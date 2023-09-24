Верх «Жироны», угловые «Атлетика» и сразу три варианта с таймами – что поставить в среду

Чемпионаты Испании и Италии разыгрывают туры посреди недели. Есть несколько интересных вариантов для ставок на матчи в среду.

Верх «Вильярреала» и «Жироны», хотя коэффициент не очень удобен

Обе команды четырежды пробили верх в шести турах, у «Вильярреала» он вообще практически регулярен еще с прошлого сезона – шесть в восьми последних матчах.

Причем забивается, как правило, не три гола, а гораздо больше – у «Вильярреала» уже были 3:4 с «Барселоной», а у «Жироны» две последние игры – это 4:2 и 5:3.

Неудивительно, что ТБ2.5 в игре «Вильярреал» – «Жирона» предлагается за 1.56. Но, может, ТБ2.75 за 1.70 понравится больше.

«Атлетик», «Хетафе» и угловые – тут фора или низ

Заглядываем в статистику прошлого сезона и что видим: «Атлетик» был лидером по угловым (6,76 в среднем за игру), а «Хетафе» – главным аутсайдером (3,16). В первых шести турах картина не слишком поменялась. Хотя «Атлетик» пока недотягивает до пяти в среднем, но у «Хетафе» все так же худший показатель – лишь 2,83.

Есть вариант с победой «Атлетика» по угловым с форой -3 за 1.63, но необходимо учитывать, что за шесть туров команда пока ни разу ни с кем такую фору не пробила.

ТМ9.5 по угловым идет за 1.80.

«Райо Вальекано» сыграет не хуже «Кадиса» во втором тайме

«Райо» отправится в гости к «Кадису». Тренд прошлого сезона – «Кадис» пропустил абсолютное большинство голов (36 из 53) после перерыва. Тренд стартовавшего: «Кадис» – третья с конца команда вторых таймов (лишь одна победа и 2:7 по разнице мячей).

У «Райо» нет таких колебаний. По две победы в каждом из таймов, первый проиграли однажды, второй – дважды, это ни на что в целом не влияет. Поставить на него во втором тайме можно с форой +0.25 за 1.56. Да, маловато, так что есть еще и нулевая фора – за 1.97.

В игре «Эмполи» и «Салернитаны» – аналогичный вариант

«Салернитана» стартовала без особого блеска (до сих пор нет побед), а «Эмполи» – ужасно (пять поражений с разницей 0:13). И если в первых таймах «Эмполи» еще кое-как держится, даже свел две ничьи, то после перерыва проиграл всем. У «Салернитаны» точно такой же показатель в первых таймах, но во вторых – есть победа и две ничьи.

Возможно, пока «Эмполи» в таком кризисе, можно поймать вариант в разборках примерно равных по классу команд. Фора +0.25 на «Салернитану» предлагается за 1.65, а нулевая – за 2.12. Матч для «Салернитаны» – гостевой.

«Наполи» должен вспомнить, как играть в первых таймах

Чемпион примет «Удинезе». В прошлом сезоне «Наполи» долго был лучшей командой первого тайма, под конец чуть сбавил, но все равно проиграл лишь три из них. «Удинезе» же в основном играл вничью (20 раз).

Сейчас «Наполи» начинает не так задорно – две победы в пяти первых таймах, разница лишь 4:3, но «Удинезе» по этому показателю вообще третий с конца, а главное – до перерыва не забил ни гола.

Есть прямая победа «Наполи» в первом тайме за 1.83. Но, возможно, логичнее рассмотреть вариант с ТМ1.25 за 1.72 до перерыва.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce