Пока Марко Бартра сидит в глухом запасе «Бетиса», его девушка отправилась в отпуск - и тут же была заподозрена в измене🔞

Джессика Гойкочеа давно затмила славу знаменитого забега Марко.

Если вы вдруг забыли, то именно Марк Бартра - герой одного из самых ярких мемов в истории класико и один из немногих защитников в истории профессионального футбола, которого обгонял соперник за пределами поля.

В «Барсе» Марк долго не продержался - уехал в «Боруссию», поиграл в Турции, а теперь сидит в глухом запасе «Бетиса» и ждет окончания контракта. Единственный повод (помимо ролика выше) вспомнить о нем - его девушка Джессика Гойкочеа.

Джессика регулярно радует пользователей соцсетей откровенными снимками, а недавно стала участницей неприятной истории. Дело в том, что девушка отправилась в отпуск без Бартры, а на снимках с пляжа была замечена в объятиях другого молодого человека.

Позже выяснилось, что это брат Джессики.