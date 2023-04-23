12 комментариев

А вот Гави подкачал.

«Барселона» прервала свою неудачную серию из трех матчей без побед и выиграла у «Атлетико» на «Камп Ноу» со счетом 1:0.

Матч получился жарким, агрессивным, с большим количеством стычек, мадридская команда получила 8 желтых карточек, а каталонцы — 4. Обе команды в равной степени давили на ворота друг друга, но решающим стал гол Феррана Торреса с ассиста Рафиньи под самый конец первого тайма.

Лучшими футболистами команды Хави, по версии портала SofaScore, стали Рафинья, регулярно обострявший игру, и Марк-Андре тер Стеген, не пропустивший уже в 23-м матче Ла Лиги.

Оценки всех игроков «блауграны»:

А также показатели всей команды («Барселона» в левой колонке):

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