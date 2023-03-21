7 комментариев

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В «Ред Булл» признаки разлома: Ферстаппен впервые проиграл Пересу на треке, игнорил приказы, разнес команду в прессе

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Чемпион подгорел.

Гран-при Саудовской Аравии закончился дублем «Ред Булл» – кажется, ничего необычного тут быть не может? Но в реальности результат – редчайший, с потенциалом сильно пошатать и команду, и чемпионскую интригу, и всю «Формулу-1».

Ведь выиграл не Макс Ферстаппен, а его напарник Серхио Перес – причем действующий чемпион провисел у мексиканца на хвосте 20 кругов, но так и не смог сожрать оставшиеся 5 секунд. Давно вы вообще такое видели в исполнении действующих чемпионов против неявных вторых номеров – да и еще и в исполнении тех, кто считается талантом поколения и самым быстрым пилотом современной «Ф-1»?

В предыдущие годы – и у Ферстаппена, и у Хэмилтона, и у Феттеля – такое обычно заканчивалось настижением и как минимум прессингом. Однако Макс в Аравии так и не смог подобраться ближе, хотя усиленно наседал – в особенности после 38-го круга. Именно тогда и до самого финиша постепенный проигрыш Макса проявился на полную: Ферстаппену и Пересу указывали на один и тот же референсный темп, но чемпион просто игнорировал и атаковал на 0,5 секунды с круга быстрее, а Серхио удивлялся в стиле «зачем тогда вы просите меня ехать медленнее?», но соответствовал скорости Макса.

Вот динамика «сглаженного» гоночного темпа (без «пиков» при обмене лучшими кругами) – явного преимущества у Макса нет. №1 так и не подобрался к №11 ближе, чем на 4 секунды – и даже тогда Перес вновь быстро уезжал до 5-6 секунд. Могли себе такое представить?

Кажется, в «Ред Булл» тоже не ждали и удивились!

«Макс – гонщик. Он всегда будет бороться, – высказался шеф команды Кристиан Хорнер в интервью Sky Sports F1 после гонки. – Но Серхио принял вызов после рестарта [на 21-м круге]. В тот момент у меня душа ушла в пятки: я предполагал, что через три круга они будут бороться колесо в колесо. Но этого не произошло. Чеко сумел создать и сохранить отрыв, у него был фантастический темп.

За пять кругов до финиша стало понятно, что Макс не догонит Серхио, и пилоты гнались за лучшим временем на круге».

Да, в итоге именно быстрейший круг решал, кто же возглавит чемпионат после финиша! И если бы Ферстаппен не отнял у напарника его время, то сейчас лидером «Формулы-1» стал бы Серхио Перес – с преимуществом в тот же 1 балл.

«Оба наших пилота постоянно спрашивали, у кого лучший круг. И Макс ждал последний круг, чтобы Перес уже не смог ему ответить. Для него [Ферстаппена] это означает лидерство в чемпионате. Мы очень довольны гонкой», – высказался советник «Ред Булл» Гельмут Марко.

Причем казалось, будто команду вполне устраивает лидерство Переса и в гонке, и в чемпионате: когда Макс спросил про лучший круг, ему ответили «Нас это не беспокоит» – «Меня беспокоит!»

Оттого встреча в подиумной комнате и выглядит такой неловкой:

Серхио: Быстрейший круг на последнем в конце концов?

Макс: Ага, на последнем.

Серхио: А тебе не говорили держать темп?

Макс: Говорили, 33.0. А потом я спросил о лучшем круге, и он оказался на десятую быстрее, чем мы ехали.

Вот только сразу на 0,4 секунды в среднем, случайно так разогнаться было, конечно, нельзя.

Атака на последнем круге – отчаянная попытка остаться лидером чемпионата. Ферстаппен боится потери статуса

Макс впервые оказался в ситуации, когда проигрывал в приблизительно равных условиях. Да, он стартовал из глубины пелотона – но автомобиль безопасности всех спрессовал, последние 20 кругов прошли на равных. Да, на его машине вновь начались проблемы с приводным валом – но Перес тоже страдал от проскальзываний задней части и западения педали тормоза.

Впервые в чемпионском статусе он именно проиграл напарнику по скорости – без застреваний в трафике, разных тактик или поломок. Просто не смог догнать в равных условиях.

И это как раз после того, как в самом начале сезона Макса назначили №1 – но именно «в нынешней форме»: «Возможно ли это с таким Максом, в его текущей форме? Он действующий чемпион и является главным фаворитом. Разумеется, у Чеко есть амбиции. Тем не менее, реальность такова, что в контексте сезона целиком шансы Ферстаппена будут выше, чем у Переса» – говорил Хорнер перед первым Гран-при.

«У нас прекрасная машина и два прекрасных пилота. Мы говорили сегодня на брифинге: «Вы можете бороться, но делайте это чисто». Они оба конкурентоспособны», – поделился Хорнер деталями подготовки к гонке уже после финиша.

Макс прекрасно понимает: команды вроде «Ред Булл» отдают преимущество первых пит-стопов, лучших стратегий и самых удобных квалификационных выездов именно тому, кто выше в чемпионате и имеет больше шансов на титул. Формальный статус играет огромную роль, и сдать первое место общего зачета в равной борьбе на треке может быть крайне опасно для дальнейшего сезона – ведь никогда не знаешь, как обернутся ближайшие этапы. Вдруг «Ред Булл» придется выбирать, кого звать на пит-стоп первым в решающий момент после удобного выезда автомобиля безопасности?

Потому Макс атаковал всю вторую половину гонки как бешеный – по предположению Гельмута Марко, это он чуть не доломал машину:

«Мы должны провести тщательное расследование и выявить источник возникновения этих вибраций. Может быть, Макс просто чуть сильнее Серхио атаковал поребрики. Мы пока не знаем. Но при этом все равно сумел проехать лучший круг в гонке».

И все равно напора Ферстаппена не хватило!

И Серхио красиво намекнул: у него еще оставался запас, и теперь он – быстрейший и главный командный игрок.

«Думаю, что команда действовала фантастическим образом, разрешив нам бороться друг с другом, – высказался Перес. – Просто мне показалось, что в тот момент в этом нет смысла – за 10 кругов до финиша гонки мы продолжали идти примерно в одном темпе. И разрыв бы никак не изменился от того, если бы мы ехали быстрее или медленнее в целом.

Я просто думал о машине. У меня начались какие-то странные вибрации и в памяти конечно же всплыло квалификационное происшествие с Максом. Думаю, команда тоже не забывала об этой потенциальной проблеме. Так что я просто хотел убедиться, что обе машины доедут до финиша и мы наберем максимально возможное количество очков».

«Разница в скорости (между Максом и Пересом) была недостаточно большой. Да и Перес не слишком часто получает такие шансы. И когда это все-таки происходит – он старается их использовать», – признал даже строгий отец Макса Йос.

Перес капитализировал идеальный шторм: проблемы Ферстаппен со здоровьем и техникой

Но почему же внезапно главный доминатор пелотона не смог догнать напарника? Что-то случилось?

Действительно – Макс страдал от сильного расстройства желудка и прибыл на трек днем позже обычного, пропустив медиадень. Более того, в начале недели он так страдал от высокой температуры, что «Ред Булл» даже рассматривал вариант замены на Лиама Лоусона.

«У Макса была достаточно высокая температура, отсутствовала ясность, придет ли он в форму, – признался Марко в интервью Sky Deutchland. – С каждым днем ему становилось лучше, но он необычно для себя очень сильно потел до. Определенно чувствовал себя не на все 100».

В практиках Ферстаппен все равно вез Пересу по 0,3-0,4 секунды с круга, но тренировки все-таки не требуют заезда на абсолютном максимуме и не длятся по 1,5 часа без перерыва (или без заездов в боксы на передохнуть). Самочувствие чемпиона действительно могло сыграть некоторую ограничительную роль – но реальный эффект знает только сам Макс.

Также №1 вряд ли помогли и технические проблемы: Ферстаппен остался 15-м в квалификации из-за поломки приводного вала, и на середине гонки ощущения от машины оказались весьма похожими:

«В гонке у нас снова возникли проблемы с приводным валом, только на этот раз машина не сломалась. Однако в кокпите вибрации и небольшое смещение баланса ощущались довольно сильно».

Без отказа в квалификации Ферстаппен точно стартовал бы выше и гонка развернулась бы по-другому – как минимум у него было бы больше кругов для давления на напарника. Однако все же Макс получил достаточно длинный отрезок для битвы за победу – и проиграл: выходит, были и другие более весомые факторы, которые сыграли в пользу Переса?

«Здесь [в «Джидде»] очень затяжные повороты, гонщику сложно сделать разницу за счет мастерства. Нам нужно больше сложных трасс с большим количеством поворотов», – описал ситуацию Йос Ферстаппен.

Трек действительно лучше подошел пилотажному стилю Серхио: в Саудовской Аравии свыше 70% круга проезжают при нажатии на педаль газа:

И это как раз главная сила Переса – поиск момента для нажатия или снятия ног педалей для выравнивания машины и максимизации сцепления. Обилие быстрых виражей на аэродинамически эффективном болиде – лучшая комбинация для Серхио.

Макс же обычно выигрывает именно за счет быстрейшего «переноса» машины через медленные и среднескоростные сложные повороты – через классное резкое руление и чувство задней части. В Аравии таких зон не много, а в остальных Перес способен отыгрываться, если сложатся другие обстоятельства и настройки.

И все как раз сложилось – включая удобство от машины. «Ред Булл» заканчивал 2022-й с болидом под Ферстаппена и обещал поправить ситуацию в новом сезоне – похоже, в самом деле получилось. Не зря Перес перед стартом сезона говорил, что подталкивал развитие RB19 в определенном направлении, а Марко уверял, что команда нашла баланс между запросами пилотов.

Выходит, у Ферстаппена на последних пяти кругах сложилась уникальная карьерная ситуация: он упускал лидерство в чемпионате из-за поражения на трассе, но не от Леклера или Хэмилтона, а от напарника, которому теперь тоже выдали подходящую машину. Параллельно тот же напарник реализовывал исторический шанс на гонку, достойную потенциального чемпиона.

«Это был превосходный уик-энд [для Переса]. С тех пор как он с нами, он становится лучше с каждым годом. Это видно по его почти равному с Максом положению в чемпионате» – согласился и Гельмут Марко, раздававший до старта сезона интервью в стиле «любой напарник Ферстаппена должен просто признать, что он быстрее».

Но с завоеванием лучшего круга и сохранением лидерства в чемпионате №1 теперь может перевернуть нарратив внутри команды и выстроить его так: я даже больным и на поломанной машине не отстаю, убирайте его с дороги.

Война в «Ред Булл» выглядит крайне вероятной: команда не контролирует Ферстаппена

Первый же развернутый комментарий Макса после финиша показал весь взрывной потенциал зыбкого баланса в нынешнем «Ред Булл»:

«В команде просто отличное настроение, все счастливы. Но лично я не слишком доволен. Потому что я здесь не ради второго места.

Когда ты сражаешься за титул – и в особенности когда борьба, судя по всему, будет идти между пилотами на двух одинаковых машинах, – вы должны убедиться, что обе эти машины будут максимально надежными.

Что до быстрого круга – ну, у меня и так был очень паршивый квалификационный день, и когда в гонке ты идешь вторым, то хочешь заработать вот это дополнительное очко. Нужно просто быть лучше, как команда, и не допускать возникновения таких проблем. Ведь для меня тогда эта гонка сложилась бы совсем иначе. Мы минимизировали возможный ущерб, но должны были побеждать.

Думаю, вывод, к которому мы пришли и, я думаю, он, скорее всего, пришел к такому же выводу: если бы все продолжалось так же – случилось бы нечто катастрофическое. Так что, думая, что вероятно может произойти, я решил: лучше пойти на это в попытке что-то сделать, чем просто расслабиться».

Недовольство Ферстаппена – не иллюзорное: после поломки в квалификации он вновь пропустил командный брифинг (так уже было после отвратительного и вчистую проигранного Гран-при Сингапура в 2022-м).

И команда уже признает: на самом деле Макса невозможно контролировать:

«На последнем круге он установил лучшее время – типичный Макс. Это нельзя контролировать. Это просто Макс», – признался обычно строгий Гельмут Марко.

Сторона чемпиона тоже включила режим публичного антагонизма: если вы смотрели гонку, наверняка запомнили вот эти неловкие 20 секунд, когда команда радуется и поздравляет Переса, а Йос стоит рядом с выражением лица «когда же мой автобус»:

И это чистая психологическая игра для политического давления, потому что когда камеры всех международных вещателей отвели от радости «Ред Булл», Йос все-таки подал и пожал руку Серхио. Только записал момент механик из команды, снимавший сториз в личные соцсети и не знавший точно, когда и куда смотреть:

«Ред Булл» уже не в первый раз сталкивается с болезненной реакцией Ферстаппенов на поражения – 2022-й все-таки научил команду, что с Максом беcсмыссленно вести переговоры и тушить его недовольство.

И выбрана попытка задавить потенциальный раскол с другой стороны – раз уж Серхио остался №2 в чемпионате, то и в «Ред Булл» его статус пока не меняется. Главный признак – опять тема лучшего круга: Перес заявил в интервью, что ему приказали держать темп, а Хорнер высказался в стиле «да Серхио сам бросил после пары заваленных поворотов».

Однако сейчас у №11 контракт на два года и самый реальный шанс включиться-таки в борьбу за титул. Еще одна такая гонка – и в «Ред Булл» точно полыхнет.

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed, Luca Bruno, Rula Rouhana; Gettyimages.ru/Lars Baron, Clive Mason

7 комментариев

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うちはイタチ
>Макс проиграл Чеко на треке
автор может гонку в другой вселенной смотрел?
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dend99
Безусловно, еще с Бразилии прошлого года очевидно, что у Чеко и Макса напряженные отношения. Но, мне кажется, что пока рано говорить о том, что в Ред Булл бомбанет. Все-таки только вторая гонка сезона, если дальше Макс снова в одну калитку укатает весь пелотон, то вопрос с тем, кто первый номер в РБ даже близко стоять на повестке не будет. Во-вторых, РБ уже научен горьким опытом борьбы гонщиков, команда очевидно не хочет повторять ошибки и в момент слишком жесткой борьбы отдаст приказ гонщикам прекратить.
Ну и мое личное мнение по персоналиям - Чеко прекрасный гонщик, но Макс талант 1 из многих тысяч, с очевидным усердием, трудолюбием и хорошей такой повернотостью на гонках. Я не поклонник его резких и эгоистичных высказываний, но продиктованы они, во многом, желанием побеждать. Ничего зазорного в этом не вижу: пилотов в Ф1 20, чемпион только 1. И кататься на очевидно доминирующем болиде ради Р2 по итогам чемпионата - вряд ли хорошая мотивация. Уверен, что Перес ровно по этой же причине не хочет уступать в этом году - идеальный момент для завоевания титула.
Поэтому не думаю, что из-за напряжения между Максом и Чеко РБ развалится по ходу сезона, вряд ли. Мне видится более вероятным, принудительная ротация в команде по ходу/по итогам сезона... и очевидно, что не Макса сделают запасным...
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Тима Тимощенко
Ответ Ева без Адама
Макс, думаю, мог поднажать, но рисковал вообще не доехать до финиша, как в квале. Если бы он снисходительно относился к тому, что не победил, то не был бы чемпионом ни разу. Пусть Перес радуется, что у напарника проблемы случились, иначе не видать ему победы, как своих ушей. Когда Редбулл построил настоящий звездолет, Чеко может помечтать о чемпионате, конечно, только вот Макс никуда не денется)
правильно, мог рискнуть, но второе место лучше чем ничего, а как то тормозить переса в угоду феерической победы ферстапенна с конца пелотона не совсем правильно, я думаю макс рассчитывал что команда поможет ему своими указаниями пересу
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Ева без Адама
Макс, думаю, мог поднажать, но рисковал вообще не доехать до финиша, как в квале. Если бы он снисходительно относился к тому, что не победил, то не был бы чемпионом ни разу. Пусть Перес радуется, что у напарника проблемы случились, иначе не видать ему победы, как своих ушей. Когда Редбулл построил настоящий звездолет, Чеко может помечтать о чемпионате, конечно, только вот Макс никуда не денется)
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Тима Тимощенко
Ответ Андрей Никитин99
Сам болею за Макса,но хотелось бы что то из серии Хэм-Росберг 2016 По одной простой причине:Макс свои 4-5 титулов точно заберет,благодаря таланту,стремлению и профессионализму А вот для Чеко это отличный шанс хлопнуть дверью
перес хуже во всём как мне кажется, а у росберга было преимущество в технической составляющей, о чём он потом и сам говорил по завершению карьеры, да тот же боттас не так уж много уступал хэму в квалах, в них он хорош был, перес же по меркам ф1 довольно много ферстапену проигрывает, в первом гран при это было очевидно, в аравии могло быть не так много но всё равно отрыв был бы большой, потом мерседес в целом позволял бороться хэму с росбергом, и дело доходило даже до сходов, в ред булл такого не предвидится, учитывая скорость ред булл я бы тоже был рад увидеть борьбу напарников но это маловероятно
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Андрей Никитин99
Ответ Тима Тимощенко
Макс максималист) рвется только за победами и не замечает никого вокруг, только вот проблемка, окружают его перес, который хоть в целом и не ровня тапку, но свои одну-две победы заслуживает, команда, которая всё дала тапку и вправе ожидать что одно-два указания он будет в состоянии выполнить, в этой же гонки перец заслужил победу больше с учётом машины, а максу повезло немного, магсику надо успокоиться, а то уже видно что пукан подгорает когда всё идёт не так, да хоть перес и следующую гонку выиграет всем понят что он тапку не конкурент и не соперник а пилот номер 2 и команду устраивает это
Сам болею за Макса,но хотелось бы что то из серии Хэм-Росберг 2016
По одной простой причине:Макс свои 4-5 титулов точно заберет,благодаря таланту,стремлению и профессионализму
А вот для Чеко это отличный шанс хлопнуть дверью
+1
0
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Тима Тимощенко
Макс максималист) рвется только за победами и не замечает никого вокруг, только вот проблемка, окружают его перес, который хоть в целом и не ровня тапку, но свои одну-две победы заслуживает, команда, которая всё дала тапку и вправе ожидать что одно-два указания он будет в состоянии выполнить, в этой же гонки перец заслужил победу больше с учётом машины, а максу повезло немного, магсику надо успокоиться, а то уже видно что пукан подгорает когда всё идёт не так, да хоть перес и следующую гонку выиграет всем понят что он тапку не конкурент и не соперник а пилот номер 2 и команду устраивает это
+1
-1
0
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