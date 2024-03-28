Де Дзерби и еще три тренера исключены из шорт-листа «Барсы» на замену Хави – вот почему

С тех пор как Хави объявил о своем уходе из «Барселоны» в конце сезона, поиски его преемника продолжаются.

От Пепа Гвардиолы до Юргена Клоппа – список потенциальных кандидатов на пост следующего тренера каталонцев был обширен. В итоге варианты сузились до пяти-шести имен. Теперь, по данным Mundo Deportivo, четыре из них вычеркнуты.

Томас Тухель

Немецкий специалист выразил желание тренировать в Испании.

Юлиан Нагельсманн

Сообщается, что исключение Нагельсмана из шорт-листа объясняется отсутствием у него опыта игры на высшем уровне. Несмотря на его многообещающую карьеру, «Барса», возможно, чувствует, что ему нужно больше времени, прежде чем возглавить клуб такого уровня.

Микель Артета

Действующий контракт Артеты с «Арсеналом» станет препятствием.

Роберто Де Дзерби

Несмотря на то, что итальянец талантливый тренер, ему еще предстоит руководить большим клубом. Отсутствие опыта работы в топ-команде предположительно привело к тому, что его отстранили от рассмотрения на пост в «Барселоне».