отбора на международные старты утрачена вместе с баном сборной, а неплохие призовые появились и на других внутренних соревнованиях.

И все же чемпионат России продолжает быть центром притяжения для звезд сборной, а еще – главным ориентиром для болельщиков и федерации. Что осталось на этом турнире прежним, а что изменилось?

Туктамышева лишилась рекорда, а в деле Валиевой до сих пор нет ясности

За год чемпионат России потерял несколько хедлайнеров: Акатьева травмирована, Тарасова и Морозов завершили карьеру, Самоделкина вместо участия в национальных турнирах штампует ультра-си в соцсетях «Ангелов Плющенко» и, видимо, выбирает новую сборную.

Но, пожалуй, самым заметным станет отсутствие Лизы Туктамышевой.

За 16 лет фигуристка пропустила чемпионат России всего раз – из-за пневмонии в декабре 2018-го. Когда Лиза впервые приехала на этот турнир, Петросян и Акатьева только учились ходить, а Дарья Садкова и вовсе еще не родилась.

Разумеется, никто, из участников дебютного для Туктамышевой чемпионата не докатался до 2023 года. Многие из них – Траньков, Глейхенгауз, Слюсаренко, Гачинский – привезут в Челябинск уже собственных учеников.

Выступи Лиза и в этом году, по числу участий в чемпионате России она бы стала абсолютной рекордсменкой во всех видах. Впрочем, приблизиться к ней не смогут еще долго: Меньшов и Воронов, с которыми она делит первое место (15 стартов), завершили карьеру, как и Евгения Тарасова – единственная фигуристка поколения Туктамышевой, которая есть в этом списке. Но даже ей, несмотря на крайне лояльную к спортивному долгожительству дисциплину, пришлось бы выступать целый олимпийский цикл, чтобы перегнать подругу.

Чемпионат России – не самый удачный для Лизы турнир. Особенно плохо складывались предолимпийские: даже в отличном сезоне-2021/22 один из двух худших прокатов пришелся именно на отборочный старт. И все же Туктамышева приезжала туда любой: уверенной в себе и отчаявшейся, фавориткой и аутсайдером, задорной юниоркой и самой опытной участницей.

Не будет в Челябинске и Трусовой: это второй подряд пропуск чемпионата России, но если предыдущее снятие из-за температуры было вынужденным, то нынешнее – абсолютно осознанным. Из звезд Пекина-2022 в обойме женского катания осталась только Валиева, а с ней и удручающий островок стабильности – решение по допинг-делу Камилы все еще не вынесено.

Косторная теперь парница: год назад она делала первые выбросы и подкрутки, а сейчас входит в топ-10 в новом виде

Свой последний чемпионат России в качестве одиночницы Косторная провела 4 года назад. Дальше были снятия из-за коронавируса, перелома руки, восстановление после операции на бедре – эта хронология неудач лучше всего показывает, почему к 20 годам у Алены не осталось здоровья для одиночного катания.

А где Косторная была в прошлом декабре? Готовилась к роли принцессы в ледовом спектакле «Бременские музыканты», накатывала парные элементы – тогда еще совсем неуверенные – в шоу Плющенко и обещала вернуться на соревнования.

Сравнивать Косторную и Куницу с российскими топ-парами, конечно, сложно, но их прогресс относительно самих себя впечатляет: двойная подкрутка годичной давности сменилась тройной, а базовая стоимость произвольной на московском Гран-при оказалась выше, чем у других дуэтов, включая Бойкову и Козловского.

В виртуальном зачете после всех этапов Алена и Георгий по общей сумме баллов только девятые, но и резерв для роста у них больше, чем у других – причем и в компонентах, и в уровнях парных элементов: неуверенные тодес и подкрутка отнимают не меньше 4 баллов в каждой программе.

Половина чемпионов прошлого года сменила тренера, а Степанова и Букин неожиданно вернулись на лед – тоже с новой командой

Казалось бы, внутренний сезон не располагает к смене тренера – особенно когда с ним нет выраженного конфликта, а результаты полностью устраивают. Тем интереснее, что половина чемпионов прошлого года приедет в Челябинск с новым наставником: Бойкова / Козловский (на фото ниже) ушли от Москвиной к Тутберидзе, а Худайбердиева и Базин – от Самохина к Жулину.

Причины их решений различны: Саша и Дима делали выбор на пике, а Лиза и Егор – после неудачного сезона, который вряд ли был скрашен утешительным титулом; первые избавились от принципиальных соперников в группе, а вторые, наоборот, окружили себя конкурентами.

Есть важная деталь, объединяющая эти не самые очевидные трансферы: обе пары уходили не просто от тренеров, а от тех, кто скатывал их с первых дней . Еще один дуэт, в чей уход из группы верилось меньше, чем в возвращение на лед – Степанова и Букин, которые занимались у Жук и Свинина дольше, чем длится карьера Бойковой / Козловского и Худайбердиевой / Базина вместе взятых.

Для всех пар чемпионат России – первый серьезный экзамен на оправданность трансфера.

И если победа Степановой и Букина выглядит практически предрешенной, то золото Бойковой и Козловского далеко не так очевидно: по общей сумме за два этапа Мишина и Галлямов впереди на 13 баллов, а проблема Саши и Димы с нестабильными выбросами так и не решилась – несмотря на попытки Максима Транькова убедить Веру Базарову в обратном.

Дикиджи и Савосин – новые фавориты среди мужчин, хотя оба никогда не занимали на чемпионатах России место выше десятого

Мужское катание – главный поставщик непредсказуемых развязок на чемпионатах России:

● сезон 2013/14 – драматичная борьба Ковтуна и Плющенко, завершившаяся победой на льду для первого, и в кулуарах – для второго;

● сезон 2018/19 – последний и самый яркий чемпионат России в карьере все того же Максима;

● сезон 2020/21 – сенсационный взлет Кондратюка из кордебалета Авербуха на третье место дебютного национального чемпионата;

● сезон 2022/23 – удивительное совпадение баллов Семененко и Гуменника, когда победителя пришлось определять по произвольной программе.

Нынешний турнир тоже обещает интригу: в фаворитах два фигуриста, которых не было ни в одних предсезонных раскладах.

Роман Савосин выступал на чемпионате России трижды, но ни разу не поднимался выше 10-го места, а его лучшая сумма на этом старте – 225,40 – на 52 балла меньше худшего результата в этом году.

В карьере Владислава Дикиджи взрослый национальный чемпионат и вовсе был лишь однажды – тоже без предпосылок к нынешней феерии.

Сопоставлять раздутые инфляцией баллы на внутренних российских турнирах с международными сложно, но все же в этой виртуальной вселенной Рома и Влад – в шестерке лучших спортсменов мира.

Понятно, что до реальных этапов Гран-при даже в случае разбана сборной Савосин и Дикиджи рисковали не доехать из-за отсутствия рейтинга, а компоненты уровня Кагиямы им готовы ставить только в Красноярске и Уфе, но технически их контент действительно убедителен.

Проблема в том, что подкованных в прыжках парней в России всегда было немало, но последним стабильным их исполнителем остается Евгений Плющенко. Два удачных старта без особых обязательств перед фанатами и федерацией – слишком маленькая выборка, чтобы говорить о долгосрочной смене лидеров.

В танцевальном топе сохранились только 6 пар из 15, Дэвис и Смолкин определились с гражданством, Ангелопол устроил скандал из-за контракта

Но ни один вид не лихорадило так, как танцы на льду – вот что там случилось за год:

● Дэвис и Смолкин наконец определились со сборной – Грузия – и даже успели получить за нее первые медали. Еще в январе отец Глеба отрицал такую возможность, Ренат Лайшев отчаянно верил в патриотизм Дианы, а сам дуэт накануне прошлого чемпионата России связывал свою невозможность быть там исключительно с бюрократическими сложностями;

● Кагановская и Ангелопол в декабре-2022 могли бороться за первое место, но снялись по болезни. Сейчас у них другие приоритеты: после скандала с контрактом Василиса тренируется с новым партнером (Максимом Некрасовым), а Валерий оттачивает искусство катания с хулахупом на льду под руководством Натальи Линичук в «Ангелах Плющенко»;

● возвращение Линичук в российский спорт – тоже мини-сенсация. Свое нынешнее место работы она ценит за тактичность и интеллигентность – но, кажется, не все видят те же качества в самой Наталье: Навка обвинила ее в развале дуэта с Костомаровым, а Жулин, комментирующий самые смелые темы, отказался говорить о ее возвращении.

● тот самый новый партнер Кагановской на прошлом чемпионате России был третьим в паре с Елизаветой Пасечник. Его бывшая партнерша в лучших традициях национального танцевального сериала объединилась с Ангелополом;

● а где же теперь Пасечник? Она с Дарио Чиризано, который в Красноярске-2023 тоже был фаворитом, но они с Хаврониной смогли проехать только ритм-танец, после чего снялись из-за болезни;

● впрочем, здоровье оказалось не главной проблемой их пары. Уже в январе они распались – Хавронина объединилась с Девидом Нарижным, что стало, пожалуй, самым удачным решением в чехарде бесконечных распадов: на этом чемпионате России они всерьез претендуют на топ-3;

● Чиризано, вооружившись итальянским паспортом и робкой надеждой на легкую смену гражданства после истории Дэвис и Смолкина попытался уйти кататься за Чехию. Он нашел партнершу (Денису Цимлову), тренера (Барбару Фузар-Поли) и даже успел постажироваться в Монреале, который практически закрыт для российских фигуристов, но все же устал сопротивляться федерации и вернулся в Россию;

● второй по силе танцевальный скандал (шнурки Валерия Ангелопола все же вне конкуренции) случился между Морозов и Шанаевой: их столкновение на разминке закончилось травмой Аннабель и ее пропуском чемпионата России, на который она тоже могла приехать с новым партнером. Впрочем, возможно такого турнира в ее карьере в принципе больше не будет – по некоторым источникам она и Игорь Еременко рассматривают смену спортивного гражданства на французское.

Всего из прошлогоднего топ-15 до Челябинска доедут 6 дуэтов: Шанаева / Дрозд, Худайбердиева / Базин, Миронова / Устенко, Жданова / Бабаев-Смирнов, Прокопец / Васькович и Усова / Антонов. Для сравнения – даже в динамично обновляющемся женском катании сохранилась хотя бы половина участниц.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид; Instagram/plushenkoofficial