Илкай Гюндоган капитально напугал болельщиков «Барселоны» в последний день международного перерыва — во время товарищеского матча с Францией полузащитник получил травму и покинул поле в слезах.

Естественно, все ожидали худшего, но, как оказалось, для паники нет причин. Как сообщает авторитетный журналист Diario AS Хави Мигель, Гюндоган может сыграть за каталонцев уже в эту субботу в матче против «Бетиса».

В среду днем немецкий полузащитник прошел обследование в расположении клуба, и травма была исключена. Игроку потребуется около 24 часов отдыха, чтобы вернуться к тренировкам .

Хави Мигель отмечает, что у Гюндогана действительно сильный синяк на пояснице, но медицинский отдел не видит никаких препятствий для того, чтобы Илкай вернулся к тренировкам уже в четверг.

Вполне вероятно, что Хави не захочет рисковать ценным игроком и даст ему дополнительное время для отдыха, однако его отсутствие точно не затянется надолго.