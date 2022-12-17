«Педри – это Педри». Иньеста ставит точку в бесконечных сравнениях с полузащитником

«Педри – это Педри, у него свой путь», - сказал Андрес Иньеста Movistar на очередной вопрос о сравнении с юным игроком «Барселоны».

«Мы разные. Я ему очень симпатизируют: мне нравится, как он играет, как движется на поле и действует с мячом. Педри очень талантлив».

Легенда «Барселоны» недавно посетил клуб, встретился с Хави и футболистами.

20-летний Педри уже сыграл 93 матча за «Барсу» , забил 12 голов и выиграл один трофей– впереди у него большой путь и начало положено неплохое.