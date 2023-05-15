В этом сезоне команда Хави наконец победила в Ла Лиге. Женская «Барселона» также стала чемпионом страны в текущем розыгрыше турнира.

На пути к победе команды установили впечатляющие рекорды. Основе «блауграны» удалось провести 25 «сухих» матчей, подопечные Хави пропустили всего 13 мячей в этом сезоне Ла Лиги.

Женская «Барселона» выиграла 28 из 29 матчей в чемпионате Испании, одна встреча закончилась вничью. Девушки преуспели и в еврокубках. Они вышли в финал Лиги чемпионов, где сразятся с «Вольфсбургом».

За всю историю женская и мужская команды «Барселоны» становились чемпионами в один сезон лишь трижды.

В 2013 году мужская «Барса» завоевала свое 22-е чемпионство. В 35-м туре «блауграна» досрочно взяла титул еще до своего матча, потому что в параллельной встрече «Реал» сыграл вничью с «Эспаньолом». А женская команда оформила чемпионство в последнем туре, обыграв «Атлетик».

Второй золотой «дубль» «Барселоны» произошел в сезоне 2014/15. Мужская «блауграна» вновь оформила «требл» и стала первым клубом в истории европейского футбола, которому это достижение покорилось дважды. В том же сезоне, одержав победу над «Атлетико», женская «Барса» завоевала четвертый чемпионский титул подряд.

Короли и королевы испанского футбола.