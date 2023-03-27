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26 марта в Единой Лиге ВТБ завершился регулярный чемпионат. Из 12 команд лишь две представляли не Россию – «Минск» (Белоруссия) и «Астана» (Казахстан). На двоих эти команды в 64 играх одержали 8 побед и благополучно замкнули турнирную таблицу, не только не попав в плей-офф, но даже толком не навязав какую-либо борьбу остальным клубам.

Нужны ли такие команды чемпионату? Давайте порассуждаем.

Как было

Изначально Лига ВТБ задумывалась как мини-турнир в середине сезона с привлечением команд из других чемпионатов. Первый розыгрыш прошел в сезоне-2008/09 и выглядел следующим образом:

Спустя четыре года, в сезоне-2012/13, лига расширилась до 20 команд из 9 стран и была поделена две группы, при этом параллельно у российских команд была ПБЛ. Через год ее расформировали и команды из России сосредоточились только на ВТБ и еврокубки, а сама Единая Лига сократилась до 16 команды и отказалась от деления на группы, придя к полноценному чемпионату с единой таблицей.

В 2013 году команды не из России не были «пассажирами» в Единой Лиге ВТБ. Латвийский ВЭФ дошел до 1/4 финала плей-офф, а литовский «Жальгирис» вообще бился с краснодарским «Локомотивом» в полуфинале. В сезоне-2013/14 в полуфинале был другой клуб из Литвы – «Летувос Ритас».

Нужно обозначить: абсолютно во всех сезонах команды не из России участвовали в плей-офф Единой Лиги ВТБ. В 2020 году постсезон был отменен из-за пандемии коронавируса, но, если бы игры навылет провели, то в первом раунде бы сыграли польская «Зелена-Гура» и эстонский «Калев», которые на момент приостановки «регулярки» занимали седьмое и восьмое места соответственно. В сезоне-2020/21 «Зелена-Гура» также участвовала в матчах на выбывание.

В прошлом розыгрыше, сезоне-2021/22, в лиге было четыре команды не из России: «Астана», «Минск», «Калев» и «Зелена-Гура». Последние две в середине сезона приняли решение выйти из состава участников лиги, причем польский коллектив на момент этого решения шел в зоне плей-офф и теоретически мог выйти в постсезон. По итогу «Минск» и «Астана» заняли девятое и десятое места соответственно и остались без плей-офф.

Как стало

Перед стартом нового сезона «Калев» и «Зелену-Гуру» заменили «Самара» и МБА. В Единой Лиге ВТБ, которая задумывалась как один из сильнейших международных чемпионатов с командами из разных стран, не из России остались только «Минск» и «Астана».

«Регулярка» сезона-2022/23 была представлена в новом формате: команды сыграли два круга по 11 матчей, после чего разделились на две шестерки и сыграли еще по два матча внутри них. Первые шесть команд автоматически вышли в плей-офф и на втором этапе лишь выясняли расположение в турнирной таблице. Вторая шестерка же боролась за первые два места, которые позволяют сыграть в постсезоне. Напомню, что «Минск» и «Астана» вообще ничего не показали и на дистанции всего сезона являлись однозначными аутсайдерами.

Понятно, что Единая Лига ВТБ – это бренд, но особенно в нынешней ситуации нужны ли ей такие «пассажиры»?

Перед стартом этого сезона, «предвкушая» выступление «Минска» и «Астаны», я задал логичный вопрос баскетболисту «Нижнего Новгорода» Антону Понкрашову.

- В ближайшем будущем мы можем увидеть в Лиге ВТБ сербские или китайские клубы? Может просто вернуться к чемпионату России?

- Давно считаю, что Единая Лига ВТБ должна расширяться. Я за то, чтобы в лиге появлялось больше российских команд. Когда я начинал при ПБЛ, было достаточное количество команд, которые с удовольствием играли. Да, перелет во Владивосток долгий, но всегда было приятно играть там, это казалось украшением чемпионата. Никогда не забуду, как мы закрывали выездной трип: Владивосток-Красноярск-Сургут – все было прекрасно. В каждом зале был аншлаг, классная атмосфера, баскетбол развивался. Даже в чемпионате Ирана играют 16 команд (в сезоне-2022/23 в Единой Лиги ВТБ сыграли 12 клубов). Я не говорю, что чемпионат Ирана сильнее Лиги ВТБ, но 16 команд – это как минимум шанс для развития молодых игроков. Чем больше команд, тем лучше.

Никто не спорит, что все это создавалось из благих намерений и действительно выглядело привлекательно. Было бы здорово, если в чемпионате участвовали команды хотя бы из Сербии, Турции. Однако очевидно, что сейчас это нереально.

Что делать

Понятно, что мнение болельщиков никто не спрашивает и в кабинетах людям, наверное, виднее, но все же. Как можно было бы оптимизировать баскетбольный чемпионат? Например, отказаться от участия иностранных команд и вернуться к чемпионату России.

Можно оставить как таковую Единую Лигу ВТБ. Также сделать параллельный чемпионату России турнир с сильнейшими командами из соседних стран, но, допустим, чтобы из российских клубов участвовали не все, а из первой тройки-четверки.

Также есть смысл увеличить именно чемпионат России до 14-16 команд, плюс сделать автоматический переход из/в Суперлигу, как, например, в футболе: последние команды ЧР опускаются в Суперлигу, лучшие из Суперлиги – поднимаются. Также можно было бы сделать стыковые матчи 3-4 команд Суперлиги с 11-12 из высшего дивизиона. Соответственно, команды, особенно из нижней части чемпионата России, бились бы за плей-офф или, как минимум, за возможность не вылететь в дивизион ниже.

Это все лишь рассуждения, однако хочется, чтобы российские болельщики не только не потеряли в зрелищности баскетбола, но и приобрели. Условные «Уралмаш» или «Химки» хуже «Астаны» и «Минска»? Не думаю.

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Фото: Единая Лига ВТБ/Наталья Добриян, Диас Мейрманов, Анна Шамина