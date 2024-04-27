Первые кадры уникальной выставки Messi Experience. Проработаны все детали жизни Лео

В самом сердце Майами любители футбола и поклонники Лео Месси съезжаются, чтобы познакомиться с первой в мире выставкой Messi Experience. Экспозиция, открывшаяся на днях, предлагает уникальное путешествие по жизни и карьере аргентинца.

В центре экспозиции Messi Experience - коллекция футболок, представляющих команды, в которых играл Месси. От его скромного начала в «Ньюэллс Олд Бойз» до культовой карьеры в «Барселоне» и далее.

Но Messi Experience - не просто выставка памятных вещей.

Она также предлагает погрузиться в мир Лео, позволяя посетителям стать частью победного парада Аргентины после Кубка мира.

Одним из главных украшений выставки является голограмма Месси, который приветствует посетителей фирменной улыбкой.

Даже детская комната Лео воссоздана с точностью до мелочей.