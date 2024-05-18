Что Хави сказал игрокам «Барсы» на фоне слухов об увольнении? Отвечает сам тренер

Испанская пресса уже несколько дней пишет о волнениях в руководстве «Барселоны». Сообщается, что Лапорте не понравились слова Хави о сложном финансовом положении «блауграны». Теперь руководство рассматривает возможность увольнения каталонца.

Сам тренер остается спокойным – по крайней мере, в публичном поле.

На пресс-конференции перед матчем с «Райо» Хави рассказал о беседе со своими подопечными на последней тренировке:

«Я сказал игрокам то же самое, что говорю вам сейчас. Я не заметил никакого беспокойства [со стороны руководства], мы сосредоточены на «Райо Вальекано».

Совершенно ничего не изменилось. Если что-то изменится, мы дадим вам знать, но мы спокойны и сосредоточены на этом проекте. Эта команда обладает исключительными качествами, и мы постараемся завоевать титулы в следующем сезоне, наш проект остается четким.

Президент Лапорта отправляет мне только положительные сообщения, и ничего больше. Я полностью сосредоточен на завтрашней игре. Я чувствую себя хорошо, я счастлив, здорово быть тренером «Барсы», ведь это лучший клуб в мире. Я уверен, что в будущем у нашего проекта все пойдет очень хорошо».

По данным AS, на последнюю тренировку Хави впервые не вышел первым. Он появился на поле вместе с футболистами «Барсы».

У «блауграны» осталось два матча в сезоне: против «Райо Вальекано» и «Севильи». Грядущая игра с «Райо» станет последней домашней встречей каталонцев в кампании.

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