Пока Марко Бартра сидит в глухом запасе «Бетиса», его девушка отправилась в отпуск - и тут же была заподозрена в измене🔞
Джессика Гойкочеа давно затмила славу знаменитого забега Марко.
Если вы вдруг забыли, то именно Марк Бартра - герой одного из самых ярких мемов в истории класико и один из немногих защитников в истории профессионального футбола, которого обгонял соперник за пределами поля.
В «Барсе» Марк долго не продержался - уехал в «Боруссию», поиграл в Турции, а теперь сидит в глухом запасе «Бетиса» и ждет окончания контракта. Единственный повод (помимо ролика выше) вспомнить о нем - его девушка Джессика Гойкочеа.
Джессика регулярно радует пользователей соцсетей откровенными снимками, а недавно стала участницей неприятной истории. Дело в том, что девушка отправилась в отпуск без Бартры, а на снимках с пляжа была замечена в объятиях другого молодого человека.
Позже выяснилось, что это брат Джессики.
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