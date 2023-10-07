«Я сразу это понял». Люк де Йонг уверен, что один из защитников «Барселоны» вскоре станет лучшим в мире

На пути к величию.

Люк де Йонг считает, что Рональду Араухо суждено стать по-настоящему крупным игроком, который сможет войти в историю.

В интервью голландскому изданию AD бывший нападающий «Барселоны» сказал:

«Когда я играл в «Севилье», он дебютировал за «Барсу» в игре против нас. Я сразу понял: это игрок мирового уровня, который только формируется В то время ему было всего 20. Уругваец, быстрый, сильный, а также хорошо владеющий мячом. Сейчас ему 24, и в обозримом будущем он станет лучшим защитником в мире.

Помнишь, как Хави намеренно поставил его на позицию правого защитника в матче с «Реалом»? Он просто упрятал Винисиуса к себе в карман, не так ли?»

В свои 24 года Араухо не зря является одним из капитанов «блауграны». Он действительно один из лучших защитников в мире, и он нередко спасает команду в самых экстремальных моментах. Однако Рональд часто выпадает из состава из-за травм, и эта тенденция несколько пугает.