Де Дзерби и еще три тренера исключены из шорт-листа «Барсы» на замену Хави – вот почему
С тех пор как Хави объявил о своем уходе из «Барселоны» в конце сезона, поиски его преемника продолжаются.
От Пепа Гвардиолы до Юргена Клоппа – список потенциальных кандидатов на пост следующего тренера каталонцев был обширен. В итоге варианты сузились до пяти-шести имен. Теперь, по данным Mundo Deportivo, четыре из них вычеркнуты.
Томас Тухель
Немецкий специалист выразил желание тренировать в Испании.
Юлиан Нагельсманн
Сообщается, что исключение Нагельсмана из шорт-листа объясняется отсутствием у него опыта игры на высшем уровне. Несмотря на его многообещающую карьеру, «Барса», возможно, чувствует, что ему нужно больше времени, прежде чем возглавить клуб такого уровня.
Микель Артета
Действующий контракт Артеты с «Арсеналом» станет препятствием.
Роберто Де Дзерби
Несмотря на то, что итальянец талантливый тренер, ему еще предстоит руководить большим клубом. Отсутствие опыта работы в топ-команде предположительно привело к тому, что его отстранили от рассмотрения на пост в «Барселоне».
Главное - Хави плоть от плоти - Барселона!
Так что перечисленные вами тренеры сделали бы то же самое на его месте.
Но вот про Пепа категорически не соглашусь – он доверился академии в ситуации, когда он мог и на опытных игроков положиться. Замена Яя Туре на Бускетса была смелым шагом, не говоря уже об избавлении от Роналдиньо.
И не стыдно Морозу постить явную чушь...
Хави лучше всех притендентов на пост тренера Барсы. Поэтому нужно постараться сохранить его. С молодежью так никто не умеет работать как Хави кто бы что не говорил. Не помню такого ни у Зизу ни у Пепа, Анчи и тд… Хави строит отличную команду, и когда эти ребята подрастут, они ещё покуролесят на Бернабеу, в ЛЧ и ЛЛ)
Ну а с Артетой станет препятствием контракт...))) С каких это пор, для Барсы стал препятствием контракт?!) Когда придурка Дембеле переманивали с Боруссии, контракт препятствием не был... И с Коутиньо также... А почему?! Потому, что тогда у Барсы были деньги!!! А сейчас одни долги!
Поэтому так красиво написали: "Действующий контракт Артеты с «Арсеналом» станет препятствием"...)) Хотя все понимают, что другими словами это звучит: "У нас совсем нет денег. Абсолютно. Мы по уши в долгах. А проще говоря в полной заднице!"