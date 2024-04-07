Что случилось на Гран-при Японии: «Феррари» стратегически спасла гонку, «Макларен» провалился, «Мерседес» бил экспериментами
Хроника самого красивого этапа «Ф-1».
Гран-при Японии славится одним из самых любимых треков среди всех гонщиков «Ф-1» – «Сузукой». Здесь множество быстрых и техничных сложных поворотов, запутанный рельеф, вал скоростных и адреналиновых участков – очень часто бывает найти баланс между мощностью и прижимной силой: без могучего мотора развернуть нужное количество антикрыльев просто не выходит, и болид скользит в виражах.
В этом году фактор неизвестности добавил и необычное время проведения: этап переехал на холодную весну с традиционной теплой осени, и все годами набранные данные по динамике износа покрышек, скорости эволюции трека и корреляции характеристик температур асфальта с темпом прогрева обнулились. Не помогли и скомканные практики: первую прерывали красными флагами из-за аварии Логана Сарджента, а вторую испортил дождь.
При этом нагрузка на покрышки здесь из-за характера автодрома традиционно считается высочайшей – производитель даже постоянно привозит самые жесткие и труднопрогреваемые дубовые составы:
Зато низкие температуры внезапно вернули «софт» в возможное использование в гонке при должном прогреве – по расчетам «Пирелли», при сохранении баланса он не должен был моментально разрушаться, как все прочие квалификационные покрышки, а продержаться хотя бы 5-7 кругов. Разница в скорости между составами – примерно в 0,5 секунды между С3 и С2 и 0,92 секунды между С3 и С1: выходило, теоретически проехать гонку с одной остановкой можно, но... Все равно в основном планировались минимум два пит-стопа!
Подогревал ожидания и прогноз погоды: возможный дождь (40%) на гоночный период.
Потому часть команд (вроде «Ред Булл») в единственной полноценной практике отрабатывали квалификации, чтобы хотя бы выиграть позицию на треке в самом начале гонки и диктовать стратегию, а вторая часть команд (вроде «Феррари») решали запутанное уравнение настроек, прогрева и износа на случай, если дождя не будет.
Причины концентрации на квалификации подсветил и глава шинников Марио Изола: разитие болидов в последние годы обострили проблемы «грязного воздуха» именно на таких скоростных и техничных трассах, как «Сузука», потому преследовать и атаковать на них стало намного сложнее. Оттого позиция на треке крайне важна, и обманывать соперника теперь эффективнее именно стратегически – на пит-стопах или другой очередностью комплектов.
И в квалификации выиграли первые – «Ред Булл» взял весь первый ряд, а Скудерия явно провалилась – но и рассчитывала на стратегию в гонке.
Хэмилтон и Гасли получили по новому мотору перед Гран-при, но им особенно не помогло. Зато явно сработали новинки «Ред Булл», «РБ», «Астон Мартин» и «Заубера» – команды слегка подтянулись по темпу.
Босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер заранее настраивал на борьбу как раз из-за фактора температур и нагрузки на шины. Гельмут Марко тоже ждал тройной схватки! Сайнс же прежде всего надеялся на борьбу за подиум с Норрисом, Алонсо и «Мерседесами» (Да, и ни словечка о Леклере!). Алонсо же ожидал только провала.
Перед самым стартом погода подкинула еще больше сюрпризов: температура воздуха за полчаса до начала заезда прогрелась до +22 по Цельсию, разогрев асфальт свыше осенних стандартов – до 39,7 градусов! Это на 10 градусов теплее, чем в практиках и квалификации – команды вновь оказались в полной неизвестности по части потенциального износа покрышек и возможной стратегии. Угроза дождя тоже ушла.
«Первый круг будет ключевым для контроля темпа и гонки», – резюмировал все факторы босс «Феррари» Фред Вассер. Прямо перед стартом температура асфальта достигла даже 40,5 градусов – однако Алонсо все равно единственным в топ-10 решил стартовать на «софте», настолько важны первые круги. В таких условиях и разница в скорости комплектами снизилась:
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Как же обернулась гонка?
Старт в лидирующей группе оказался достаточно спокойный и все сохранили позиции, зато в середине пелотона Риккардо и Албон улетели в барьеры – красный флаг на первом же круге! Вот вам и старт на «софте» против «медиуме».
Дэн просто проиграл старт, пострадал от еще худшего старта напарника Цуноды, начал уступать позиции, слегка скорректировал траекторию и просто срезал Алекса в толкучке первого круга.
Порядок рестарта вернули по порядку до начала, так что выигранные Хюлькенбергом и Боттасом две позиции на первой прямой обнулились.
Ряд команд сменили шины на второй старт – Хэмилтону и Расселлу, например, поставили аж «хард»! «Мерседес» явно взялся за вопрос пересчета стратегии всерьез. И теоретически на этих шинах правила позволяют ехать до финиша.
И вновь старт прошел без серьезной борьбы и перестановок у лидеров – только Хэмилтон пострадал от «харда» и сдал позицию Леклеру. Расселл по той же причине уступил позицию Цуноде, «Альпин» столкнулись, но остались в гонке.
На 5-м круге Расселл вернул позицию у Цуноды.
На 6-м круге Перес улетел на 2 секунды от Ферстаппена из-за пилотажной ошибки и потерял возможность открывать DRS.
№16 тут же заехал в боксы – вместе с «Маклареном» Норриса, которого зазвали на второй пит-стоп для защиты от подрезки от Расселла. Не сработало – «Мерседес» оказался впереди.
Но Норрису потребовался всего круг, чтобы подготовить гениальный и смелый обгон Расселла в первом повороте – Норрис вернулся на хвост Леклеру на 7-е!
На 50-м круге Пиастри при обороне от Расселла чуть не столкнулся с «Мерседесом» – настолько активно Джордж наседал.
На 53-м круге Оскар допустил очередную – уже шестую – ошибку с выходом в гонке и уступил-таки позицию Расселлу.
Да, Ферстаппен вновь победил, а при помощи Переса «Ред Булл» оформил дубль – все-таки фактор высокой стартовой позиции и новинки сработали как надо. «Феррари» продемонстрировала сильнейший темп и отличную работу с шинами и износом, но необходимость всплывать после неудачной квалификации через трафик здорово подбил перспективы борьбы за победу.
В остальном же Скудерия выжала из Гран-при Японии что могла – подиум и победу над прямым конкурентом в лице «Макларена». «Оранжевые» как раз провалились – попытки не запихивать пилотов в трафик и развалили им весь ровный темп на длинных отрезках, против более стабильной по этой части «Феррари» ничего предпринять не удалось.
Оскар Пиастри добавил к стратегическим ошибкам команды и собственные, а эксперименты «Мерседеса» даже слегка облегчили Скудерии тактическую задачу, хоть и замедляли машину Сайнса на трассе.
«Астон Мартин» с Алонсо же капитализировал фэйлы конкурентов на полную. Все-таки опыт и мастерство испанца делают для английского коллектива всю кассу.
Юки Цунода действительно доказал амбиции «РБ» на лидерство в середине пелотона и взял-таки очки – выдал несколько красочных обгонов. Риккардо будет все тяжелее впечатлять на его фоне.
Остальные выступили в свою силу: болиды «Альпин» и «Уильямса» просто не позволяют нормально бороться на таких техничных трассах, Хюлькенберг и так выжал из нынешнего «Хааса» 146% и в квалификации, и в гонке, а «Заубер» слишком завяз в технических проблемах с пит-стопами и неполадками, усугубляя все попытками компенсации смелыми стратегиями. Таковы детские проблемы радикальной трансформации команды из аутсайдера в будущий заводской коллектив.
В личном зачете Перес поднимается на второе место, но там пока все плотно – «Феррари» еще близко. А позиция Хэмилтона рядом с Цунодой и Строллом, должно быть, навевает тоску на всю Англию.
И да, несмотря на кошмарный темп «Альпин» и фэйлы Сарджента, последний – Боттас!
Что в Кубке конструкторов? Удивительное: «Мерседес» все еще выше «Астон Мартин»!
Все остальные – абсолютно на заслуженных местах. И битва за первое еще явно будет продолжаться – на Гран-при Китая 20-21 апреля. Первый спринтерский уик-энд нового формата – не пропустите!
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Фото: Global Look Press