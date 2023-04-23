FC BARCELONA
Блог

Рафинья и тер Стеген — лучшие. Оценки игроков «Барселоны» за матч с «Атлетико»

Ла Лига Ла Лига
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Рафинья Диас Рафинья Диас
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

А вот Гави подкачал.

«Барселона» прервала свою неудачную серию из трех матчей без побед и выиграла у «Атлетико» на «Камп Ноу» со счетом 1:0.

Матч получился жарким, агрессивным, с большим количеством стычек, мадридская команда получила 8 желтых карточек, а каталонцы — 4. Обе команды в равной степени давили на ворота друг друга, но решающим стал гол Феррана Торреса с ассиста Рафиньи под самый конец первого тайма.

Лучшими футболистами команды Хави, по версии портала SofaScore, стали Рафинья, регулярно обострявший игру, и Марк-Андре тер Стеген, не пропустивший уже в 23-м матче Ла Лиги.

Оценки всех игроков «блауграны»:

А также показатели всей команды («Барселона» в левой колонке):

А какой из игроков впечатлил вас?

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Со Штегой в этом сезоне все понятно,стена ! Радует Рафинья в последних играх молодец и пашет и накручивает,главное не сбавлять.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Вот то, что сделал Лёва в том моменте с Рафиньей, то за такое надо было отнимать 2.0 от рейтинга
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
#Лева_Вернись
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Я думаю конда рафинья узнал что восстановиться в ближайшее дни дембеле, то сразу начал играть по человечески
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mister Ghost
Вот стоило хейтеру послать Рафинью на..., как он сразу после этого выдал чудесный матч и был очень хорош, молодец заслужил награду лучшего игрока матча! Вот такая реакция на хейт заслуживает похвалы👍
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Ответ Виктор Кашшаи
#Лева_Вернись
_В_Баварию
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Try Stelsi
А че Карраско так занизили? Что не момент то его опасный удар был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эзиз Халлыев
Френки сразу залетел в игру. Лучший!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Sragovich
За что 7,3 Кундэ? Карраско крутил его как хотел. Он на спаде сейчас
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arkadios Avgitidis
Араухыч!!! Монстр!
Марк,- лучший сезон, однозначно! реакция, просто космос!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garik Babayan
Лёва сыграл на 4...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МГЕР
Ответ Виктор Кашшаи
Вот то, что сделал Лёва в том моменте с Рафиньей, то за такое надо было отнимать 2.0 от рейтинга
Видать хотел реабилитироваться, но получилось ещё хуже, закопал себя поглубже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий