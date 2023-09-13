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Выдыхаем. Гюндогана обследовали в «Барсе» — результат оказался даже лучше ожидаемого

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Илкай Гюндоган капитально напугал болельщиков «Барселоны» в последний день международного перерыва — во время товарищеского матча с Францией полузащитник получил травму и покинул поле в слезах.

Естественно, все ожидали худшего, но, как оказалось, для паники нет причин. Как сообщает авторитетный журналист Diario AS Хави Мигель, Гюндоган может сыграть за каталонцев уже в эту субботу в матче против «Бетиса».

В среду днем немецкий полузащитник прошел обследование в расположении клуба, и травма была исключена. Игроку потребуется около 24 часов отдыха, чтобы вернуться к тренировкам .

Хави Мигель отмечает, что у Гюндогана действительно сильный синяк на пояснице, но медицинский отдел не видит никаких препятствий для того, чтобы Илкай вернулся к тренировкам уже в четверг.

 

Вполне вероятно, что Хави не захочет рисковать ценным игроком и даст ему дополнительное время для отдыха, однако его отсутствие точно не затянется надолго.

4 комментария

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Rachid
Очень хорошая новость для Барселоны - Гюндоган топ игрок - оторвать бы тому французу его «лягушачьи лапки» за синяк на его пояснице:))))))
+3
0
+3
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Flow market Victor Mercedes
Говорят что завтра на тренировке он забил гол ударом через себя в воздухе)))
0
0
0
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Вячеслав Новиков
Отличная новость, очень важный игрок
0
0
0
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