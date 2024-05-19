Ривалдо уверен, «Барсе» нужно избавиться от двух игроков. Привел аргументы для каждого

Легенда «Барселоны» Ривалдо рассказал, какие изменения в состав каталонцев хотел бы внести.

По мнению бразильца, Роберт Левандовски и Френки де Йонг должны покинуть клуб этим летом. В откровенной беседе с Diario Sport он объяснил:

«Знаете, Левандовски – отличный нападающий. Но он уже стар. И это важный фактор. В мою эпоху, когда тебе исполнялось 30 лет, клуб уже искал способы продать тебя и выставить на продажу.

Сейчас подписывают игроков, которым 36, 37 лет... «Барселоне» нужны титулы, ей нужна более сильная команда.

С Френки та же история. Он пробыл здесь пять лет, и... ничего не произошло.

Клубу нужно двигаться дальше, приводить новых игроков. Я уверен, что «Барса» сможет найти кого-то такого же уровня, а может, и лучше».