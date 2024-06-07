Хэмилтон сам не взял новинки, а на публике – театр: «не жду больше побед над напарником». Пинает «Мерс» за любую мелочь!

«Итальянский выучу быстрее, чем попаду на подиум»!

Льюис Хэмилтон – самый титулованный гонщик главной гоночной серии мира делит невероятное достижение в семь выигранных чемпионатов лишь с великим Михаэлем Шумахером, но превосходит Красного барона по выигранным Гран-при (103 против 91). Правда, именно последние два сезона и текущий чемпионат складываются для сэра рыцаря совсем не на том уровне – финальная на сегодняшний день победа Льюиса датируется аж декабрем 2021 года на инаугурационном Гран-при Саудовской Аравии, после чего мультичемпион не поднимался выше второго места на подиуме. А в 2024-м Хэмилтон и вовсе начал вчистую уступать напарнику по «Мерседесу» Джорджу Расселлу : после Монако счет во внутрикомандной дуэли – 1:7 по квалификациям и не такие внушительные, но все же 12 очков отставания в личном зачете в пользу Джорджа.

Первая треть сезона вызвала множество вопросов о причинах: это возможный спад формы Льюиса, который сложно распознать из-за откровенно слабой машины «Мерседеса» в этом году? Или просто Расселл так хорош – ведь так-то он уже побеждал Льюиса в первом совместном сезоне?

А может, наложилась крайне тонкая ситуация с его отложенным переходом в «Феррари»? К легендарной скудерии №44 присоединится только со следующего сезона и пока вынужден дорабатывать контракт с «трехлучевыми». Пикантности добавляют негласные обычаи «Ф-1»: Хэмилтона несмотря на все заслуги должны с каждым этапом все больше выводить из работы команды, чтобы предотвратить с его уходом утечку интересной для конкурентов информации (в первую очередь о наработках для будущих болидов).

Как думаете, хватило ли обеим сторонам в столь деликатный момент профессионализма, чтобы «разойтись друзьями» после 12 совместных сезонов, кучи побед, клятв в вечной семейственности и тесных товарищеских связях? Похоже, не всем!

Хэмилтон свалил все неудачи на команду и обстоятельства – публично!

Похоже, Льюис решил выпустить пар от затянувшихся неудач – или просто оправдаться, отрезав все возможные предположения о спаде формы – на минувшем Гран-при Монако, где сделал целый ряд резонансных заявлений о текущей форме команды, напарника и, конечно же, себя самого.

«Начиная с конца прошлого сезона мы стали особенно слабо смотреться в квалификациях, и в этом сезоне тенденция сохранилась. Ничего не поделаешь. Но я продолжу работать над тем, чтобы добиться улучшений. При этом мой гоночный темп остается довольно неплохим – и этому мне не нужно уделять дополнительное внимание», – едва ли не выгораживал себя накануне гонки в княжестве Льюис.

А по ходу Гран-при в комментарии Sky Sports он, как показалось многим, намекнул на фаворитизм «Мерседеса» в отношении Расселла.

«Команда усердно трудилась на базе, чтобы привезти обновления на последние две гонки, а также на этот этап – но новинка только одна [новое переднее крыло], и она у Джорджа [Расселла]. Я ожидал, что будет сложно переквалифицировать Джорджа, потому что у него улучшенный элемент, но здорово наблюдать за тем, как мы привозим обновления. Как только началась квалификация, то я не понял [что произошло]. Перед квалификацией я уже на автомате осознаю, что потеряю две десятых. Это явно разочаровывает – у меня нет ответа на это. Я не пилотирую каким-то иным образом. Круги прошли хорошо. Просто мне недоставало темпа по какой-то причине»

Речь в данном случае шла о новой версии переднего антикрыла, которую команда в Монако действительно поставила только на болид Расселла. После квалификации, где Льюис опять уступил напарнику, и очередных критических комментариев о машине медиа интерпретировали его высказывания как недовольство «Мерседесом». Но, как выяснилось позже, никаких двойных стандартов по отношению к пилотам в этой истории не было, а в неловком положении по итогам оказались все.

Слова Льюиса опровергли шеф-стратег, напарник, босс и, кажется, вообще вся команда

Опровергать высказывания своего лидера (или можно уже говорить «экс-лидера»?) «Мерседес» бросился едва ли не в полном составе. К коллективному кризис-менеджменту перешли обладатель нового антикрыла Джордж Расселл, главный стратег Эндрю Шовлин и босс команды Тото Вольфф .

«В этот уик-энд [у нас] было только одно крыло и поэтому во вторник мы договорились, что по жребию выберем получателя. Льюис [Хэмилтон] сказал, что опробовал его на симе рад отдать крыло мне, так как здесь была определенная доля риска. Если бы мы допустили ошибку в квалификации и повредили его, то естественно не смогли бы использовать то же самое антикрыло снова и пришлось бы стартовать с пит-лейн. Я согласился с риском от использования и подумал, что [новое антикрыло] было запоздалым подарком на день рождения, который он (Льюис Хэмилтон – прим. Sports) отдал мне, сказав, что я могу им воспользоваться. И нет, мы не стали подкидывать монетку», – заявил в комментарии английским телеканалам Джордж Расселл.

Кроме того пилот «Мерседеса» уточнил, что в Монако у него и его титулованного напарника были «довольно похожие» настройки «без большой разницы». Интересно, что Хэмилтон еще с начала сезона оправдывает свои провалы в квалификациях именно разными настройками с Расселлом. Так, например, было в Бахрейне, где семикратный чемпион связал свой проигрыш напарнику шести позиций на стартовой решетке с тем, что заранее «настроил» машину под гонку. Правда, днем позже Льюис почему-то все равно приехал ниже Джорджа.

Следующим, кто выдал легенду современного «Мерседеса», стал шеф-стратег команды Эндрю Шовлин.

«Мы рассчитываем, что в Монреале это крыло будет у нас в количестве, достаточном для гонок. Под этим мы обычно понимаем как минимум три [образца] – по одному на каждую машину и запасное на случай, если что-то произойдет. Но мы не выпускаем три [детали] сразу. Мы делаем сначала первое, потом [через какое-то время] второе и третье. В результате у нас было одно [крыло], которое мы могли привезти в Монако аккурат к пятнице для использования весь уик-энд. А гонщики недавно говорили – «почему мы всегда ждем, пока будет готов весь комплект? Просто дайте одному из нас использовать [единственный экземпляр]». И мы с ними согласились, учитывая ситуацию в команде в плане результатов и необходимость исправляться и учиться. Для этого как раз хорошо, когда у машин разные характеристики», – рассказывал в подкасте на командном ютюб-канале Шовлин.

«Мы обговорили с пилотами, что на той стадии [cборки], на которой мы находились, у нас была возможность привезти одно крыло на трек и обоим это понравилось. Сложным вопросом было только то, кто с ним поедет. Но тут Льюис [Хэмилтон] сказал, что если мы начали такую практику, когда у нас нет достаточно запчастей, то надо дать Джорджу проехаться с [новым антикрылом] в Монако, а в будущих гонках в похожей ситуации поступить наоборот. Льюис сделал это решение очень простым для нас».

Точку в этой сомнительной ситуации поставил Тото Вольфф. Исполнительный директор «Мерседеса» в «Ф-1» положил конец всем предположениям о том, что Хэмилтона начали как-либо обделять и отметил , что в коллективе продолжат как и прежде предоставлять своим гонщикам равные возможности.

«Все гонщики порой бывают настроены скептически, но мне кажется, как команда мы уже доказали, что даже при самом жестком соперничестве между нашими гонщиками мы всегда делаем все, чтобы возможности были сбалансированными и борьба проходила честно и справедливо. Я понимаю, что как гонщик ты хочешь добиться максимума от себя и от команды. И когда дела идут не лучшим образом, ты начинаешь во всем сомневаться, задавать вопросы. Но для нас, как для команды, главной целью всегда было предоставлять двум нашим гонщикам два отличных болида, лучшие из возможных, а также наилучшую стратегию и оказывать максимальную поддержку».

Выверенная и, главное, единая позиция «Мерседеса» быстро перекрыла весь хайп про возможную дискриминацию Хэмилтона из-за его ухода в «Феррари», но взамен запустила новую волну ажиотажа уже по другому поводу: теперь оправдания из-за отсутствия крыла стали восприниматься, как нелепая попытка свалить собственные неудачи на команду. В итоге получилось, что «Мерседес» чересчур дотошной реакцией на неочевидное высказывание выставил посмешищем своего же гонщика. Которому принадлежит львиная доля успехов в новейшей истории команды.

Подколом по поводу новинок дело не ограничилось – Хэмилтон постоянно метается и подначивает команду

Льюис вообще постоянно меняет мнения в прессе насчет ситуации в гонках и темпа болида – и всегда так, что именно он на самом деле был прав. Например, после практик в Монако он называл тренировочный день лучшим в году и без новинок, а затем высказался в стиле «А новинки все-таки помогли найти темп, надеюсь, мне их тоже хватит».

И так каждый раз: после практик Льюис безумно доволен: говорит, что «команда отлично поработала», а «машиной стало гораздо приятнее управлять». Однако если случается поражение в квалификации или гонке, но непременно находятся оправдания.

И это после всех предыдущих подначиваний вроде «Машина не работает так, как я надеялся. (Смеется) Она никогда и не была такой, как мы все надеялись».

Но самым нокаутирующим стал ответ на вопрос , чего ему в данный момент будет сложнее добиться – выучить итальянский в свете предстоящего перехода в «Феррари», или попасть на подиум с «Мерседесом»:

«Думаю, в целом выучить итальянский будет сложнее. Но нет, в данный момент наименее вероятным из двух этих вещей кажется попадание на подиум».

Но перед Гран-при Канады - уже «Не думаю, что мы так уж далеки от этой цели [борьбы за самые высокие места]. У нас есть обновления – в этот уик-энд обновления будут на обеих машинах – так что я с нетерпением жду возможности понять, как они будут работать на трассе»!

Перезапуск в «Феррари», похоже, сверхважен для Хэмилтона. Ради этого он и идет на нелепые отмазки

Но что же могло заставить сэра Льюиса так триггернуть команду своими неуклюжими, практически детскими оправданиями за плохие результаты? Скорее всего здесь сработала давняя истина актуальная не только для автоспорта, когда любой гонщик выдающегося таланта обладает не менее выдающимся самолюбием. И в случае Хэмилтона это самолюбие, как показывают последние события, оказалось уязвленным в самой крайней степени. Ведь по чистому квалификационному темпу с Джорджем крайне близки – всего 0,062 секунды (расчет The Race )!

Как здесь не подчеркнуть, что на самом деле он виртуально еще быстрее?

Нокдауном, от которого чемпион не отошел до сих пор, безусловно стал проигранный финал в Абу-Даби 2021-го – когда Льюис в спорной, но все же открытой схватке с Ферстаппеном остановился в шаге от исторического рекорда по выигранным титулам. Дальше были смена регламента, мытарства с новым болидом и его «нулевыми» понтонами, и болезненное падение с вершины, где Хэмилтон почивал с перерывом 7 сезонов подряд.

Из этого бесконечного «дня сурка» Льюис, решил выбраться кардинальным способом, сменив ставший для него родным «Мерседес» на финальный вызов всей карьеры в виде алого болида «Феррари». Предстоящий переход в культовую итальянскую команду придется на 40-летие гонщика и с большой долей вероятности в запасе у него остается не так уж много сезонов для долгожданного «перезапуска». Поэтому очевидно, что к такому важному событию Льюис хочет подходить будучи уверенным в себе, а не рефлексировать из-за проигрышей на безнадежном болиде. Отсюда и попытки оправдать неудачи чем угодно, но не собственным раздраем.

Что же касается, «Мерседеса» то подобное поведение, как в недавнем случае с Хэмилтоном, тоже указывает на системный кризис и желание скорейшего перезапуска (но уже в масштабах всей команды). Иначе там вряд ли бы стали так подставлять свою главную звезду, которую раньше наоборот всегда старалась выгораживать даже при более резких высказываниях в свой адрес. Например, как в том же Монако, но образца 2021-го, когда Льюис советовал команде вынести для себя урок из проигранной гонки, хотя сам напортачил в квалификации.

Прежнему статус-кво в «Мерседесе» пришел конец. Но смогут ли там пройти последний сезон без грандиозного скандала в финале и все же красиво завершить общую историю?

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Фото: Gettyimages /Clive Rose / Staff, Robert Cianflone / Staff, Clive Mason / Staff, Lintao Zhang / Staff ; HOCH ZWEI/Global Look Press