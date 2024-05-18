3 греха Хави в «Барсе», которые заставили Лапорту почувствовать себя преданным

По данным Diario AS, Хави совершил три больших греха, из-за которых президент клуба Жоан Лапорта почувствовал себя преданным и возмущенным.

1. Печально известная пресс-конференция Хави перед «Альмерией». Менеджер смело заявил, что «Барса» потеряла дни своей славы из-за тяжелых экономических проблем. В результате клуб не может подписывать лучших игроков.

Лапорта считает иначе, ссылаясь на то, что с момента приглашения Хави в 2021 году руководство потратило 260 млн евро на 24 новичков.

2. Лапорта и его совет директоров считают, что Хави потерял веру в своих игроков и даже сотрудников, когда тренер сказал: «Путь вперед – это изменения, потому что в противном случае мы останемся прежними и не будем совершенствоваться».

Лапорта задается вопросом, почему Хави не ценит свою команду.

3. Отношение Хави к Витору Роке и его комментарии удивили Лапорту. От Хави требовали объяснений скромного игрового времени Витора Роке – испанец ответил, что не хотел, чтобы Роке переходил в «Барсу» в январе.

Но именно Хави настаивал на трансфере бразильца, когда Гави вылетел до конца сезона, объясняя это необходимостью усилить атаку.