Первые кадры уникальной выставки Messi Experience. Проработаны все детали жизни Лео
В самом сердце Майами любители футбола и поклонники Лео Месси съезжаются, чтобы познакомиться с первой в мире выставкой Messi Experience. Экспозиция, открывшаяся на днях, предлагает уникальное путешествие по жизни и карьере аргентинца.
В центре экспозиции Messi Experience - коллекция футболок, представляющих команды, в которых играл Месси. От его скромного начала в «Ньюэллс Олд Бойз» до культовой карьеры в «Барселоне» и далее.
Но Messi Experience - не просто выставка памятных вещей.
Она также предлагает погрузиться в мир Лео, позволяя посетителям стать частью победного парада Аргентины после Кубка мира.
Одним из главных украшений выставки является голограмма Месси, который приветствует посетителей фирменной улыбкой.
Даже детская комната Лео воссоздана с точностью до мелочей.
У нас ведь обычно как,пока жив не особо ценят. Как не станет человека,так сразу: книги,концерты,фильмы,музеи,все возможные экскурсии и выставки.
По этому обращаюсь ко всем любителям футбола,вне зависимости от предпочтений - Мы можем воочию увидеть игру,величайшего 🐐 футболиста на все времена ☝🏼 по этому не пропускаем матчи 👑 Лео Месси и наслаждаемся его игрой !