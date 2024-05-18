5 игроков «Барсы», которые чувствуют к себе плохое отношение Хави

В пятницу инсайдер Фабрицио Романо заявил, что отношение Хави к Витору Роке является одной из причин, по которым главный тренер, скорее всего, будет уволен в конце сезона.

По мнению журналиста Серхио Соле, увольнение Хави может быть связано с тем, что несколько важных игроков чувствуют плохое обращение с ними со стороны испанца.

Витор Роке. Бразилец – самое дорогое приобретение «Барсы» со времен Рафиньи, но Хави по-прежнему не доверяет новичку. В последних шести матчах Роке сыграл всего 17 минут.

Жоау Феликс. С начала года португалец стал игроком второго плана. В этом сезоне Феликс забил 10 голов и отдал шесть голевых передач, но по-прежнему остается альтернативным вариантом для Хави.

Рафинья. Бразилец дважды надолго садился на скамейку запасных в этом сезоне, но его раздражение может быть вызвано тем, что Хави использует его слева, освобождая правый фланг для Ламина Ямаля. У Рафиньи 12 выходов со скамейки.

Рональд Араухо. Защитник не в лучшей форме в этом сезоне, но, по слухам, у него возникли разногласия с Хави. Настолько серьеные, что уругваец, ранее заявлявший о мечте надолго остаться в «Барсе», отказался продлевать контракт.

Роберт Левандовски. Форвард недоволен, что Хави не доверяет ему концовки матчей и часто меняет. Игрок не понимает свою роль на следующий сезон.